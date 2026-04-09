Barcelona x Espanyol – Palpites, análise e odds (11/04)

O líder Barcelona recebe o Espanyol no Spotify Camp Nou pela 31ª rodada da La Liga 2025/26, no sábado, 11 de abril de 2026. O dérbi catalão chega num momento peculiar para os blaugrana: sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid no campeonato, mas com o gosto amargo da derrota por 2 x 0 para o Atlético de Madrid na ida das quartas de final da Champions League, disputada três dias antes no mesmo estádio.

Ainda assim, o Camp Nou tem sido uma fortaleza inabalável na La Liga. O Barcelona venceu todos os 15 jogos em casa nesta temporada, com 47 gols marcados e apenas oito sofridos. O Espanyol, por sua vez, atravessa sua pior fase na campanha: sem vitória nos últimos cinco jogos e com um retrospecto desolador fora de casa, com apenas quatro triunfos em 15 partidas como visitante.

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Análise da partida

O Barcelona lidera a La Liga com 76 pontos em 30 jogos (25 vitórias, um empate e quatro derrotas). Os 80 gols marcados representam o melhor ataque da competição, enquanto os 29 sofridos configuram a segunda melhor defesa. A campanha doméstica é perfeita: 45 de 45 pontos possíveis, algo inédito para o clube nesta fase da temporada.

Na La Liga, a equipe de Hansi Flick vem de seis vitórias consecutivas. A mais recente foi a épica virada por 2 x 1 sobre o Atlético de Madrid no Metropolitano, com gol de Lewandowski aos 87 minutos. Antes disso, 1 x 0 sobre o Rayo Vallecano, 5 x 2 contra o Sevilla e 1 x 0 no San Mamés, contra o Athletic Club.

A derrota por 0 x 2 para o Atlético de Madrid na Champions (gols de Julián Álvarez e Sorloth) pode pesar no aspecto emocional, mas historicamente o Barcelona costuma reagir com força na liga doméstica após tropeços europeus. 13 dos 15 jogos dos blaugrana no Camp Nou pela La Liga tiveram mais de 2,5 gols.

O Espanyol ocupa a décima posição com 38 pontos. A campanha é de dez vitórias, oito empates e 12 derrotas, com um saldo de gols negativo de menos oito. A situação fora de casa é preocupante: 17 pontos em 15 jogos como visitante (quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas), com 18 gols marcados e 23 sofridos.

Nos últimos cinco jogos, os Periquitos somaram apenas três empates e duas derrotas. A sequência negativa inclui derrota por 2 x 1 para o Mallorca, 2 x 1 para o Getafe em casa e empates sem vitória contra Elche, Real Oviedo e Real Betis. O Espanyol não vence há pelo menos cinco rodadas e não venceu nenhum dos últimos seis jogos fora de casa na La Liga.

Palpites para Barcelona x Espanyol

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Confrontos diretos

O dérbi catalão é uma das maiores rivalidades do futebol espanhol, mas o histórico é radicalmente favorável ao Barcelona. Em 219 confrontos em todas as competições, são 129 vitórias blaugrana, 46 empates e 44 vitórias do Espanyol. Na La Liga, o domínio é ainda mais evidente: 105 vitórias em 179 jogos.

O Espanyol não vence o Barcelona na La Liga desde fevereiro de 2009, quando Ivan de la Peña marcou duas vezes no Camp Nou. Desde então, a sequência invicta dos blaugrana no dérbi já ultrapassa 29 jogos consecutivos (21 vitórias e oito empates).

O jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 3 de janeiro de 2026 no RCDE Stadium, terminou em 2 x 0 para o Barcelona. O Espanyol dominou boa parte do segundo tempo e levou perigo real ao gol de Joan García, mas dois gols nos minutos finais, de Dani Olmo (aos 86') e Lewandowski (aos 90'), decidiram a partida. Fermín López foi o grande destaque, com duas assistências saindo do banco.

Nos últimos cinco encontros, são quatro vitórias do Barcelona e um empate. A média de gols no confronto recente é de 2,8 por jogo.

Notícias de Barcelona e Espanyol

Barcelona: desfalques e dúvidas

A grande baixa confirmada é Raphinha. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa durante a data FIFA de março, a serviço da seleção brasileira contra a França, e está fora até o início de maio. Andreas Christensen segue em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e não joga mais nesta temporada.

Alejandro Balde e Jules Koundé, que sofreram lesões musculares no início de março, ainda são dúvida. Frenkie de Jong carrega um problema na coxa desde fevereiro e seu retorno não tem data certa. Marc ter Stegen permanece fora com lesão no joelho, assim como Toni Fernández e Jofre Torrents.

Ronald Araújo levou uma pancada muscular no jogo contra o Atlético pela La Liga e é dúvida. Marc Bernal sofreu um problema no tornozelo como substituto nessa mesma partida. A boa notícia é que Pedri, Lamine Yamal e Lewandowski estão disponíveis.

Provável escalação do Barcelona (4-3-3): Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García e Gerard Martín; Pedri, Marc Casadó e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Marcus Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Espanyol: desfalques e dúvidas

Javi Puado, capitão e peça importante do ataque, sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho e está fora pelo restante da temporada. Fernando Calero é dúvida por conta de uma lesão muscular. Antoniu Roca também permanece no departamento médico.

Pere Milla, artilheiro da equipe com seis gols na temporada, está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e desfalca o time no Camp Nou. É uma ausência significativa para o setor ofensivo de Manolo González.

Com as baixas no ataque, Kike García (seis gols na temporada) e Roberto Fernández (seis gols) devem formar a dupla ofensiva. Cyril Ngonge, emprestado pelo Napoli, pode ganhar uma oportunidade na ponta.

Provável escalação do Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel e Romero; Ngonge, Expósito, Urko González e Dolan; Roberto Fernández e Kike García. Técnico: Manolo González.

Destaques individuais de Barcelona x Espanyol

Jogador destaque · Barcelona Lamine Yamal 14 Gols na La Liga 9 Assistências na La Liga 23 Participações diretas em gols Artilheiro Líder do goleadores do Barcelona na liga Jogador destaque · Espanyol Edu Expósito 6 Assistências na La Liga 1 Gol marcado na temporada 28 Jogos disputados na La Liga Cerebral Principal criador de jogadas do Espanyol

Os técnicos

Hansi Flick transformou o Barcelona desde sua chegada. A equipe joga um futebol vertical, agressivo e de alta intensidade, com pressão constante após a perda da bola. Os números falam por si: 80 gols em 30 jogos da liga, o melhor ataque da competição. A integração de jovens como Yamal, Cubarsí e Fermín López ao elenco principal é mérito direto do técnico alemão.

A grande interrogação é como Flick administrará o desgaste físico e emocional entre o dérbi catalão e a volta das quartas da Champions, contra o mesmo Atlético, três dias depois. Há uma chance real de rotação, mas o peso simbólico do dérbi dificulta qualquer poupança radical.

Manolo González fez um trabalho sólido no Espanyol. Após o retorno da Segunda Divisão na temporada passada, manter a equipe na décima posição com 38 pontos é um resultado aceitável. O técnico de 47 anos construiu um time organizado, que prioriza a solidez defensiva e joga com blocos compactos. O problema é que a fase atual, sem vitórias, coloca pressão sobre sua capacidade de motivar o elenco nos jogos mais difíceis.

Análise tática

O Barcelona deve se organizar em 4-3-3, com Yamal aberto pela direita, Rashford pela esquerda e Ferran Torres como referência central. A ausência de Raphinha altera o equilíbrio ofensivo, mas Rashford tem mostrado capacidade de ocupar o lado esquerdo com qualidade. No meio, Pedri e Fermín López devem ser os responsáveis pela criação, com Casadó como eixo defensivo.

A principal preocupação tática de Flick é a defesa central. Sem Araújo (dúvida) e Christensen (lesionado), a dupla Cubarsí e Eric García deve ser mantida. Gerard Martín na lateral esquerda completa uma linha defensiva adaptada, já que Balde e Koundé também estão fora.

O Espanyol de Manolo González deve se apresentar em 4-4-2, com bloco baixo e linhas compactas. Sem Pere Milla, a equipe perde uma de suas principais referências nos contra-ataques. Roberto Fernández e Kike García terão a missão de segurar a bola no ataque e criar oportunidades isoladas.

A fragilidade do Espanyol está nas transições defensivas. O Barcelona ataca com muitos jogadores e a velocidade de Yamal e Rashford pode explorar os espaços nas costas dos laterais visitantes. Por outro lado, a compactação do meio de campo do Espanyol pode dificultar a penetração central dos blaugrana nos primeiros minutos.

O cenário mais provável é de posse de bola elevada do Barcelona (acima de 70%), com o Espanyol tentando resistir e sair nos contra-ataques. Dolan e Ngonge podem ser perigosos em arrancadas rápidas, mas a tendência é de domínio territorial absoluto dos donos da casa.

Prognóstico de placar exato para Barcelona x Espanyol

🎯 Palpite do Lance! Barcelona 3 x 0 Espanyol O Barcelona deve impor seu ritmo no Camp Nou e aproveitar as ausências do Espanyol para construir uma vitória convincente. A necessidade de reação após a derrota na Champions adiciona motivação extra ao time de Flick. O Barcelona venceu todos os 15 jogos em casa na La Liga nesta temporada, com 47 gols marcados e apenas oito sofridos

jogos em casa na La Liga nesta temporada, com marcados e apenas sofridos O Espanyol não vence há pelo menos cinco jogos e está sem vitória nos últimos seis jogos fora de casa na liga

jogos e está sem vitória nos últimos jogos fora de casa na liga 13 dos 15 jogos do Barcelona no Camp Nou pela La Liga tiveram mais de 2,5 gols

dos jogos do Barcelona no Camp Nou pela La Liga tiveram mais de 2,5 gols O Espanyol perde Pere Milla (suspenso) e Javi Puado (lesão no joelho), dois de seus principais atacantes Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Espanyol Melhor palpite do jogo: Barcelona vence e ambas as equipes não marcam – Odd 2,75 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,30 na Betsson Palpite alternativo 2: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,88 na Superbet Palpite alternativo 3: Lamine Yamal marca a qualquer momento – Odd 1,83 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Barcelona 3 x 0 Espanyol – Odd 9,50 na Betsson