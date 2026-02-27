O Lance! preparou uma análise completa e os melhores palpites para Borussia Dortmund x Bayern de Munique pela Bundesliga. A partida acontece neste sábado, 28 de fevereiro, a partir das 14h30 (horário de Brasília). O Der Klassiker pela 24ª rodada da competição será disputado no Signal Iduna Park, na região de Dortmund.

Palpite do Lance para Borussia Dortmund x Bayern de Munique (28/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O clássico deste sábado coloca dois times brigando diretamente pelo título do Campeonato Alemão. Com oito pontos na frente, o Bayern de Munique tende a dominar e controlar as ações do jogo. A postura ofensiva - aliada ao banco de reserva - aumentam e muito a produtividade do time na etapa final. 47 dos 85 gols totais feitos na competição foram nos 45 minutos finais, o que representa 55,29%.

A equipe sofreu pelo menos um gol na etapa final em três dos últimos cinco jogos na Bundesliga, sendo dois com ambos marcam. O tempo também traz uma efetividade do Borussia Dortmund, que tem 25 gols feitos na liga nos 45 minutos finais. O duelo tende a entregar mais oportunidades das duas equipes - que vivem fase de um pouco de gols sofridos recentemente. Logo, o mercado se torna uma boa opção no encontro.

O Borussia Dortmund sofreu gol em cinco dos últimos sete duelos Já o Bayern de Munique foi vazada sete das últimas dez atuações, sendo que todas foram com ambos marcam A equipe da Baviera tem média de 3,7 gols marcados por jogo neste Campeonato Alemão

Outros palpites para Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Ainda na linha dos gols no segundo tempo, o Bayern de Munique abriu o placar do período nos últimos seis jogos. Esse recorte é uma marca, já que 12 dos 28 tentos feitos nas dez partidas recentes foram nos primeiros 25 minutos do tempo. Vincent Kompany vem conseguindo impor um ritmo agressivo nos seus comandados. Logo, a aposta para abrir o placar dos 45 minutos finais se torna uma boa opção.

Oito dos últimos dez jogos do Borussia Dortmund terminaram com menos de 10,5 escanteios. A média do time nesse recorte é de 4,7 cobranças por jogo. O Bayern também só tem mais tiros de canto a seu favor quando encarar adversários bem recuados. O cenário prévio é para muitas disputas na faixa central, diminuindo os corners no primeiro tempo.

É inegável o quanto o Bayern de Munique aposta em alto volume de chances em suas partidas. O time carrega uma média de 19,1 chutes na Bundesliga. Em 36 duelos na temporada, são 121 tentos marcados, retrato da força ofensiva do time. O Dortmund, apesar dos resultados recentes, concede muitos espaços na sua defesa. A indicação no número de finalizações parece ser um bom indicativo no encontro.

Análise e Forma dos Times

Borussia Dortmund - Momento e escalação

O Borussia Dortmund sofreu um banque na temporada na última quarta-feira (25), em Bérgamo. Mesmo com dois gols de vantagem, o time perdeu por 4 a 1 para a Atalanta e deu adeus à Champions League. A queda nos playoffs deixou longe o principal objetivo na competição que era chegar nas oitavas. A noite foi infeliz, principalmente do sistema defensivo que não fez grande atuação.

A única competição que restou no calendário Aruinegro foi a Bundesliga. O clássico é uma chance de manter a disputa pelo troféu viva, devido a diferença de oito pontos do Bayern na liderança. Niko Kovac contou com o retorno de Emre Can contra a La Dea. O zagueiro pode ser novamente titular, mas briga por posição com Lucas Reggiani.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Emre Can (Lucas Reggiani), Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Julian Brandt e Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Bayern de Munique - Momento e escalação

Diferente do rival, o Bayern de Munique descansou ao longo da semana por já está garantindo nas oitavas da Liga dos Campeões. A equipe entrou em campo no último sábado (21), quando venceu por 3 a 2 o Eintracht Frankfurt. Assim, está com oito pontos de vantagem na liderança em busca de mais um título alemão.

Vincent Kompany aproveitou a semana para recuperar alguns dos jogadores entregues ao departamento médico. Um deles é Manuel Neuer. O goleiro voltou aos treinos após lesão na panturrilha e pode ser titular no encontro. Caso não passe na última avaliação, Jonas Urbig segue debaixo das traves. A nova baixa será o lateral Alphonso Davies, que sofreu um problema na fibra muscular.

Provável escalação da Bayern de Munique: Jonas Urbig (Manuel Neuer); Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala (Segre Gnabry) e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Confronto direto e estatísticas de Borussia Dortmund e Bayern de Munique

O histórico recente entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique

18/10/2025 - Bayern de Munique 2 x 1 Borussia Dortmund - (Bundesliga)

12/04/2025 – Bayern de Munique 2 x 2 Borussia Dortmund – (Bundesliga)

30/11/2024 – Borussia Dortmund 1 x 1 Bayern de Munique – (Bundesliga)

30/03/2024 – Bayern de Munique 0 x 2 Borussia Dortmund – (Bundesliga)

04/11/2023 – Borussia Dortmund 0 x 4 Bayern de Munique – (Bundesliga)

Estatísticas e curiosidades de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

O Borussia Dortmund não vence o Bayern de Munique como mandante desde 2019, com seis derrotas e dois empates no período Seis dessas partidas terminaram com o mercado de ambos lados marcando Em qualquer dos mandos, oito dos últimos dez encontros terminaram com mais de 2,5 gols Os Aurinegros têm uma média de 2,1 gols marcados em 23 partidas na Bundesliga E o Bayern de Munique acerta 8,9 chutes no alvo por jogo na competição

Comparação de Odds para Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Borussia Dortmund Empate Vitória do Bayern de Munique Betsson 4,65 4,45 1,62 Betano 4,45 4,45 1,67 Bet365 4,85 4,85 1,64

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Ambos os times marcam no 2º tempo ( 2,20 na Betsson)

na Betsson) Bayern de Munique abre o placar do 2º tempo ( 1,70 na Betsson)

na Betsson) Menos de 4,5 escanteios no 1º tempo ( 1,83 na Betano)

na Betano) Mais de 14,5 chutes totais do Bayern de Munique (1,72 na Bet365)

