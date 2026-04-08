Arsenal x Bournemouth – Palpites, análise e odds (11/04)

O Emirates Stadium recebe no sábado, 11 de abril, um duelo pela 32ª rodada da Premier League que coloca frente a frente o líder Arsenal e o Bournemouth. Os Gunners voltam a campo na liga doméstica após quase um mês sem atuar na competição, período no qual disputaram partidas de Champions League, FA Cup e EFL Cup.

A equipe de Mikel Arteta soma 70 pontos e mantém nove de vantagem sobre o Manchester City, que ainda tem um jogo a menos. O Bournemouth, por sua vez, ocupa a 13ª posição com 42 pontos e vive uma fase curiosa: está invicto há 11 jogos na Premier League, porém empatou cinco partidas consecutivas. O confronto promete ser um teste de qualidade para ambas as equipes, cada uma com seus próprios objetivos no trecho final da temporada.

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Análise da partida

O Arsenal chega para este confronto em um momento delicado emocionalmente, embora siga confortável na liderança. Nas últimas semanas, a equipe perdeu a final da EFL Cup para o Manchester City e foi eliminada da FA Cup pelo Southampton. A possibilidade de quadrupla coroa se transformou em uma luta por dois troféus: Premier League e Champions League.

Na terça-feira, os Gunners venceram o Sporting por 1 a 0 em Lisboa, com gol de Kai Havertz nos acréscimos. O resultado positivo injeta confiança, mas o desgaste físico preocupa. Arteta escalou força máxima em Portugal e agora precisa administrar o elenco pensando no jogo de volta das quartas de final, marcado para quatro dias depois deste duelo com o Bournemouth.

Dentro de casa, o Arsenal ostenta um retrospecto impressionante nesta temporada. Os Gunners venceram cerca de 80% dos jogos disputados no Emirates Stadium pela Premier League, apoiando-se na melhor defesa do campeonato (apenas 22 gols sofridos em 31 partidas). O saldo de gols de +39 é o mais alto da competição.

Do lado dos Cherries, a fase invicta de 11 jogos esconde uma realidade mais frustrante. O Bournemouth não vence uma partida na Premier League desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Everton em fevereiro. Desde então, acumulou empates contra West Ham (0 a 0), Sunderland (1 a 1), Brentford (0 a 0), Burnley (0 a 0) e Manchester United (2 a 2).

Com 15 empates na temporada, o time de Andoni Iraola é o maior especialista em dividir pontos na liga. Fora de casa, porém, a equipe já sofreu 31 gols, um número que evidencia uma vulnerabilidade defensiva considerável como visitante.

Apesar da posição intermediária na tabela, o Bournemouth ainda nutre esperanças de classificação europeia. A distância entre o quinto e o 14º colocado permanece apertada, e uma sequência positiva nos sete jogos restantes pode levar os Cherries a uma competição continental pela primeira vez.

Outros palpites para Arsenal x Bournemouth

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Confrontos diretos

O histórico geral entre as equipes favorece amplamente o Arsenal, com 13 vitórias, três empates e apenas três derrotas nos 19 confrontos mais recentes. No Emirates Stadium, o domínio é ainda mais evidente, embora a temporada passada tenha reservado uma surpresa: o Bournemouth venceu por 2 a 1 em Londres, com gols de Evanilson e Dean Huijsen. Foi uma das partidas que compuseram o raro "doblete" dos Cherries sobre os Gunners em 2024/25.

O jogo do primeiro turno desta temporada terminou em 3 a 2 para o Arsenal no Vitality Stadium. Evanilson abriu o placar logo aos 10 minutos, após um erro grotesco de Gabriel, mas o próprio zagueiro empatou seis minutos depois. Na etapa final, Declan Rice marcou duas vezes para encaminhar a vitória. Junior Kroupi ainda diminuiu com um golaço de fora da área, mas o Arsenal segurou o resultado.

Uma tendência clara emerge desses confrontos recentes: gols. Os últimos quatro duelos entre Arsenal e Bournemouth na Premier League produziram pelo menos quatro gols em cada partida. É um dado que chama a atenção de quem busca mercados de gols para suas apostas.

Notícias de Arsenal x Bournemouth

Arsenal

O departamento médico do Arsenal está bastante movimentado nesta reta final de temporada. Mikel Merino segue fora após cirurgia no pé direito realizada em fevereiro e dificilmente retornará antes de maio. Eberechi Eze também continua no departamento médico, tratando uma lesão na panturrilha. Piero Hincapié sofreu um problema muscular durante a data FIFA e está descartado.

As boas notícias envolvem Bukayo Saka e Jurriën Timber. Ambos foram poupados contra o Sporting em Lisboa, mas a expectativa é que retornem para o jogo de sábado. Saka ficou fora dos últimos compromissos por precaução e seu retorno seria fundamental para o setor ofensivo dos Gunners.

Declan Rice atuou os 90 minutos contra o Sporting e é presença garantida. Gabriel também jogou em Lisboa, completando 250 partidas pelo Arsenal, apesar de preocupações recentes com dores no joelho. Leandro Trossard retornou de uma lesão no quadril e atuou como titular em Portugal.

Escalação provável do Arsenal: Arsenal (4-3-3): David Raya; Jurrier Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Ricardo Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Bournemouth

No Bournemouth, Justin Kluivert segue se recuperando de cirurgia no joelho e está fora. Tyler Adams ainda lida com um problema muscular e é dúvida. Lewis Cook se aproxima de um retorno após lesão na coxa, mas pode não estar apto para este confronto. Julio Soler e Matai Akinmboni também são baixas confirmadas.

Escalação provável do Bournemouth (4-3-3): Petrovic; Araújo, Diakité, Milosavljevic e Truffert; Scott, Toth e Christie; Doak, Evanilson e Adli. Técnico: Andoni Iraola.

Destaques individuais de Arsenal x Bournemouth

Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyökeres 11 Gols na Premier League 2025/26 (29 jogos) 1.900 Minutos disputados na liga 6.78 Nota média FotMob na temporada 19 Gols pela Suécia (32 jogos) Jogador destaque · Bournemouth Evanilson 6 Gols na Premier League 2025/26 (29 jogos) 2.206 Minutos disputados na liga 6.73 Nota média FotMob na temporada 58 Finalizações na Premier League 2025/26

Os técnicos

Mikel Arteta vive a temporada mais intensa desde que chegou ao Arsenal. O espanhol transformou o clube em candidato perene ao título e lidera uma campanha que, apesar das recentes eliminações em copas, segue firme nos dois troféus mais cobiçados. Sua capacidade de ajustar o time no intervalo é reconhecida, e a virada sobre o Bournemouth em janeiro foi um exemplo disso.

Andoni Iraola consolidou o Bournemouth como um time competitivo na primeira divisão. O técnico basco mantém a equipe organizada e difícil de bater, mesmo sem investimentos milionários. A série invicta de 11 jogos é mérito do trabalho coletivo, embora a falta de vitórias incomode. Iraola reconhece que sua equipe precisa converter empates em triunfos se quiser sonhar com a Europa.

Análise tática

O Arsenal deve se posicionar no seu habitual 4-3-3, com Zubimendi como o volante mais recuado e Rice com liberdade para projetar-se ao ataque. Com o provável retorno de Saka pela direita e Martinelli pela esquerda, os Gunners terão amplitude para esticar a defesa adversária.

O ponto-chave será a pressão alta do Arsenal para recuperar a posse. O Bournemouth tende a construir com bola curta desde a defesa, e os Gunners podem explorar eventuais erros na saída de bola, assim como fizeram no erro de passe de Gabriel que originou o gol de Evanilson no jogo do turno anterior, só que desta vez como time que pressiona.

Iraola deve montar um bloco compacto no 4-3-3 defensivo, buscando contra-ataques rápidos. A velocidade de Evanilson como referência e as movimentações de Amine Adli e Ben Doak pelos flancos podem causar problemas à defesa do Arsenal em transições. A fragilidade dos Cherries está na bola aérea e nas jogadas de bola parada, área em que o Arsenal tem extrema competência.

O fator cansaço pode ser determinante. O Arsenal jogou na terça-feira em Lisboa e terá apenas três dias de recuperação. Arteta pode optar por começar com uma intensidade ligeiramente menor e acelerar no segundo tempo, padrão que se repetiu em alguns jogos recentes.

Prognóstico de placar exato para Arsenal x Bournemouth

🎯 Previsão de Placar Arsenal 2 x 1 Bournemouth O Arsenal é amplo favorito em casa, mas o Bournemouth tem qualidade suficiente para balançar as redes. O desgaste dos Gunners após o jogo de Champions League em Lisboa na terça-feira pode limitar a intensidade, favorecendo um placar mais apertado do que as odds sugerem. O Arsenal venceu cerca de 80% dos jogos no Emirates Stadium nesta temporada e tem o melhor saldo de gols da Premier League (+39), com apenas 22 gols sofridos em 31 rodadas.

Os últimos quatro confrontos diretos entre Arsenal e Bournemouth na Premier League produziram pelo menos quatro gols, e o Bournemouth marcou em quatro dos últimos cinco duelos com os Gunners.

Declan Rice tem cinco gols em 12 jogos contra o Bournemouth pela Premier League, mais do que contra qualquer outro adversário na competição.

O Bournemouth está invicto há 11 jogos na liga, mas empatou cinco partidas consecutivas e não vence desde fevereiro, o que indica competitividade sem capacidade de virar resultados.

Resumo do palpites do Lance para Arsenal x Bournemouth