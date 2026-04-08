Liverpool x Fulham – Palpites, análise e odds (11/04)

O Liverpool recebe o Fulham em Anfield pela 32ª rodada da Premier League 2025/26 em um momento de turbulência. Os Reds vêm de três derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições, incluindo a goleada por 4 x 0 sofrida para o Manchester City nas quartas de final da Copa da Inglaterra e o revés por 2 x 0 diante do PSG no primeiro jogo das quartas da Champions League, na última quarta-feira (8). A temporada de Arne Slot, que começou com a defesa do título inglês como objetivo central, agora gira em torno de evitar terminar sem troféus.

Do outro lado, o Fulham de Marco Silva chega a Anfield com 44 pontos e na nona colocação, em uma temporada sólida para o padrão dos Cottagers. Com duas vitórias nos últimos quatro jogos da liga e sem compromissos europeus no calendário, os londrinos têm a vantagem de estar descansados. O histórico recente entre as equipes é equilibrado: nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu apenas uma vez.

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Análise da partida

O Liverpool ocupa a quinta posição na Premier League, com 49 pontos em 31 jogos. São 14 vitórias, sete empates e dez derrotas, um rendimento muito abaixo do esperado para o atual campeão inglês. O saldo de gols de +8, com 50 marcados e 42 sofridos, expõe uma fragilidade defensiva que não existia na campanha anterior.

A saída de Mohamed Salah abalou a estrutura ofensiva da equipe. Hugo Ekitike assumiu a posição de centroavante titular e é o artilheiro do time na liga, com 11 gols, mas o restante do ataque ainda busca consistência. Florian Wirtz, contratação de impacto vinda do Bayer Leverkusen, alterna entre atuações de alto nível e momentos de pouca influência no jogo.

Os números recentes reforçam a má fase. O Liverpool venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota por 2 x 1 para o Brighton, seguida pela goleada sofrida contra o Manchester City e o revés em Paris, criou um cenário de pressão crescente sobre o elenco.

Em casa, o desempenho é melhor, mas longe de ser dominante. O Liverpool já perdeu quatro partidas como mandante na Premier League nesta temporada, um número elevado para os padrões recentes do clube.

O Fulham, por sua vez, soma 13 vitórias, cinco empates e 13 derrotas. O aproveitamento é compatível com um time de meio de tabela, e a campanha fora de casa segue como principal ponto de atenção, com apenas quatro vitórias em 15 jogos como visitante.

Ainda assim, os Cottagers demonstraram capacidade de competir contra equipes de maior investimento. A vitória por 2 x 1 sobre o Tottenham e o triunfo por 3 x 1 diante do Burnley evidenciam um ataque eficiente quando encontra espaços. Harry Wilson lidera o setor ofensivo com dez gols e seis assistências, enquanto Raúl Jiménez contribui com nove gols na temporada.

O objetivo do Fulham é manter-se confortável no meio da tabela e, se possível, aproximar-se da zona de classificação para competições europeias. Para o Liverpool, a necessidade é mais urgente: qualquer novo tropeço pode comprometer a briga por uma vaga na Champions League 2026/27.

Outros palpites para Liverpool x Fulham

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Confrontos diretos

O histórico geral é amplamente favorável ao Liverpool. Em 80 confrontos entre as equipes, os Reds venceram 45 vezes, contra 14 vitórias do Fulham e 21 empates. Na era Premier League, a vantagem também é clara.

No entanto, o recorte recente mostra maior equilíbrio. O Liverpool não vence o Fulham na liga desde abril de 2024. Desde então, foram dois empates em 2 x 2 e uma derrota por 3 x 2.

No primeiro turno desta temporada, as equipes empataram em 2 x 2 no Craven Cottage. Harry Wilson abriu o placar, o Liverpool virou com gols de Florian Wirtz e Cody Gakpo, mas Harrison Reed empatou nos acréscimos.

Os confrontos recentes indicam jogos abertos. Em cinco dos últimos seis encontros entre as equipes, ambas marcaram, com média elevada de gols.

Notícias de Liverpool x Fulham

Liverpool

O Liverpool tem uma lista extensa de desfalques. Alisson segue fora, enquanto Giorgi Mamardashvili permanece como titular. Conor Bradley está fora até a próxima temporada, e Wataru Endo, Giovanni Leoni e Stefan Bajčetić também seguem no departamento médico. Jayden Danns deve retornar apenas em maio.

A principal novidade é o retorno de Alexander Isak, recuperado de lesão após longo período afastado. O atacante pode ser utilizado de forma gradual, seja saindo do banco ou iniciando a partida, dependendo da avaliação da comissão técnica.

Jérémy Frimpong também está à disposição após problemas físicos recentes, ampliando as opções pelo lado direito.

Escalação provável do Liverpool (4-3-3): Giorgi Mamardashvili; Jérémy Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Fulham

No Fulham, o zagueiro Calvin Bassey segue afastado com dores nas costas, enquanto Issa Diop também permanece no departamento médico. Dessa forma, Marco Silva deve manter Joachim Andersen e Jorge Cuenca como dupla de zaga titular.

No meio-campo, Sasa Lukic ainda é dúvida por conta de problemas na coxa. Caso não reúna condições de jogo, Sander Berge e Tom Cairney devem assumir as funções no setor. Já Antonee Robinson, que sofreu com um problema no tornozelo em março, está recuperado e participou das últimas partidas.

Escalação provável do Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Jorge Cuenca e Antonee Robinson; Sander Berge e Tom Cairney; Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Alex Iwobi; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Destaques individuais de Liverpool x Fulham

Jogador destaque · Liverpool Hugo Ekitike 11 Gols na Premier League 2025/26, artilheiro do Liverpool na liga 7,08 Nota média no FotMob na temporada, artilheiro isolado do elenco 28 Jogos na Premier League, titular absoluto no comando de ataque 5 Gols na Champions League, decisivo também na Europa Jogador destaque · Fulham Harry Wilson 10 Gols na Premier League, artilheiro do Fulham nesta temporada 7,26 Nota média no FotMob, melhor avaliação entre os Cottagers 6 Assistências na liga, líder isolado em passes decisivos no time 34 Jogos em todas as competições, presente em quase todos os duelos

Os Técnicos

Arne Slot vive seu momento mais delicado à frente do Liverpool. A segunda temporada do treinador holandês em Anfield se transformou em um período de pressão: a equipe perdeu fluidez ofensiva, os resultados pioraram e a relação com a torcida já não é a mesma. O aproveitamento de 57% em 69 jogos, com média de 1,93 pontos por partida, é aceitável em termos gerais, mas abaixo do padrão exigido pelo clube. A eliminação precoce na Copa da Inglaterra e a desvantagem de dois gols contra o PSG na Champions League aumentam ainda mais a cobrança.

O treinador segue apostando em um modelo de posse de bola com duplo pivô formado por Gravenberch e Mac Allister, mas a falta de profundidade do elenco, somada às ausências prolongadas de jogadores importantes como Alisson, Bradley e Isak, compromete a consistência da equipe. Slot precisa de uma atuação convincente para recuperar confiança antes do decisivo confronto de volta contra o PSG.

Marco Silva, por sua vez, representa estabilidade no comando do Fulham. À frente da equipe desde 2021, o português construiu uma base sólida e conseguiu manter o clube na Premier League de forma consistente, algo que não era garantido quando assumiu. O aproveitamento de 43% em 191 jogos reflete um trabalho focado em consolidação e competitividade.

O treinador português se destaca por organizar bem suas equipes na transição defensiva e explorar contra-ataques com eficiência. Sua capacidade de potencializar jogadores como Wilson e Jiménez tem sido determinante para o bom desempenho do Fulham ao longo da temporada.

Análise Tática

O Liverpool de Arne Slot deve adotar o 4-3-3 com foco na posse de bola, tendo Szoboszlai como meia ofensivo atuando entre as linhas, Wirtz aberto pela esquerda e Ekitike como referência central. Gravenberch e Mac Allister formam a dupla de volantes, responsáveis tanto pela construção quanto pela proteção defensiva. Frimpong avança pelo lado direito e, em muitos momentos, atua praticamente como um ponta quando a equipe tem a bola.

O Fulham, por sua vez, tende a se organizar em um 4-2-3-1, com Berge e Cairney formando uma dupla de volantes mais compacta, priorizando o bloqueio do corredor central. Wilson atua pela direita com liberdade para cortar para dentro e finalizar, enquanto Jiménez exerce a função de pivô, segurando a bola e aproximando os meias no último terço.

A principal vulnerabilidade do Liverpool está nas transições defensivas. Com Frimpong projetado ao ataque e Kerkez avançando pelo lado oposto, os espaços nas costas da defesa ficam expostos. O Fulham, que conta com jogadores rápidos como Iwobi e Wilson, pode explorar esses corredores com eficiência em contra-ataques.

Por outro lado, a dupla de zaga formada por Andersen e Cuenca não se destaca pela velocidade. Ekitike possui mobilidade e capacidade de atacar profundidade, o que pode gerar dificuldades para a linha defensiva adversária. Wirtz, quando em boa jornada, também é capaz de desequilibrar com passes verticais e dribles em espaços curtos.

As bolas paradas surgem como um fator importante. O Liverpool leva vantagem no jogo aéreo com Van Dijk e Konaté, enquanto o Fulham já demonstrou fragilidade na defesa desse tipo de lance ao longo da temporada. Esse pode ser um caminho relevante para os Reds abrirem o placar.

Prognóstico de placar exato para Liverpool x Fulham

🎯 Previsão de Placar Liverpool 2 x 1 Fulham O Liverpool chega fragilizado emocionalmente após a derrota por 2 x 0 para o PSG na Champions League, mas a necessidade de pontuar para seguir na briga por uma vaga europeia na próxima temporada deve impor um senso de urgência à equipe de Arne Slot. Anfield, mesmo em uma temporada irregular, ainda é um ambiente em que os Reds costumam elevar o ritmo e controlar as ações. O Fulham viaja sem a pressão de uma disputa direta por posição e com um elenco mais descansado, o que transforma o time de Marco Silva em uma ameaça real nos contra-ataques. Ainda assim, o desempenho como visitante ao longo da temporada, com apenas quatro vitórias em 15 jogos, limita as perspectivas de um resultado positivo fora de casa. O cenário aponta para um Liverpool mais propositivo e pressionado por resposta, diante de um Fulham organizado, mas que tende a encontrar dificuldades para sustentar o jogo longe de seus domínios. O Liverpool venceu sete dos últimos dez jogos como mandante na Premier League, mesmo em uma temporada irregular

como mandante na Premier League, mesmo em uma temporada irregular O Fulham venceu apenas quatro partidas fora de casa em 15 jogos da liga nesta temporada

em 15 jogos da liga nesta temporada Em cinco dos últimos seis confrontos diretos na Premier League, ambas as equipes marcaram, com média acima de 4,0 gols por jogo

diretos na Premier League, ambas as equipes marcaram, com média acima de 4,0 gols por jogo Hugo Ekitike marcou sete dos seus 11 gols na liga atuando em Anfield, mostrando forte rendimento como mandante

Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Fulham