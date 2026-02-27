O Lance! apresenta os melhores palpites para Liverpool x West Ham, pela 28ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 28 de fevereiro, às 12h00 (horário de Brasília), em Anfield Road, em Liverpool, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Liverpool x West Ham (28/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Liverpool segue na busca por retomar o alto nível apresentado na temporada passada, quando conquistou o título da Premier League. Vindo de uma sequência positiva de resultados, a equipe tem conseguido impor seu ritmo de jogo, assumir o controle das ações e sair na frente do placar, vencendo cinco dos últimos seis compromissos.

Esse padrão de bons inícios também se repete no confronto direto contra o West Ham, com os Reds abrindo o marcador na maioria dos encontros recentes. Além disso, o histórico do duelo aponta para partidas movimentadas, com frequência de placares elevados.

Diante desse cenário, nosso palpite ganha força para que o Liverpool volte a inaugurar o placar e que o confronto ultrapasse a marca de 2,5 gols.

O Liverpool saiu a frente do marcador em cinco dos últimos sete jogos contra o West Ham Nas últimas dez partidas, o Liverpool registra média de 2,6 gols marcados por partida Em sete dos últimos oito confrontos entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Liverpool x West Ham

Hugo Ekitiké assumiu a posição de centroavante do Liverpool e vem correspondendo às expectativas. Com 15 gols marcados na temporada, é o principal artilheiro da equipe. Seu estilo de jogo combina dedicação, mobilidade e presença ofensiva, aliando boa estatura à agilidade técnica e constante busca por posicionamento dentro da área. Atualmente, registra média de 2,5 finalizações por partida, reforçando nosso palpite para mais uma atuação decisiva do atacante francês neste próximo confronto.

Os bons resultados conquistados pelos Reds nas últimas partidas são reflexo do forte volume ofensivo imposto pela equipe. Com média de 19,4 finalizações por jogo — sendo 6,0 chutes no alvo —, o Liverpool marcou 26 gols nesse período. Diante desse cenário, o palpite para que a equipe volte a superar a linha de finalizações se mostra bastante consistente.

Aliado à intensidade ofensiva está também o alto número de escanteios gerados. O Liverpool registra média de 7,9 tiros de canto a favor e 4,9 cedidos aos adversários, o que contribui para partidas com grande volume de bolas alçadas na área. Como em seis dos últimos oito jogos dos Reds tivemos mais de 10,5 escanteios, o palpite para que esse padrão se repita ganha ainda mais força.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool vive um bom momento na temporada, vindo de cinco vitórias nos últimos seis jogos disputados, o que o levou à sexta colocação da Premier League, com 45 pontos somados. No compromisso mais recente, a equipe conquistou uma vitória importante sobre o Nottingham Forest, com gol marcado nos acréscimos. Agora, o time recebe o West Ham com o objetivo de manter o embalo e conquistar mais um resultado positivo diante de sua torcida.

Para a partida, o técnico Arne Slot segue enfrentando problemas na lateral direita, com Dominik Szoboszlai atuando improvisado mais uma vez. Além disso, Florian Wirtz foi retirado do aquecimento na última partida após sentir um desconforto físico e ainda aparece como dúvida para o confronto.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Curtis Jones e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

West Ham - Momento e escalação

O West Ham United segue em sua luta para se afastar da zona de rebaixamento da Premier League. Vindo de cinco vitórias nas últimas sete partidas, a equipe vem esboçando uma reação importante para permanecer na elite do futebol inglês, embora ainda ocupe a 18ª colocação, com 25 pontos somados.

No compromisso mais recente, ficou no empate sem gols diante do Bournemouth. Agora, o time visita o Liverpool em busca de manter a boa sequência e conquistar mais um resultado positivo fora de casa. Para o confronto, o técnico Nuno Espírito Santo não poderá contar com Freddie Potts, que segue cumprindo suspensão após a expulsão direta na partida contra o Burton Albion, pela FA Cup.

Provável escalação do West Ham: Mads Hermansen; Aaron Wan-Bissaka, Kostas Mavropanos, Axel Disasi x El Hadji Diouf; Mateus Fernandes, Jarrod Bowen, Tomás Soucek, Oliver Scarles e Crys Summerville; Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x West Ham

O histórico recente entre Liverpool e West Ham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Liverpool x West Ham

30/11/2025 - West Ham 0 x 2 Liverpool - (Premier League) 13/04/2025 - Liverpool 2 x 1 West Ham - (Premier League) 29/12/2024 - West Ham 0 x 5 Liverpool - (Premier League) 25/09/2024 - Liverpool 5 x 1 West Ham - (Copa da Liga Inglesa) 27/04/2024 - West Ham 2 x 2 Liverpool - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x West Ham

Em todas as competições foram disputados 154 jogos entre as duas equipes, com 86 vitórias do Liverpool, 39 empates e 29 triunfos do West Ham Na temporada, o Liverpool registra 73 gols marcados e 50 gols sofridos em 40 jogos Os Reds marcaram o primeiro gol em cinco dos últimos seis jogos da temporada Hugo Ekitiké é o artilheiro do Liverpool na temporada, com 15 gols marcados em 36 partidas Nas últimas dez partidas o Liverpool registra média de 19,4 finalizações por partida, com 6,0 chutes certos no gol

Comparação de Odds para Liverpool x West Ham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Liverpool Empate West Ham Betsson 1,41 5,25 7,10 Betano 1,42 4,90 7,30 Br4bet 1,33 5,33 7,50

Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x West Ham

