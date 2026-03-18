Villarreal x Real Sociedad – Palpites, análise e odds (20/03)

O Estadio de la Cerámica recebe, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, um dos confrontos mais equilibrados da 29ª rodada da La Liga. O Villarreal, sólido no quarto lugar com 55 pontos, enfrenta uma Real Sociedad que divide suas atenções entre a luta por vaga europeia e a preparação para a final da Copa del Rey em abril.

Para o Villarreal, o cenário é claro: vencer significa consolidar posição no G-4 e seguir pressionando o Atlético de Madrid na briga pelo terceiro lugar. Já a Real Sociedad, com 38 pontos na sétima colocação, precisa pontuar para manter viva a esperança europeia, sabendo que qualquer tropeço pode custar caro na reta final.

Taticamente, o duelo tende a ser decidido nos detalhes. Mais do que volume de jogo, a partida deve premiar a equipe que cometer menos erros e souber aproveitar melhor as oportunidades.

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Análise da partida

O Villarreal vive uma boa temporada, ainda que com oscilações recentes. Os 17 triunfos, quatro empates e sete derrotas em 28 rodadas mostram uma equipe mais equilibrada defensivamente em relação aos últimos anos. Em casa, o desempenho é de alto nível: 34 pontos em 14 jogos, com 11 vitórias — números que sustentam a candidatura à Liga dos Campeões. Marcelino, profundo conhecedor do clube, tem conseguido lidar bem com essa pressão.

O empate por 1 x 1 contra o Alavés na última rodada não comprometeu a posição na tabela, mas evidenciou uma dificuldade recorrente: segurar resultados sob pressão nos minutos finais. Além disso, 13 dos últimos 14 jogos como mandante tiveram pelo menos dois gols, refletindo tanto a força ofensiva quanto momentos de instabilidade defensiva.

A Real Sociedad chega embalada pela vitória por 3 x 1 sobre o Osasuna e soma seis triunfos nos últimos nove jogos em todas as competições. No entanto, o desempenho fora de casa é um ponto de atenção: apenas três vitórias em 14 partidas como visitante na liga. A equipe tende a priorizar o controle do jogo longe de seus domínios, estratégia que exige precisão máxima diante de um adversário forte como o Villarreal.

A temporada da equipe tem duas leituras. Matarazzo conseguiu recuperar o time após um início irregular e recolocá-lo na disputa por vagas europeias. Por outro lado, a defesa segue como principal fragilidade: são 41 gols sofridos em 28 jogos, colocando o clube entre os mais vazados da liga. Problemas em bolas paradas e inconsistência dos laterais são pontos críticos que ainda precisam ser ajustados — especialmente com a final da Copa del Rey se aproximando.

Outros palpites para Villarreal x Real Sociedad

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Confrontos diretos

No confronto do primeiro turno, disputado em Anoeta em novembro de 2025, o Villarreal venceu a Real Sociedad por 3 x 2, confirmando uma tendência recorrente: quando está em boa fase, o Submarino Amarelo costuma ser mais perigoso do que o adversário consegue prever.

O encontro anterior em Vila-real, na temporada 2024-25, terminou em 2 x 2, reforçando um padrão importante: dificilmente esses dois times protagonizam jogos de poucos gols. O histórico recente aponta com frequência para ambas as equipes marcando e partidas com placares mais abertos.

No retrospecto geral, o Villarreal leva vantagem, com 22 vitórias em 51 jogos, contra 14 da Real Sociedad e 15 empates. Jogando em casa, esse domínio é ainda mais evidente — a última vitória da Real Sociedad em Vila-real foi em dezembro de 2023. Além disso, os últimos confrontos diretos mostram uma clara tendência de over 2,5 gols, dado relevante para análise de apostas.

Notícias de Villarreal x Real Sociedad

Villarreal

O Villarreal chega para o confronto com algumas ausências importantes. O zagueiro Logan Costa, o meio-campista Pau Cabanes e, principalmente, o lateral Juan Foyth estão fora — este último por ruptura no tendão de Aquiles, sendo a perda mais sensível do sistema de Marcelino. Ayoze Pérez também é dúvida e deve ficar de fora, reduzindo as opções ofensivas.

Em contrapartida, o bom momento de Nicolas Pépé anima. Destaque no empate contra o Alavés, ele deve seguir como titular ao lado de Georges Mikautadze no ataque. Há ainda a possibilidade de mudança pelo lado esquerdo, com Alberto Moleiro entrando na equipe e deslocando Alfonso Pedraza para a linha defensiva.

Moleiro, inclusive, é um dos nomes mais relevantes do elenco na temporada. Com nove gols e quatro assistências em 26 jogos de La Liga, o meia de 22 anos já se consolidou como peça-chave, além de ser um dos jovens mais promissores da competição — premiado duas vezes como Melhor Sub-23 do mês logo em seu primeiro ano após chegar do Las Palmas.

Escalação provável do Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mouriño, Navarro, Marin e Pedraza; Buchanan, Comesaña, Gueye e Moleiro; Pépé e Mikautadze. Técnico: Marcelino Garcia Toral.

Real Sociedade

A Real Sociedad chega para o confronto com desfalques relevantes. Takefusa Kubo segue fora desde a lesão sofrida em janeiro, enquanto Álvaro Odriozola está fora da temporada por ruptura de ligamento cruzado. Além deles, Aihen Muñoz e Iñaki Ruperez também são baixas confirmadas. A situação de Yangel Herrera preocupa: o meio-campista deixou o último jogo com dores no sóleo — problema recorrente ao longo da temporada — e ainda é dúvida.

O principal impacto imediato, porém, é a suspensão de Beñat Turrientes, peça fundamental na saída de bola. Sua ausência obriga Matarazzo a reorganizar o meio-campo, com Luka Sučić sendo o substituto mais provável. Já Brais Méndez, que voltou ao time contra o Osasuna após um período irregular, teve bom desempenho e deve seguir entre os titulares.

No ataque, não há mistério: Mikel Oyarzabal, já com dez gols na liga e perseguindo a marca de 15, está confirmado e será a principal referência ofensiva da equipe para o duelo.

Escalação provável da Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gómez; Barrenetxea, Méndez e Sucic; Soler, Guedes e Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Jogador destaque · Villarreal CF Alberto Moleiro 9 Gols na La Liga 2025-26 4 Assistências na La Liga 7.05 Média FotMob na temporada 2x Melhor Sub-23 do mês (La Liga) Jogador destaque · Real Sociedad Mikel Oyarzabal 12 Gols na La Liga 2025-26 3 Assistências na La Liga 7.36 Média FotMob na temporada 5 Gols na carreira vs. Villarreal

Os Técnicos

Marcelino voltou ao Villarreal em novembro de 2023 com o clube na 14ª colocação e, em menos de dois anos, recolocou o Submarino Amarelo entre os quatro primeiros da La Liga. Seu trabalho representa uma reconstrução eficiente, potencializando ao máximo as características do elenco, que ele conhece profundamente.

O treinador utiliza como base um 4-4-2 em bloco médio, com duas linhas compactas que priorizam a proteção da zona central e concedem espaço pelas laterais. A pressão é seletiva, acionada em momentos específicos, o que garante organização e economia física ao longo da partida.

O principal ponto de atenção segue sendo a reta final dos jogos. O Villarreal ainda apresenta queda de intensidade defensiva nos últimos 15 minutos, período em que sofreu cinco dos 12 gols concedidos como mandante — um fator que pode ser decisivo em confrontos equilibrados.

O italo-americano Matarazzo assumiu a Real Sociedad em 2025 e rapidamente mudou o rumo da equipe após um início de temporada complicado sob o comando anterior. Em pouco tempo, implementou uma identidade clara, baseada em pressão alta nos dois terços defensivos e transições rápidas com a bola. O impacto foi imediato, levando o clube até a final da Copa del Rey após eliminar o Athletic Club com dois 1 x 0 no agregado.

Apesar da evolução coletiva, o principal problema do sistema segue sendo defensivo, especialmente nas bolas paradas. O próprio treinador já reconheceu publicamente essa fragilidade, que ainda não foi corrigida. A Real Sociedad soma apenas duas partidas sem sofrer gols na La Liga, um número baixo para uma equipe que busca controlar os jogos.

Em um cenário como o de Vila-real, com pressão da torcida e um adversário forte ofensivamente, essa vulnerabilidade tende a ser ainda mais exposta — ponto que pode ser determinante no desenrolar da partida.

Análise Tática

O Villarreal deve manter seu 4-4-2 habitual, com Pépé e Mikautadze na frente e Moleiro atuando mais recuado pela esquerda, funcionando como peça de transição. A principal fonte de abertura nas jogadas será Tajon Buchanan pelo lado direito, explorando justamente o setor mais vulnerável da Real Sociedad nas transições defensivas.

Já a Real Sociedad tende a adotar um 4-3-3 mais pragmático, especialmente sem Turrientes na organização do meio. Sucic assume a função, mas com um perfil mais criativo e menos posicional, o que pode gerar espaços no setor central — algo que o Villarreal deve tentar explorar com passes rápidos antes da recomposição defensiva adversária.

O principal desequilíbrio tático está nas bolas paradas e finalizações de média distância: a fragilidade defensiva da Real nesse fundamento contrasta com a capacidade do Villarreal de gerar perigo com jogadores como Moleiro, Comesaña e Pépé. Por outro lado, Oyarzabal surge como a principal ameaça nas transições, aproveitando os espaços deixados por um Villarreal que costuma se expor mais ofensivamente.

O cenário indica um jogo aberto, com alta probabilidade de gols para ambos os lados — impulsionado pela força ofensiva do Villarreal em casa e pelas limitações defensivas da Real Sociedad, que ainda assim possui qualidade suficiente para também criar suas chances.

Prognóstico de placar exato para Villarreal x Real Sociedad

🎯 Previsão de Placar Villarreal 2 x 1 Real Sociedad O Villarreal chega forte em casa, com 11 vitórias em 14 jogos no Estádio de La Cerámica. A Real Sociedad não vence em Villarreal desde 2023 e ainda tem baixas importantes no meio. Mesmo com Oyarzabal como ameaça, o favoritismo segue com os mandantes. O Villarreal conquistou 34 pontos em 14 jogos em casa nesta temporada

em jogos em casa nesta temporada A Real Sociedad não vence em La Ceramica há mais de dois anos

Nos últimos cinco encontros, quatro partidas terminaram com mais de 2,5 gols

encontros, partidas terminaram com mais de gols Oyarzabal marcou em cinco jogos na carreira contra o Villarreal Previsão final: Villarreal vence, mas sem grande domínio. Real Sociedad marca, mas o mando de campo é fator decisivo para os donos da casa.

Resumo dos palpites do Lance para Villarreal x Real Sociedad