Nottingham Forest x Aston Villa – Palpites, análise e odds (30/04)

A história bate à porta do City Ground nesta quinta-feira. O Nottingham Forest recebe o Aston Villa pela primeira mão da semifinal da Liga Europa 2025/26, disputando uma vaga na grande final de Istambul no dia 20 de maio. Para o Forest, trata-se da primeira semifinal europeia de peso desde 1984, quando o clube de Brian Clough ainda era a referência do continente.

O confronto é inédito na Europa, mas absolutamente familiar na Premier League: dois clubes do mesmo país, dois ex-campeões da Copa da Europa, e um treinador de cada lado com algo a provar. Vitor Pereira precisa mostrar que sua reviravolta no City Ground vai além de uma sobrevivência no campeonato inglês. Unai Emery, o único técnico a vencer a Liga Europa quatro vezes na história, quer levar o Villa ao seu primeiro final europeu desde 1982.

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Análise da partida

O Forest chegou à semifinal de forma que poucos previram quando a Liga Europa começou. Após terminar apenas em 13.º na fase de liga — com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas —, Vitor Pereira comandou uma arrancada nas fases eliminatórias que derrubou Fenerbahce, Midtjylland e Porto, eliminando os portugueses por 2 a 1 no placar agregado nas quartas de final.

Os números de controle de jogo do Forest na competição são difíceis de ignorar. A equipe de Nottingham liderou toda a Liga Europa em xG acumulado (27,8) e em xPTS (19,1) ao longo da temporada europeia, além de ter criado 44 grandes chances — mais do que qualquer outro time ainda na disputa. São dados que apontam para um time mais dominante do que sua colocação na fase de grupos sugeria.

Na Premier League, o Forest ocupa o 16.º lugar com 39 pontos, cinco à frente da zona de rebaixamento, com quatro rodadas restantes. A situação está sob controle, e o clube atravessa a melhor sequência da temporada: oito jogos sem derrota em todas as competições (cinco vitórias, três empates), incluindo um 4 a 1 sobre o Burnley e um atordoante 5 a 0 fora de casa contra o Sunderland.

O Aston Villa chega com um retrospecto europeu ainda mais dominante nesta edição da Liga Europa: 11 vitórias, zero empates e uma derrota em 12 jogos, média de 2,75 pontos por partida. Com 24 gols marcados na competição — um a mais que o Forest —, o time de Emery é o ataque mais produtivo desta edição. Contudo, há uma preocupação concreta no calendário recente dos Villans: a derrota por 1 a 0 para o Fulham no último sábado foi a terceira derrota consecutiva na Premier League, e o clube soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos fora de casa no campeonato nacional.

Esse contraste entre dominância europeia e fragilidade fora de casa na liga inglesa é o dado mais relevante para calibrar as expectativas desta quinta-feira. A Premier League e a Liga Europa exigem diferentes ritmos e posicionamentos táticos, mas a confiança de um grupo é indivisível.

Palpites para Nottingham Forest x Aston Villa

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Confrontos diretos

No retrospecto geral, o Villa leva vantagem clara: sete vitórias contra quatro do Forest, com cinco empates em toda a história entre os clubes. Os dois confrontos desta temporada na Premier League, porém, revelam um equilíbrio maior do que o histórico sugere.

Em janeiro, no Villa Park, o Aston Villa venceu por 3 a 1 — com Morgan Gibbs-White marcando o gol de honra do Forest. A partida de ida desta semifinal se tornará a terceira de 2026 entre os dois times. O encontro mais recente foi o empate por 1 a 1 no City Ground em 12 de abril, válido pela Premier League, com Neco Williams balançando a rede pelo Forest. Em 79% dos confrontos históricos entre as equipes, ambos os times marcaram.

As equipes nunca se enfrentaram em competições europeias antes desta semifinal. Não há precedente europeu para orientar expectativas — apenas a certeza de que, nos dois encontros de 2026, o resultado sempre foi decidido por margem estreita.

Notícias de Nottingham Forest e Aston Villa

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

Vitor Pereira enfrenta uma crise defensiva no pior momento possível. Callum Hudson-Odoi não volta mais nesta temporada: o meia-atacante passou por cirurgia no quadríceps direito, lesão sofrida durante o segundo jogo contra o Porto nas quartas de final. Em comunicado oficial publicado em 21 de abril, o clube confirmou que "iniciará a reabilitação imediatamente com nossa equipe médica".

A situação no setor defensivo é ainda mais preocupante. Murillo, um dos zagueiros mais regulares do elenco, saiu lesionado durante a vitória por 4 a 1 sobre o Burnley com suspeita de lesão muscular na coxa. Para piorar, Jair Cunha, que ocuparia a vaga ao lado de Nikola Milenkovic, deixou o campo no triunfo por 5 a 0 em Sunderland com dores no ombro. Pereira foi direto ao ser questionado: Se perdemos jogadores na mesma posição neste momento, é um grande problema. Não sou médico, então veremos.

John Victor, Nicolo Savona e Willy Boly (todos com lesões no joelho) também estão fora. Luca Netz está inelegível para a competição. O goleiro Stefan Ortega, titular nas últimas três partidas do Forest na Liga Europa, deve começar no lugar de Matz Sels. Morato deve ser convocado para ocupar a zaga ao lado de Milenkovic. Os cartões amarelos foram zerados para a semifinal.

Provável escalação do Nottingham Forest (4-4-2): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Aston Villa: desfalques e dúvidas

Unai Emery também chega com baixas. Boubacar Kamara segue fora com lesão no joelho. Ross Barkley, que atuou pelo Villa na Premier League, é inelegível para a Liga Europa por não ter sido registrado para a fase eliminatória. A decisão, que pareceu irrelevante em agosto, privará o Villa de um jogador que marcou o gol na derrota por 1 a 0 em Old Trafford — sua ausência é sentida especialmente no volume de jogo no meio-campo.

Amadou Onana, que atuou contra o Manchester United e o Sunderland, ficou fora da derrota para o Fulham no último sábado com suspeita de problema no joelho. Emery admitiu incerteza sobre sua disponibilidade para quinta-feira. Lamare Bogarde deve assumir a posição no meio-campo caso Onana não se recupere.

As principais mudanças esperadas na escalação são a entrada de Jadon Sancho, recém-recuperado de uma lesão no ombro, no lugar de Emiliano Buendia, que não convenceu em Craven Cottage. Ian Maatsen deve substituir Lucas Digne na lateral esquerda. Os cartões amarelos também foram zerados para o Villa.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Tielemans, Bogarde; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Destaques individuais de Nottingham Forest x Aston Villa

Jogador destaque · Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 13 Gols na temporada — líder do elenco 5 Gols nos últimos 3 jogos (todas as competições) 44 Grandes chances criadas pelo Forest na Liga Europa — 1.º da competição 7.11 Nota FotMob na goleação 5 x 0 sobre o Sunderland Jogador destaque · Aston Villa Ollie Watkins 11 Gols na Liga Europa 2025/26 — artilheiro do clube 8 Gols na Premier League nesta temporada 19 Gols no total em 2025/26 24 Gols do Villa na Liga Europa — ataque mais produtivo da competição

Os técnicos

Vitor Pereira chegou ao City Ground com o Forest ameaçado pelo rebaixamento e transformou a dinâmica do clube em questão de semanas. Ao conduzir a equipe até a primeira semifinal europeia do Forest desde 1984, o técnico português prova que a identidade coletiva que construiu — baseada em transições rápidas, pressing alto e solidez defensiva — funciona no nível europeu. Sua gestão das lesões acumuladas nesta reta final será um teste à sua capacidade de improviso.

Unai Emery, por sua vez, carrega um currículo sem equivalente nesta competição. O espanhol de 54 anos ganhou a Liga Europa três vezes com o Sevilla e uma vez com o Villarreal, tornando-se o único técnico tetracampeão do torneio na história. Em Birmingham, se tornou o treinador mais rápido a atingir 100 vitórias pelo Aston Villa, fazendo isso em 181 jogos. Para Emery, esta não é apenas uma semifinal: é uma oportunidade de levar o Villa ao primeiro final europeu desde 1982, quando o clube derrotou o Bayern de Munique na Copa da Europa sob o comando de Tony Barton.

Análise tática

Pereira deve manter o 4-4-2 que tem funcionado nas últimas semanas, com Wood e Igor Jesus como dupla de ataque e Gibbs-White operando pelo lado esquerdo. A grande questão é o que a dupla de zagueiros improvisada — Morato ao lado de Milenkovic — vai conseguir produzir diante do pressing vertical do Villa.

O sistema 4-2-3-1 do Villa, com Tielemans e Bogarde no meio-campo e Sancho, Rogers e McGinn atrás de Watkins, terá condições de explorar exatamente essa fragilidade. A largura oferecida por Maatsen na esquerda, combinando com Sancho, pode criar cruzamentos e situações de 1 contra 1 nas quais a defesa improvisada do Forest terá dificuldades.

O Forest, por sua vez, encontra sua melhor versão pelo corredor central: Gibbs-White caindo por dentro, Anderson com chegadas pela direita e a movimentação de Wood para as costas dos zagueiros. Os dados de 414 toques na área adversária — segundo melhor da Liga Europa — mostram que a equipe sabe como chegar à grande área. Será crucial que esse volume se mantenha mesmo sob pressão de um Villa que pode compactar os espaços e esperar o contra-ataque.

A vitória em volume de posses pertencerá ao Villa. A vantagem do Forest estará nos momentos de transição rápida e na energia do City Ground. Com 16 gols marcados em apenas dois jogos domésticos anteriores à semifinal — 4 a 1 sobre o Burnley e 5 a 0 sobre o Sunderland —, o ataque do Forest está em uma fase que justifica otimismo cauteloso.

Prognóstico de placar exato para Nottingham Forest x Aston Villa

🎯 Palpite do Lance! Nottingham Forest 1 x 0 Aston Villa O City Ground, em noite de semifinal europeia pela primeira vez em quatro décadas, deve ser o fator decisivo. O Forest está em série impressionante, lidera a Liga Europa em xG e grandes chances criadas, e enfrenta um Villa com registro fraco fora de casa. Uma vitória estreita, sem sofrer gols, coloca os Tricky Trees em posição excelente para a segunda mão em Villa Park. O Forest marcou nove gols nos dois últimos jogos domésticos na Premier League

nos dois últimos jogos domésticos na Premier League O Villa venceu apenas uma das últimas oito partidas fora de casa na Premier League

das últimas partidas fora de casa na Premier League O Villa falhou em marcar dois ou mais gols em seis dos últimos sete jogos como visitante

jogos como visitante O Forest está invicto há oito jogos consecutivos em todas as competições (W5 D3)

Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Aston Villa