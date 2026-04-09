Atalanta x Juventus – Palpites, análise e odds (11/04)

A New Balance Arena, em Bérgamo, será palco de um dos confrontos mais decisivos da 32ª rodada da Serie A italiana. Atalanta e Juventus se enfrentam no sábado, 11 de abril, em um duelo que pode redesenhar a disputa pela vaga na Champions League da próxima temporada.

A Dea ocupa a sétima colocação, com 53 pontos, e vem embalada por duas vitórias consecutivas. A Velha Senhora, quinta colocada com 57 pontos, chega a Bérgamo invicta nas últimas cinco rodadas e cada vez mais perto do quarto lugar ocupado pelo Como (58 pontos). Assim, que vencer ganha força para buscar uma classificação para o principal torneio da Europa.

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Análise da partida

A temporada 2025/2026 reservou caminhos semelhantes para Atalanta e Juventus. Ambas trocaram de treinador ao longo do campeonato e precisaram se reconstruir após inícios irregulares. A Dea dispensou Ivan Juric e apostou em Raffaele Palladino, enquanto a Juve substituiu Igor Tudor por Luciano Spalletti. As mudanças surtiram efeito em ambos os lados.

Sob o comando de Palladino, a Atalanta acumula impressionantes 40 pontos em 20 partidas, uma média de dois pontos por jogo. Trata-se do melhor rendimento da história do clube na era dos três pontos. No ano de 2026, somente a Inter capolista somou mais pontos do que a equipe bergamasca no campeonato.

A transformação defensiva é o grande trunfo dessa nova fase. Com apenas 27 gols sofridos em 31 rodadas, a Atalanta possui a quarta melhor defesa da Serie A. Sob Palladino, o time manteve a meta intacta em dez das 20 partidas disputadas, um número superior ao que Gasperini registrou em qualquer uma de suas nove temporadas no clube neste ponto da competição.

A Juventus, por sua vez, encontrou estabilidade com Spalletti. Os bianconeri somam 54 gols marcados, o segundo melhor ataque do campeonato atrás apenas da Inter, e acumulam três vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas. A confiança do clube no treinador toscano é tamanha que o anúncio da renovação contratual até 2028 está previsto para as horas que antecedem o duelo em Bérgamo.

Em casa, a Atalanta é uma fortaleza. Nos últimos dez jogos como mandante na Serie A, a equipe soma 32 pontos conquistados em 16 jogos. A Juventus, em contrapartida, tem o respeitável retrospecto de sete vitórias, três empates e cinco derrotas como visitante nesta temporada.

Outros palpites para Atalanta x Juventus

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Confrontos diretos

A rivalidade entre Atalanta e Juventus é uma das mais tradicionais do calcio italiano. Este será o 145º confronto entre as equipes em todas as competições desde 1929/30. O retrospecto histórico favorece amplamente a Vecchia Signora, com 75 vitórias contra apenas 17 da Dea e 52 empates.

Em Bérgamo, o domínio bianconero também é evidente. Em 62 confrontos de Serie A como mandante da Atalanta, a Juventus soma 28 vitórias contra apenas oito dos bergamascos, além de 26 empates. A última vitória da Dea em casa contra a Juve pelo campeonato aconteceu em abril de 2021, com gol de Malinovskyi.

Contudo, o cenário mais recente sugere maior equilíbrio. Desde a chegada de Gasperini a Bérgamo em 2016, nenhum confronto da Serie A registrou mais empates do que Atalanta x Juventus. Na temporada atual, o jogo do primeiro turno terminou em 1 a 1, no dia 27 de setembro de 2025.

O último duelo entre as equipes, porém, foi pela Coppa Italia, em 5 de fevereiro de 2026. Naquela ocasião, a Atalanta goleou a Juventus por 3 a 0, com gols de Scamacca, Sulemana e Pasalic. Uma atuação que mostrou a capacidade dos donos da casa quando jogam no limite.

Notícias de Atalanta x Juventus

Atalanta: importante baixa no ataque

A Atalanta terá duas baixas confirmadas para o duelo. O zagueiro sueco Isak Hien segue em trabalho individual, tratando um problema muscular, com retorno previsto para meados de abril. O centroavante Gianluca Scamacca participou parcialmente do treino coletivo nesta quinta-feira, mas dificilmente terá condições de iniciar a partida.

A boa notícia para Palladino é que o restante do elenco está à disposição, incluindo Giorgio Scalvini, que retomou bom nível após longo período de recuperação, e Nikola Krstovic, autor de um dos gols na goleada sobre o Lecce.

Escalação provável da Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Djimsiti e Sead Kolasinac; Zappacosta, Martem De Roon, Ederson e Bernasconi; De Ketelaere e Zalewski; Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino.

Juventus: alguns desfalques na partida

Do lado da Juventus, Spalletti tem três desfalques de peso. Weston McKennie atingiu o limite de amarelos na vitória sobre o Genoa e cumprirá suspensão automática. Dusan Vlahovic sentiu uma lesão de baixo grau no sóleo durante o aquecimento da última partida e está fora. Mattia Perin deixou o campo no intervalo com dores no polpaccio, embora os exames não tenham detectado lesão.

Valik Adzic também segue no departamento médico. Dois jogadores da Juventus precisam de atenção especial: Gleison Bremer e Lloyd Kelly estão pendurados e, se receberem cartão amarelo, ficarão fora do jogo seguinte contra o Bologna.

Escalação provável da Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Lewis Kelly e Andrea Cambiaso; Khéphrem Thuram e Manuel Locatelli; Francisco Conceição, Koopmeiners e Kenan Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Destaques individuais de Atalanta x Juventus

Jogador destaque · Atalanta Charles De Ketelaere 3 Gols na Serie A 2025/26 em 22 jogos 5 Assistências na Serie A 2025/26 35 Finalizações na temporada (40% no alvo) 41 Gols + assistências nas últimas 3 temporadas (Serie A) Jogador destaque · Juventus Kenan Yildiz 10 Gols na Serie A 2025/26 em 29 jogos 6 Assistências na Serie A 2025/26 7.62 Nota média FotMob na temporada (2.490 min) 19 Gols na Serie A na carreira (aos 20 anos)

Os técnicos

Raffaele Palladino, de 42 anos, chegou à Atalanta com a missão de reestruturar o time após a fase instável sob Juric. O treinador campano revolucionou a equipe, trazendo solidez defensiva sem abrir mão do jogo ofensivo que marca a identidade do clube. Sua média de dois pontos por partida em Bérgamo é um recorde histórico. O trabalho de Palladino chamou a atenção por manter os resultados mesmo sem peças importantes como Scamacca e Hien, valorizando a profundidade do elenco e a dedicação tática de cada atleta.

Luciano Spalletti, aos 67 anos, aceitou o desafio de recolocar a Juventus no caminho dos títulos após ser contratado no lugar de Tudor. O técnico de Certaldo, campeão da Serie A com o Napoli em 2023, trouxe equilíbrio e personalidade a um grupo que parecia perdido no início da temporada. A iminente renovação até 2028, com salário de seis milhões de euros por temporada, é um sinal claro de que a diretoria enxerga nele o líder ideal para um projeto de longo prazo. Spalletti tem sido elogiado pela capacidade de extrair o máximo de jogadores como Yildiz e David, além de organizar uma das defesas mais consistentes do campeonato (29 gols sofridos).

Análise tática

A Atalanta de Palladino deve se apresentar em um 3-4-2-1, com Krstovic como referência no ataque e De Ketelaere e Zalewski atuando como meias-atacantes com liberdade de movimentação. O time bergamasco é a equipe com mais recuperações de bola na Serie A (910) e lidera em finalizações dentro da área adversária (216), o que evidencia uma proposta de pressão alta e ocupação constante dos espaços ofensivos.

A Juventus, por sua vez, deve optar pelo 4-2-3-1, com Koopmeiners como meia centralizado atrás de Jonathan David. A equipe de Spalletti é a terceira que menos perde a posse de bola no campeonato e tem no contra-ataque uma arma letal: 24% dos contra-ataques resultaram em gol nesta temporada, o maior índice da Serie A.

O confronto tático se define em zonas claras. A Atalanta tentará pressionar a saída de bola da Juventus e explorar as costas dos laterais com as investidas de Zappacosta e Bernasconi. Os gols de cabeça também podem ser um diferencial: a Dea lidera a Serie A com nove gols aéreos, seis a mais do que a Juventus, que é a equipe que menos vence duelos aéreos no torneio (178).

Por outro lado, a Juve buscará controlar a posse, atrair a pressão bergamasca e explorar os espaços com transições rápidas. Yildiz e Conceição nas pontas terão papel fundamental para isolar os zagueiros adversários. A ausência de Vlahovic coloca David como centroavante, um jogador com características diferentes: mais móvel, que gosta de participar da criação e abrir espaços para infiltrações de Koopmeiners.

Prognóstico de placar exato para Atalanta x Juventus

🎯 Previsão de Placar Atalanta 1 x 1 Juventus A Atalanta joga em casa e conta com o fator New Balance Arena, mas perde Hien e Scamacca. A Juventus chega invicta nas últimas cinco rodadas, porém viaja sem Vlahovic e McKennie para um dos estádios mais difíceis da Serie A. O empate é o resultado mais frequente nos confrontos recentes entre estas equipes na Serie A. Desde a chegada de Gasperini a Bérgamo em 2016, nenhum duelo registrou mais empates no campeonato.

A Atalanta tem a força do mandante (25 de 30 pontos em casa nas últimas dez rodadas), mas as ausências de Scamacca e Hien reduzem o poder de fogo e a solidez defensiva plena do time de Palladino.

A Juventus viaja sem Vlahovic (lesão no sóleo) e McKennie (suspenso), mas mantém um setor ofensivo competente com David, Yildiz e Conceição, além do segundo melhor ataque da competição (54 gols).

A importância da partida para ambos os lados na corrida pela Champions League tende a gerar cautela tática, com nenhum time querendo se expor demais em um confronto direto de alta pressão.

Resumo do palpites do Lance para Atalanta x Juventus