Cagliari x Napoli – Palpites, análise e odds (20/03)

Sobrevivência contra ambição. Esse é o cenário desta sexta-feira, 20 de março, às 14h30 (horário de Brasília), quando Cagliari e Napoli se enfrentam na Unipol Domus, em Cagliari, pela 30ª rodada da Serie A 2025/26. Os sardos ocupam a 15ª posição, com 30 pontos, enquanto o Napoli, atual campeão, aparece em terceiro lugar, com 59, a nove pontos da líder Inter.

A diferença técnica entre os elencos é clara, mas o Cagliari já mostrou nesta temporada que pode ser competitivo em casa. A vitória por 1 x 0 sobre a Juventus, em janeiro, reforça a ideia de que a Unipol Domus pode se transformar em um palco difícil para qualquer visitante. Ainda assim, o Napoli de Antonio Conte chega embalado por duas vitórias consecutivas e tenta se firmar na zona de Champions League sem abrir mão do sonho do bicampeonato.

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Análise da partida

O Napoli chega para a rodada como atual campeão da Serie A e ainda firme na parte alta da tabela. A equipe de Antonio Conte soma 18 vitórias, cinco empates e seis derrotas em 29 jogos, com 45 gols marcados e 30 sofridos. Apesar da distância para a líder Inter, o clube segue forte na disputa por vaga na próxima Champions League. O ponto de atenção está no rendimento fora de casa, que tem oscilado nas últimas semanas.

Na rodada mais recente como visitante, o Napoli tropeçou diante do Torino e depois precisou virar sobre o Lecce, em casa, para sustentar a terceira colocação. Além da pressão natural da reta final da Serie A, a equipe também conviveu com o desgaste de uma temporada em que disputou a Champions League. Antonio Conte, inclusive, chegou a classificar a sequência de lesões no elenco como "absurda", refletindo o tamanho do problema físico enfrentado pelo time.

Do outro lado, o Cagliari vive uma temporada de luta contra o rebaixamento. A equipe soma sete vitórias, nove empates e 13 derrotas, com 30 pontos, cinco acima da zona de descenso. A derrota por 3 x 1 para o Pisa na última rodada interrompeu qualquer embalo recente e reforçou a necessidade de voltar a pontuar rapidamente. O cenário segue apertado e exige resposta, principalmente dentro de casa.

A Unipol Domus, porém, ainda sustenta parte da esperança do time de Fabio Pisacane. O Cagliari já venceu Juventus e Parma como mandante nesta temporada, mostrando que pode ser competitivo diante da própria torcida. O grande problema está no setor ofensivo, afetado por lesões sérias. Mattia Felici e Riyad Idrissi perderam a temporada, enquanto Andrea Belotti segue fora até abril.

Outros palpites para Cagliari x Napoli

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Confrontos diretos

O histórico recente entre Cagliari e Napoli é amplamente favorável aos napolitanos. Nos últimos 33 confrontos, o Napoli venceu 20 vezes, houve sete empates e o Cagliari conseguiu apenas uma vitória.

No turno desta temporada, o Napoli venceu por 1 x 0 no Estádio Diego Armando Maradona, em partida que marcou a estreia de Kevin De Bruyne como titular na Serie A. Na temporada passada, os napolitanos também levaram a melhor nos dois encontros, com goleada por 4 x 0 fora de casa e vitória por 2 x 0 no jogo que confirmou o título.

Os números reforçam a superioridade recente do time de Nápoles. O Cagliari venceu apenas uma vez nos últimos 15 confrontos como visitante diante do Napoli, enquanto os quatro encontros diretos mais recentes terminaram com menos de 2,5 gols, o que aponta para um histórico recente de partidas mais fechadas entre as equipes.

Notícias de Cagliari e Napoli

Cagliari: crise no departamento médico

O Cagliari enfrenta um cenário complicado no departamento médico, especialmente por causa de lesões no ligamento cruzado anterior. Mattia Felici está fora do restante da temporada após romper o LCA, e Riyad Idrissi sofreu a mesma lesão no dia 11 de março, também sem condições de voltar em 2025/26.

Andrea Belotti, outro nome afetado por problema no ligamento cruzado, só deve retornar no início de abril. Gennaro Borrelli, por sua vez, ainda trata dores no tornozelo e aparece como dúvida para a partida, enquanto Adam Obert cumpre suspensão e desfalca a equipe.

A boa notícia para Fabio Pisacane é o retorno de Sebastiano Esposito, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Yerry Mina e Juan Rodríguez retomaram os treinos depois de problemas físicos e devem reforçar o elenco neste compromisso.

No gol, Elia Caprile vive bom momento. O arqueiro foi um dos destaques na vitória por 2 x 1 sobre o Torino, quando fez nove defesas, sua melhor marca na temporada.

Escalação provável do Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto e Augello; Adopo, Mazzitelli e Deiola; Gaetano e Esposito; Pavoletti. Técnico: Fabio Pisacane.

Napoli: Conte busca soluções

O Napoli também tem convivido com uma lista relevante de desfalques ao longo da temporada.

A notícia positiva é que Kevin De Bruyne e Scott McTominay entraram no segundo tempo da vitória sobre o Lecce e seguem recuperando ritmo de jogo. Romelu Lukaku, em processo de retorno após lesão de longa duração, também foi relacionado para o banco naquela partida.

David Neres, por outro lado, continua lidando com um problema crônico no tornozelo e segue como baixa importante no setor ofensivo. Dentro desse contexto, Antonio Conte tem precisado adaptar a estrutura da equipe com frequência.

Na escalação mais recente, o técnico optou por um 3-4-2-1, com Hojlund como referência ofensiva, Alisson Santos e Elmas mais soltos por trás, e Politano e Spinazzola atuando pelas alas. Rasmus Hojlund, artilheiro do time na Serie A com dez gols, deve ser titular novamente, enquanto Buongiorno e Beukema formam a base da zaga, com Olivera completando a linha de três.

Escalação provável do Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno e Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa e Spinazzola; De Bruyne e Elmas; Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Jogadores em Destaque Cagliari Sebastiano Esposito Meia-atacante · Itália · 22 anos 4 Gols 5 Assistências 6.88 Nota WhoScored 27 Jogos Napoli Rasmus Hojlund Atacante · Dinamarca · 22 anos 10 Gols 1 Assistências 7.19 Nota WhoScored 25 Jogos

Os técnicos

Fabio Pisacane é quem comanda o Cagliari nesta temporada. Aos 38 anos, o ex-zagueiro assumiu o cargo após passagem pelas categorias de base do clube e vive sua primeira experiência como treinador principal na Serie A. Sua estrutura preferida é o 4-3-2-1, com bloco compacto e transições rápidas em contra-ataque.

Antonio Conte precisa de poucas apresentações. O treinador que conquistou o Scudetto na temporada passada agora tenta defender o título em circunstâncias mais adversas. A sequência de lesões obrigou Conte a rodar o elenco além do planejado, e o próprio técnico já admitiu publicamente que a montagem do grupo ficou abaixo do nível de exigência da temporada.

Seu Napoli atua em um 3-4-2-1 baseado em controle de posse, pressão alta na saída adversária e transições objetivas. A média de 57% de posse de bola nos últimos jogos reforça o perfil de uma equipe que busca comandar o ritmo da partida.

Análise tática

O Cagliari de Pisacane deve se organizar em um 4-3-2-1, com bloco médio-baixo e menor tempo de posse, deixando a iniciativa para o Napoli. A tendência é de um jogo em que os visitantes controlem a bola e o ritmo, enquanto os mandantes tentam responder em transições mais rápidas.

A principal aposta do Cagliari estará nos contra-ataques, explorando a velocidade de Luvumbo, quando disponível, ou de Gaetano nos espaços deixados pela linha mais alta do Napoli. O problema é que as ausências no setor ofensivo reduzem bastante as alternativas. Sem Felici, sem Idrissi e com Belotti e Borrelli em situação delicada, o time perde força para transformar erros do adversário em gol.

Do outro lado, o Napoli deve manter o 3-4-2-1, com Politano e Spinazzola dando amplitude pelos lados. No meio, Gilmour e Anguissa formam a base de sustentação, enquanto De Bruyne ou Elmas podem atuar entre as linhas como responsáveis pela criação.

A principal arma ofensiva do time de Conte tende a ser a movimentação de Hojlund, combinada com infiltrações por dentro, especialmente quando McTominay estiver em campo. A bola parada também pode pesar, já que o Cagliari tem mostrado fragilidade nesse tipo de lance, enquanto Buongiorno e Beukema oferecem presença forte pelo alto.

Um dos setores mais sensíveis do confronto deve ser o corredor direito do Cagliari, onde Zappa terá a missão de lidar com Spinazzola. Esse duelo pode influenciar diretamente o ritmo da partida e o volume ofensivo do Napoli ao longo dos 90 minutos.

Dicas de apostas para Cagliari x Napoli

Aposta principal: Napoli vencedor – odd ~1,62

O histórico aponta 20 vitórias do Napoli nos últimos 33 confrontos. A análise sugere que o Cagliari não tem recursos ofensivos suficientes para acompanhar o ritmo do adversário, especialmente com a crise de lesões que atinge o setor de ataque. É uma odd curta, mas justificada pelos números.

Aposta alternativa 1: Menos de 2,5 gols – odd ~1,61

Os últimos quatro confrontos diretos terminaram com menos de 2,5 gols. O Cagliari vai se fechar, e o Napoli tem mostrado capacidade de vencer por margens estreitas (1 x 0 contra Sassuolo, 2 x 1 contra Lecce).

Aposta alternativa 2: Hojlund marca a qualquer momento – odd ~2,55

Dez gols na Serie A, com gol na última partida. O dinamarquês é a principal ameaça ofensiva do Napoli e deve ter várias oportunidades.

Aposta alternativa 3: Napoli vence sem sofrer gols – odd ~2,40

O Cagliari soma apenas 31 gols em 29 jogos e tem a pior estatística de finalizações no gol entre as equipes da metade inferior da tabela. Aposte apenas o que pode perder, e encare as apostas como entretenimento.