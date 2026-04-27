Palestino x Grêmio – Palpites, análise e odds (29/04)

Palestino e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, em Santiago, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O Tricolor soma três pontos e precisa da vitória para seguir na perseguição ao líder Montevideo City Torque, que tem 100% de aproveitamento.

O duelo acontece em meio à instabilidade do Palestino, que demitiu Cristián Muñoz após derrota no campeonato chileno e estreia o técnico Guillermo Farré de forma emergencial justamente nesta partida continental.

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Análise da partida

O Grupo F tem o Montevideo City Torque como principal referência na estratégia do Grêmio nesta fase. Com seis pontos em duas rodadas e sem sofrer gols, os uruguaios aumentam a pressão sobre o time gaúcho, que precisa evitar novos tropeços para seguir na disputa pela liderança — única posição que garante vaga direta nas oitavas de final.

O Grêmio chega embalado após vencer o Coritiba por 1 a 0 no Brasileirão, com gol do jovem Gabriel Mec, resultado que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória e levou a equipe à 11ª colocação. Na Sul-Americana, porém, o cenário é mais delicado, já que a derrota para o próprio Montevideo City Torque na estreia pesa no critério de confronto direto.

Já o Club Deportivo Palestino vive uma temporada irregular. Apesar de uma vitória expressiva sobre o Colo-Colo fora de casa, o time vem de derrota para o lanterna Deportes Concepción, resultado que culminou na saída de Cristián Muñoz.

Na Sul-Americana, o Palestino tem a pior campanha do grupo, com apenas um ponto em dois jogos — empate sem gols contra o Deportivo Riestra e derrota por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, o que aumenta a necessidade de reação imediata na competição.

Outros palpites para Palestino x Grêmio

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Confrontos diretos

Club Deportivo Palestino e Grêmio nunca se enfrentaram em competições oficiais antes desta edição da Copa Sul-Americana. O duelo desta quarta-feira inaugura o histórico entre os clubes e já antecipa o confronto de volta, marcado para 20 de maio, quando o time gaúcho receberá os chilenos em Porto Alegre.

Como referência dentro da competição, as estreias mostram caminhos distintos. O Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 1 a 0, com gol de Francis Amuzu, enquanto o Palestino empatou sem gols contra o mesmo adversário, fora de casa. Assim, o resultado deste confronto ganha peso estratégico duplo: além da pontuação, pode ser determinante no critério de desempate que define quem avança diretamente às oitavas de final.

Notícias de Palestino x Grêmio

Palestino

No Club Deportivo Palestino, o principal desfalque para o confronto é o volante Julián Fernández, expulso na partida contra o Montevideo City Torque. O jogador cumpre suspensão automática, deixando Guillermo Farré sem sua principal peça de proteção à defesa.

Com pouco tempo de preparação, a tendência é que o treinador mantenha a estrutura no 4-1-4-1 utilizada anteriormente, com Nicolás Meza assumindo a função de volante. Já Vicente Espinoza entra em campo pendurado, podendo desfalcar a equipe na próxima rodada em caso de novo cartão.

Provável escalação do Palestino (4-1-4-1): Sebastián Pérez; Ian Garguez, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza; Jonathan Benítez, Sebastián Gallegos, Francisco Montes, Bryan Carrasco; Nelson Da Silva. Técnico: Guillermo Farré.

Grêmio

Luís Castro deve manter a base da vitória sobre o Coritiba e preservar a espinha dorsal do Grêmio para a viagem ao Chile.

No departamento médico, seguem fora o volante Mathías Villasanti, ainda em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo sofrida em agosto de 2025, o lateral Marlon, que fraturou o tornozelo direito em março e passou por cirurgia com previsão de retorno em cerca de cinco meses, e o lateral-direito João Pedro, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.

O atacante Willian segue em recuperação, enquanto o zagueiro Walter Kannemann já voltou aos treinos, mas ainda não foi utilizado entre os titulares, devendo ser opção no banco.

Provável escalação do Grêmio (4-3-3): Weverton; Pavón, Balbuena, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Arthur, Gabriel Mec; Enamorado, Carlos Vinícius, Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Palestino x Grêmio

Jogador destaque · Palestino Nelson Da Silva 7 Gols em todas as competições em 2026 — artilheiro isolado do elenco 16 Partidas disputadas na temporada 1081 Minutos em campo — jogador mais utilizado no ataque do clube 0 Gols na fase de grupos da Sul-Americana — o ataque chileno ainda não marcou Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 12 Gols no Brasileirão 2026 — artilheiro isolado da Série A 3 Ausências na formação: Villasanti, Marlon e João Pedro todos fora por lesão 4-3-3 Sistema utilizado por Castro neste domingo contra o Coritiba 1 Gol do Grêmio no Grupo F — marcado por Amuzu na vitória sobre o Deportivo Riestra

Os Técnicos

Luís Castro, de 64 anos, assumiu o Grêmio em 12 de dezembro de 2025, com contrato de duas temporadas. O técnico português construiu carreira internacional sólida, com destaque para o título do Campeonato Ucraniano pelo Shakhtar Donetsk em 2020, além de passagens por Al-Duhail, Al-Nassr ( onde conquistou a Liga dos Campeões Árabes) e Botafogo.

Seu sistema preferencial é o 4-3-3, utilizado na vitória recente sobre o Coritiba, com Gabriel Mec atuando como meia, sustentado por dois volantes, e um trio ofensivo formado por Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

Já Guillermo Farré inicia seu trabalho no Club Deportivo Palestino em um cenário adverso. O argentino ganhou destaque no Belgrano, onde conquistou a Primera Nacional em 2022 e garantiu o acesso à elite. Em 2024, foi vice-campeão da liga peruana com o Sporting Cristal, consolidando sua reputação. No entanto, sua passagem mais recente pelo Aldosivi foi decepcionante, com apenas uma vitória em dez jogos antes da demissão.

A chegada ao Palestino ocorre apenas três dias antes de um compromisso pela Sul-Americana e ainda sem poder contar com um de seus principais jogadores no meio-campo, o que torna o início de trabalho especialmente desafiador para o treinador argentino.

Análise Tática

Luís Castro deve manter o 4-3-3 utilizado com eficiência contra o Coritiba, com Leonel Pérez e Arthur protegendo a defesa e Gabriel Mec atuando com liberdade para avançar e apoiar Carlos Vinícius. O trio ofensivo do Grêmio, formado por Enamorado, Francis Amuzu e Carlos Vinícius, oferece velocidade pelos lados e presença de área, características que podem explorar uma defesa do Palestino que já apresentou fragilidades recentes.

A ausência de Julián Fernández impacta diretamente a estrutura defensiva do Palestino, já que o volante era peça-chave na proteção da zaga e na saída de bola. Sem ele, jogadores como Nicolás Meza ou Martín Araya tendem a assumir a função, mas com menor consistência, abrindo espaços para infiltrações pelo centro.

Sem tempo para implementar seu modelo de jogo, Guillermo Farré deve optar por uma postura mais conservadora, com bloco defensivo baixo e aposta em transições rápidas com Nelson Da Silva. No entanto, o atacante ainda não marcou na competição, e a equipe chilena segue sem gols na fase de grupos.

Os números da campanha indicam um Palestino relativamente organizado sem a bola, mas com baixa capacidade de criação ofensiva. A suspensão de Fernández e a estreia de Farré em curto prazo reduzem ainda mais as chances de surpresa diante de um adversário mais estruturado.

Prognóstico de placar exato para Palestino x Grêmio

🎯 Previsão de Placar Palestino 0 x 1 Grêmio O Grêmio chega ao Chile com confiança renovada após encerrar a sequência de cinco jogos sem vitória no Brasileirão, apresentando maior solidez defensiva e criatividade ofensiva na última atuação. Carlos Vinícius segue como a principal referência no ataque, com capacidade de decidir, enquanto a equipe ainda carrega a motivação de reduzir a distância para o líder do grupo. Do outro lado, o Palestino sofre com a ausência de Julián Fernández, peça-chave do meio-campo, suspenso. Além disso, a equipe terá um novo treinador com pouquíssimo tempo de preparação e ainda não marcou gols na competição, cenário que evidencia dificuldades ofensivas e torna o desafio ainda maior diante de um adversário mais estruturado. Julián Fernández, volante titular do Palestino, está suspenso por expulsão no jogo contra o Montevideo City Torque

por expulsão no jogo contra o Montevideo City Torque O Palestino não marcou nenhum gol em dois jogos na fase de grupos

O Grêmio encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer no Brasileirão neste domingo, com vitória por 1 x 0 sobre o Coritiba

no Brasileirão neste domingo, com vitória por 1 x 0 sobre o Coritiba Carlos Vinícius lidera a artilharia do Brasileirão com 12 gols

Resumo dos palpites do Lance para Palestino x Grêmio