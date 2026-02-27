O Lance! apresenta os melhores palpites para Botafogo x Boavista, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. O confronto acontece neste sábado, 28 de fevereiro, às 19h30 (horário de Brasília), na estádio Nilton Santos, o Engenhão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Botafogo x Boavista (28/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As equipes costumam apresentar um rendimento superior na segunda etapa, retornando do intervalo com ajustes táticos e maior intensidade. Em confrontos recentes, tanto o Botafogo quanto o Boavista demonstraram crescimento de desempenho após o intervalo, seja na criação de jogadas, seja na exposição defensiva. Esse padrão reforça a expectativa de um segundo tempo mais movimentado, com maior participação ofensiva e chances reais de gols.

O Botafogo sofre mais gols no começo do segundo tempo, entre os minutos 46-60 O Botafogo sofreu dez dos últimos 12 gols no segundo tempo As duas equipes atacam mais no segundo tempo, e isso aconteceu em todos os seus últimos dez jogos

Outros palpites para Botafogo x Boavista

O Botafogo entra como favorito para vencer, especialmente diante de um adversário de nível técnico inferior e pela importância da partida. Jogando em casa, o Fogão tem desempenho sólido: venceu oito das últimas nove partidas como mandante. Além disso, no retrospecto recente contra o Boavista, o Botafogo levou a melhor em três dos últimos quatro confrontos diretos.

Outro palpite interessante é para um placar mais controlado, semelhante ao jogo de ida, que terminou em 2 x 0. Cinco dos últimos seis jogos do Botafogo terminaram com menos de 2,5 gols. Também vale destacar que o ataque do Boavista é inconsistente e, em oito partidas recentes, marcou um gol ou nenhum. Por fim, o Fogão surge como favorito para abrir o placar, já que saiu na frente em três dos últimos quatro encontros diretos entre as equipes.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo chega embalado após vencer o Nacional Potosí por 2 x 0 e garantir vaga na terceira fase da Libertadores. Antes disso, também superou o Boavista pelo mesmo placar, demonstrando consistência defensiva e eficiência no ataque. Atuando novamente como mandante, a expectativa é de que o Fogão confirme o favoritismo e conquiste mais uma vitória para avançar à final da Taça Rio.

Apesar do bom momento, a equipe ainda conta com desfalques importantes, como Allan, Santiago Rodríguez e Fernando Marçal. Mesmo assim, pela diferença técnica entre os elencos e pelo desempenho recente, não se espera grande resistência por parte do Boavista.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Jhoan Hernández; Edenílson, Arthur Novaes, Luca Villalba, Caio Valle e Artur; Nathan Fernandes. Técnico: Martín Anselmi

Boavista - Momento e escalação

O Boavista chega para a partida em momento delicado, acumulando dois empates e três derrotas consecutivas. A mais recente foi diante do Maringá, por 3 x 2, em confronto válido pela Copa do Brasil. Antes disso, já havia sido superado pelo Botafogo em casa, no jogo de ida.

Embora entre em campo com o elenco completo, o Boavista precisará de uma atuação praticamente perfeita, tanto defensiva quanto ofensivamente, para tentar surpreender e competir em alto nível nesta partida decisiva.

Provável escalação do Boavista: Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Guilherme Lacerda e Tito; Kadu, Fernando Santanna, Felipinho, Isael e Lucas Silva; Brunão. Técnico: Gilson Kleina.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Boavista

O histórico recente entre Botafogo e Boavista é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Botafogo e Boavista

21/02/2026 — Boavista-RJ 0 x 2 Botafogo (Carioca)

15/02/2025 — Boavista-RJ 1 x 1 Botafogo (Carioca)

31/03/2024 — Botafogo 2 x 0 Boavista-RJ (Carioca)

27/03/2024 — Boavista-RJ 0 x 4 Botafogo (Carioca)

24/01/2024 — Boavista-RJ 1 x 0 Botafogo (Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo e Boavista

O Boavista vive fase negativa, com apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas nos últimos dez jogos, somando 30% de aproveitamento dos pontos disputados Jogando fora de casa, oito das últimas dez partidas do Boavista terminaram com menos de 2,5 gols A defesa do Boavista é vulnerável e sofre, em média, 1,5 gols por jogo O Boavista sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos sete compromissos Três dos últimos cinco jogos do Boavista terminaram com menos de 2,5 gols

Comparação de Odds para Botafogo x Boavista

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,98 1,75 Superbet 2,00 1,76 Betano 1,93 1,78

Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Boavista

Tempo com mais gols: 2ª parte (2,14 na Betsson) Botafogo vence (1,82 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,65 na Superbet) Botafogo marca o 1º gol (1,63 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.