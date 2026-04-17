Nottingham Forest x Burnley – Palpites, análise e odds (19/04)

O Nottingham Forest recebe o Burnley neste domingo, 19 de abril de 2026, pela 33ª rodada da Premier League, no City Ground, em Nottingham. O confronto reúne equipes em momentos opostos na tabela e com objetivos distintos na reta final da competição. O Forest chega embalado pela classificação histórica à semifinal da Europa League, enquanto o Burnley vive cenário praticamente irreversível na luta contra o rebaixamento.

O momento dos donos da casa é de euforia. A equipe de Vítor Pereira venceu o Porto por 1 x 0 na quinta-feira, 16 de abril, e garantiu vaga na semifinal europeia após o 2 x 1 no agregado. Morgan Gibbs-White marcou o gol decisivo em uma partida marcada pela expulsão de Jan Bednarek ainda no início, o que alterou o rumo do confronto. O cenário, no entanto, trouxe preocupação: Chris Wood, Murillo e Callum Hudson-Odoi deixaram o jogo lesionados.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Nottingham Forest chega embalado pela vitória por 1 x 0 sobre o Porto, na quinta-feira, 16 de abril de 2026, no City Ground. O capitão Morgan Gibbs-White marcou aos 12 minutos, em uma partida que ficou mais favorável aos donos da casa após a expulsão de Jan Bednarek logo no início, por falta dura em Chris Wood. O agregado de 2 x 1 garantiu a classificação para a semifinal da Europa League, contra o Aston Villa, em um feito histórico para o clube.

Foi a primeira semifinal europeia do Forest desde 1984, quando caiu para o Anderlecht na antiga Copa da UEFA. A noite também teve um forte componente emocional, com homenagem a Helen, mãe de Elliot Anderson, falecida na semana do confronto. Gibbs-White celebrou o gol com uma camisa em tributo, em um ambiente de forte carga simbólica no City Ground.

O contexto, porém, mistura euforia e preocupação. Chris Wood saiu lesionado ainda no início da partida, atingido no joelho em lance que resultou na expulsão de Bednarek, enquanto Murillo e Callum Hudson-Odoi também deixaram o campo com problemas musculares. O elenco volta a ser pressionado fisicamente em um momento decisivo da temporada.

Antes do duelo europeu, o Forest havia empatado em 1 x 1 com o Aston Villa pela Premier League, em 12 de abril, com gol contra de Murillo e empate de Neco Williams. Foi o quarto jogo seguido sem derrota na liga, sequência iniciada no 0 x 0 com o Fulham em 15 de março.

Com 33 pontos em 32 jogos, o Forest ocupa a 16ª colocação, três pontos acima da zona de rebaixamento. O momento exige equilíbrio entre a disputa europeia e a luta pela permanência, além da gestão de um departamento médico cada vez mais sobrecarregado.

O Burnley, por outro lado, vive cenário oposto e praticamente irreversível. O time é o 19º colocado, com 20 pontos, e está a 16 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, restando poucas rodadas. A derrota por 2 x 0 para o Brighton manteve a sequência negativa e ampliou a pressão interna.

O recorte recente reforça a crise: apenas uma vitória nos últimos 22 jogos da Premier League, além de 175 dias sem vencer em casa na liga. A fragilidade defensiva também chama atenção, com 61 gols sofridos em 32 rodadas, pior marca do campeonato. Nesse cenário, o Forest entra como favorito natural, enquanto o Burnley tenta apenas interromper uma tendência negativa longa e consistente.

Outros palpites para Nottingham Forest x Burnley

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O retrospecto recente entre Forest e Burnley na elite pende levemente para o lado do time de Lancashire. Em 16 confrontos oficiais na Premier League, o Burnley venceu sete vezes, o Forest três, e outros seis terminaram empatados. O equilíbrio, no entanto, tem se intensificado desde o retorno consistente do Forest à primeira divisão.

O encontro mais recente, no primeiro turno da atual temporada, terminou empatado em 1 x 1 no Turf Moor, em 20 de setembro de 2025. Neco Williams abriu o placar logo aos dois minutos após jogada de escanteio, mas Jaidon Anthony deixou tudo igual aos 20, aproveitando rebote em lance de falha defensiva. O resultado marcou também o primeiro ponto de Ange Postecoglou à frente do Forest, ainda no início de sua passagem.

Antes disso, na última rodada da Premier League 2023/24, o Forest venceu por 2 x 1 no Turf Moor, com dois gols de Chris Wood. O centroavante, hoje novamente no elenco do Forest, tem histórico marcante justamente contra o Burnley, clube pelo qual marcou 53 gols em 165 partidas. No entanto, uma nova lesão sofrida contra o Porto o tira do confronto, eliminando um dos principais elementos narrativos desse reencontro.

Notícias de Nottingham Forest x Burnley

Nottingham Forest

O Nottingham Forest chega ao domingo com uma lista de problemas crescente para montar a equipe. Aos desfalques de longa duração de John Victor, Willy Boly e Nicolò Savona, todos por lesão no joelho, somam-se as incertezas após o duelo com o Porto. Chris Wood, Murillo e Callum Hudson-Odoi saíram lesionados e devem ser reavaliados, com baixa probabilidade de participação contra o Burnley.

O caso mais delicado é o de Chris Wood. O atacante sofreu uma entrada dura de Bednarek justamente no joelho operado e ainda em recuperação, após seis meses afastado, o que torna sua preservação provável visando a reta final da Premier League. Murillo e Hudson-Odoi também preocupam, enquanto Elliot Anderson segue como dúvida por motivos pessoais e pode não ser opção imediata.

Com isso, o Forest tende a passar por ajustes no setor defensivo e no meio-campo. Jair Cunha ou Morato surgem como alternativas para a zaga, enquanto Domínguez ou Yates podem atuar ao lado de Sangaré caso Anderson não jogue. No gol, Matz Sels retorna à titularidade após a rotação na Europa League, e Igor Jesus deve assumir a referência ofensiva na ausência de Wood.

Morgan Gibbs-White segue como principal peça criativa e vive seu melhor momento na temporada, com nove gols e duas assistências na Premier League, além de ter sido decisivo na classificação europeia. Já Igor Jesus soma 12 gols em todas as competições e desponta como principal opção ofensiva para o confronto.

Provável escalação do Nottingham Forest (4-2-3-1): Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Jair Cunha e Neco Williams; Ibrahim Sangaré e Nicolás Domínguez; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Dilane Bakwa; Igor Jesus. Técnico: Vítor Pereira.

Burnley

Do lado do Burnley, o cenário também é de forte limitação. Josh Cullen, Jordan Beyer, Connor Roberts, Hannibal Mejbri e Mike Trésor seguem fora, enquanto Amdouni ainda não está apto e Tuanzebe é dúvida. A equipe perde profundidade especialmente no meio e na defesa, aumentando a pressão sobre o elenco disponível.

Zian Flemming é o principal nome ofensivo dos Clarets, com oito gols na Premier League e média de alta eficiência, mas com forte dependência do desempenho fora de casa. A tendência é de um Burnley limitado em criação e com dificuldades para sustentar intensidade durante os 90 minutos.

Provável escalação do Burnley (4-2-3-1): Martin Dúbravka; Bashir Humphreys, Hjalmar Ekdal, Maxime Estève e Quilindschy Hartman; James Ward-Prowse e Florentino Luís; Marcus Edwards, Lesley Ugochukwu e Jaidon Anthony; Zian Flemming. Técnico: Scott Parker.

Destaques individuais de Nottingham Forest x Burnley

Jogador destaque · Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 9 Gols na Premier League 2025/26 — artilheiro do Forest na liga 6,99 Nota média FotMob na temporada 2 Assistências no Campeonato Inglês 8,65 Gols Esperados (xG) acumulados na Premier League Jogador destaque · Burnley Zian Flemming 8 Gols na Premier League — artilheiro do Burnley 148 Minutos por gol — top 10 da Premier League 6,70 Nota média FotMob na temporada 43% Aproveitamento em finalizações no alvo na temporada

Os Técnicos

Vítor Pereira assumiu o Nottingham Forest em 15 de fevereiro de 2026, tornando-se o quarto treinador do clube na temporada, após as passagens de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche. O técnico português chegou com a missão de estabilizar o vestiário, afastar o time da zona de rebaixamento e manter viva a campanha na Europa League. O resultado superou as expectativas: o Forest alcançou a primeira semifinal europeia em mais de 40 anos, eliminando justamente o Porto, clube que Pereira já comandou.

O modelo de jogo do treinador combina bloco médio e transições verticais rápidas, com organização defensiva em linha de quatro e boa leitura de rotação entre competições. A sequência recente de cinco jogos sem derrota reforça a recuperação da equipe, que chega ao fim de semana com moral elevada, mas ainda sob pressão para confirmar a permanência na Premier League.

Do outro lado, Scott Parker vive momento de forte cobrança no Burnley. O treinador inglês foi responsável pelo retorno do clube à elite após o título da Championship, mas não conseguiu sustentar o desempenho na Premier League. A equipe sofreu com uma sequência negativa em casa, que expôs fragilidades defensivas e a falta de consistência ao longo da temporada.

Parker alterna entre formações como 4-2-3-1 e 4-3-3, com forte dependência de bolas paradas e organização defensiva. A gestão do elenco neste domingo é especialmente desafiadora, diante dos desfalques e do impacto psicológico de uma campanha marcada por longa sequência sem vitórias no Turf Moor.

Análise Tática

O Forest deve manter o 4-2-3-1, com Morgan Gibbs-White como principal ponto de criação. O camisa 10 atua como meia-atacante livre, circulando entre linhas e sendo responsável pela conexão entre meio e ataque. Ibrahim Sangaré e Nicolás Domínguez (ou Ryan Yates) dão sustentação defensiva ao setor, enquanto Hutchinson e Bakwa ocupam os lados, diante da provável ausência de Callum Hudson-Odoi. Na frente, Igor Jesus assume a referência ofensiva com a ausência de Chris Wood.

A principal arma da equipe é a transição rápida. Mesmo na vitória sobre o Porto, em um jogo com superioridade numérica desde os primeiros minutos, o Forest manteve bloco compacto e explorou contra-ataques em velocidade, padrão recorrente sob o comando de Vítor Pereira. Neco Williams também aparece como peça ofensiva importante pelo lado esquerdo, com capacidade de chegada e finalização de média distância.

A fragilidade do Forest está no desempenho como mandante. Sob o atual comando, a equipe ainda não conseguiu emendar uma sequência consistente de vitórias no City Ground, oscilando entre empates e resultados positivos pontuais. Contra um adversário em crise, a expectativa é de maior protagonismo ofensivo, com menos dependência de transições.

O Burnley deve manter o 4-2-3-1, com Zian Flemming como referência no ataque. Ward-Prowse e Florentino Luís formam a dupla de volantes, enquanto Edwards, Ugochukwu e Jaidon Anthony compõem o setor ofensivo. A equipe aposta em transições rápidas e, sobretudo, em bolas paradas, com Ward-Prowse como principal arma nesse aspecto.

Com a pior defesa da Premier League e em longa sequência negativa, o Burnley tende a sofrer sob pressão sustentada. Scott Parker deve priorizar a compactação defensiva, recuando as linhas para reduzir espaços entre setores, especialmente na zona onde Gibbs-White costuma atuar.

O principal ponto de equilíbrio da partida está no meio-campo. Se o Forest conseguir pressionar a saída de bola e envolver Florentino Luís, o Burnley terá dificuldades para construir. Caso consiga respirar com posse em alguns momentos e acionar Flemming em transições, pode explorar espaços nas costas dos volantes. A eficiência nas chances criadas e nas bolas paradas tende a ser decisiva.

Prognóstico de placar exato para Nottingham Forest x Burnley

🎯 Previsão de Placar Nottingham Forest 2 x 0 Burnley O Forest joga em casa, chega embalado por cinco jogos de invencibilidade no geral e tem Morgan Gibbs-White como principal articulador, em fase de produção ofensiva constante após o gol decisivo contra o Porto. Mesmo com os desfalques recentes de Wood, Murillo e Hudson-Odoi, a equipe mantém um nível técnico superior no confronto e maior capacidade de controle das ações ofensivas. O Burnley chega em cenário oposto, após derrota em casa para o Brighton, com baixas importantes como Josh Cullen, Hannibal Mejbri e Jordan Beyer, além de um ambiente pressionado pela sequência de sete jogos sem vencer no Turf Moor. Como visitante, soma apenas uma vitória em 22 partidas na Premier League, o que reforça a fragilidade fora de casa e o contexto negativo geral. A tendência é de um jogo sob controle do Forest, que deve explorar a construção liderada por Gibbs-White e as fragilidades de uma defesa que já sofreu 61 gols na temporada. O Burnley deve adotar bloco baixo e tentar reduzir espaços, mas a superioridade técnica e o momento mais estável do mandante tendem a pesar desde o primeiro tempo. O Forest está invicto há cinco jogos no geral, com classificação inédita para a semifinal da Europa League

no geral, com classificação inédita para a semifinal da Europa League O Burnley venceu apenas uma das últimas 22 partidas da Premier League e é o pior visitante da competição

da Premier League e é o pior visitante da competição O Burnley tem a pior defesa da temporada, com 61 gols sofridos em 32 jogos

da temporada, com 61 gols sofridos em 32 jogos Morgan Gibbs-White soma nove gols na Premier League e marcou o gol da classificação contra o Porto

na Premier League e marcou o gol da classificação contra o Porto Forest pode ter três desfalques importantes (Wood, Murillo e Hudson-Odoi) após lesões na quinta-feira

Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Burnley