O Lance! traz neste artigo os principais palpites para Londrina x Operário-PR pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. O duelo acontece neste sábado (07/03), no Estádio do Café, a partir das 16h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Londrina x Operário-PR (07/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

A partida se encaminha para ser definida já no primeiro tempo, período em que as duas equipes têm apresentado maior produção de gols nos jogos recentes. Como o confronto é válido pela final e o jogo de ida terminou empatado, quem vencer esta próxima partida levantará a taça do Paranaense, o que tende a elevar o nível de urgência desde o apito inicial. Nesse tipo de cenário decisivo, é comum que as equipes busquem impor ritmo e agressividade cedo, tentando construir vantagem antes que o jogo fique travado pela tensão do resultado.

Com isso, a expectativa é de uma primeira etapa mais intensa, com volume ofensivo maior e maior probabilidade de a maioria dos gols sair antes do intervalo. A tendência é que os times cheguem ao fim do primeiro tempo já em vantagem ou, no mínimo, com um placar que force ajustes imediatos para a segunda parte, seja para proteger a própria meta, seja para corrigir falhas e buscar o resultado.

Quatro dos últimos cinco jogos do Tubarão terminaram com mais gols no primeiro tempo A equipe de Londrina marca mais gols no 1º tempo, e isso aconteceu em 12 das últimas 16 vezes em que marcou gols A maioria dos gols do Caçula Gigante aconteceu entre os minutos 31-45, ao final do primeiro tempo, e, nesse recorte, foram cinco gols dos últimos 16 marcados pela equipe

Outros palpites para Londrina x Operário-PR

Espera-se um jogo com gols de apenas um lado, leitura sustentada pelo próprio jogo de ida, que terminou em 0 x 0, sem ambos os times marcarem. Além disso, todos os últimos três compromissos do Tubarão terminaram com gols de apenas um lado. Também vale mencionar que três de cinco duelos recentes do Fantasma terminaram sem ambos os times marcarem, reforçando a tendência de under BTTS.

A expectativa é que o Londrina, jogando em casa, consiga aproveitar a confiança e o apoio da torcida para abrir o placar. O Londrina abriu o placar em três das suas últimas quatro participações em campo. A equipe ataca, em média, 2,5 vezes por minuto, o que aumenta a probabilidade de criar volume suficiente para marcar antes do Operário.

Por fim, projeta-se um placar mais curto, com no máximo dois gols. A defesa do Londrina é sólida e sofre, em média, 0,5 gols por partida. Além disso, o Londrina apresenta forte tendência de menos de 2,5 gols, cenário que ocorreu em 80% dos seus últimos dez jogos.

Análise e Forma dos Times

Londrina - Momento e escalação

O Londrina entra em campo agora com o mando e chega com a expectativa de levantar a taça em casa. A equipe se defendeu bem no jogo de ida, segurou o empate contra o Operário e trouxe a decisão para o próprio estádio, o que aumenta o peso do fator local. O confronto foi controlado, com poucos escanteios e apenas 11 chutes a gol somados, além de um equilíbrio claro no domínio do jogo, já que a posse de bola ficou em 50% para cada lado.

Para esta partida, o Caçula Gigante deve entrar com força total e não foram informados desfalques.

Provável escalação do Londrina: Mauricio Kozlinski; Maurício Lima, Wallace, Yago Lincoln e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Allan Aal.

Operário-PR - Momento e escalação

O Fantasma perdeu a oportunidade de vencer o jogo de ida, que foi em sua própria casa. Conseguiu se manter no confronto, mas foi ineficaz no ataque, mesmo tendo atacado e finalizado quase três vezes mais do que o Londrina. Agora, precisa se reorganizar e, jogando fora de casa, terá de lidar com a pressão da torcida adversária, o que aumenta a exigência por controle emocional e execução mais eficiente no terço final.

A equipe também não informou desfalques e tem a possibilidade de iniciar com força total.

Provável escalação do Operário-PR: Vágner; Miranda, José Cuenú, Jhan Pool Torres e Moraes Júnior; Índio, Vinícius Diniz e Gabriel Boschilia; Hildeberto Pereira, Aylon e Léo Gaúcho. Técnico: Luizinho Lopes.

Confronto direto e estatísticas de Londrina x Operário-PR

O histórico recente entre Londrina e Operário-PR é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Londrina e Operário-PR

28/02/2026 — Operário-PR 0 x 0 Londrina (Paranaense)

07/01/2026 — Londrina 2 x 0 Operário-PR (Paranaense)

18/03/2025 — Londrina 1 x 2 Operário-PR (Paranaense)

15/03/2025 — Operário-PR 0 x 1 Londrina (Paranaense)

29/01/2025 — Operário-PR 0 x 1 Londrina (Paranaense)

Estatísticas e curiosidades de Londrina e Operário-PR

O Fantasma teve gols dos dois lados em apenas 45% de suas partidas na temporada atual, e o Londrina em 50%. Nesse recorte, a probabilidade de ambos marcarem é baixa O Londrina ataca com perigo constantemente, em média 79 por jogo, 0,8 por minuto. Isso supera o Operário, com apenas 60 O Fantasma da Vila registrou no máximo dois gols combinados fora de casa em seis dos últimos sete duelos As duas equipes têm alta tendência ao mercado de menos de 2,5 gols, e isso aconteceu em 60% das partidas do Londrina e 73% do Operário no recorte da temporada atual Jogando em casa, o Londrina teve menos de 2,5 gols em 11 dos últimos 12 jogos

Comparação de Odds para Londrina x Operário-PR

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor da partida:

Casa de Apostas Londrina vence Empate Operário-PR vence Betsson 2,18 3,00 3,45 Superbet 2,20 3,00 3,45 Bet365 2,05 3,00 3,40

Resumo dos palpites do Lance para Londrina x Operário-PR

Tempo com mais gols: 1ª parte (3,20 na Betsson) Ambos marcam: não (1,72 na Betsson) Londrina marca o 1º gol (1,82 na Superbet) Menos de 2,5 Gols (1,57 na Bet365)

