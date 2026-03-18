Bournemouth x Manchester United – Palpites, análise e odds (20/03)

A Premier League volta ao centro das atenções na sexta-feira, 20 de março de 2026, com um jogo que tem muito mais em jogo do que parece à primeira vista. O Bournemouth recebe o Manchester United no Vitality Stadium numa partida que pode mexer diretamente com a corrida por vaga na Champions League.

O contexto para os visitantes é de entusiasmo real. Michael Carrick assumiu o cargo de técnico interino após a demissão de Ruben Amorim em janeiro e transformou o United numa equipe que vence jogos difíceis. O time venceu a Aston Villa por 3 a 1 na rodada passada.

Sete vitórias em nove jogos sob Carrick é um desempenho que nenhum dos seus predecessores recentes conseguiu manter. Para o Bournemouth, a situação é diferente: dez jogos sem derrota na liga, mas quatro empates seguidos. A sequência sem perder é boa, mas a incapacidade de transformar pontos em vitórias já custa caro na tabela.

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Análise da partida

O Bournemouth terminou 2025 em frangalhos. Uma sequência de 11 jogos sem vencer entre novembro e o início de 2026 tirou o time de qualquer ambição de tabela. A virada veio em janeiro, com uma vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham que abriu uma fase de recuperação. Desde então, os Cherries não perderam mais, porém os empates foram numerosos demais para fazer subir na classificação.

Nenhum outro clube da Premier League acumulou mais empates do que o Bournemouth nesta temporada: 14 no total. O time de Andoni Iraola marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos, o que explica os resultados. A defesa está sólida, com quatro clean sheets nas últimas sete partidas

A matemática para uma vaga europeia ainda existe. Uma vitória nesta sexta leva o Bournemouth à oitava posição, ultrapassando o Everton antes mesmo dos outros jogos do fim de semana.

Do outro lado, o United entra com confiança que não se via em Old Trafford há muito tempo. Carrick não mudou o plantel, mas mudou o ambiente. A equipe joga com mais verticalidade, aproveitou bem as saídas em contra-ataque e, principalmente, encontrou o Bruno Fernandes num nível absurdo de rendimento.

Os Red Devils marcaram em todos os jogos desde que Carrick assumiu. A única derrota foi por 2 a 1 para o Newcastle num dia que parecia um acidente de percurso.

Com três pontos a mais que a Aston Villa em quarto, o United pode dar um passo importante para garantir a Champions League com uma vitória aqui. Perder ou empatar deixa os rivais de Birmingham colados, o que torna esta partida mais importante do que o calendário sugere.

Outros palpites para Bournemouth x Manchester United

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Confrontos diretos

O Manchester United tem vantagem histórica sobre o Bournemouth no total de encontros, mas os últimos anos contam uma história diferente. Desde a última vitória dos Red Devils em maio de 2023, quando Casemiro decidiu por 1 a 0 no sul da Inglaterra, o Bournemouth não perdeu nenhum dos cinco jogos oficiais seguintes contra o United.

Dois dos cinco foram vitórias por 3 a 0 do Bournemouth em Old Trafford, uma sob Erik ten Hag e outra sob Amorim. Os outros três terminaram empatados, incluindo o jogo do turno desta temporada em dezembro de 2025: um 4 a 4 caótico em Old Trafford. Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Matheus Cunha marcaram pelo United. Antoine Semenyo, Evanilson, James Tavernier e Eli Junior Kroupi responderam pelo Bournemouth.

Notícias de Bournemouth e Manchester United

Bournemouth: quatro desfalques confirmados

O Bournemouth chega com quatro baixas confirmadas. Justin Kluivert está fora com problema no joelho, Lewis Cook segue com lesão na coxa, Tyler Adams é dúvida depois de sentir algo no treino antes da rodada passada, e Julio Soler também desfalca.

Marcos Senesi foi substituído na partida anterior com cãibra muscular, mas é esperado que esteja disponível.

Manager Andoni Iraola deve manter a estrutura: Petrovic no gol; Smith, Hill, Senesi, Truffert na defesa; Scott e Christie no meio; Brooks, Tavernier e Rayan apoiando Evanilson no ataque. Marcus Tavernier pode atuar mais centralizado dependendo do plano tático.

Provável escalação do Bournemouth (4-2-3-1): Dorde Petrovic; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Alex Scott e Ryan Christie; Rayan, Eli Junior Kroupi e Marcus Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester United: elenco quase todo à disposição

No United, as baixas defensivas continuam pesando. Lisandro Martínez segue fora com problema muscular na panturrilha e não deve voltar antes do início de abril. Matthijs de Ligt tem dores nas costas. Patrick Dorgu ainda se recupera de lesão na coxa. Nenhum dos três deve estar disponível.

Noussair Mazraoui se recuperou de doença e deve integrar o grupo. Carrick deve repetir o time que venceu a Aston Villa, já que não conta com novos desfalques. Benjamim Sesko aguarda oportunidade no banco e tem marcado como substituto em jogos recentes.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Lindelöf, Maguire, Shaw e Yoro; Kobbie Mainoo e Casemiro; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Destaques individuais de Bournemouth x Manchester United

Jogador destaque · Bournemouth Evanilson 6 Gols na Premier League 28 Jogos disputados na temporada 6.72 Nota média FotMob 2.116 Minutos jogados na liga Jogador destaque · Manchester United Bruno Fernandes 16 Assistências na Premier League 7 Gols na competição 27 Jogos disputados na liga 4 Assistências para bater o recorde da PL

Os técnicos

Andoni Iraola está no terceiro ano no comando do Bournemouth. Levou o clube ao nono lugar na temporada passada, o melhor resultado da história dos Cherries na era Premier League. Nesta temporada, o trabalho defensivo é evidente: apenas oito gols sofridos nos últimos 17 jogos em casa. O problema de Iraola é o mesmo há meses: como extrair mais do ataque sem os jogadores que faltam?

Michael Carrick foi jogador do United, conhece o clube por dentro e chegou como interino sem expectativas claras. O que fez até agora foi além do que qualquer um esperava. Sete vitórias em nove jogos, o plantel reagindo bem, e Bruno Fernandes como nunca havia rendido de forma tão consistente. Carrick preferiu simplicidade tática: 4-2-3-1 com Fernandes livre no meio para decidir. O resultado está na tabela.

Análise tática

O Bournemouth deve se organizar num 4-2-3-1 compacto, com linha defensiva baixa e pressionando apenas no primeiro terço do campo. Alex Scott e Ryan Christie formam o meio-campo duplo, controlando transições e evitando que o United chegue direto ao gol pelo centro. A aposta de Iraola está nas saídas em velocidade, usando Rayan e Brooks pelas pontas para explorar os espaços que Shaw e Dalot deixam quando sobem.

O United vai pressionar desde o início. Com Mbeumo e Diallo pelos lados, o plano é abrir a defesa do Bournemouth com largura e centralizar para Fernandes ou Cunha. A ausência de Martínez e De Ligt é um risco real: Yoro e Maguire são a dupla titular por falta de opção, e já sofreram em jogos onde o adversário pressionou bem na pressão alta.

O ponto mais interessante é o confronto entre a criatividade de Fernandes e a organização defensiva de Iraola. O Bournemouth tem concedido muito pouco nos últimos tempos. Mas o United marca em todo jogo sob Carrick, sem exceção. Algo vai ter de ceder.

Prognóstico de placar exato para Bournemouth x Manchester United