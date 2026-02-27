O Lance! apresenta os melhores palpites para Leeds x Manchester City, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto acontece neste sábado, 28 de fevereiro, às 14h30 (horário de Brasília), na estádio Elland Road. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Leeds x Manchester City (28/02/2026)

As duas equipes apresentam números consistentes que sustentam um palpite voltado para escanteios. O estilo de jogo de ambos favorece investidas pelas laterais, com cruzamentos frequentes e pressão ofensiva, fatores que naturalmente elevam a quantidade de tiros de canto. Diante do histórico recente das partidas, a expectativa é de pelo menos dez escanteios ao longo do confronto.

Além disso, os dados reforçam essa tendência. Em confrontos diretos, a média de cantos já superou a linha proposta, e ao somar os números da temporada, as equipes alcançam média combinada de 10,11 escanteios por jogo, tornando a aposta bastante viável.

Três de cinco jogos recentes do Leeds United terminaram com mais de 9,5 escanteios

de jogos recentes do Leeds United terminaram com mais de escanteios A média de tiros de canto em confrontos diretos entre as equipes é de 10,6 escanteios

escanteios O Leeds sofre muitos escanteios, com média de 7,1 por jogo

Outros palpites para Leeds x Manchester City

Espera-se pelo menos um gol para cada lado, com forte tendência de ambos marcam até o apito final. Os The Whites marcou e sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos, mostrando regularidade ofensiva, mas também vulnerabilidade defensiva. Também é importante destacar que, em confrontos diretos, as duas equipes balançaram as redes em cinco dos últimos sete compromissos.

Além disso, projeta-se uma partida com pelo menos três gols. No histórico do confronto, sete das últimas oito vezes em que os times se enfrentaram terminaram com mais de 2,5 gols. O Manchester City registrou pelo menos três gols combinados em cinco das últimas seis partidas. Somando os números da temporada atual, as duas equipes alcançam média de 3,83 gols marcados combinados por jogo.

Por fim, o City surge como favorito diante do nível técnico superior e da fase mais consistente. A equipe venceu sete jogos, empatou um e perdeu um recentemente, alcançando 73% de aproveitamento dos pontos disputados. Além disso, o Manchester City venceu o United em todos os últimos cinco confrontos diretos.

Análise e Forma dos Times

Leeds - Momento e escalação

O Leeds United ocupa a 15ª posição da Premier League, com 31 pontos, e encara o confronto como fundamental para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe empatou seus últimos três compromissos, demonstrando certa dificuldade para transformar desempenho em vitórias. Antes dessa sequência, venceu o Nottingham Forest por 3 x 1, mas acabou goleado pelo Arsenal por 4 x 0.

Para a partida, o United tem apenas um desfalque confirmado: o ponta Noah Okafor, que está fora devido a uma lesão no tendão.

Provável escalação do Leeds: Darlow; Justin, Rodon e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev e Gudmundsson; Gnonto e Aaronson; Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City aparece na vice-liderança da Premier League, com 56 pontos, cinco a menos que o líder Arsenal. A equipe vive excelente momento e venceu seus últimos cinco compromissos, superando Newcastle United, Salford City, Fulham, Liverpool e novamente o Newcastle.

Para o confronto, o City terá alguns desfalques importantes. Jérémy Doku, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić seguem no departamento médico. Max Alleyne é dúvida após sofrer uma pancada e ainda será reavaliado antes da partida.

Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Rayan Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e Nico O'Reilly; Antoine Semenyo e Omar Marmoush; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Confronto direto e estatísticas de Leeds x Manchester City

O histórico recente entre Leeds e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Leeds e Manchester City

29/11/2025 — Manchester City 3 x 2 Leeds United (Campeonato Inglês)

06/05/2023 — Manchester City 2 x 1 Leeds United (Campeonato Inglês)

28/12/2022 — Leeds United 1 x 3 Manchester City (Campeonato Inglês)

30/04/2022 — Leeds United 0 x 4 Manchester City (Campeonato Inglês)

14/12/2021 — Manchester City 7 x 0 Leeds United (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de Leeds e Manchester City

Os Citizens sofre uma quantidade considerável de escanteios, cerca de quatro por partida O ataque do Manchester City é consistente e, nos últimos oito jogos, marcou dois ou mais gols A média de chutes do City é alta, com 14,1 finalizações por jogo O volume ofensivo do Manchester City é elevado, com média de dois ataques por minuto, totalizando cerca de 60 ataques perigosos por partida A defesa do Leeds United é vulnerável e sofre, em média, 1,6 gols por jogo Os Whites venceu apenas três partidas, empatou cinco e perdeu duas nos últimos dez jogos, alcançando 47% de aproveitamento Em contrapartida, os Citizens venceu sete dos últimos oito jogos

Comparação de Odds para Leeds x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Mais de 3,5 Cartões Menos de 3,5 Cartões Betsson 1,70 2,00 Superbet 1,71 2,00 Bet365 1,72 2,00

Resumo dos palpites do Lance para Leeds x Manchester City

Mais de 9,5 Escanteios (1,85 na Betsson) Ambos marcam (1,68 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,64 na Superbet) Manchester City vence (1,60 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.