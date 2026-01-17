Náutico x Sport – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Náutico x Sport pelo Campeonato Pernambucano
Confira os melhores palpites para Náutico x Sport, que acontece neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2026. A partida com início às 18h (horário de Brasília), será no Estádio dos Aflitos. O Lance! traz, além dos principais mercados, uma análise completa e as odds para mais um Clássico dos Clássico.
Palpite do Lance! para Náutico x Sport (18/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O contexto prévio do duelo pode colocar o time principal do Náutico contra os jovens do Sport. Isso porque o Leão da Ilha deve seguir com os garotos do sub-20 no campo. Esse decisão deve forçar um Náutico a ter uma postura mais ofensiva no encontro. Desde ano passado, a equipe balançou as redes em oito das últimas dez partidas, com 13 gols marcados.
Apesar da juventude, os garotos do Leão iniciaram o estadual com alto poder ofensivo. São quatro gols marcados em duas rodadas. Contudo, no duelo contra o Jaguar, a equipe também foi vazada duas vezes. Esse cenário pode favorecer 90 minutos mais abertos em oportunidades, com pelo menos três bolas nas redes.
- Sete das últimas nove partidas do Leão da Ilha terminaram com mais de 2,5 gols
- O Timbu teve cinco defesas por jogo nas duas primeiras rodadas
Outros palpites para Náutico x Sport
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Ainda na linha do favoritismo, o Náutico deve entrar em campo com um time mais encorpado de jogadores experientes. Essa decisão, e o pouco do entrosamento trazido de 2025, fortalece um controle da equipe no jogo. A equipe venceu três das últimas cinco atuações diante do seu torcedor. Esse peso favorece um controle do time no encontro.
O Leão da Ilha vem começando ruim os seus últimos jogos, uma das heranças trazidas da última temporada. Contando os dois duelos no ano, e as atuações de 2025, são cinco dos seis recentes saindo atrás do marcador. Dessa forma, os comandados de Hélios dos Anjos são favoritos a marcar pela primeira vez no encontro.
A equipe da casa fechou quatro dos últimos cinco jogos feitos com ambos marcam no placar. Mesmo contra um time jovem, a falta de uma marcação encorpada gera dúvidas quanto a defesa no jogo. Os garotos do Sport precisam mostrar serviço mesmo em um clássico. Os quatro gols marcados nas primeiras rodadas abrem espaços para tentar surpreender seu maior rival.
Análise e Forma dos Times
Náutico - Momento e escalação
O Náutico começou com 100% de aproveitamento o estadual e chega motivado para o primeiro clássico do ano. O Timbu venceu o Maguary (2 a 0) e o Decisão (2 a 1) na duas primeiras rodadas. Hélio dos Anjos vem aproveitando os primeiros jogos para encorpar o elenco e dar entrosamento para as contratações. Até o momento, são mais de nove reforços para o time que retornará à Série B.
Diferente do rival, o Náutico já estreou seu elenco principal na temporada. Entre os destaques, está o ídolo Paulo Sérgio, autor de dois gols na vitória sobre o Maguary. Para o clássico, Wenderson será desfalque no meio de campo. Segundo Hélio, ele sofreu uma infecção e ficará algumas semanas fora.
Provável escalação do Náutico: Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel Rodrigues e Ramon; Vinícius, Dodô e Jonas Toró; Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.
Sport - Momento e escalação
O Sport ainda vive o início de 2026 com a instabilidade da última temporada. Em meio a troca de gestão, a nova diretoria tenta reforçar o time principal de olho na Série B. Até por isso, a equipe começou o estadual com um elenco formado por garotos da base, comandado por Alexandre Silva. O time soma quatro pontos ganhos em duas rodadas, com uma vitória e um empate.
Enquanto os garotos atuam, o time principal e o treinador Roger Silva seguem uma pré-temporada no CT do clube. Assim, a diretoria de futebol ainda não definiu o planejamento para o clássico. Porém, a principal tendência é que o sub-20 entre em campo fora de casa.
Provável escalação do Sport: Adriano Sousa; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Breno, Dedé e Augusto Pucci; Lipão, Felipinho e Micael. Técnico: Alexandre Silva (interino).
Confronto direto e estatísticas de Náutico e Sport
O histórico recente entre Náutico e Sport é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Náutico e Sport
- 15/02/2025 - Sport 1 x 2 Náutico - (Campeonato Pernambucano)
- 06/04/2024 – Sport 0 x 0 Náutico - (Campeonato Pernambucano)
- 30/03/2024 – Náutico 0 x 2 Sport - (Campeonato Pernambucano)
- 20/03/2024 – Sport 2 x 2 Náutico - (Copa do Nordeste)
- 24/02/2024 – Náutico 1 x 0 Sport - (Campeonato Pernambucano)
Estatísticas e curiosidades de Náutico x Sport
- Cinco dos últimos nove confrontos diretos terminaram com ambos os lados marcando
- Cinco das sete partidas também terminaram com mais de 4,5 cartões
- O Sport levou vantagem nos últimos confrontos diretos, com quatro vitórias nos dez duelos recentes
- O Leão da Ilha perdeu o primeiro tempo em cinco das seis partidas recentes
- Quatro dos últimos 13 gols marcados pelo Timbu foram nos 15 minutos finais
Comparação de Odds para Náutico x Sport
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Náutico x Sport
