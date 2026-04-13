Nottingham Forest x Porto – Palpites, análise e odds (16/04)
Confira os palpites e informações de Nottingham Forest x Porto pela Liga Europa
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O City Ground recebe nesta quarta-feira um duelo que vale uma vaga nas semifinais da Liga Europa 2025/26. Nottingham Forest e Porto se enfrentam pelo segundo jogo das quartas de final, com o agregado empatado em 1 x 1 após o confronto de ida no Estádio do Dragão, em 9 de abril.
O contexto não poderia ser mais dramático para os anfitriões. O Forest vive uma temporada de contrastes: quatro treinadores diferentes na Premier League, luta constante contra o rebaixamento e, ao mesmo tempo, a melhor campanha europeia do clube em 30 anos. Para o Porto, líder isolado da Primeira Liga portuguesa com 76 pontos em 29 jogos, a ambição é outra: erguer um troféu continental pela primeira vez desde 2011.
O empate na ida manteve tudo em aberto. William Gomes abriu o placar para o Porto aos 11 minutos com um chute de primeira após passe de Gabriel Veiga. A resposta do Forest veio de forma insólita: dois minutos depois, Martim Fernandes tentou um recuo longo para Diogo Costa que acabou dentro da própria rede. Stefan Ortega fez defesas importantes para garantir o empate dos ingleses, que agora levam a decisão para casa.
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Análise da partida
O Nottingham Forest ocupa a 16ª posição na Premier League com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e 15 derrotas), três pontos acima da zona de rebaixamento. A temporada doméstica tem sido turbulenta: o clube trocou de técnico quatro vezes, passando por Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e, desde fevereiro, Vítor Pereira.
Sob o comando do português, o Forest vem mostrando sinais de recuperação. A equipe acumula quatro jogos sem derrota, incluindo a importante vitória por 3 x 0 sobre o Tottenham e o empate por 1 x 1 com o Aston Villa no último domingo. Neco Williams marcou um golaço de fora da área nesse jogo e vem sendo um dos destaques recentes.
Na Liga Europa, a campanha do Forest tem sido notável. A equipe eliminou o Fenerbahce (4 x 2 no agregado) e o Midtjylland (nos pênaltis, após 2 x 2 no agregado) antes de chegar às quartas. São seis vitórias, três empates e quatro derrotas na competição, com 22 gols marcados e 12 sofridos. Trata-se da primeira quartas de final europeia do clube desde a derrota para o Bayern de Munique na Copa da UEFA 1995/96.
O Porto, por outro lado, vive uma temporada excepcional sob Francesco Farioli. O clube lidera a Primeira Liga com folga: 24 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 29 jogos. Na última rodada, venceu o Estoril por 3 x 1 fora de casa, com gols de Pepê, um contra e Victor Froholdt.
Na Liga Europa, os Dragões eliminaram o Stuttgart com tranquilidade (4 x 1 no agregado) e somam oito jogos de invencibilidade na competição. O Porto venceu todos os cinco jogos como mandante na Liga Europa nesta temporada, sofrendo apenas três gols no Estádio do Dragão. No entanto, a única derrota europeia da equipe na temporada foi justamente para o Nottingham Forest: 2 x 0 no City Ground, na fase de liga.
A diferença de objetivos pode influenciar o ritmo do confronto. O Forest joga com a energia de quem não tem nada a perder em âmbito europeu, mas também carrega o peso de uma briga pela permanência na Premier League com seis jogos restantes. O Porto busca um título continental e também disputa a semifinal da Taça de Portugal contra o Sporting.
Palpites para Nottingham Forest x Porto
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Confrontos diretos
Forest e Porto se enfrentaram duas vezes antes deste jogo, ambas nesta temporada da Liga Europa. O primeiro duelo aconteceu em 23 de outubro de 2025, pela fase de liga, no City Ground. O Forest venceu por 2 x 0, com gols de pênalti de Morgan Gibbs-White e Igor Jesus. Foi a estreia de Sean Dyche no comando da equipe inglesa.
O segundo confronto, pela ida das quartas de final em 9 de abril, terminou empatado em 1 x 1 no Estádio do Dragão. O Porto dominou as estatísticas de posse (52% a 48%) e finalizações ao gol (oito a duas), mas o gol contra de Martim Fernandes equilibrou o marcador. O Forest se tornou a primeira equipe visitante a evitar uma derrota no Dragão pela Liga Europa nesta temporada.
O panorama geral, portanto, é favorável aos ingleses: uma vitória e um empate em dois jogos. O Forest marcou três gols e sofreu um nos dois confrontos. Todos os gols do Forest contra o Porto nesta temporada saíram no City Ground, o que reforça a importância do fator casa para esta decisão.
Notícias de Nottingham Forest e Porto
Nottingham Forest: desfalques e dúvidas
A boa notícia para Vítor Pereira é a recuperação de Elliot Anderson, que estava suspenso para o jogo de ida por acúmulo de cartões amarelos e está disponível para o segundo jogo. Anderson é peça fundamental no meio-campo e sua presença muda o patamar da equipe em termos de construção e transição.
Chris Wood segue em processo de readaptação após seis meses afastado por lesão no joelho. O neozelandês de 34 anos, autor de 20 gols na Premier League na temporada passada, voltou a atuar na ida contra o Porto (entrou no intervalo) e contra o Aston Villa (entrou aos 65 minutos). Deve começar no banco novamente.
A lista de desfalques ainda é considerável. Jair Cunha (pé), Willy Boly (joelho), Nicolò Savona (joelho) e John Victor (joelho) seguem fora. Omari Hutchinson, que ficou de fora do jogo de ida, é dúvida. Ola Aina também pode estar disponível após problemas físicos recentes.
O Forest deve escalar sua formação mais forte na Premier League, diferentemente da ida, quando Pereira poupou titulares. Matz Sels retoma a meta. A zaga terá Murillo e Milenković, com Neco Williams e Ola Aina (ou Morato) nas laterais.
Provável escalação do Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenković, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Hutchinson (Hudson-Odoi), Gibbs-White, Hudson-Odoi (Ndoye); Igor Jesus. Técnico: Vítor Pereira.
Porto: desfalques e dúvidas
Os problemas ofensivos do Porto persistem. Samu Aghehowa segue fora por lesão no ligamento cruzado, e Luuk de Jong também não viaja. Rodrigo Mora (coxa) e Nehuén Pérez (tendão) são dúvidas, mas dificilmente estarão em condições de jogo.
Terem Moffi deve liderar o ataque mais uma vez, com William Gomes e Borja Sainz (ou Pepê) nas pontas. O meio-campo robusto formado por Seko Fofana, Pablo Rosario e Gabriel Veiga (ou Victor Froholdt) é a principal arma de Farioli para controlar o jogo. Martim Fernandes, autor do gol contra na ida, pode perder a posição para Alberto Costa.
Provável escalação do Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Thiago Silva (Kiwior), Zaidu; Fofana, Rosario (Varela), Gabriel Veiga; Gomes, Moffi, Sainz (Pepê). Técnico: Francesco Farioli.
Destaques individuais de Nottingham Forest x Porto
Os técnicos
Vítor Pereira comanda o Forest desde fevereiro e trouxe estabilidade a um grupo que mudou de treinador três vezes na primeira metade da temporada. O português de 57 anos tem uma ligação especial com o rival desta quarta-feira: iniciou sua carreira de técnico nas categorias de base do Porto, foi auxiliar e depois assumiu o comando da equipe principal, conquistando dois títulos consecutivos da Primeira Liga.
O desafio de Pereira é duplo. No campeonato, precisa garantir a permanência na Premier League. Na Europa, a oportunidade de levar o Forest às semifinais é histórica e pode definir seu legado no clube. Nos últimos jogos, sua equipe passou a produzir mais chances e a controlar melhor a posse de bola.
Francesco Farioli chegou ao Porto nesta temporada e construiu uma máquina. Os números falam por si: 24 vitórias em 29 jogos na liga, semifinal da Taça de Portugal e quartas da Liga Europa. O italiano de 35 anos é conhecido por sua rigidez tática e pela capacidade de adaptar formações durante os jogos. Após a ida, Farioli declarou frustração por não ter construído uma vantagem maior, apesar do domínio territorial do Porto.
Análise tática
O Forest deve adotar o 4-2-3-1 com Anderson e Sangaré como dupla de volantes. Pereira sabe que o City Ground precisa virar uma fortaleza e que a equipe não pode se dar ao luxo de jogar reativa como na ida. Gibbs-White terá liberdade para flutuar entre as linhas, enquanto Hudson-Odoi e Hutchinson (ou Ndoye) exploram as laterais com velocidade.
A principal arma tática do Forest é a transição rápida. Igor Jesus, o centroavante brasileiro, tem movimentação inteligente para receber em profundidade. Contra o Porto na ida, o Forest gerou pouco (duas finalizações ao gol), mas o gol contra mostrou que a pressão sobre a saída de bola adversária pode render dividendos.
O Porto deve manter o 4-3-3 com uma variação para 4-2-3-1 na posse. Fofana é o motor do meio-campo: potente, agressivo e decisivo. O ex-meia do Al Hilal marcou o gol de empate no minuto 90+1 contra o Famalicão e carrega quatro cartões amarelos nos últimos cinco jogos da liga, o que o torna candidato a uma advertência.
A principal fragilidade do Porto está nas costas dos laterais. Alberto Costa (ou Martim Fernandes) e Zaidu não oferecem a mesma segurança defensiva que o restante da equipe. Na ida, o gol contra surgiu exatamente de uma falha nessa zona. Williams e Hudson-Odoi podem explorar esse corredor com corridas diagonais.
O duelo tático central será entre a pressão alta do Forest (que precisa marcar) e o controle de posse do Porto (que se classifica com qualquer empate). Se o Forest abrir o placar cedo, o jogo se abre. Se o Porto marcar primeiro, o confronto fica praticamente encerrado.
Prognóstico de placar exato para Nottingham Forest x Porto
- Nove dos últimos dez jogos do Forest na Liga Europa tiveram menos de 3,5 gols
- O Porto sofreu apenas 13 gols em 29 jogos na Primeira Liga
- O Forest marcou em todos os jogos como mandante na Liga Europa nesta temporada
- O Porto marcou pelo menos um gol em nove de seus últimos 11 jogos em todas as competições
Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Porto
Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,60 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,95 na Betsson
Palpite alternativo 2: Empate no tempo regulamentar – Odd 3,15 na Superbet
Palpite alternativo 3: Porto se classifica – Odd 2,25 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Nottingham Forest 1 x 1 Porto – Odd 6,00 na Betsson
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