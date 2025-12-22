Nigéria x Tanzânia – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Nigéria x Tanzânia. O confronto acontece nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília). A bola rola no Complexo Desportivo de Fez, no Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Nigéria x Tanzânia (23/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Nigéria chega como favorita pelo contexto técnico e pelo momento recente. Mesmo sem apresentar um futebol exuberante em todas as partidas, o time nigeriano tem conseguido controlar jogos com maior volume, intensidade física e qualidade individual, especialmente do meio para frente. Em um confronto de estreia, essa capacidade de impor ritmo e resolver o jogo em momentos-chave pesa bastante, sobretudo contra um adversário que vem demonstrando fragilidade competitiva.

Do outro lado, a Tanzânia entra pressionada pelos resultados recentes e com dificuldade para sustentar jogos mais equilibrados. A equipe tem sofrido para competir contra seleções de maior porte, apresenta problemas defensivos recorrentes e baixa eficiência ofensiva, o que reduz suas chances de surpreender. Em campo neutro, sem o fator casa, o cenário tende a favorecer ainda mais a Nigéria, que costuma ser pragmática e eficiente em jogos desse perfil.

A Tanzânia não vence há seis partidas , com uma sequência atual de cinco derrotas consecutivas

, com uma sequência atual de cinco derrotas consecutivas A Nigéria venceu cinco dos últimos oito jogos disputados, mantendo regularidade mesmo contra adversários mais competitivos

jogos disputados, mantendo regularidade mesmo contra adversários mais competitivos A Nigéria nunca perdeu para a Tanzânia em confrontos oficiais, somando três vitórias e dois empates

Outros palpites para Nigéria x Tanzânia

O cenário indica um jogo de controle da Nigéria, com poucas concessões defensivas e ritmo mais cadenciado. Por isso, o mercado de ambas as equipes marcam: não ganha força, já que a Tanzânia vem apresentando baixa capacidade ofensiva e tende a ter dificuldades para criar chances claras diante de uma seleção mais estruturada. A tendência é de um placar construído com segurança pelos nigerianos, sem exposição excessiva.

Além disso, o confronto aponta para baixo volume estatístico, tanto em escanteios quanto em cartões. As duas seleções costumam ficar abaixo da linha de 10,5 escanteios em seus jogos recentes, e a Nigéria, em especial, mantém um padrão disciplinar controlado, raramente ultrapassando quatro advertências. Com isso, menos de 10,5 escanteios e menos de 4,5 cartões aparecem como escolhas coerentes para um duelo de estreia, mais estratégico do que físico.

Análise e Forma dos Times

Nigéria - Momento e escalação

Vice-campeã da última edição da Copa Africana de Nações, a Nigéria inicia a campanha sob expectativa elevada e com senso de urgência.

A derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim na final ainda é um ponto sensível, assim como a frustração por não ter conseguido vaga na Copa do Mundo de 2026. O elenco chega pressionado por resposta imediata, mas com base competitiva sólida, acostumada a jogos grandes e a decisões, o que costuma pesar em estreias de torneios curtos.

Provável escalação da Nigéria: Nwabali; Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman; Osimhen e Adams. Técnico: Éric Chelle.

Tanzânia - Momento e escalação

A Tanzânia chega à Copa Africana de Nações com expectativas mais modestas e foco estratégico no médio prazo, especialmente pensando em 2027, quando será uma das anfitriãs. Ainda assim, o torneio serve como teste competitivo para o elenco atual, que vem de resultados negativos e tenta ganhar rodagem internacional. Na última edição, a equipe teve desempenho fraco, caiu ainda na fase de grupos e terminou na lanterna, com apenas dois pontos, cenário que reforça o papel de azarão nesta estreia.

Provável escalação da Tanzânia: Suleiman; Kaponbe, Mwamnyeto, Dickson Job, Mohamed Husseini; Miroshi e Salum; Msuva, Charles M'Mombwa e Tarryn Allarakhia; Samatta. Técnico: Miguel Gamondi.

Confronto direto e estatísticas de Nigéria x Tanzânia

O histórico recente entre Nigéria e Tanzânia fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nigéria x Tanzânia

03/09/2016 – Nigéria 1 x 0 Tanzânia (Qualificação Copa Africana de Nações)

05/09/2015 – Tanzânia 0 x 0 Nigéria (Qualificação Copa Africana de Nações)

20/12/1980 – Tanzânia 0 x 2 Nigéria (Eliminatórias da Copa do Mundo)

06/12/1980 – Nigéria 1 x 1 Tanzânia (Eliminatórias da Copa do Mundo)

07/03/1980 – Nigéria 3 x 1 Tanzânia (Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Nigéria x Tanzânia

A Tanzânia está há sete jogos sem vitória, sequência que reforça o momento negativo da equipe A Tanzânia sofreu gols em seis partidas consecutivas, evidenciando dificuldades defensivas recentes Em seis dos últimos sete jogos da Tanzânia, o placar terminou com menos de 2,5 gols Em cinco dos últimos seis jogos da Nigéria, ambas as equipes marcaram A Nigéria foi a primeira a marcar em quatro dos últimos cinco jogos

Comparação de Odds para Nigéria x Tanzânia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,69 1,45 Betano 1,77 2,05 Br4 1,75 2,05

Resumo dos palpites do Lance para Nigéria x Tanzânia

