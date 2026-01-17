Confira os melhores palpites para Náutico x Sport, que acontece neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2026. A partida com início às 18h (horário de Brasília), será no Estádio dos Aflitos. O Lance! traz, além dos principais mercados, uma análise completa e as odds para mais um Clássico dos Clássico.

Palpite do Lance! para Náutico x Sport (18/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O contexto prévio do duelo pode colocar o time principal do Náutico contra os jovens do Sport. Isso porque o Leão da Ilha deve seguir com os garotos do sub-20 no campo. Esse decisão deve forçar um Náutico a ter uma postura mais ofensiva no encontro. Desde ano passado, a equipe balançou as redes em oito das últimas dez partidas, com 13 gols marcados.

Apesar da juventude, os garotos do Leão iniciaram o estadual com alto poder ofensivo. São quatro gols marcados em duas rodadas. Contudo, no duelo contra o Jaguar, a equipe também foi vazada duas vezes. Esse cenário pode favorecer 90 minutos mais abertos em oportunidades, com pelo menos três bolas nas redes.

Sete das últimas nove partidas do Leão da Ilha terminaram com mais de 2,5 gols O Timbu teve cinco defesas por jogo nas duas primeiras rodadas

Outros palpites para Náutico x Sport

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Ainda na linha do favoritismo, o Náutico deve entrar em campo com um time mais encorpado de jogadores experientes. Essa decisão, e o pouco do entrosamento trazido de 2025, fortalece um controle da equipe no jogo. A equipe venceu três das últimas cinco atuações diante do seu torcedor. Esse peso favorece um controle do time no encontro.

O Leão da Ilha vem começando ruim os seus últimos jogos, uma das heranças trazidas da última temporada. Contando os dois duelos no ano, e as atuações de 2025, são cinco dos seis recentes saindo atrás do marcador. Dessa forma, os comandados de Hélios dos Anjos são favoritos a marcar pela primeira vez no encontro.

A equipe da casa fechou quatro dos últimos cinco jogos feitos com ambos marcam no placar. Mesmo contra um time jovem, a falta de uma marcação encorpada gera dúvidas quanto a defesa no jogo. Os garotos do Sport precisam mostrar serviço mesmo em um clássico. Os quatro gols marcados nas primeiras rodadas abrem espaços para tentar surpreender seu maior rival.

Análise e Forma dos Times

Náutico - Momento e escalação

O Náutico começou com 100% de aproveitamento o estadual e chega motivado para o primeiro clássico do ano. O Timbu venceu o Maguary (2 a 0) e o Decisão (2 a 1) na duas primeiras rodadas. Hélio dos Anjos vem aproveitando os primeiros jogos para encorpar o elenco e dar entrosamento para as contratações. Até o momento, são mais de nove reforços para o time que retornará à Série B.

Diferente do rival, o Náutico já estreou seu elenco principal na temporada. Entre os destaques, está o ídolo Paulo Sérgio, autor de dois gols na vitória sobre o Maguary. Para o clássico, Wenderson será desfalque no meio de campo. Segundo Hélio, ele sofreu uma infecção e ficará algumas semanas fora.

Provável escalação do Náutico: Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel Rodrigues e Ramon; Vinícius, Dodô e Jonas Toró; Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Sport - Momento e escalação

O Sport ainda vive o início de 2026 com a instabilidade da última temporada. Em meio a troca de gestão, a nova diretoria tenta reforçar o time principal de olho na Série B. Até por isso, a equipe começou o estadual com um elenco formado por garotos da base, comandado por Alexandre Silva. O time soma quatro pontos ganhos em duas rodadas, com uma vitória e um empate.

Enquanto os garotos atuam, o time principal e o treinador Roger Silva seguem uma pré-temporada no CT do clube. Assim, a diretoria de futebol ainda não definiu o planejamento para o clássico. Porém, a principal tendência é que o sub-20 entre em campo fora de casa.

Provável escalação do Sport: Adriano Sousa; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Breno, Dedé e Augusto Pucci; Lipão, Felipinho e Micael. Técnico: Alexandre Silva (interino).

Confronto direto e estatísticas de Náutico e Sport

O histórico recente entre Náutico e Sport é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Náutico e Sport

15/02/2025 - Sport 1 x 2 Náutico - (Campeonato Pernambucano)

06/04/2024 – Sport 0 x 0 Náutico - (Campeonato Pernambucano)

30/03/2024 – Náutico 0 x 2 Sport - (Campeonato Pernambucano)

20/03/2024 – Sport 2 x 2 Náutico - (Copa do Nordeste)

24/02/2024 – Náutico 1 x 0 Sport - (Campeonato Pernambucano)

Estatísticas e curiosidades de Náutico x Sport

Cinco dos últimos nove confrontos diretos terminaram com ambos os lados marcando Cinco das sete partidas também terminaram com mais de 4,5 cartões O Sport levou vantagem nos últimos confrontos diretos, com quatro vitórias nos dez duelos recentes O Leão da Ilha perdeu o primeiro tempo em cinco das seis partidas recentes Quatro dos últimos 13 gols marcados pelo Timbu foram nos 15 minutos finais

Comparação de Odds para Náutico x Sport

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Náutico x Sport

Mais de 2,5 gols (Odds em breve na Betsson) Resultado: Vitória do Náutico (Odds em breve na Betsson) Náutico para marcar o primeiro gol (Odds em breve na Betano) Ambas as equipes marcam (Odds em breve na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.