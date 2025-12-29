Manchester United x Wolverhampton – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Manchester United x Wolverhampton pela Premier League. O duelo acontece nesta terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (horário de Brasília). A bola rola no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, em jogo válido pela 19ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Manchester United x Wolverhampton (30/12)

O prognóstico em Manchester United vencer o 1º tempo se apoia no contexto do jogo e no fator mando de campo. Mesmo longe de viver uma temporada consistente, o United tende a iniciar as partidas com postura mais agressiva em Old Trafford, buscando impor ritmo desde os minutos iniciais. Atuando diante da própria torcida, a equipe costuma pressionar alto no começo dos jogos, cenário favorável para construir vantagem ainda na primeira etapa.

Do outro lado, o Wolverhampton atravessa um período extremamente delicado. A sequência prolongada sem vitórias impacta diretamente a confiança do elenco, que tem demonstrado dificuldades para competir desde o início das partidas, especialmente fora de casa. A recente vitória dos Red Devils sobre o Newcastle, apesar das oscilações, funciona como elemento de recuperação anímica e reforça a expectativa de um United mais intenso e dominante no primeiro tempo.

O Wolverhampton não vence há 14 partidas, com 12 derrotas consecutivas, evidenciando queda acentuada de rendimento O Manchester United apresenta maior volume ofensivo no primeiro tempo quando atua em Old Trafford O Wolverhampton figura entre as equipes que mais sofrem gols na primeira etapa na atual edição da Premier League

Outros palpites para Manchester United x Wolverhampton

Os palpites apontam para um jogo com gols dos dois lados, apesar do momento distinto das equipes. O Manchester United teve ambas as equipes marcam em cinco dos últimos seis jogos, enquanto o Wolverhampton, mesmo vivendo fase negativa, conseguiu balançar as redes em três das últimas quatro partidas, o que sustenta a expectativa de pelo menos um gol para cada lado.

Já os mercados de menos de 10,5 escanteios e menos de 4,5 cartões indicam um confronto mais controlado. Tanto United quanto Wolverhampton participam com frequência de jogos abaixo dessa linha de escanteios, e o perfil do árbitro Thomas Bramall, com média de 3,25 cartões por partida, reforça a tendência de poucas advertências em Old Trafford.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United chega para o confronto embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no Boxing Day, resultado que amenizou a pressão após a derrota anterior para o Aston Villa.

O triunfo recolocou os comandados de Rúben Amorim na parte de cima da tabela: o United é sexto colocado, com 29 pontos, ainda próximo da zona de G-4 às vésperas do fim do primeiro turno.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Lisandro Martínez, Heaven e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte e Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Técnico: Rúben Amorim.

Wolverhampton - Momento e escalação

O Wolverhampton atravessa um cenário crítico na Premier League, com uma campanha que já figura entre as mais fracas da história recente do campeonato. Lanterna da competição, a equipe soma apenas dois pontos em 18 jogos, com 16 derrotas e nenhum triunfo até aqui, tendo pontuado apenas em dois empates. O time, que conta com nomes como João Gomes e Jhon Arias, segue sem conseguir transformar competitividade em resultado, agravando a pressão rodada após rodada.

Provável escalação do Wolverhampton: José Sá; Mosquera, Santiago Bueno e Krejci; Doherty, João Gomes, André e Hugo Bueno; Hwang, Mane; Tolu Arokodare. Técnico: Rob Edwards.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United x Wolverhampton

O histórico recente entre Manchester United e Wolverhampton fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester United x Wolverhampton

08/12/2025 – Wolverhampton 1 x 4 Manchester United (Premier League) 20/04/2025 – Manchester United 0 x 1 Wolverhampton (Premier League) 26/12/2024 – Wolverhampton 2 x 0 Manchester United (Premier League) 01/02/2024 – Wolverhampton 3 x 4 Manchester United (Premier League) 14/08/2023 – Manchester United 1 x 0 Wolverhampton (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Wolverhampton

O Manchester United sofreu gols em quatro jogos consecutivos contra o Wolverhampton Em sete dos últimos nove confrontos entre as equipes, houve menos de 2,5 gols O Manchester United foi o primeiro a marcar em cinco dos últimos sete jogos diante dos Wolves O duelo entre Manchester United e Wolverhampton teve mais de 4,5 cartões em seis jogos seguidos O Wolverhampton atravessa sequência negativa não vence há 14 partidas, com 12 derrotas consecutivas

Comparação de Odds para Manchester United x Wolverhampton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,56 2,43 Betano 1,55 2,40 Br4 1,55 2,45

Resumo dos palpites do Lance para Manchester United x Wolverhampton

