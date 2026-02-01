Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Madureira x Vasco pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2026. O confronto acontece nesta segunda (02/02), a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário.

Palpite do Lance! para Madureira x Vasco (02/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida aponta para um placar mais controlado, com tendência de no máximo dois gols ao longo dos 90 minutos. O Vasco surge como favorito no confronto e apresenta boas chances de ser o principal responsável pelos gols da partida. O comportamento recente das equipes indica uma abordagem mais pragmática, com prioridade total no resultado e menor preocupação com saldo de gols.

Esse padrão tem sido recorrente tanto nos jogos do Gigante da Colina quanto nas partidas do Tricolor Suburbano, que costumam ser mais fechadas e de poucas oportunidades claras.

Dois de três confrontos recentes do Madureira terminaram com menos de 2,5 gols Dois dos últimos quatro jogos do Vasco terminaram com no máximo dois gols Todos os três últimos confrontos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols

Outros palpites para Madureira x Vasco

O Vasco entra como favorito no confronto e também aparece bem posicionado para marcar ao menos um gol no segundo tempo. As duas equipes concentram maior volume ofensivo na etapa final, o que fortalece esse prognóstico. O histórico recente sustenta essa leitura, já que todos os últimos cinco jogos do Madureira registraram mais de 0,5 gol no segundo tempo, enquanto quatro dos últimos cinco compromissos do Vasco também tiveram ao menos um gol após o intervalo.

Outro cenário considerado é o de que não ocorra o mercado de ambos marcam, com apenas o Vasco balançando as redes. Dois dos últimos três jogos do Madureira terminaram sem gols dos dois lados, padrão que também aparece nos jogos do Vasco, já que duas das últimas quatro partidas da equipe terminaram sem ambos marcam.

Por fim, espera-se que o mandante alcance pelo menos quatro escanteios na partida. O desempenho recente pelas laterais tem sido consistente, com uso frequente dos pontas e alto volume de cruzamentos. Esse comportamento se reflete nos números, já que o Madureira marcou quatro ou mais escanteios nos últimos quatro jogos disputados.

Análise e Forma dos Times

Madureira - Momento e escalação

O Madureira disputou quatro partidas recentes pelo Campeonato Carioca e conseguiu duas vitórias nesse período. No compromisso mais recente, a equipe enfrentou a Portuguesa-RJ e acabou derrotada por 2 x 0. Antes disso, porém, havia conquistado um resultado positivo ao vencer o Sampaio Corrêa-RJ por 2 x 1, mostrando capacidade de alternar bons momentos ao longo da competição.

Para o próximo confronto, o time chega sem problemas de elenco. A comissão técnica terá o grupo completo à disposição, já que não há desfalques confirmados, o que permite maior flexibilidade na montagem da equipe e manutenção da base utilizada nas partidas anteriores.

Provável escalação do Madureira: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton. Técnico: Toninho Andrade.

Vasco - Momento e escalação

O Vasco chega para sua quinta partida pelo Campeonato Carioca com desempenho irregular, tendo conquistado apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas. A equipe vem de derrota para o Boavista por 3 x 0 e, anteriormente, também foi superada pelo Flamengo por 1 x 0, resultados que aumentaram a necessidade de recuperação dentro da competição.

Apesar do momento instável, o histórico recente contra o Madureira é favorável. O Vasco venceu vários confrontos recentes diante do adversário, incluindo os últimos três encontros. Para a partida, o time não contará mais com Rayan, que se despediu do clube e passou a atuar pelo Bournemouth. Além disso, Adson, Jair, Mateus Carvalho e Paulo Henrique seguem no departamento médico e estão fora do confronto.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Madureira e Vasco

O histórico recente entre Madureira e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Madureira e Vasco

23/01/2025 – Vasco da Gama 2 x 0 Madureira – (Campeonato Carioca)

25/01/2024 – Vasco da Gama 2 x 0 Madureira – (Campeonato Carioca)

14/01/2023 – Vasco da Gama 0 x 0 Madureira – (Campeonato Carioca)

06/02/2022 – Madureira 1 x 3 Vasco da Gama – (Campeonato Carioca)

08/05/2021 – Vasco da Gama 2 x 1 Madureira – (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Madureira e Vasco

O Madureira sofre, em média, 1,8 gols por partida O Madureira perdeu quatro dos últimos cinco confrontos disputados Nos confrontos diretos, o Vasco venceu quatro dos cinco mais recentes Os últimos três encontros entre as equipes terminaram com apenas um dos lados marcando Na temporada atual, o Madureira registra média de 7,33 escanteios por partida Em confrontos diretos, o Madureira apresenta média de 4,1 escanteios por jogo

Comparação de Odds para Madureira x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Ambos marcam: Sim Ambos marcam: Não Betsson 2,05 1,70 Superbet 2,07 1,70 Bet365 2,05 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Madureira x Vasco

Menos de 2,5 Gols (1,82 na Betsson) Mais de 0,5 gols no 2º tempo e Vasco vence (1,70 na Superbet) Ambos marcam: Não (1,70 na Betsson) Madureira: Mais de 3,5 Escanteios (1,61 na Bet365)

