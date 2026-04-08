Dortmund x Leverkusen – Palpites, análise e odds (11/04)

O Signal Iduna Park recebe neste sábado, 11 de abril de 2026, um dos duelos mais aguardados da reta final da Bundesliga 2025/26. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen se enfrentam pela 29ª rodada em um confronto que carrega peso de clássico e implicações diretas na corrida por vagas europeias.

O Dortmund, segundo colocado com 64 pontos, vive a melhor fase da temporada sob o comando de Niko Kovač. Já o Leverkusen, sexto com 49 pontos, busca se reafirmar após uma sequência oscilante de resultados.

A diferença de 15 pontos entre as equipes traduz bem a distância de regularidade que separa mandante e visitante nesta temporada. O Dortmund soma apenas duas derrotas em 28 rodadas e consolidou a vice-liderança com folga sobre os concorrentes mais próximos.

O Leverkusen, que há duas temporadas foi campeão invicto com Xabi Alonso, vive uma realidade diferente após as saídas do treinador espanhol para o Real Madrid e de Florian Wirtz para o Liverpool.

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Análise da partida

O Dortmund chega embalado por quatro vitórias consecutivas na Bundesliga. A mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o Stuttgart fora de casa, com gols de Karim Adeyemi e Julian Brandt nos acréscimos. Antes, a equipe havia superado o Hamburgo por 3 a 2, o Augsburg por 2 a 0 e o Colônia por 2 a 1. A única derrota desde outubro de 2025 na liga veio contra o Bayern de Munique, em fevereiro, por 3 a 2, em casa.

No Signal Iduna Park, o desempenho é ainda mais sólido. O time de Kovac é o segundo melhor mandante da competição e perdeu apenas uma vez em casa nesta temporada. A defesa, liderada por Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck, sustenta a segunda melhor campanha defensiva da liga, com apenas 28 gols sofridos em 28 jogos.

Gregor Kobel é o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na Bundesliga, com 11 clean sheets, e segue como peça-chave do sistema defensivo. No ataque, Serhou Guirassy lidera com 13 gols, enquanto Karim Adeyemi, Maximilian Beier e Julian Brandt oferecem versatilidade e criatividade.

O objetivo do Dortmund nesta reta final é garantir a vice-liderança e a vaga direta na fase de liga da próxima Champions League. Com o Bayern isolado na ponta, a disputa real está pela manutenção da segunda colocação, diante da aproximação de equipes como Hoffenheim e Stuttgart.

O Leverkusen, por sua vez, vive uma temporada de transição. A saída de Wirtz para o Liverpool e a ida de Xabi Alonso ao Real Madrid alteraram profundamente a estrutura do clube. Erik ten Hag foi contratado, mas durou apenas dois meses no cargo. Desde setembro de 2025, o comando está com Kasper Hjulmand, que trouxe alguma estabilidade, embora a irregularidade permaneça.

Nos últimos cinco jogos pela Bundesliga, o Leverkusen venceu dois e empatou três. A vitória mais recente foi a goleada por 6 a 3 sobre o Wolfsburg, após empates movimentados contra Freiburg, Bayern e Heidenheim. O padrão é claro: ataque produtivo, com 58 gols marcados, e defesa vulnerável, com 39 sofridos, a pior entre os seis primeiros colocados.

Com 49 pontos, o Leverkusen ocupa a sexta posição e ainda briga por vagas europeias. A Copa da Alemanha também surge como oportunidade, com semifinal marcada contra o Bayern. O foco está dividido entre subir na Bundesliga e tentar um título na copa.

Outros palpites para Dortmund x Leverkusen

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Confrontos diretos

O histórico geral entre as equipes é amplamente favorável ao Dortmund. Em 110 confrontos, o Borussia venceu 48 vezes, contra 35 vitórias do Leverkusen e 27 empates. Nos encontros mais recentes, o equilíbrio tem sido maior, mas o Dortmund ainda leva vantagem nos últimos seis jogos em todas as competições, com três vitórias, uma derrota e dois empates.

Nesta temporada, as duas equipes já se enfrentaram duas vezes. Na 12ª rodada da Bundesliga, em 29 de novembro de 2025, o Dortmund venceu por 2 x 1 na BayArena. Aaron Anselmino abriu o placar de cabeça aos 41 minutos, e Karim Adeyemi ampliou aos 65 com outro cabeceio. Christian Kofane descontou para os donos da casa aos 83, mas não houve tempo para uma reação mais consistente.

Apenas três dias depois, pela Copa da Alemanha, o Leverkusen deu o troco com uma vitória por 1 x 0 no Signal Iduna Park, com gol solitário de Ibrahim Maza aos 34 minutos. Nos últimos dez encontros entre as equipes na Bundesliga, o Dortmund venceu cinco, o Leverkusen três, com dois empates. Os jogos costumam ser movimentados: mais de 2,5 gols em seis dessas dez partidas, com média de 3,1 gols.

Na temporada anterior, 2024/25, o Leverkusen venceu por 3 x 2 no Signal Iduna Park na abertura do returno, com dois gols de Patrik Schick, diante de um Dortmund muito desfalcado por uma onda de gripe no elenco. O retrospecto aponta que o confronto direto entre essas equipes quase sempre entrega partidas abertas e com gols.

Notícias de Dortmund x Leverkusen

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund tem quatro ausências confirmadas para este confronto. Felix Nmecha sofreu uma lesão no joelho contra o Hamburgo em março e está fora pelo restante da temporada. Emre Can, capitão e titular no meio-campo, também desfalca a equipe por problema físico, assim como o jovem Filippo Mané. Karim Adeyemi, que vinha em grande fase e marcou o gol decisivo contra o Stuttgart, cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos na Bundesliga.

A boa notícia para Niko Kovac é que o restante do elenco está à disposição. Nico Schlotterbeck, mesmo com futuro indefinido após a paralisação das negociações de renovação, segue como peça fundamental na defesa. Sem Adeyemi, Fabio Silva ou Jobe Bellingham devem ocupar o lado esquerdo do ataque.

No meio-campo, as ausências de Nmecha e Can abrem espaço para Marcel Sabitzer e Carney Chukwuemeka formarem a dupla de volantes. Julian Brandt permanece como o principal articulador ofensivo, atuando com liberdade entre as linhas.

Escalação provável do Borussia Dortmund (4-2-3-1): Gregor Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Marcel Sabitzer e Carney Chukwuemeka; Maximilian Beier, Julian Brandt e Fábio Silva (Jobe Bellingham); Serhou Guirassy. Técnico: Nico Kovac.

Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen chega com uma lista de desfalques mais extensa. A defesa é o setor mais afetado: Jarell Quansah, Arthur e Lucas Vázquez estão fora por lesão. No ataque, Martin Terrier e Eliesse Ben Seghir também são baixas confirmadas.

A boa notícia para Kasper Hjulmand é o retorno de Loïc Badé, que voltou ao time titular na goleada por 6 a 3 sobre o Wolfsburg após um mês afastado por lesão muscular na coxa. O francês reassume a posição ao lado de Edmond Tapsoba e Robert Andrich no trio de zagueiros. Aleix García, que cumpriu suspensão na última rodada, também retorna e reforça o meio-campo.

Patrik Schick, artilheiro da equipe com 17 gols na temporada, entrou no segundo tempo contra o Wolfsburg e marcou de pênalti. Ele disputa posição com Christian Kofane no comando do ataque, mas a experiência e o faro de gol do tcheco tendem a pesar em um jogo deste nível. Alejandro Grimaldo segue como peça-chave, acumulando 12 gols em todas as competições e sete assistências na Bundesliga.

Escalação provável do Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Mark Flekken; Edmond Tapsoba, Loïc Badé e Robert Andrich; Montrell Culbreath, Aleix García, Exequiel Palacios e Alejandro Grimaldo; Ibrahim Maza e Nathan Tella; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.

Destaques individuais de Dortmund x Leverkusen

Jogador destaque · Borussia Dortmund Serhou Guirassy 13 Gols na Bundesliga 2025/26, quarto artilheiro do campeonato 2.14 Média de gols por jogo do Dortmund na liga, o segundo melhor ataque 27 Jogos na Bundesliga, titular indiscutível no esquema de Kovac 4 Vitórias consecutivas do Dortmund na liga, melhor sequência da temporada Jogador destaque · Bayer Leverkusen Patrik Schick 17 Gols em todas as competições, artilheiro isolado do Leverkusen 12 Gols de Grimaldo na temporada, segundo maior artilheiro do clube 58 Gols do Leverkusen na liga, quinto melhor ataque da Bundesliga 39 Gols sofridos na Bundesliga, pior defesa entre os seis primeiros

Os Técnicos

Niko Kovac trouxe estabilidade ao Borussia Dortmund após a turbulência do período anterior. O croata, de 54 anos, implementou uma estrutura defensiva sólida e conseguiu extrair o melhor de jogadores como Guirassy e Schlotterbeck. Sua taxa de aproveitamento no clube é de 66% em 41 jogos, com média de 2,17 pontos por partida.

Kovac é conhecido por sua organização tática, pragmatismo em jogos fora de casa e capacidade de ajustar o time conforme o adversário. A vitória sobre o Stuttgart, construída com dois gols nos acréscimos após longa fase de controle, ilustra bem o estilo do treinador.

Kasper Hjulmand enfrenta o desafio de reconstruir um Bayer Leverkusen que perdeu suas principais referências em uma única janela de transferências. O dinamarquês de 53 anos, que comandou a seleção da Dinamarca na Eurocopa 2020 e na Copa do Mundo de 2022, tem experiência no desenvolvimento de equipes competitivas, mas herdou um elenco em transição e com lacunas importantes.

Sua taxa de aproveitamento é de 52% em 25 jogos, com média de 1,80 pontos por partida. O 3-4-2-1 tem sido sua formação base, com amplitude pelos alas e foco em transições rápidas, embora a instabilidade defensiva siga como principal problema.

Análise Tática

O confronto de sistemas promete ser revelador. O 4-2-3-1 do Dortmund prioriza solidez defensiva com dois volantes de marcação, Sabitzer e Chukwuemeka, e liberdade criativa para Brandt entre as linhas. O trio ofensivo formado por Beier, Brandt e Fabio Silva oferece mobilidade e velocidade nos contra-ataques, embora a ausência de Adeyemi, suspenso, reduza o poder de aceleração individual do setor.

O Leverkusen, no 3-4-2-1 de Hjulmand, depende das subidas de Grimaldo pela esquerda e de Culbreath pela direita. Maza e Tella atuam como meias ofensivos com liberdade atrás do centroavante, criando superioridade numérica no terço final. No entanto, a formação com três zagueiros se torna vulnerável quando os alas avançam e a equipe perde a posse, abrindo espaços que podem ser explorados por laterais como Ryerson e Bensebaini em progressões rápidas.

A principal fraqueza do Leverkusen nesta temporada tem sido a transição defensiva. Os 39 gols sofridos refletem uma equipe que se expõe ao tentar impor seu jogo. O retorno de Badé após um mês fora tende a dar mais estabilidade ao setor, mas a ausência de Quansah ainda limita as opções defensivas. O cenário indica que o Dortmund pode encontrar espaços com frequência pelos corredores, especialmente quando Grimaldo avança e deixa o lado esquerdo desguarnecido.

Por outro lado, o Leverkusen segue sendo perigoso no ataque. Schick é um finalizador eficiente dentro da área, enquanto Grimaldo representa ameaça constante tanto em bolas paradas quanto em jogadas construídas. Contra equipes que defendem em bloco médio, cruzamentos e escanteios continuam sendo uma arma relevante. Edmond Tapsoba também se destaca nesse aspecto, com presença ofensiva em jogadas aéreas.

A chave tática para o Dortmund será controlar o ritmo da partida e evitar exposição desnecessária. Para o Leverkusen, o caminho passa por explorar os espaços nas costas dos laterais e potencializar as combinações pelos lados, além de buscar eficiência nas finalizações dentro da área.

Prognóstico de placar exato para Dortmund x Leverkusen

🎯 Previsão de Placar Borussia Dortmund 2 x 1 Bayer Leverkusen O Borussia Dortmund transformou o Signal Iduna Park em uma fortaleza nesta temporada, com apenas uma derrota em casa e média inferior a um gol sofrido por jogo como mandante. A sequência de quatro vitórias consecutivas na Bundesliga, incluindo triunfos sobre Stuttgart fora de casa e Augsburg como mandante, evidencia uma equipe confiante e eficiente em ambos os lados do campo. O Bayer Leverkusen, apesar da goleada por 6 a 3 sobre o Wolfsburg na última rodada, chega com problemas significativos na defesa. As ausências de Quansah, Arthur e Vázquez fragilizam o setor, e os três empates consecutivos antes desse resultado, contra Freiburg, Bayern e Heidenheim, expõem a dificuldade da equipe de Hjulmand em transformar volume de jogo em vitórias, especialmente fora de casa. O histórico recente também favorece o Dortmund, que venceu o Leverkusen por 2 a 1 na BayArena no primeiro turno e leva vantagem nos confrontos diretos mais recentes. O Dortmund perdeu apenas uma vez em casa na Bundesliga 2025/26, somando nove vitórias como mandante na competição

na Bundesliga 2025/26, somando nove vitórias como mandante na competição O Leverkusen sofreu 39 gols em 28 rodadas , a pior marca defensiva entre os seis primeiros colocados da tabela

, a pior marca defensiva entre os seis primeiros colocados da tabela Nos últimos dez confrontos diretos pela Bundesliga, tivemos mais de 2,5 gols em seis partidas, com média de 3,1 gols por jogo

pela Bundesliga, tivemos mais de 2,5 gols em seis partidas, com média de 3,1 gols por jogo O Dortmund venceu nove dos últimos 11 jogos na Bundesliga marcando pelo menos dois gols em oito jogos

Resumo dos palpites do Lance para Dortmund x Leverkusen