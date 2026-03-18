Genoa x Udinese – Palpites, análise e odds (20/03)

O Genoa recebe a Udinese no Estádio Luigi Ferraris nesta sexta-feira, em uma partida válida pela 30ª rodada da Serie A 2025-26. Será um confronto direto entre duas equipes com propósitos diferentes, mas que podem produzir um duelo equilibrado e aberto.

A partida tem implicações para os dois lados. O Genoa, que acumula 33 pontos e ocupa a 13ª posição, está a nove pontos da zona de rebaixamento e vê a permanência cada vez mais próxima de ser confirmada. A Udinese, com 11º lugar e uma campanha consistente, tenta se firmar na parte mediana da tabela. O Ferraris, palco de batalhas históricas, promete clima quente nessa sexta-feira da jornada italiana.

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Análise da partida

O Genoa vive um momento raro de alívio. Após meses de incerteza e instabilidade técnica, a chegada do treinador Daniele De Rossi em novembro de 2025 deu ao clube uma nova direção. O impacto ainda está sendo calibrado — De Rossi soma 27% de aproveitamento em 15 jogos à frente do time — mas os últimos resultados indicam evolução clara.

A vitória por 2-0 em Verona, na rodada 29, foi a segunda consecutiva do Genoa na Serie A. Vitinha, que entrou no segundo tempo, marcou com o primeiro toque na bola, e Ostigard fechou o placar de cabeça em um escanteio cobrado por Aarón Martín. A leitura tática do jogo foi boa, e De Rossi aproveitou os erros adversários de maneira eficiente.

Em casa no Ferraris, o Genoa tem se mostrado mais sólido. A formação habitual é um 3-5-2 bem armado, com os dois atacantes trabalhando em sistema de pressão alta para forçar erros na saída de bola adversária. Lorenzo Colombo lidera a artilharia da temporada com seis gols, enquanto Ruslan Malinovskyi contribui com cinco e quatro assistências por todos os torneios.

A Udinese, por sua vez, chega após uma derrota por 1-0 para a Juventus em casa, resultado que o treinador Kosta Runjaic descreveu com franqueza: "A Juve é mais forte que a gente, precisamos de um pouco de sorte nesses jogos". Mas o desempenho geral da equipe nos últimos meses tem sido positivo.

A temporada da Udinese é marcada pela consistência de Keinan Davis, atacante inglês que se tornou a grande revelação italiana da 2025-26. Com nove gols na Serie A, Davis é o segundo maior artilheiro do campeonato, atrás apenas de Lautaro Martínez. O atacante de 28 anos transformou a Udinese em um adversário muito mais imprevisível do que seria sem ele.

Outros palpites para Genoa x Udinese

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Confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes é equilibrado. Em 35 jogos disputados desde 2007, o Genoa vence por 13 a 10 no total de vitórias, com 12 empates. A média de gols é de 2,71 por partida, o que indica jogos historicamente abertos.

O confronto do primeiro turno desta temporada, disputado em dezembro de 2025 no Bluenergy Stadium de Udine, terminou com vitória do Genoa como visitante pelo placar de 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos com mando do Genoa, o time genovês soma duas vitórias e dois empates, com outras dias derrotas.

Notícias de Genoa x Udinese

Genoa: últimas informações

A notícia mais aguardada é o retorno de Tommaso Baldanzi. O trequartista, emprestado pela Roma, sofreu um problema muscular na coxa esquerda após o jogo contra a Inter e ficou de fora nas últimas partidas. Nesta quarta-feira, ele treinou com o grupo pela primeira vez, mas as chances de começar como titular são baixas - De Rossi deve adotar cautela. Ruslan Malinovskyi também está listado como indisponível por lesão. Norton-Cuffy e Otoa seguem em avaliação.

Escalação provável do Genoa (3-5-2): Justin Bijlow; Alessandro Marcandalli, Leo Ostigard e Johan Vasquez; Stefano Sabelli, Morten Frendrup, Junior Messias, Alexsandro Amorim e Mikael Ellertsson; Lorenzo Colombo e Caleb Ekuban. Técnico: Daniele De Rossi.



Udinese: importante retorno na defesa

O retorno de Oumar Solet é a principal novidade positiva para Runjaic. O zagueiro francês se recuperou do problema nos adutores que o tirou das últimas três partidas, mas ainda não deve ser titular em Marassi. Por outro lado, Alessandro Zanoli, Nicolò Bertola, Jordan Zemura e Adam Buksa não viajam para Gênova.

Escalação provável do Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Christian Kabasele, Thomas Kristensen e Kingsley Ehizibue; Oier Zarraga, Jürgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom, Arthur Atta e Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo e Keinan Davis. Técnico: Kosta Runjaic.

Destaques individuais de Genoa x Udinese

Jogador destaque · Genoa Morten Frendrup 3 Gols na Serie A 26 Jogos disputados na temporada 7.07 Nota média WhoScored 5 Cartões amarelos na temporada Jogador destaque · Udinese Keinan Davis 9 Gols na Serie A 3 Assistências na temporada 27 Jogos disputados na temporada 1.828 Minutos jogados na Serie A

Os técnicos

Daniele De Rossi assumiu o Genoa em novembro de 2025 com a missão clara de tirar o clube da zona de turbulência. Campeão do mundo com a Itália em 2006 e ídolo da Roma por mais de duas décadas como jogador, De Rossi ainda está construindo sua identidade como treinador. O sistema 3-5-2 tem sido a base, com variações táticas pontuais conforme o adversário. Ele prioriza equilíbrio defensivo e transições rápidas — exatamente o que seu elenco tem de melhor. Em Verona, as substituições que mudaram o jogo na segunda etapa mostram que ele lê bem o momento da partida.

Kosta Runjaic, técnico alemão de origem croata, está na Udinese desde 2024. Ao longo desta temporada, construiu uma equipe organizada em 3-5-2, com transições verticais rápidas e forte dependência de Davis como referência ofensiva. Não tem medo de ser direto nas declarações — ao falar sobre a Juventus, admitiu que eram um adversário superior, o que é raro de ouvir no futebol italiano. Esse realismo, curiosamente, parece ajudar a equipe a permanecer focada sem pressões excessivas.

Análise tática

Os dois times compartilham o mesmo sistema de base: 3-5-2 com saída de bola pelos laterais e dois atacantes referências. Isso cria um confronto espelhado interessante, onde os duelos nos flancos e na linha de pressão podem definir o jogo.

O Genoa tende a ser mais reativo em casa do que o nome pode sugerir — De Rossi prefere bloco médio, deixar o adversário construir e atacar nos espaços deixados. Frendrup e Messias/Amorim no meio criam a transição. Colombo faz a área, Ekuban puxou para os lados em Verona com eficiência.

O Udinese, com Davis e Zaniolo juntos, oferece velocidade e imprevisibilidade. Zaniolo funciona melhor quando tem liberdade para entrar pelos corredores — a defesa de três do Genoa, especialmente Ostigard e Vasquez, precisa estar atenta. Kabasele na zaga vem fazendo boa temporada e dará trabalho para Colombo nos duelos aéreos.

A fraqueza do Udinese fora de casa, especialmente em jogos onde o adversário consegue pressionar na saída de bola, pode ser explorada pelo ritmo alto que Frendrup e Messias impõem. Por outro lado, se o Genoa ficar muito recuado, Davis e Zaniolo têm qualidade para decidir de longe.

Prognóstico de placar exato para Genoa x Udinese

🎯 Previsão de Placar · Serie A 2025-26 · Rodada 30 Genoa 1 x 1 Udinese Por que 1 a 1? O Genoa perde Malinovskyi por lesão e ainda avalia Baldanzi, o que reduz a criatividade pelo meio e limita as opções ofensivas de De Rossi.

O Udinese viaja sem Zemura, Bertola e Zanoli, o que fragiliza a estrutura defensiva e abre espaço para o ataque da casa criar chances.

A média histórica entre os dois clubes é de 2,71 gols por partida — os confrontos entre eles raramente terminam sem gols dos dois lados.

Keinan Davis, 2º artilheiro da Serie A com nove gols, é capaz de decidir em qualquer momento mesmo jogando fora de casa. Previsão final: Jogo equilibrado no Ferraris, com os dois times encontrando o gol. O Genoa aproveita o fator casa para não sair de mãos vazias, mas o Udinese tem Davis para responder na hora certa.

Resumo do palpites do Lance para Genoa x Udinese