St. Pauli x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds (11/04)

O Millerntor-Stadion recebe na sexta-feira, 11 de abril, pela 29ª rodada da Bundesliga, um duelo de extremos. De um lado, o St. Pauli luta para se afastar da zona de rebaixamento na 16ª posição, com apenas 25 pontos em 28 jogos. Do outro, o Bayern de Munique lidera a liga com 73 pontos e o melhor ataque da Europa: 100 gols marcados na temporada.

A diferença na tabela é abismal, mas o contexto oferece nuances. O Bayern chega embalado pela vitória de 2 x 1 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, pela ida das quartas de final da Champions League. A volta acontece na quarta-feira seguinte, o que pode levar Vincent Kompany a poupar peças. Já os Piratas de Hamburgo tratam cada jogo restante como uma final, cientes de que a permanência na primeira divisão será definida nos próximos seis confrontos.

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Análise da partida

O Bayern vive uma temporada excepcional sob o comando de Kompany. Com 23 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota na Bundesliga, a equipe ostenta um saldo de gols de 100 a 27. Os bávaros venceram quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo a goleada de 10 x 2 no agregado sobre a Atalanta nas oitavas de final da Champions e a virada por 3 x 2 sobre o Freiburg na última rodada da liga.

Fora de casa, o retrospecto do Bayern é igualmente assustador: 11 vitórias e três empates nos 14 jogos como visitante na Bundesliga. A média de gols marcados por partida é de 3,42 em todas as competições. Em 93% dos jogos fora de casa na liga, a partida registrou mais de 2,5 gols.

O St. Pauli vive momento oposto. Não vence há quatro jogos na Bundesliga, com dois empates e duas derrotas. A última vitória foi o 2 x 1 sobre o Werder Bremen, em 22 de fevereiro. O ataque é o pior da liga: 25 gols em 28 jogos, média inferior a um gol por partida.

O dado mais alarmante para a torcida local é o desempenho ofensivo recente. Em nenhum dos últimos cinco jogos o time marcou mais de um gol. O xG (gols esperados) ficou abaixo de 1,0 em quatro dessas cinco partidas. Mais da metade dos gols da equipe na temporada (13 de 25) veio de bola parada, dado revelador da dependência de jogadas ensaiadas.

Em casa, o aproveitamento é mediano: quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A defesa, com 45 gols sofridos, não é catastrófica para um time na parte de baixo da tabela, mas a incapacidade de criar perigo de jogo aberto é o calcanhar de aquiles.

Com quatro pontos acima da zona de rebaixamento automático e dois abaixo da linha de segurança, o St. Pauli sabe que pontos contra o Bayern seriam bônus. Os jogos decisivos para a permanência são os próximos: Köln, Heidenheim, Mainz e Wolfsburg, todos rivais diretos.

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Confrontos diretos

O Bayern domina o histórico contra o St. Pauli de forma categórica. Nos últimos nove confrontos oficiais entre os clubes, o Bayern venceu oito. A única derrota bávara aconteceu em 2002, quando o St. Pauli arrancou um surpreendente 2 x 1 na Allianz Arena, resultado que rendeu ao clube de Hamburgo o apelido de "Weltpokalsiegerbesieger" (o vencedor do vencedor do Mundial).

Na última temporada (2024/25), o Bayern venceu por 3 x 2, com dois gols de Leroy Sané e um de Harry Kane. O St. Pauli reagiu com gols de Saad e Ritzka, mas não conseguiu evitar a derrota.

No primeiro turno desta temporada, em 29 de novembro de 2025, a história se repetiu na Allianz Arena. O St. Pauli saiu na frente com Andreas Hountondji, aos seis minutos, após erro de saída do Bayern. Mas Raphael Guerreiro empatou no final do primeiro tempo, e Luis Díaz e Nicolas Jackson selaram o 3 x 1 nos acréscimos.

Os dados do jogo de ida mostram domínio total do Bayern: 80,3% de posse de bola, 19 finalizações contra dez do visitante, e um xG de 1,93 a 0,56 a favor dos bávaros. O padrão é claro: o St. Pauli consegue resistir por longos períodos, mas acaba cedendo diante da pressão constante.

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St. Pauli: desfalques e dúvidas

Alexander Blessin tem usado cinco formações diferentes nos últimos cinco jogos, o que indica tanto versatilidade tática quanto incerteza na composição do time. A formação predominante tem sido o 3-4-2-1, com Nikola Vasilj como goleiro titular absoluto, o único jogador do elenco que atuou em todos os 28 jogos da liga.

James Sands segue fora por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo sofrida em março. Manolis Saliakas, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita no mesmo período, é dúvida, mas pode ter condições de jogo. A ausência de Sands enfraquece o meio-campo defensivo em um jogo no qual o time precisará de disciplina tática.

Entre os jogadores em forma, Joel Fujita (nota média de 7.05 no FotMob) e Danel Sinani (cinco gols e três assistências na temporada) são os mais regulares. Mathias Pereira Lage, autor do gol no empate com o Union Berlin, é outra peça importante no setor ofensivo.

Provável escalação do St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Mets, Dzwigala; Saliakas (ou Metcalfe), Fujita, Irvine, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji. Técnico: Alexander Blessin.

Bayern de Munique: gestão de elenco com olho na Champions

O grande dilema de Kompany é a gestão física. O segundo jogo contra o Real Madrid acontece na quarta-feira, 15 de abril, com o Bayern levando vantagem de 2 x 1. Há uma possibilidade real de rotação no Millerntor, embora o treinador belga tenha sinalizado que não abrirá mão da vitória.

Harry Kane, que havia sido dúvida por uma lesão no tornozelo, voltou com tudo contra o Real: marcou um gol e participou da construção do outro. Na liga, o inglês tem 31 gols e lidera a artilharia com folga. Em todas as competições, são 52 gols na temporada.

Jamal Musiala e Alphonso Davies retornaram de lesões durante a pausa internacional e estão disponíveis, mas ainda com minutagem controlada. Manuel Neuer, que fez nove defesas contra o Real Madrid em partida monumental, está apto. Hiroki Ito ainda é dúvida.

A possível rotação pode incluir Lennart Karl e Nicolas Jackson no ataque, com Serge Gnabry e Leon Goretzka no meio-campo. Josip Stanisic pode ganhar a lateral direita no lugar de Konrad Laimer.

Provável escalação do Bayern (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (ou Laimer), Tah, Upamecano, Bischof (ou Davies); Kimmich, Pavlovic; Gnabry (ou Olise), Karl (ou Musiala), Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Destaques individuais de St. Pauli x Bayern de Munique

Jogador destaque · St. Pauli Danel Sinani 5 Gols na Bundesliga 2025/26 8 Participações em gols na temporada 7,00 Nota média no FotMob Versátil Atua como meia e ponta pela direita Jogador destaque · Bayern de Munique Harry Kane 52 Gols em todas as competições na temporada 11 Gols na Champions League 2025/26 31 Gols na Bundesliga (artilheiro da liga) 49º gol Marcou o 49º da temporada contra o Real Madrid

Os técnicos

Alexander Blessin está no comando do St. Pauli desde o verão de 2024, quando a equipe retornou à primeira divisão após 13 anos na segunda. Na temporada passada, garantiu a permanência com um 14º lugar. Nesta, o desafio é mais duro. O treinador de 52 anos aposta em uma organização defensiva rígida e transições rápidas, mas a falta de qualidade individual no ataque limita suas opções. A rotação constante nas escalações sugere que Blessin ainda busca a combinação ideal para o trecho final.

Vincent Kompany completou 100 jogos à frente do Bayern justamente na vitória sobre o Real Madrid. O retrospecto é impressionante: sob seu comando, o clube conquistou o título da Bundesliga na temporada passada e caminha para o bicampeonato com ampla vantagem. Na Champions, o time está vivo nas quartas de final. A marca de 100 gols na liga em apenas 28 rodadas fala por si. Kompany transformou o Bayern em uma máquina ofensiva sem abrir mão da solidez defensiva, com apenas 27 gols sofridos na liga.

Análise tática

O St. Pauli deve repetir o 3-4-2-1 que tem sido a formação padrão sob Blessin. A ideia é clara: compactação defensiva com cinco jogadores atrás da linha da bola, dois volantes protegendo a área e dois meias-atacantes prontos para transições curtas. Com apenas 43% de posse de bola em média na temporada, o time de Hamburgo não tenta competir pelo domínio. Aceita ceder o campo e busca oportunidades em bolas paradas e contra-ataques.

A principal arma tática do St. Pauli são as bolas paradas. Com 13 dos 25 gols da temporada vindos de jogadas ensaiadas, o time é o mais dependente desse recurso em toda a liga. Os zagueiros Hauke Wahl e Adam Dzwigala são referências no ataque aéreo. Essa é a principal ameaça ao Bayern: escanteios e faltas próximas à área.

O Bayern, por sua vez, deve atuar em 4-2-3-1 ou 4-3-3, dependendo da configuração escolhida por Kompany. Mesmo com rotação, os princípios não mudam: posse de bola elevada, progressão pelo lado esquerdo (corredor de Luis Díaz e Tom Bischof) e movimentações constantes entre linhas. A equipe tem criado uma média de 2,98 xG por jogo contra o St. Pauli nos dois confrontos desta temporada e da anterior.

A fragilidade do St. Pauli está na fase de transição defensiva. Quando perde a bola em contra-ataques, a defesa a três pode ficar exposta nas laterais. O Bayern explora exatamente essas brechas com a velocidade de Díaz, Gnabry e Olise. No jogo de ida, os bávaros acertaram três bolas no poste antes de abrir o placar, o que mostra o volume de oportunidades criadas.

O risco para o Bayern é subestimar o adversário, especialmente se houver muita rotação. O St. Pauli já provou que sabe se defender e esperar o momento certo para golpear, como fez ao abrir o placar no primeiro turno com Hountondji.

Prognóstico de placar exato para St. Pauli x Bayern de Munique

🎯 Palpite do Lance! St. Pauli 1 x 3 Bayern de Munique O Bayern chega ao Millerntor embalado pela vitória sobre o Real Madrid na Champions, mas com um olho na volta das quartas de final. Mesmo com rotação parcial, o elenco bávaro tem qualidade de sobra para superar um St. Pauli que não vence há quatro jogos e tem o pior ataque da Bundesliga. A defesa dos Piratas pode resistir por um tempo, mas a intensidade ofensiva dos visitantes deve prevalecer. 93% dos jogos do Bayern fora de casa na temporada tiveram mais de 2,5 gols

dos jogos do Bayern fora de casa na temporada tiveram mais de gols O St. Pauli não marcou mais de um gol em nenhum dos últimos cinco jogos

gol em nenhum dos últimos jogos O Bayern marcou 100 gols na Bundesliga, o maior total da Europa nesta temporada

gols na Bundesliga, o maior total da Europa nesta temporada Nos últimos três confrontos diretos, o Bayern venceu todos com pelo menos três gols marcados Resumo dos palpites do Lance para St. Pauli x Bayern de Munique Melhor palpite do jogo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,48 na Betsson Palpite alternativo: Bayern vence e ambas marcam – Odd 2,70 na Betsson Palpite alternativo 2: Handicap Bayern -1,5 gols – Odd 1,92 na Superbet Palpite alternativo 3: Harry Kane marca a qualquer momento – Odd 1,65 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: St. Pauli 1 x 3 Bayern de Munique – Odd 9,50 na Betsosn