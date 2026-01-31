O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester United x Fulham, pela 24ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 01 de fevereiro, às 11h00 (horário de Brasília), em Old Trafford, Manchester, Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+ e X Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester United x Fulham (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite para o Fulham abrir o placar neste próximo confronto surge como uma opção válida, muito em função do recente retrospecto do Manchester United. Os Red Devils vêm sofrendo há bastante tempo com problemas no setor defensivo, sobretudo em razão do elevado número de jogadores lesionados, o que provoca constantes variações na formação, falta de entrosamento e gols sofridos na maioria das partidas.

Além disso, o time londrino apresenta um bom histórico recente abrindo o placar, fator que reforça ainda mais o nosso palpite para que esse cenário volte a se repetir neste duelo.

O Manchester United sofreu o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas O Fulham abriu o placar em cinco dos seus últimos oito jogos disputados Os Red Devils registram 38 gols sofridos em 25 partidas na temporada

Outros palpites para Manchester United x Fulham

Além do retrospecto recente sofrendo gols, o Manchester United tem apresentado boa resposta ofensiva nas últimas partidas, com 20 gols marcados nos últimos dez jogos. Do outro lado, o Fulham soma 16 gols feitos e 11 sofridos no mesmo período. Como cinco das últimas seis partidas das duas equipes terminaram com gols para ambos os lados, o mercado de ambas as equipes marcam aparece como um ótimo palpite para o confronto.

No mercado de escanteios, o Fulham mantém um perfil de baixo volume nas partidas mais recentes, com média de 3,4 escanteios nas últimas dez partidas. Isso se deve muito à postura mais defensiva da equipe londrina, que prioriza transições rápidas e contra-ataques, reduzindo a frequência de jogadas de linha de fundo. Somando esse cenário às médias do United, que registra 4,8 escanteios por jogo, o palpite para manter o número de escanteios abaixo da linha ganha ainda mais força.

Já em mais uma temporada com a camisa dos Red Devils, o capitão e principal referência técnica da equipe, Bruno Fernandes, segue sendo decisivo. O português é o jogador com mais participações diretas em gols do United na temporada, além de liderar a Premier League em assistências e ocupar a terceira posição geral em participações em gols na competição. Ao todo, são 16 participações, com 11 assistências e cinco gols marcados. Diante desses números, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do meio-campista neste confronto.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United vive um novo momento com a chegada de Michael Carrick ao comando da equipe. Embalados por duas vitórias importantes em clássicos, contra Manchester City e Arsenal, os Red Devils alcançaram a quarta colocação da Premier League e buscam manter o bom momento na competição.

Para o próximo compromisso, a equipe não poderá contar com Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt e Joshua Zirkzee, todos entregues ao departamento médico. O destaque fica para o brasileiro Matheus Cunha, que atravessa excelente fase e desponta como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Fulham - Momento e escalação

O Fulham também vive uma ótima campanha na temporada e ocupa atualmente a sétima colocação, com 34 pontos. Na última rodada, a equipe conquistou uma vitória importante sobre o Brighton & Hove Albion por 2 a 1, com gol decisivo de Harry Wilson nos minutos finais da partida.

Para o próximo compromisso, o técnico Marco Silva não poderá contar com Kenny Tete, Saša Lukić, Oscar Bobb e o brasileiro Rodrigo Muniz, todos fora por lesão.

Provável escalação do Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Jorge Cuenca, Joachim Andersen e Antonee Robinson; Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Kevin; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United x Fulham

O histórico recente entre Manchester United e Fulham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester United x Fulham

24/08/2025 - Fulham 1 x 1 Manchester United (Premier League)

02/03/2025 - Manchester United 1 x 1 (3 x 4 Pênaltis) Fulham (Copa da Inglaterra)

26/01/2025 - Fulham 0 x 1 Manchester United (Premier League)

16/08/2024 - Manchester United 1 x 0 Fulham (Premier League)

24/02/2024 - Manchester United 1 x 2 Fulham (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Fulham

Em todas as competições foram disputados 95 jogos entre as duas equipes, com 58 vitórias do Manchester United, 22 empates e 15 triunfos do Fulham Marco Silva enfrentou o Manchester United em 15 ocasiões como treinador, registrando três vitórias, três empates e nove derrotas Na temporada, o Manchester United registra 44 gols marcados e 38 gols sofridos, em 25 partidas disputadas O Fulham vem com 40 gols marcados e 36 gols sofridos, em 28 partidas na temporada Bruno Fernandes é o líder em assistências na Premier League dessa temporada, com dez passes para gol



Comparação de Odds para Manchester United x Fulham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Manchester United Empate Fulham Betsson 1,58 4,65 5,30 Betano 1,60 4,35 5,10 Br4bet 1,57 4,25 5,00

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester United x Fulham

