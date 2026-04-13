Nottingham Forest x Porto – Palpites, análise e odds (16/04)

O City Ground recebe nesta quarta-feira um duelo que vale uma vaga nas semifinais da Liga Europa 2025/26. Nottingham Forest e Porto se enfrentam pelo segundo jogo das quartas de final, com o agregado empatado em 1 x 1 após o confronto de ida no Estádio do Dragão, em 9 de abril.

O contexto não poderia ser mais dramático para os anfitriões. O Forest vive uma temporada de contrastes: quatro treinadores diferentes na Premier League, luta constante contra o rebaixamento e, ao mesmo tempo, a melhor campanha europeia do clube em 30 anos. Para o Porto, líder isolado da Primeira Liga portuguesa com 76 pontos em 29 jogos, a ambição é outra: erguer um troféu continental pela primeira vez desde 2011.

O empate na ida manteve tudo em aberto. William Gomes abriu o placar para o Porto aos 11 minutos com um chute de primeira após passe de Gabriel Veiga. A resposta do Forest veio de forma insólita: dois minutos depois, Martim Fernandes tentou um recuo longo para Diogo Costa que acabou dentro da própria rede. Stefan Ortega fez defesas importantes para garantir o empate dos ingleses, que agora levam a decisão para casa.

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Análise da partida

O Nottingham Forest ocupa a 16ª posição na Premier League com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e 15 derrotas), três pontos acima da zona de rebaixamento. A temporada doméstica tem sido turbulenta: o clube trocou de técnico quatro vezes, passando por Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e, desde fevereiro, Vítor Pereira.

Sob o comando do português, o Forest vem mostrando sinais de recuperação. A equipe acumula quatro jogos sem derrota, incluindo a importante vitória por 3 x 0 sobre o Tottenham e o empate por 1 x 1 com o Aston Villa no último domingo. Neco Williams marcou um golaço de fora da área nesse jogo e vem sendo um dos destaques recentes.

Na Liga Europa, a campanha do Forest tem sido notável. A equipe eliminou o Fenerbahce (4 x 2 no agregado) e o Midtjylland (nos pênaltis, após 2 x 2 no agregado) antes de chegar às quartas. São seis vitórias, três empates e quatro derrotas na competição, com 22 gols marcados e 12 sofridos. Trata-se da primeira quartas de final europeia do clube desde a derrota para o Bayern de Munique na Copa da UEFA 1995/96.

O Porto, por outro lado, vive uma temporada excepcional sob Francesco Farioli. O clube lidera a Primeira Liga com folga: 24 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 29 jogos. Na última rodada, venceu o Estoril por 3 x 1 fora de casa, com gols de Pepê, um contra e Victor Froholdt.

Na Liga Europa, os Dragões eliminaram o Stuttgart com tranquilidade (4 x 1 no agregado) e somam oito jogos de invencibilidade na competição. O Porto venceu todos os cinco jogos como mandante na Liga Europa nesta temporada, sofrendo apenas três gols no Estádio do Dragão. No entanto, a única derrota europeia da equipe na temporada foi justamente para o Nottingham Forest: 2 x 0 no City Ground, na fase de liga.

A diferença de objetivos pode influenciar o ritmo do confronto. O Forest joga com a energia de quem não tem nada a perder em âmbito europeu, mas também carrega o peso de uma briga pela permanência na Premier League com seis jogos restantes. O Porto busca um título continental e também disputa a semifinal da Taça de Portugal contra o Sporting.

Palpites para Nottingham Forest x Porto

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Confrontos diretos

Forest e Porto se enfrentaram duas vezes antes deste jogo, ambas nesta temporada da Liga Europa. O primeiro duelo aconteceu em 23 de outubro de 2025, pela fase de liga, no City Ground. O Forest venceu por 2 x 0, com gols de pênalti de Morgan Gibbs-White e Igor Jesus. Foi a estreia de Sean Dyche no comando da equipe inglesa.

O segundo confronto, pela ida das quartas de final em 9 de abril, terminou empatado em 1 x 1 no Estádio do Dragão. O Porto dominou as estatísticas de posse (52% a 48%) e finalizações ao gol (oito a duas), mas o gol contra de Martim Fernandes equilibrou o marcador. O Forest se tornou a primeira equipe visitante a evitar uma derrota no Dragão pela Liga Europa nesta temporada.

O panorama geral, portanto, é favorável aos ingleses: uma vitória e um empate em dois jogos. O Forest marcou três gols e sofreu um nos dois confrontos. Todos os gols do Forest contra o Porto nesta temporada saíram no City Ground, o que reforça a importância do fator casa para esta decisão.

Notícias de Nottingham Forest e Porto

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

A boa notícia para Vítor Pereira é a recuperação de Elliot Anderson, que estava suspenso para o jogo de ida por acúmulo de cartões amarelos e está disponível para o segundo jogo. Anderson é peça fundamental no meio-campo e sua presença muda o patamar da equipe em termos de construção e transição.

Chris Wood segue em processo de readaptação após seis meses afastado por lesão no joelho. O neozelandês de 34 anos, autor de 20 gols na Premier League na temporada passada, voltou a atuar na ida contra o Porto (entrou no intervalo) e contra o Aston Villa (entrou aos 65 minutos). Deve começar no banco novamente.

A lista de desfalques ainda é considerável. Jair Cunha (pé), Willy Boly (joelho), Nicolò Savona (joelho) e John Victor (joelho) seguem fora. Omari Hutchinson, que ficou de fora do jogo de ida, é dúvida. Ola Aina também pode estar disponível após problemas físicos recentes.

O Forest deve escalar sua formação mais forte na Premier League, diferentemente da ida, quando Pereira poupou titulares. Matz Sels retoma a meta. A zaga terá Murillo e Milenković, com Neco Williams e Ola Aina (ou Morato) nas laterais.

Provável escalação do Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenković, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Hutchinson (Hudson-Odoi), Gibbs-White, Hudson-Odoi (Ndoye); Igor Jesus. Técnico: Vítor Pereira.

Porto: desfalques e dúvidas

Os problemas ofensivos do Porto persistem. Samu Aghehowa segue fora por lesão no ligamento cruzado, e Luuk de Jong também não viaja. Rodrigo Mora (coxa) e Nehuén Pérez (tendão) são dúvidas, mas dificilmente estarão em condições de jogo.

Terem Moffi deve liderar o ataque mais uma vez, com William Gomes e Borja Sainz (ou Pepê) nas pontas. O meio-campo robusto formado por Seko Fofana, Pablo Rosario e Gabriel Veiga (ou Victor Froholdt) é a principal arma de Farioli para controlar o jogo. Martim Fernandes, autor do gol contra na ida, pode perder a posição para Alberto Costa.

Provável escalação do Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Thiago Silva (Kiwior), Zaidu; Fofana, Rosario (Varela), Gabriel Veiga; Gomes, Moffi, Sainz (Pepê). Técnico: Francesco Farioli.

Destaques individuais de Nottingham Forest x Porto

Jogador destaque › Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 16 Participações em gol na temporada 2,1 Finalizações por 90 min na Liga Europa Capitão Lidera o Forest como camisa 10 Pênalti Marcou de pênalti no 2 x 0 sobre o Porto Jogador destaque › Porto William Gomes 4 Gols na Liga Europa 2025/26 8 Gols em 999 min na Primeira Liga 3 de 4 Marcou em três dos últimos quatro jogos Abridor Todos os gols europeus foram o 1º da partida

Os técnicos

Vítor Pereira comanda o Forest desde fevereiro e trouxe estabilidade a um grupo que mudou de treinador três vezes na primeira metade da temporada. O português de 57 anos tem uma ligação especial com o rival desta quarta-feira: iniciou sua carreira de técnico nas categorias de base do Porto, foi auxiliar e depois assumiu o comando da equipe principal, conquistando dois títulos consecutivos da Primeira Liga.

O desafio de Pereira é duplo. No campeonato, precisa garantir a permanência na Premier League. Na Europa, a oportunidade de levar o Forest às semifinais é histórica e pode definir seu legado no clube. Nos últimos jogos, sua equipe passou a produzir mais chances e a controlar melhor a posse de bola.

Francesco Farioli chegou ao Porto nesta temporada e construiu uma máquina. Os números falam por si: 24 vitórias em 29 jogos na liga, semifinal da Taça de Portugal e quartas da Liga Europa. O italiano de 35 anos é conhecido por sua rigidez tática e pela capacidade de adaptar formações durante os jogos. Após a ida, Farioli declarou frustração por não ter construído uma vantagem maior, apesar do domínio territorial do Porto.

Análise tática

O Forest deve adotar o 4-2-3-1 com Anderson e Sangaré como dupla de volantes. Pereira sabe que o City Ground precisa virar uma fortaleza e que a equipe não pode se dar ao luxo de jogar reativa como na ida. Gibbs-White terá liberdade para flutuar entre as linhas, enquanto Hudson-Odoi e Hutchinson (ou Ndoye) exploram as laterais com velocidade.

A principal arma tática do Forest é a transição rápida. Igor Jesus, o centroavante brasileiro, tem movimentação inteligente para receber em profundidade. Contra o Porto na ida, o Forest gerou pouco (duas finalizações ao gol), mas o gol contra mostrou que a pressão sobre a saída de bola adversária pode render dividendos.

O Porto deve manter o 4-3-3 com uma variação para 4-2-3-1 na posse. Fofana é o motor do meio-campo: potente, agressivo e decisivo. O ex-meia do Al Hilal marcou o gol de empate no minuto 90+1 contra o Famalicão e carrega quatro cartões amarelos nos últimos cinco jogos da liga, o que o torna candidato a uma advertência.

A principal fragilidade do Porto está nas costas dos laterais. Alberto Costa (ou Martim Fernandes) e Zaidu não oferecem a mesma segurança defensiva que o restante da equipe. Na ida, o gol contra surgiu exatamente de uma falha nessa zona. Williams e Hudson-Odoi podem explorar esse corredor com corridas diagonais.

O duelo tático central será entre a pressão alta do Forest (que precisa marcar) e o controle de posse do Porto (que se classifica com qualquer empate). Se o Forest abrir o placar cedo, o jogo se abre. Se o Porto marcar primeiro, o confronto fica praticamente encerrado.

Prognóstico de placar exato para Nottingham Forest x Porto

🎯 Palpite do Lance! Nottingham Forest 1 x 1 Porto O Forest terá seu time titular completo e a força do City Ground, mas o Porto é uma equipe sólida que precisa apenas de um empate para avançar. Os dados apontam para um confronto equilibrado com poucos gols, como na ida. Nove dos últimos dez jogos do Forest na Liga Europa tiveram menos de 3,5 gols

dos últimos jogos do Forest na Liga Europa tiveram menos de gols O Porto sofreu apenas 13 gols em 29 jogos na Primeira Liga

gols em jogos na Primeira Liga O Forest marcou em todos os jogos como mandante na Liga Europa nesta temporada

os jogos como mandante na Liga Europa nesta temporada O Porto marcou pelo menos um gol em nove de seus últimos 11 jogos em todas as competições Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Porto Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,60 na Betsson Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,95 na Betsson Palpite alternativo 2: Empate no tempo regulamentar – Odd 3,15 na Superbet Palpite alternativo 3: Porto se classifica – Odd 2,25 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Nottingham Forest 1 x 1 Porto – Odd 6,00 na Betsson