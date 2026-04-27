Mirassol x Always Ready – Palpites, análise e odds (29/04)

O Estádio José Maria de Campos Maia recebe, nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, um duelo importante pelo Grupo G da Copa Libertadores. O Mirassol, em sua estreia histórica na competição, precisa vencer para se manter bem posicionado, enquanto a LDU lidera com 100% de aproveitamento. Já o Always Ready ainda não pontuou nem marcou gols na fase de grupos.

O Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0 na estreia, mas foi derrotado por 2 a 0 pela LDU em Quito. Já o Always Ready soma duas derrotas por 1 a 0, tanto em casa quanto fora. Jogando no Maião e pressionado pela necessidade do resultado, o time de Rafael Guanaes aparece em posição favorável para buscar os três pontos.

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Análise da partida

Para o Mirassol, o confronto chega sob pressão também pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas nove pontos em 13 rodadas e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Na última partida, foi derrotada por 1 a 0 pelo São Paulo, com gol nos minutos finais, em meio a uma sequência intensa de jogos que incluiu vitória sobre o Internacional e empate com o Bragantino pela Copa do Brasil.

Na Libertadores, porém, o cenário é mais positivo. O Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0 na estreia, com gol histórico de Neto Moura, o primeiro do clube na competição. Na rodada seguinte, acabou superado por 2 a 0 pela LDU, em Quito, após atuação abaixo no primeiro tempo, sem finalizações no alvo.

O Always Ready, apesar das duas derrotas, mostrou competitividade. Contra a LDU, atuando na altitude de El Alto, foi superior em boa parte do jogo, mas parou em grande atuação do goleiro adversário e sofreu o gol nos acréscimos. Já diante do Lanús, fora de casa, resistiu até os 67 minutos antes de ser vazado e ainda teve um jogador expulso no fim.

Fora da altitude, no entanto, o desempenho tende a cair. A equipe boliviana aposta em organização defensiva e transições rápidas, mas ainda não marcou na Libertadores. Para seguir com chances no Grupo G, pontuar fora de casa se torna fundamental neste momento da competição.

Outros palpites para Mirassol x Always Ready

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Confrontos diretos

Mirassol e Always Ready nunca se enfrentaram anteriormente, e o duelo desta quarta-feira, 29 de abril, marca o primeiro encontro entre os clubes em qualquer competição. Ambos ainda buscam afirmação no cenário continental: o Mirassol disputa sua primeira edição da Copa Libertadores, enquanto o time boliviano retorna à fase de grupos após um período afastado das principais competições da CONMEBOL.

Sem histórico direto, os números desta fase de grupos servem como principal referência. O Mirassol marcou apenas um gol em dois jogos, enquanto o Always Ready ainda não balançou as redes, indicando tendência de partida com baixo número de gols. Ainda assim, o fator casa pode ser decisivo, já que o Maião, com sua capacidade para cerca de 15 mil torcedores, oferece um ambiente que o time boliviano ainda não enfrentou nesta edição.

Notícias de Mirassol x Always Ready

Mirassol

No Mirassol, a principal ausência é a de Negueba, que sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e está fora por período prolongado. O atacante era uma das principais peças criativas da equipe, com destaque na temporada de 2025 e presença constante no sistema ofensivo. Igor Cariús segue em recuperação de edema na panturrilha esquerda, enquanto Yuri Lara ainda segue como dúvida.

O técnico Rafael Guanaes, que havia cumprido suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, voltou ao comando na partida contra o São Paulo e deve manter o esquema com três zagueiros utilizado nas últimas partidas. A linha defensiva conta com Lucas Oliveira, Willian Machado e João Victor, enquanto Igor Formiga e Reinaldo atuam como alas pelos lados.

Provável escalação do Mirassol (3-5-2): Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Igor Formiga, Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Reinaldo; André Luis e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Always Ready

No Always Ready, a principal baixa para a partida é o zagueiro Luis Caicedo, que está suspenso após expulsão por excesso verbal na derrota para o Lanús. Sem ele, o técnico Baldivieso precisará reorganizar a defesa, com Richet Gómez e Marcelo Suárez surgindo como prováveis titulares no setor.

No ataque, Enrique Triverio segue como referência ofensiva da equipe, enquanto Joel Amoroso aparece como opção experiente no banco para o segundo tempo.

Provável escalação do Always Ready (4-1-4-1): Alain Baroja; Yhormar Hurtado, Richet Gómez, Marcelo Suárez e Carlos Rodriguez; Héctor Cuellar; Alex Rambal, Fernando Saucedo, Rai Lima e Fernando Nava; Enrique Triverio. Técnico: Julio Cesar Baldivieso.

Destaques individuais de Mirassol x Always Ready

Jogador destaque · Mirassol Neto Moura 1 Gol na Copa Libertadores 2026 — o primeiro da história do Mirassol no torneio, de cabeça após escanteio 176+ Partidas pelo Mirassol — recordista histórico do clube, ultrapassando Negueba em 22 de abril 2 Gols de cabeça em bola parada nas últimas três partidas — vs Lanús (Libertadores) e vs Bragantino (Copa do Brasil) Capitão Braçadeira fixa — referência em campo e na liderança do elenco em 2026 Jogador destaque · Always Ready Alain Baroja 2 Jogos na fase de grupos, titular incontestável sob as traves bolivianas MVP Eleito melhor do jogo pelo Always Ready contra a LDU, com duas defesas consecutivas cruciais que evitaram a abertura do placar 2 Defesas consecutivas decisivas contra a LDU — impediu a abertura do placar por quase toda a partida em El Alto 36 Anos — veterano colombiano-espanhol, o jogador mais experiente do grupo boliviano na competição

Os Técnicos

Rafael Guanaes, de 45 anos, chegou ao Mirassol em março de 2025 e conduziu o clube a uma campanha histórica no Brasileirão, encerrando a temporada em quarto lugar com 67 pontos e garantindo vaga inédita na Copa Libertadores. Pelo desempenho, recebeu o Troféu Telê Santana como melhor treinador do campeonato.

Ex-meia de base de Corinthians e Palmeiras, também se formou em Educação Física nos Estados Unidos e construiu uma filosofia baseada em posse de bola e pressão alta, ajustando em 2026 o elenco para um sistema com três zagueiros.

Do outro lado, Julio César Baldivieso, de 53 anos, é uma das figuras mais marcantes do futebol boliviano. Ex-jogador com 85 partidas pela seleção da Bolívia, fez parte da geração que disputou a Copa do Mundo de 1994. Como treinador, conquistou a Liga Profissional Boliviana de 2025 com o Always Ready, em campanha de grande desempenho ofensivo e defensivo.

Em sua terceira passagem pelo clube, retorna com a missão de consolidar competitividade no cenário continental e reforçar a identidade da equipe de El Alto.

Análise Tática

O Mirassol de Rafael Guanaes tem construído suas melhores atuações na Copa Libertadores a partir de pressão alta e forte aproveitamento em bolas paradas. Neto Moura tem sido peça-chave nesse modelo, com gols de cabeça em jogadas de escanteio, padrão que também apareceu na Copa do Brasil. Diante do Always Ready, a ausência do zagueiro Luis Caicedo, suspenso, enfraquece justamente o setor mais vulnerável nessas ações aéreas.

O Always Ready, comandado por Julio César Baldivieso, tende a adotar postura mais reativa fora da altitude de El Alto, priorizando bloco baixo e transições rápidas. Jogadores como Rai Lima e Fernando Nava oferecem velocidade para contra-ataques, mas a equipe ainda não marcou na fase de grupos e depende fortemente de Enrique Triverio como referência ofensiva.

A tendência de jogo aponta domínio territorial e maior volume de finalizações do Mirassol no Maião. O principal ponto de atenção da equipe brasileira é a falta de eficiência recente na finalização das jogadas, apesar do bom controle de posse. Com o esquema de três zagueiros dando segurança defensiva, a projeção é de pressão constante, especialmente em bolas paradas, onde o gol pode surgir ainda no primeiro tempo.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x Always Ready

🎯 Previsão de Placar Mirassol 2 x 0 Always Ready O Mirassol chega ao Maião pressionado pelo desempenho irregular no Brasileirão, mas com rendimento mais consistente na Copa Libertadores, onde tem se destacado pela organização defensiva e eficiência em bolas paradas sob o comando de Rafael Guanaes. O cenário é favorável diante de um adversário que ainda não pontuou nem marcou na competição. O Always Ready chega sem pontos e sem gols, além de perder o zagueiro Luis Caicedo por suspensão, o que fragiliza a defesa especialmente nas jogadas aéreas, ponto forte do Mirassol. A tendência é de controle do time brasileiro, com possibilidade de abrir o placar cedo e administrar o resultado ao longo da partida. O Always Ready não marcou nenhum gol nas duas rodadas da Libertadores e perdeu ambos os jogos por 1 x 0

nas duas rodadas da Libertadores e perdeu ambos os jogos por 1 x 0 Luis Caicedo está suspenso após expulsão na derrota para o Lanús, desfalcando a defesa boliviana justamente nas bolas paradas

após expulsão na derrota para o Lanús, desfalcando a defesa boliviana justamente nas bolas paradas Neto Moura marcou gols de cabeça em bola parada nos dois últimos jogos do Mirassol em casa — vs Lanús (Libertadores) e vs Bragantino (Copa do Brasil)

nos dois últimos jogos do Mirassol em casa — vs Lanús (Libertadores) e vs Bragantino (Copa do Brasil) O Mirassol soma cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas nos últimos 15 jogos em casa, com o Maião como único trunfo consistente em 2026

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Always Ready