Villarreal x Real Sociedad – Palpites, análise e odds (20/03)
Confira os palpites e informações de Villarreal x Real Sociedad por La Liga
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O Estadio de la Cerámica recebe, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, um dos confrontos mais equilibrados da 29ª rodada da La Liga. O Villarreal, sólido no quarto lugar com 55 pontos, enfrenta uma Real Sociedad que divide suas atenções entre a luta por vaga europeia e a preparação para a final da Copa del Rey em abril.
Para o Villarreal, o cenário é claro: vencer significa consolidar posição no G-4 e seguir pressionando o Atlético de Madrid na briga pelo terceiro lugar. Já a Real Sociedad, com 38 pontos na sétima colocação, precisa pontuar para manter viva a esperança europeia, sabendo que qualquer tropeço pode custar caro na reta final.
Taticamente, o duelo tende a ser decidido nos detalhes. Mais do que volume de jogo, a partida deve premiar a equipe que cometer menos erros e souber aproveitar melhor as oportunidades.
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Análise da partida
O Villarreal vive uma boa temporada, ainda que com oscilações recentes. Os 17 triunfos, quatro empates e sete derrotas em 28 rodadas mostram uma equipe mais equilibrada defensivamente em relação aos últimos anos. Em casa, o desempenho é de alto nível: 34 pontos em 14 jogos, com 11 vitórias — números que sustentam a candidatura à Liga dos Campeões. Marcelino, profundo conhecedor do clube, tem conseguido lidar bem com essa pressão.
O empate por 1 x 1 contra o Alavés na última rodada não comprometeu a posição na tabela, mas evidenciou uma dificuldade recorrente: segurar resultados sob pressão nos minutos finais. Além disso, 13 dos últimos 14 jogos como mandante tiveram pelo menos dois gols, refletindo tanto a força ofensiva quanto momentos de instabilidade defensiva.
A Real Sociedad chega embalada pela vitória por 3 x 1 sobre o Osasuna e soma seis triunfos nos últimos nove jogos em todas as competições. No entanto, o desempenho fora de casa é um ponto de atenção: apenas três vitórias em 14 partidas como visitante na liga. A equipe tende a priorizar o controle do jogo longe de seus domínios, estratégia que exige precisão máxima diante de um adversário forte como o Villarreal.
A temporada da equipe tem duas leituras. Matarazzo conseguiu recuperar o time após um início irregular e recolocá-lo na disputa por vagas europeias. Por outro lado, a defesa segue como principal fragilidade: são 41 gols sofridos em 28 jogos, colocando o clube entre os mais vazados da liga. Problemas em bolas paradas e inconsistência dos laterais são pontos críticos que ainda precisam ser ajustados — especialmente com a final da Copa del Rey se aproximando.
Outros palpites para Villarreal x Real Sociedad
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Confrontos diretos
No confronto do primeiro turno, disputado em Anoeta em novembro de 2025, o Villarreal venceu a Real Sociedad por 3 x 2, confirmando uma tendência recorrente: quando está em boa fase, o Submarino Amarelo costuma ser mais perigoso do que o adversário consegue prever.
O encontro anterior em Vila-real, na temporada 2024-25, terminou em 2 x 2, reforçando um padrão importante: dificilmente esses dois times protagonizam jogos de poucos gols. O histórico recente aponta com frequência para ambas as equipes marcando e partidas com placares mais abertos.
No retrospecto geral, o Villarreal leva vantagem, com 22 vitórias em 51 jogos, contra 14 da Real Sociedad e 15 empates. Jogando em casa, esse domínio é ainda mais evidente — a última vitória da Real Sociedad em Vila-real foi em dezembro de 2023. Além disso, os últimos confrontos diretos mostram uma clara tendência de over 2,5 gols, dado relevante para análise de apostas.
Notícias de Villarreal x Real Sociedad
Villarreal
O Villarreal chega para o confronto com algumas ausências importantes. O zagueiro Logan Costa, o meio-campista Pau Cabanes e, principalmente, o lateral Juan Foyth estão fora — este último por ruptura no tendão de Aquiles, sendo a perda mais sensível do sistema de Marcelino. Ayoze Pérez também é dúvida e deve ficar de fora, reduzindo as opções ofensivas.
Em contrapartida, o bom momento de Nicolas Pépé anima. Destaque no empate contra o Alavés, ele deve seguir como titular ao lado de Georges Mikautadze no ataque. Há ainda a possibilidade de mudança pelo lado esquerdo, com Alberto Moleiro entrando na equipe e deslocando Alfonso Pedraza para a linha defensiva.
Moleiro, inclusive, é um dos nomes mais relevantes do elenco na temporada. Com nove gols e quatro assistências em 26 jogos de La Liga, o meia de 22 anos já se consolidou como peça-chave, além de ser um dos jovens mais promissores da competição — premiado duas vezes como Melhor Sub-23 do mês logo em seu primeiro ano após chegar do Las Palmas.
Escalação provável do Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mouriño, Navarro, Marin e Pedraza; Buchanan, Comesaña, Gueye e Moleiro; Pépé e Mikautadze. Técnico: Marcelino Garcia Toral.
Real Sociedade
A Real Sociedad chega para o confronto com desfalques relevantes. Takefusa Kubo segue fora desde a lesão sofrida em janeiro, enquanto Álvaro Odriozola está fora da temporada por ruptura de ligamento cruzado. Além deles, Aihen Muñoz e Iñaki Ruperez também são baixas confirmadas. A situação de Yangel Herrera preocupa: o meio-campista deixou o último jogo com dores no sóleo — problema recorrente ao longo da temporada — e ainda é dúvida.
O principal impacto imediato, porém, é a suspensão de Beñat Turrientes, peça fundamental na saída de bola. Sua ausência obriga Matarazzo a reorganizar o meio-campo, com Luka Sučić sendo o substituto mais provável. Já Brais Méndez, que voltou ao time contra o Osasuna após um período irregular, teve bom desempenho e deve seguir entre os titulares.
No ataque, não há mistério: Mikel Oyarzabal, já com dez gols na liga e perseguindo a marca de 15, está confirmado e será a principal referência ofensiva da equipe para o duelo.
Escalação provável da Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gómez; Barrenetxea, Méndez e Sucic; Soler, Guedes e Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.
Os Técnicos
Marcelino voltou ao Villarreal em novembro de 2023 com o clube na 14ª colocação e, em menos de dois anos, recolocou o Submarino Amarelo entre os quatro primeiros da La Liga. Seu trabalho representa uma reconstrução eficiente, potencializando ao máximo as características do elenco, que ele conhece profundamente.
O treinador utiliza como base um 4-4-2 em bloco médio, com duas linhas compactas que priorizam a proteção da zona central e concedem espaço pelas laterais. A pressão é seletiva, acionada em momentos específicos, o que garante organização e economia física ao longo da partida.
O principal ponto de atenção segue sendo a reta final dos jogos. O Villarreal ainda apresenta queda de intensidade defensiva nos últimos 15 minutos, período em que sofreu cinco dos 12 gols concedidos como mandante — um fator que pode ser decisivo em confrontos equilibrados.
O italo-americano Matarazzo assumiu a Real Sociedad em 2025 e rapidamente mudou o rumo da equipe após um início de temporada complicado sob o comando anterior. Em pouco tempo, implementou uma identidade clara, baseada em pressão alta nos dois terços defensivos e transições rápidas com a bola. O impacto foi imediato, levando o clube até a final da Copa del Rey após eliminar o Athletic Club com dois 1 x 0 no agregado.
Apesar da evolução coletiva, o principal problema do sistema segue sendo defensivo, especialmente nas bolas paradas. O próprio treinador já reconheceu publicamente essa fragilidade, que ainda não foi corrigida. A Real Sociedad soma apenas duas partidas sem sofrer gols na La Liga, um número baixo para uma equipe que busca controlar os jogos.
Em um cenário como o de Vila-real, com pressão da torcida e um adversário forte ofensivamente, essa vulnerabilidade tende a ser ainda mais exposta — ponto que pode ser determinante no desenrolar da partida.
Análise Tática
O Villarreal deve manter seu 4-4-2 habitual, com Pépé e Mikautadze na frente e Moleiro atuando mais recuado pela esquerda, funcionando como peça de transição. A principal fonte de abertura nas jogadas será Tajon Buchanan pelo lado direito, explorando justamente o setor mais vulnerável da Real Sociedad nas transições defensivas.
Já a Real Sociedad tende a adotar um 4-3-3 mais pragmático, especialmente sem Turrientes na organização do meio. Sucic assume a função, mas com um perfil mais criativo e menos posicional, o que pode gerar espaços no setor central — algo que o Villarreal deve tentar explorar com passes rápidos antes da recomposição defensiva adversária.
O principal desequilíbrio tático está nas bolas paradas e finalizações de média distância: a fragilidade defensiva da Real nesse fundamento contrasta com a capacidade do Villarreal de gerar perigo com jogadores como Moleiro, Comesaña e Pépé. Por outro lado, Oyarzabal surge como a principal ameaça nas transições, aproveitando os espaços deixados por um Villarreal que costuma se expor mais ofensivamente.
O cenário indica um jogo aberto, com alta probabilidade de gols para ambos os lados — impulsionado pela força ofensiva do Villarreal em casa e pelas limitações defensivas da Real Sociedad, que ainda assim possui qualidade suficiente para também criar suas chances.
Prognóstico de placar exato para Villarreal x Real Sociedad
- O Villarreal conquistou 34 pontos em 14 jogos em casa nesta temporada
- A Real Sociedad não vence em La Ceramica há mais de dois anos
- Nos últimos cinco encontros, quatro partidas terminaram com mais de 2,5 gols
- Oyarzabal marcou em cinco jogos na carreira contra o Villarreal
Resumo dos palpites do Lance para Villarreal x Real Sociedad
Melhor palpite do jogo: Vitória do Villarreal – Odd 1.95
Palpite alternativo: Mais de 2.5 Gols – Odd 1.79
Palpite alternativo 2: Menos de 9.5 escanteios – Odd 1.87
Palpite alternativo 3: Mikel Oyarzabal marcar a qualquer momento – Odd 2.85
Palpite de placar exato: Villarreal 2 x 1 Real Sociedad – Odd 7.50
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