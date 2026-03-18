Lyon x Celta – Palpites, análise e odds (19/03)

Empate no agregado. Esse é o cenário que Lyon e Celta de Vigo levam para esta quinta-feira, 19 de março, às 14h45, no horário de Brasília, no Groupama Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League 2025/26. A conta é direta: quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate levará a decisão para a prorrogação.

No jogo de ida, disputado em Vigo no dia 12 de março, as equipes empataram por 1 x 1. Javi Rueda abriu o placar para os espanhóis aos 25 minutos, e Endrick buscou a igualdade para os franceses aos 87. Agora, o Lyon volta para casa com o apoio de mais de 61 mil torcedores, mas também carregando uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições. Já o Celta chega à França sem dois titulares importantes, ambos suspensos após o primeiro confronto.

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Análise da partida

Para entender o peso desta noite para o Olympique Lyonnais, é preciso olhar para a trajetória do clube nesta temporada. A equipe iniciou o ciclo 2025/26 sob ameaça de rebaixamento financeiro, mas conseguiu reagir com uma impressionante sequência de 13 vitórias consecutivas, desempenho que a manteve competitiva na Ligue 1, na Coupe de France e também na Europa League.

Desde meados de fevereiro, porém, esse embalo perdeu força. O time de Paulo Fonseca somou apenas dois pontos nas últimas quatro rodadas da Ligue 1, com resultados frustrantes diante de Marseille, Paris FC, RC Lens e Le Havre. Ainda assim, o Lyon segue firme na disputa por vaga europeia e ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Francês, com 47 pontos em 26 partidas.

A luta por uma vaga na próxima Champions League continua totalmente aberta. O clube está a apenas dois pontos do Marseille e ainda precisa se defender da pressão do Monaco, o que torna cada compromisso decisivo nesta reta da temporada. Nesse contexto, a Europa League também ganha peso adicional dentro do planejamento do Lyon.

Há, no entanto, um fator que se manteve estável ao longo dessa campanha cheia de oscilações: a força como mandante. O Groupama Stadium foi por muito tempo uma fortaleza, sustentando uma sequência de nove vitórias consecutivas no auge da melhor fase da equipe. Mesmo em um momento menos estável, o Lyon costuma crescer diante de sua torcida.

Na Europa League, esse desempenho em casa é ainda mais expressivo. O time venceu os quatro jogos disputados no Groupama Stadium na fase de liga, superando Salzburg por 2 x 0, Basel por 2 x 0, Go Ahead Eagles por 2 x 1 e PAOK. O histórico recente reforça a ideia de que o Lyon se transforma quando atua diante do próprio público.

Do outro lado, o Celta de Vigo também chega com argumentos consistentes. A equipe ocupa a sexta posição na La Liga e tem feito campanha competitiva no cenário continental. Na Europa League, construiu o caminho com vitórias sobre OGC Nice e Lille antes de confirmar a classificação diante do PAOK nos playoffs.

Os galegos não chegaram até esta fase por acaso. O trabalho de Claudio Giráldez tem uma identidade clara, baseada em bloco médio-baixo compacto, transições rápidas e forte participação dos jogadores de lado de campo. Williot Swedberg e Iago Aspas são peças importantes nesse desenho, enquanto os laterais ajudam a ampliar o volume ofensivo pelos flancos.

Esse plano funcionou bem no jogo de ida, mesmo depois da expulsão de Borja Iglesias. Ainda assim, o momento recente no Campeonato Espanhol traz algumas dúvidas. O Celta venceu apenas duas das últimas cinco partidas e empatou por 1 x 1 com o Betis no fim de semana passado, sinal de uma equipe competitiva, mas ainda irregular.

Além disso, o retrospecto do Celta em solo francês não é animador. O clube perdeu as duas partidas anteriores que disputou na França, ambas por 2 x 1, primeiro para o Marseille, na Copa da UEFA de 1998/99, e depois para o Lens, na temporada seguinte. É um dado que, por si só, não decide nada, mas ajuda a compor o tamanho do desafio desta noite.

Outros palpites para Lyon x Celta

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Confrontos diretos

Esses dois clubes nunca haviam se enfrentado em competições europeias antes desta temporada 2025/26. O primeiro duelo, disputado em 12 de março de 2026, no Estadio Abanca-Balaídos, estabeleceu as bases de um confronto em que o Lyon teve mais controle, mas encontrou dificuldade para transformar domínio em vantagem no placar.

Mesmo com 68% de posse de bola no primeiro tempo, a equipe francesa saiu atrás após Javi Rueda concluir um contra-ataque bem construído por Williot Swedberg aos 25 minutos.

O cenário mudou aos 54, quando Borja Iglesias recebeu o segundo cartão amarelo por uma cotovelada. A partir dali, o Lyon passou a atuar com superioridade numérica por cerca de 40 minutos, mas o Celta resistiu com bloco baixo bem organizado e grande disciplina defensiva.

Endrick, em sua sexta finalização na partida, conseguiu enfim empatar aos 87 minutos e deixou o confronto completamente aberto para a volta.

Além disso, as duas equipes produziram mais de 1.00 xG no jogo de ida, dado que reforça um equilíbrio maior do que o placar por si só indica.

Notícias de Lyon e Celta

Lyon: a enfermaria não esvazia

O Olympique Lyonnais chega para o jogo de volta com um elenco bastante desfalcado, o que obriga Paulo Fonseca a lidar com uma série de ausências relevantes.

Ainsley Maitland-Niles, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Pavel Sulc e Rémi Himbert estão fora. Himbert, inclusive, se lesionou nos primeiros segundos depois de entrar em campo no jogo de ida.

As baixas afetam especialmente os lados do campo, setor em que o Lyon perde jogadores capazes de oferecer velocidade, profundidade e poder de infiltração. Trata-se de um problema importante para Fonseca, que precisará encontrar alternativas para manter a equipe agressiva no ataque.

No setor ofensivo, Endrick, emprestado pelo Real Madrid, deve começar como centroavante, mesmo com sinais de desgaste físico. O gol marcado no fim da partida em Vigo pode pesar a seu favor e sustentar sua presença entre os titulares neste confronto decisivo.

No meio-campo, Corentin Tolisso volta a ser a peça central da estrutura lyonnaise. Com quatro gols na Europa League nesta temporada, o capitão assume novamente o papel de liderança e chega como um dos nomes mais importantes da equipe em um jogo de alta pressão.

Escalação provável do Lyon (4-1-4-1): Descamps; Hateboer, Tessmann, Niakhaté e Tagliafico; Morton; Karabec, Mangala, Tolisso e Abner; Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Celta Vigo: duas ausências que mudam tudo



O Celta de Vigo chega para o jogo de volta com dois desfalques importantes, provavelmente os mais pesados da noite para Claudio Giráldez.

Suspenso, Óscar Mingueza fará muita falta pelo corredor direito. No sistema em 3-4-3, sua função como ala era fundamental para dar profundidade e criar perigo na fase ofensiva. Sem ele, os galegos perdem boa parte da amplitude por aquele setor.

Outro golpe duro é a ausência de Borja Iglesias, suspenso após a expulsão no jogo de ida. Artilheiro do clube na temporada, com 15 gols, ele deixa uma lacuna significativa no centro do ataque. As dúvidas também envolvem Ferran Jutglà, que sofreu uma pancada na cabeça, e Manu Fernández, com lesão muscular. Miguel Román, por sua vez, só deve retornar em maio.

Mesmo aos 38 anos, Iago Aspas segue como uma arma valiosa saindo do banco. Utilizado como coringa em jogos de maior peso, ele pode voltar a ter papel decisivo mais uma vez.

Escalação provável do Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso; Carreira, Vecino, Sotelo e Fer López; Hugo Álvarez, Durán e Swedberg. Técnico: Claudio Giráldez.

Jogadores em Destaque Lyon Corentin Tolisso Meio-campista · França · 31 anos 4 Gols (EL) 3.86 xG 0 Assistências 6 Jogos Celta Vigo Williot Swedberg Meio-campista · Suécia · 21 anos 4 Gols (EL) 2.97 xG 2 Assistências 7 Jogos

Os técnicos

Paulo Fonseca, de 52 anos, assumiu o Lyon em cenário complicado e conseguiu reorganizar a equipe, como mostrou a sequência de 13 vitórias consecutivas no auge da temporada. Seu trabalho segue uma linha já vista em outros clubes, com crescimento gradual, posse de bola, mobilidade e construção coletiva. O problema é que a onda de lesões reduziu opções e derrubou parte da fluidez do time, o que exige ajustes importantes para o jogo de volta contra o Celta.

Claudio Giráldez, de 38 anos, assumiu o Celta em março de 2024 após se destacar no comando do Celta Fortuna, a equipe B do clube. Formado dentro da estrutura celeste, chegou ao time principal como aposta em continuidade e identidade.

Seu 3-4-3 tem como base a solidez defensiva e a velocidade nas transições, modelo que vem sustentando a competitividade da equipe na La Liga e na Europa League. Para o jogo de volta, porém, terá de ajustar o plano diante das suspensões de Mingueza e Borja Iglesias, baixas que reduzem o peso ofensivo do time e devem levar a uma abordagem mais cautelosa.

Análise tática

Este confronto coloca frente a frente o 4-1-4-1 do Lyon e o 3-4-3 do Celta, com desfalques que mudam parte do equilíbrio visto no jogo de ida.

Do lado francês, Morton na função de primeiro volante dá liberdade para Tolisso e Karabec atuarem mais avançados. A tendência é de um Lyon pressionando alto desde o início, tentando sufocar a saída de bola dos galegos, especialmente sem Mingueza para dar consistência ao lado direito do Celta.

O principal problema do Lyon segue parecido com o da semana passada. Sem velocidade pelos lados, por conta das ausências de Fofana, Nuamah e Kluivert, a equipe perde profundidade e fica mais dependente das subidas de Hateboer e Abner para alargar o campo.

Já o Celta deve começar no 3-4-3 e baixar para um 5-4-1 sem a bola, como fez no primeiro confronto. Swedberg e Hugo Álvarez tendem a ser as principais armas nos contra-ataques, enquanto Aspas aparece como opção de peso saindo do banco.

A fragilidade do time espanhol para esta quinta está justamente na perda de força ofensiva. Sem Mingueza pelo lado direito e sem Borja Iglesias como referência na área, os contra-ataques perdem amplitude e poder de conclusão, o que reduz parte da ameaça que o time apresentou na ida.

Um dos setores mais importantes do duelo deve ser o corredor esquerdo do Lyon, onde Abner pode encontrar espaço caso Carreira demore a recompor. Tolisso também costuma atacar bem essa zona, aparecendo por dentro ou infiltrando pelo lado.

A tendência é de um confronto decidido em detalhe, seja em bola parada, seja em uma transição bem executada. Diante de um Celta mais fechado, as oportunidades devem ser raras, e a equipe que aproveitar melhor os espaços tende a ficar com a classificação.

Dicas de apostas para Lyon x Celta

Aposta principal: Lyon vencedor + Ambas as equipes marcam – odd 4,50

O Lyon se mostra sempre ofensivo em casa e vai atacar com tudo o que tem disponível. O Celta, porém, mostrou no jogo de ida que pode ser perigoso mesmo com dez jogadores, graças ao seu bloco baixo organizado. Com as duas equipes sob pressão de resultado, um jogo com gols nos dois lados é o cenário mais coerente.

Aposta alternativa 1: Mais de 2,5 gols – odd ~2,08

As duas equipes marcaram em todos os seus jogos nesta Europa League. Os dados apontam para uma partida aberta.

Aposta alternativa 2: Tolisso marca a qualquer momento – odd ~3,90

Quatro gols em seis jogos de Europa League para o melhor jogador do Lyon nesta temporada. Eficiente em bolas paradas e perigoso como apoio aos atacantes.

Aposta alternativa 3: Prorrogação – odd ~2,50

O Lyon não vence há cinco partidas. Um empate após os 90 minutos é um cenário realista. Aposte apenas o que pode perder, e encare as apostas como entretenimento.