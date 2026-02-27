Confira os principais palpites e informações para Le Havre x PSG, que acontece neste sábado (28), no Stade Océane. A bola rola pela 26ª rodada da Ligue 1 a partir das 17h05 (horário de Brasília). As equipes estão com objetivos opostos na tabela, e uma vitória é fundamental no início da reta final da competição. O Lance! também traz as principais informações dos times para o encontro.

Palpite do Lance para Le Havre x PSG (28/02/2026)

O PSG entra com o peso do favoritismo ao resultado na maioria dos jogos do Campeonato Francês. Diante do Le Havre, nossa análise aposta no seu triunfo mais o mercado de ambos marcam não. Os mandantes lidam com um ataque de baixa produtividade na competição. Em 23 jogos, marcou 20 vezes com média de 0,86 por jogo.

Além disso, passou sem marcar quatro dos últimos sete jogos como mandante. O PSG conseguiu impor a superioridade técnica do seu sistema defensivo na suma maioria dos duelos na Ligue 1. A defesa passou em branco em 12 dos 23 jogos. Na briga pelo título, o palpite aposta no controle dos parisienses, conseguindo repetir um triunfo de meta zerada no Stade Océane.

Cinco das últimas sete vitórias do PSG na Ligue 1 foram sem sofrer gol O Le Havre perdeu metade das últimas 12 partidas com o mercado de ambos marcam não Os Parisiens têm média de 0,8 gols sofridos nas rodadas disputadas na liga

Outros palpites para Le Havre x PSG

Outra tendência observada ao encontro é da possibilidade do PSG vencer a corrida até o terceiro gol marcado. Não só pelo fato do Le Havre tem menos chances de marcar, mas pela fome goleadora do ataque de Luis Enrique. Os Rouge-et-Bleu fizeram gols três vezes em seis das últimas dez rodadas da competição. O contexto deste encontro indica sempre uma alto volume ofensivo dos visitantes, o que favorece a aposta.

Juntos, PSG e Le Havre finalizam em média 28,4 chutes por jogo na Ligue 1. 17,7 são dos visitantes, enquanto os mandantes 10,7. Os líderes, por uma característica natural de postura ofensiva, lidera a estatística de acertos na trave, com 13. Como deve dominar o campo de ataque, as chances para um chute no poste são altas.

Com uma temporada de Dembélé com mais lesões, Bradley Barcola foi um dos atacantes que assumiu o protagonismo ofensivo. Ele, ao lado do Bola de Ouro, é o artilheiro do time no campeonato com oito gols. Com o domínio dos franceses, e as altas chances para criar chances, o mercado se torna uma boa opção no encontro.

Análise e Forma dos Times

Le Havre - Momento e escalação

O Le Havre voltou a tropear na Ligue 1 após engatar duas vitórias seguidas. Na última rodada, perdeu fora de casa para o Nantes por 2 a 0, com Ignatius Ganago, de pênalti, e Yanis Zouaoui, contra, marcando os gols. O resultado estacionou o time na 13ª posição com 26 pontos. Ainda que esteja a nove do rebaixamento, o clube tenta alcançar a primeira metade da tabela.

Alguns desfalques se instauraram no elenco para o duelo contra o líder. O principal é Arouna Sanganté, que cumpre o segundo jogo de suspensão após expulsão contra o Toulouse. Outras baixas serão Loïc Négo, com problema na panturrilha, e Abdoulaye Touré no departamento médico. Em contrapartida, o zagueiro Zagadou retorna após recuperação física assumindo a posição de titular.

Provável escalação do Le Havre: Mory Diaw; Fodé Doucoré, Stephan Zagadou, Gautier Lloris e Yanis Zouaoui; Rassoul Ndiaye, Simon Ebonog e Lucas Gourna-Douath; Kenny Quentant, Sofiane Boufal e Issa Soumaré. Técnico: Didier Digard.

PSG - Momento e escalação

A vitória no confronto de ida dos playoffs da Champions garantiu o time parisiense nas oitavas de final da competição continental. Isso porque os atuais campeões empataram em 2 a 2 com o Monaco na partida de volta após vitória no Principado. Com a triunfo no agregado, seguirá sonhando com o bicampeonato do torneio. De volta à Ligue 1, o triunfo sobre o Metz e o revés do Lens devolveram a ponta da tabela ao Paris na última rodada.

Luis Enrique não deve contar com a dupla Senny Mayulu e Ousmane Dembélé. Ambos tiveram problemas na panturrilha, sendo desfalques no encontro. Outra baixa é o meia Fábia Ruiz, em recuperação médica. Por conta do calendário, o treinador pode optar por algumas mudanças na formação inicial, visando a parte física do elenco.

Provável escalação da PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Warren Zaïre-Emery,; Bradley Barcola, Désiré Doué e Kvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Confronto direto e estatísticas de Le Havre e PSG

O histórico recente entre Le Havre e PSG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Le Havre e PSG

22/11/2025 - PSG 3 x 0 Le Havre - (Ligue 1)

19/04/2025 - PSG 2 x 1 Le Havre - (Ligue 1)

16/08/2024 - Le Havre 1 x 4 PSG - (Ligue 1)

27/04/2024 - PSG 3 x 3 Le Havre - (Ligue 1)

03/12/2023 - Le Havre 0 x 2 PSG - (Ligue 1)

Estatísticas e curiosidades de Le Havre x PSG

O PSG venceu 21 dos 37 confrontos diretos realizados na história contra o Le Havre, sendo nove na casa do seu adversário

diretos realizados na história contra o Le Havre, sendo nove na casa do seu adversário O time da capital marcou pelo menos uma vez nos últimos 13 encontros válidos pela Ligue 1

válidos pela Ligue 1 O Le Havre tem média de 0,73 tentos marcados nos 37 encontros gerais

marcados nos 37 encontros gerais E os Parisiens marcaram três vezes em cinco dos últimos sete duelos entre os times

duelos entre os times A estatística de mais de 0,5 finalização na trave bateu em quatro dos cinco jogos recentes dos visitantes

Comparação de Odds para Le Havre x PSG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,72 2,02 Betano 1,80 1,95 Bet365 1,80 1,95

Resumo dos palpites do Lance para Le Havre x PSG

PSG vence e ambas as equipes marcam: não (2,40 na Betsson) Corrida até o terceiro gol: PSG (1,96 na Betsson) Mais de 0,5 chute na trave (1,80 na Betano) Bradley Barcola marca qualquer momento (2,05 na Bet365)

