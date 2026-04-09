Mirassol x Bahia – Palpites, análise e odds (11/04)

O lanterna contra o quinto colocado. Mirassol e Bahia se enfrentam neste sábado, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 11ª rodada do Brasileirão Betano 2026.

O cenário para o Leão Caipira não poderia ser mais dramático. Com apenas seis pontos somados em nove jogos, o Mirassol vive o início de temporada mais difícil de sua breve história na elite do futebol brasileiro. A boa notícia é que a equipe de Rafael Guanaes quebrou um jejum de 11 partidas sem vitória ao bater o Lanús na estreia da Libertadores, na última quarta-feira. Os três dias de intervalo, porém, podem cobrar um preço físico diante de um adversário que teve a semana inteira livre para se preparar.

O Bahia de Rogério Ceni chega ao interior paulista após sofrer sua primeira derrota como mandante na competição, por 1 x 2 diante do Palmeiras na última rodada. Mesmo com o tropeço, o Esquadrão de Aço segue firme no G5, com 17 pontos e um aproveitamento de 62%. Os baianos querem retomar o caminho das vitórias e não deixar os líderes abrirem vantagem.

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Análise da partida

O Mirassol terminou 2025 na quarta colocação da Série A, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A campanha do ano passado foi histórica para um clube de uma cidade de 55 mil habitantes, que há apenas quatro anos disputava a Série D. Em 2026, porém, a realidade mudou.

Dos nove jogos disputados no Brasileirão, o Leão Caipira venceu apenas um (Remo, na segunda rodada), empatou três e perdeu cinco. Os números ofensivos são preocupantes: dez gols marcados e 14 sofridos, o pior saldo da competição entre os clubes do Z4. A equipe sofreu gol em cada um dos últimos nove jogos pela Série A e só abriu o placar primeiro em uma dessas partidas.

Em casa, o aproveitamento tampouco anima. Uma vitória, dois empates e duas derrotas nos cinco jogos como mandante. A última vitória no Maião pelo Brasileirão remonta à segunda rodada, contra o Remo.

A vitória por 1 x 0 sobre o Lanús na quarta-feira, pela Libertadores, trouxe alguma dose de confiança. João Victor marcou de cabeça após escanteio de Reinaldo e deu ao Mirassol seu primeiro gol e sua primeira vitória em competições internacionais. O resultado, porém, não esconde a fragilidade estrutural do time na liga nacional.

Já o Bahia vive um momento oposto. Com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, o Tricolor de Aço sustenta uma campanha consistente. Fora de casa, os números são ainda mais expressivos: três vitórias em quatro jogos, com triunfos sobre Inter (1 x 0 em Porto Alegre), Remo e Corinthians.

A derrota por 1 x 2 para o Palmeiras na última rodada interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas, mas o desempenho não foi ruim. O Bahia dominou boa parte do segundo tempo e chegou a empatar com David Duarte antes de um gol contra de Ramos Mingo selar o resultado nos acréscimos.

Eliminado da pré-Libertadores e do Nordestão, o Bahia tem o Brasileirão como foco principal. A semana cheia de preparação, enquanto o Mirassol dividia atenções com a Libertadores, pode ser um diferencial importante.

Palpites para Mirassol x Bahia

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Confrontos diretos

O histórico entre Mirassol e Bahia é curtíssimo. Os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez na história em abril de 2025, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo na Arena Fonte Nova terminou empatado por 1 x 1.

No returno, em agosto de 2025, o encontro no Maião ficou marcado pela maior goleada sofrida pelo Bahia naquela temporada. O Mirassol aplicou 5 x 1, com gols de João Victor, Chico da Costa, Lucas Ramon, Alesson e Cristian. Rodrigo Nestor marcou o gol de honra do Esquadrão.

Aquele resultado permanece na memória dos torcedores baianos. Rogério Ceni sabe que retornar ao mesmo estádio carrega um peso psicológico, e a preparação ao longo da semana certamente levou esse fator em conta. Do lado do Mirassol, o 5 x 1 é uma lembrança de outros tempos. A equipe atual está longe de reproduzir o futebol que praticou na temporada passada.

Notícias de Mirassol e Bahia

Mirassol: desfalques e dúvidas

O principal desafio de Rafael Guanaes é gerenciar o desgaste físico após o jogo contra o Lanús. Apenas três dias separam a estreia na Libertadores do duelo pelo Brasileirão. Alguns jogadores que foram poupados na quarta-feira podem retornar, enquanto atletas que tiveram carga elevada podem ser substituídos.

O técnico pode optar por Tiquinho Soares e Alesson no ataque titular, preservando André Luís e Edson Carioca. Aldo Filho recebeu cartão amarelo logo no primeiro minuto contra o Lanús e precisará dosar a agressividade.

Provável escalação do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Tiquinho Soares e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Bahia: desfalques e dúvidas

Rogério Ceni conta com uma semana inteira de preparação, vantagem significativa em relação ao adversário. O goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguem no departamento médico e são desfalques confirmados.

A boa notícia é que o zagueiro Kanu voltou a treinar normalmente e pode ser opção no banco. Mateo Sanabria também participou parcialmente das atividades e amplia as alternativas ofensivas. Léo Vieira deve seguir como titular no gol.

O Bahia deve manter a base que enfrentou o Palmeiras, com ajustes pontuais. Cristian Olivera pode ganhar a vaga de um dos atacantes, e Caio Alexandre deve recuperar seu lugar no meio-campo se estiver apto.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Everaldo e Cristian Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

Destaques individuais de Mirassol x Bahia

Jogador destaque · Mirassol João Victor 2 Gols na temporada (Série A) Histórico Primeiro gol do Mirassol na Libertadores 7,25 Nota média na Série A (FotMob) Titular Presente nos nove jogos da Série A Jogador destaque · Bahia Éverton Ribeiro 7,90 Melhor nota média do Bahia (FotMob) Capitão Líder técnico e referência tática 1 Assistências na Série A 2026 Decisivo Participação direta nos dois gols contra o Palmeiras

Os técnicos

Rafael Guanaes é o técnico mais longevo do Brasileirão 2026. No cargo desde 2024, o treinador conduziu o Mirassol da Série C à quarta colocação da Série A em tempo recorde. A temporada atual, no entanto, coloca à prova sua capacidade de reinventar um elenco que perdeu peças importantes e enfrenta o desgaste de disputar três competições simultaneamente.

O foco declarado de Guanaes é a permanência na elite. Com a Libertadores como bônus e não como prioridade, o Brasileirão precisa melhorar urgentemente. O treinador demonstrou coragem ao escalar um time competitivo contra o Lanús mesmo com o duelo contra o Bahia no horizonte. A vitória pode ser um ponto de virada psicológico.

Rogério Ceni segue consolidado no comando do Bahia. O ex-goleiro tem o segundo maior tempo de casa entre os treinadores da Série A e vem construindo um projeto competitivo em Salvador. O time apresenta identidade tática clara, com posse de bola qualificada, linhas altas e transições rápidas pelas pontas.

A semana cheia de preparação permitiu a Ceni trabalhar detalhes que normalmente ficam em segundo plano em semanas com múltiplos jogos. Contra o Mirassol, é esperado que o Bahia controle a posse e explore os espaços deixados por uma defesa que sofreu 14 gols em nove jogos.

Análise tática

O Mirassol deve se organizar em um 4-3-3 com Neto Moura como primeiro volante, Aldo Filho como segundo homem de ligação e Shaylon mais avançado. A tendência é que Guanaes adote uma postura mais cautelosa do que o habitual, preservando a solidez conquistada contra o Lanús e apostando nas transições.

As saídas em velocidade pelo lado esquerdo, com Reinaldo e Alesson, são a principal arma ofensiva. Tiquinho Soares funciona como pivô na área, recebendo de costas e servindo os companheiros. Negueba pela direita oferece profundidade com dribles curtos e cruzamentos.

O Bahia de Rogério Ceni deve impor seu jogo com um 4-3-3 ofensivo. Éverton Ribeiro opera como meia central com liberdade para flutuar entre as linhas, enquanto Jean Lucas e Caio Alexandre dão sustentação. Erick Pulga pela direita e Cristian Olivera pela esquerda oferecem largura e velocidade nas pontas.

O confronto tático mais relevante está na capacidade do Bahia de pressionar a saída de bola do Mirassol. A defesa do Leão Caipira tem demonstrado dificuldade sob pressão, e os nove gols sofridos pelo Bahia em nove jogos mostram que a equipe baiana também não é imune a falhas na retaguarda.

A fragilidade defensiva do Mirassol, combinada com a necessidade de jogar para frente em busca de pontos, pode deixar espaços nas costas para os pontas rápidos do Bahia explorarem. Por outro lado, se o Leão Caipira conseguir fechar os espaços centrais e sair rápido nos contra-ataques, pode surpreender uma defesa baiana que tende a se expor quando empurrada para o campo adversário.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x Bahia

🎯 Palpite do Lance! Mirassol 1 x 2 Bahia O Bahia tem qualidade técnica superior e uma semana de preparação a mais que o Mirassol, que jogou pela Libertadores na quarta-feira. O desgaste físico e emocional do Leão pode pesar no segundo tempo, quando o Esquadrão costuma ser mais eficiente. O Mirassol sofreu gol em cada um dos últimos nove jogos pela Série A

jogos pela Série A O Bahia venceu três dos quatro jogos como visitante nesta temporada

dos quatro jogos como visitante nesta temporada O Mirassol jogou na quarta-feira e terá apenas três dias de descanso

dias de descanso O Bahia teve a semana inteira livre para preparar o confronto Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Bahia Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam (Sim) – Odd 1,70 na Betsson Palpite alternativo: Vitória do Bahia – Odd 2,90 na Betsson Palpite alternativo 2: Dupla chance: Empate ou Bahia – Odd 1,57 na Superbet Palpite alternativo 3: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,92 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Mirassol 1 x 2 Bahia – Odd 10,00 na Betsson