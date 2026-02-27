Confira os principais palpites para Novorizontino x Corinthians, que acontece neste sábado (28), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. O confronto da semifinal do Campeonato Paulista será disputado a partir das 20h30 (horário de Brasília). A decisão ocorre em partida única, com definição nos pênaltis em caso de empate nos 90 minutos.

Palpite do Lance para Novorizontino x Corinthians (28/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O placar acima de 2,5 gols foi um padrão nos duelos do Novorizontino no Jorjão. Dos cinco compromissos feitos, três tiveram essa faixa de tentos - dois tiveram mais de 1,5 bolas nas redes. O ataque do Tigre é o melhor da competição, com 18 bolas nas redes. O Corinthians teve menos esse mercado nas partidas

Contudo, com um futebol ajustado e um elenco forte, não se pode descartar o poder de efetividade do time. A média de gols feitos no Paulistão é de 1,2 por partida. Além do número no placar, os dois times têm boas condições de vencer o duelo. O Tigre pelo excelente desempenho no estadual - vencendo seis dos nove jogos, enquanto o Corinthians pela fase coletiva.

O Novorizontino teve apenas um empate nas nove partidas feitas neste estadual O Corinthians tem média de 0,8 gols sofridos no Paulistão Nos últimos dez confrontos direto, nove terminaram com um dos lados vencendo

Outros palpites para Novorizontino x Corinthians

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O confronto opõe dois ataques com alta efetividade neste Paulistão. Em desempenho ofensivo, o Novorizontino é um dos principais times do torneio, com média de dois gols por jogo. Dos 18 tentos feitos, dez foram diante do seu torcedor. O Corinthians aposta no seu coletivo, que marcou em nove das últimas dez partidas. Valendo vaga na final, apostamos em um duelo aberto de chances, com os dois lados efetivos.

Hugo Souza vem se destacando como um dos principais goleiros do país, tanto em defesas quanto pegando pênaltis. E nos últimos dez duelos, o arqueiro teve uma média de 2,7 intervenções por partida. O Novorizontino cria um alto volume ofensivo em seus jogos - principalmente em casa. No estadual, finaliza 12,6 vezes por duelo. Assim, contando com uma postura mais agressiva dos mandantes, Hugo deve trabalhar bastante no encontro.

Essa é uma aposta que vem batendo bastante nos compromissos do Timão. Com alta efetividade no tempo final, o Corinthians deve encontrar espaços após o intervalo. Dez dos 11 tentos feitos no estadual foram nessa faixa de minutos. A análise é para que o time encontre um ritmo favorável - principalmente com peças vindo do banco - para marcar na etapa.

Análise e Forma dos Times

Novorizontino - Momento e escalação

Único dos semifinalistas que não está na Série A, o Novorizontino tenta fazer história para chegar na decisão do estadual. Seria a primeira decisão do clube desde a refundação do clube em 2010. Apenas o Grêmio Esportivo Novorizontino, antecessor da equipe, conseguiu decidir o título do torneio, sendo vice-campeão em 1990. A vaga na semifinal veio após vencer o Santos, em casa, por 2 a 1.

A classificação veio com muita emoção, visto que o gol decisivo de Léo Naldi veio no último lance. Por ter a melhor campanha geral, o Tigre do Vale decide em casa esta fase. No meio de semana, conseguiu se classificar na Copa do Brasil com uma vitória por 4 a 0 sobre o Nacional-AM. Ederson Moreria deve repetir a base titular no confronto decisivo deste sábado.

Provável escalação do Novorizontino: Jordi; Alexis Alvarino, Patrick, Dantas e Mayk; Matheus Bianqui e Léo Naldi; Tavinho, Rômulo e Maykon Jesus (Christian Ortíz); Robson. Técnico: Ederson Moreira.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians também avançou à semifinal em um jogo levado por emoção. Após sair atrás do placar contra a Portuguesa, o atacante Vitinho marcou nos acréscimos e levou a partida para os pênaltis. Na decisão, Hugo Souza interviu com duas defesas e garantiu o time na semifinal. O Timão defende o troféu paulista, competição que é isolado o maior campeão.

De olho nesta decisão, Dorival Júnior escalou uma formação mista no empate com o Cruzeiro pelo Brasileirão. O treinador afirmou em coletiva que pretende dar minutos a Depay como centroavante, enquanto Yuri Alberto segue se recuperando de lesão. Além do atacante, Matheus Pereira também está no DM. Kaio Cesár voltou aos treinos e pode ser liberado para ser relacionado, a depender da avaliação na sexta-feira (27).

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Novorizontino e Corinthians

O histórico recente entre Novorizontino e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Novorizontino e Corinthians

21/05/2025 - Corinthians 1 x 0 Novorizontino - (Copa do Brasil)

30/04/2025 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians - (Copa do Brasil)

03/02/2025 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians - (Campeonato Paulista)

04/02/2024 - Corinthians 1 x 3 Novorizontino - (Campeonato Paulista)

20/03/2022 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Novorizontino x Corinthians

O Corinthians venceu oito dos 11 confrontos diretos disputados entre os times A equipe tem média de 1,13 gols marcados por jogo nestes duelos O Tigre do Vale vai buscar seu segundo triunfo neste duelo no Jorjão O Corinthians marcou 18 gols em 14 jogos disputados em 2026 A equipe de Novo Horizonte marcou o primeiro tento cinco das últimas sete vezes

Comparação de Odds para Novorizontino x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,26 1,58 Betano 2,10 1,75 Bet365 2,02 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Novorizontino x Corinthians

Novorizontino ou Corinthians vence e acima de 2,5 gols (3,95 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,80 na Betsson) Três ou mais defesas de Hugo Souza no jogo (1,70 na Betano) Corinthians para marcar no 2º tempo (1,72 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.