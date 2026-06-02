Luxemburgo x Itália Palpite – Análise e odds (03/06)

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A Itália inicia uma nova era na quarta-feira, quando enfrenta Luxemburgo em amistoso internacional no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo. O duelo marca a primeira partida dos Azzurri após o fracasso na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, quando a seleção italiana empatou em 1 x 1 com a Bósnia-Herzegovina em Zenica e foi eliminada nos pênaltis por 4 x 1, ficando fora do Mundial pela terceira edição consecutiva.

Gennaro Gattuso pediu demissão logo depois, e o técnico interino Silvio Baldini, que comanda a seleção sub-21, assumiu o time principal para os amistosos contra Luxemburgo e Grécia enquanto a FIGC aguarda as eleições presidenciais previstas para este mês.

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Melhor palpite para Luxemburgo x Itália em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Juventude italiana contra a experiência luxemburguesa

Baldini convocou um grupo de 24 jogadores com média de idade de 20 anos e seis meses, dos quais 19 nunca haviam vestido a camisa da seleção principal. O único jogador consolidado é o capitão Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City, com 81 jogos pela Nazionale. Marco Palestra (Cagliari), Niccolò Pisilli (Roma) e Francesco Pio Esposito (Inter) são os outros três com experiência na equipe principal.

O contexto italiano é de reconstrução. Quatro vezes campeã do mundo e campeã europeia em 2021, a Itália não disputa uma Copa desde o Brasil em 2014. Na campanha eliminatória encerrada em março, a seleção venceu todos os jogos do grupo exceto os dois confrontos com a Noruega, perdendo por 3 x 0 em Oslo e por 4 x 1 em casa. A chegada de Gattuso no início de 2025 estabilizou o time por um período, com quatro vitórias consecutivas nas Eliminatórias, mas o trauma dos pênaltis contra a Bósnia encerrou o ciclo de forma abrupta.

Luxemburgo, por outro lado, chega com um misto de jogadores experientes e cinco novatos convocados pelo técnico Jeff Strasser, que teve o contrato renovado até junho de 2028. Os Red Lions passaram em branco na fase de grupos das Eliminatórias, sem conquistar um único ponto contra Alemanha, Eslováquia e Irlanda do Norte. No entanto, a equipe reagiu em março ao vencer Malta nas duas partidas do playoff de rebaixamento da Nations League, com um agregado de 5 x 0 (2 x 0 fora e 3 x 0 em casa), garantindo a permanência na Liga C.

Luxemburgo ocupa a 102ª posição no ranking da FIFA e tem no Stade de Luxembourg, inaugurado em 2021, uma fortaleza modesta para seus padrões. A ausência do meio-campista Leandro Barreiro, do Benfica, afastado por problemas no ligamento do tornozelo e inflamação púbica, reduz as opções criativas de Strasser.

A diferença de elenco entre as duas seleções, mesmo com a Itália mandando a campo um time experimental, segue relevante. Três jogadores do Borussia Dortmund (Mane, Reggiani e Inacio) e nomes como Pio Esposito (10 gols e seis assistências em 48 jogos pela Inter na temporada) e Pietro Comuzzo (Fiorentina) trazem bagagem de ligas de ponta que o elenco luxemburguês não consegue igualar.

Outros palpites e odds para Luxemburgo x Itália

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Confrontos diretos entre Luxemburgo e Itália

Os dois países se enfrentaram apenas uma vez neste século: em 4 de junho de 2014, em amistoso disputado em Perugia, a Itália abriu o placar com Claudio Marchisio aos nove minutos, mas Maxime Chanot empatou de cabeça a cinco minutos do fim, em um resultado que chocou os 25 mil presentes no estádio Renato Curi.

Antes daquele empate, Luxemburgo havia perdido os cinco confrontos anteriores com a Itália, sofrendo uma média de três gols por partida. O retrospecto geral aponta amplo domínio italiano, coerente com a diferença histórica entre as duas seleções.

Passados 12 anos desde o último encontro, o cenário é incomum: a Itália chega com o elenco mais jovem e inexperiente de sua história recente, enquanto Luxemburgo manda em casa com um grupo mais entrosado, embora limitado individualmente. A análise sugere que a disparidade técnica ainda favorece a Azzurra, mas com margem menor do que seria habitual.

Notícias de Luxemburgo x Itália

Luxemburgo: desfalques e dúvidas

O principal desfalque de Luxemburgo é Leandro Barreiro, meio-campista do Benfica, ausente por conta de problemas no ligamento do tornozelo e inflamação púbica acumulados nos últimos meses.

O goleiro Anthony Moris (Al-Khaleej), com mais de cem jogos pela seleção, foi convocado, mas passa por exames no ombro. A incerteza sobre sua condição levou Strasser a convocar quatro goleiros para esta janela: Lucas Fox (Bocholt), Tim Kips (Phonix Lübeck) e Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach) são as alternativas.

No ataque, Danel Sinani (St. Pauli), com nota média de 6,61 no FotMob nesta temporada, e Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo) são as referências ofensivas. Vincent Thill (Waldhof Mannheim) é outra opção para o setor.

O capitão Laurent Jans (SK Beveren), com mais de 120 partidas pela seleção, lidera a defesa ao lado de Seid Korac (Venezia) e Dirk Carlson (St. Pölten).

Provável escalação do Luxemburgo (4-4-2): Moris; Jans, Mahmutovic, Korac e Carlson; Bohnert, Olesen, Martins e Sinani; Thill e Dardari. Técnico: Jeff Strasser.

Itália: desfalques e dúvidas

A lista de ausências da Itália não é por lesão, mas por escolha: Baldini dispensou todos os jogadores estabelecidos (Barella, Tonali, Bastoni, Calafiori, Retegui, Kean, Dimarco e outros) e trouxe quase exclusivamente nomes das categorias de base.

Lorenzo Venturino (Roma) foi cortado por lesão durante a concentração em Coverciano. Tommaso Berti foi chamado como substituto. O lateral Niccolò Fortini (Fiorentina) foi integrado ao grupo de forma tardia, ampliando o elenco para 25 jogadores.

Donnarumma, aos 27 anos, é o único remanescente com experiência consolidada em Copas e Euros. Pio Esposito, que encerrou a temporada na Inter com dez gols e seis assistências em 48 partidas, incluindo o gol de empate no 3 x 3 contra o Bologna na última rodada da Serie A, é a principal referência ofensiva.

Na defesa, Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Marco Palestra (Cagliari) trazem alguma experiência de Serie A, enquanto Honest Ahanor (Atalanta) e os dortmundinos Filippo Mane e Luca Reggiani competem por vagas.

Provável escalação da Itália (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi; Pisilli, Ndour e Lipani; Inacio, Esposito e Koleosho. Técnico: Silvio Baldini.

Destaques individuais de Luxemburgo x Itália

Destaque de Luxemburgo Danel Sinani 5 Gols na Bundesliga 2025-26 (26 jogos) 3 Assistências na Bundesliga 2025-26 6,61 Nota média FotMob (seleção, temporada) 1 Assistência pela seleção na temporada Destaque da Itália Francesco Pio Esposito 10 Gols na temporada 2025-26 (48 jogos pela Inter) 6 Assistências na temporada 2025-26 (Inter) 1 Gol decisivo no 3 x 3 vs Bologna (última rodada da Serie A) 1 Gol vs Noruega nas Eliminatórias (nov/2025)

Os técnicos - Experiência local contra aposta na juventude

Jeff Strasser

Strasser é uma lenda do futebol luxemburguês: jogou na Bundesliga pelo Kaiserslautern e pelo Borussia Mönchengladbach, além de passagens pela Ligue 1 francesa com o Metz. Assumiu a seleção com a missão de dar competitividade a um país de pouco mais de 600 mil habitantes.

Os resultados iniciais foram difíceis, com zero pontos nas Eliminatórias e apenas três pontos na fase de grupos da Nations League 2024-25. Porém, as duas vitórias sobre Malta na repescagem (5 x 0 no agregado) renderam confiança e a renovação contratual até 2028.

Silvio Baldini

Baldini tem uma carreira longa no futebol italiano, com passagens por clubes como Palermo e Catania antes de assumir a seleção sub-21 em 2024. Foi sob seu comando que vários dos jogadores agora convocados ao time principal se desenvolveram nas categorias de base.

A promoção interina ao time principal aconteceu por necessidade, não por planejamento. A FIGC deve nomear um novo técnico permanente após as eleições presidenciais previstas para junho. Baldini enxerga os dois amistosos como vitrine para os jovens que ele conhece do trabalho nas categorias de base.

Análise tática de Luxemburgo x Itália

Luxemburgo deve se organizar em um 4-4-2 compacto, priorizando a solidez defensiva e buscando contra-ataques rápidos pela velocidade de Yvandro Borges Sanches e Danel Sinani nos flancos. Strasser não tem o perfil de expor sua equipe contra adversários superiores, como ficou evidente nos seis jogos sem gol marcado durante as Eliminatórias.

A Itália de Baldini provavelmente adotará um 4-3-3, o sistema que o técnico utiliza na sub-21. Pio Esposito atuará como referência central, com Samuele Inacio (que marcou seu primeiro gol na Bundesliga nesta temporada pelo Borussia Dortmund) e Luca Koleosho (Paris FC) abertos nas pontas. O meio-campo com Pisilli, Ndour e Lipani tem dinamismo, mas falta entrosamento na seleção principal.

O ponto fraco da Itália neste jogo é claro: a inexperiência coletiva. Com média de 20 anos e seis meses, a equipe pode enfrentar dificuldades para impor ritmo contra o bloco baixo luxemburguês, especialmente nos primeiros 30 minutos. Luxemburgo, por sua vez, pode explorar transições rápidas caso a defesa italiana, também jovem, se desorganize ao pressionar. No entanto, a qualidade individual dos convocados italianos, mesmo inexperientes, deve prevalecer ao longo dos 90 minutos.

Prognóstico de placar exato para Luxemburgo x Itália