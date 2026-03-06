O Lance! apresenta os melhores palpites para Wrexham x Chelsea, pela quinto round da Copa da Inglaterra. O confronto acontece neste sábado, 07 de março, às 14h45 (horário de Brasília), no Racecourse Ground, em Wrexham, no País de Gales, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Wrexham x Chelsea (07/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

Wrexham e Chelsea fazem um confronto entre duas equipes com bom poder ofensivo, chegando para o duelo com um retrospecto recente de partidas bastante movimentadas. Os galeses possuem o quinto melhor ataque da Championship, enquanto os Blues registram média de 2,05 gols marcados por partida na temporada. Além disso, a defesa do Chelsea foi vazada em nove dos últimos dez jogos, evidenciando dificuldades para proteger a própria meta.

Diante desse cenário, o palpite para um duelo aberto e movimentado ganha força, com boas chances de gols para os dois lados e possibilidade de superarmos a linha de gols estabelecida para a partida.

Em cinco dos últimos seis jogos do Chelsea tivemos ambas as equipes marcando gols, o mesmo se repetindo em três dos últimos quatro jogos do Wrexham Nas últimas dez partidas, as equipes registram médias de 1,7 e 2,4 gols marcados, respectivamente Tivemos mais de 2,5 gols em cinco dos últimos seis jogos dos Blues

Outros palpites para Wrexham x Chelsea

Nas partidas mais recentes do Chelsea, mesmo sem uma longa sequência de vitórias, a equipe vem apresentando bons inícios de jogo. Os Blues têm conseguido assumir o controle das partidas desde a etapa inicial, vencendo a parcial do primeiro tempo em cinco dos últimos seis compromissos. Mesmo atuando fora de casa, o favoritismo permanece do lado da equipe londrina, cenário que nosso palpite acompanha para que o Chelsea volte a ir para o intervalo em vantagem.

Já o Wrexham, alinhado ao bom momento ofensivo vivido na temporada, registra média de 12,9 finalizações por partida nos últimos dez jogos, sendo 4,7 delas em direção ao gol. Atuando diante de sua torcida, a tendência é que a equipe busque surpreender o adversário e adote postura mais ofensiva, o que reforça o palpite para que o Wrexham supere a linha de chutes no gol neste confronto.

Por fim, diante da expectativa de um duelo bastante movimentado, o mercado de escanteios também surge como uma opção interessante. Nos últimos dez jogos, o Wrexham registra média de 4,6 escanteios por partida, enquanto o Chelsea apresenta média de 5,9 no mesmo recorte. Além disso, em quatro dos últimos cinco jogos dos Blues tivemos mais de 9,5 escanteios, reforçando ainda mais o nosso prognóstico para esse mercado.

Análise e Forma dos Times

Wrexham - Momento e escalação

O Wrexham vive um bom momento na temporada, vindo de um retrospecto positivo em que venceu seis dos últimos oito compromissos. A sequência mantém a equipe na sexta colocação da Championship, dentro da zona de playoffs que dá a oportunidade de disputar a última vaga para a tão sonhada promoção à Premier League. Em seu compromisso mais recente, venceu o Charlton por 1 a 0, confirmando o bom momento.

Pela Copa da Inglaterra, o Wrexham eliminou o Nottingham Forest na terceira rodada, nos pênaltis, e depois superou o Ipswich na quarta rodada com vitória por 1 a 0. Agora, recebe o Chelsea com o objetivo de surpreender a equipe londrina e avançar para a próxima fase da competição.

Provável escalação do Wrexham: Arthur Okonkwo; Max Cleworth, Dominic Hyam e Callum Doyle; Issa Kaboré, George Dobson, Lewis O'Brien e George Thomason; Ollie Rathbone, Nathan Broadhead e Kieffer Moore. Técnico: Phil Parkinson.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea vem apresentando oscilações em suas partidas mais recentes, sem conseguir emendar uma sequência consistente de vitórias. Nos últimos sete jogos, a equipe alternou resultados e conquistou apenas três triunfos nesse período. Em seu compromisso mais recente, porém, venceu o Aston Villa por 4 a 1, com grande destaque para o brasileiro João Pedro, autor de três gols na partida.

Pela Copa da Inglaterra, os Blues não tiveram dificuldades nas rodadas anteriores, superando Charlton e Hull City. Agora, encaram o Wrexham com a expectativa de confirmar o favoritismo mesmo atuando fora de casa e avançar para a próxima fase da competição.

Para a partida, Estevão segue fora por lesão. Além disso, Pedro Neto e Tosin Adarabioyo aparecem como dúvidas para o duelo.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Cole Palmer, Liam Delap e Alejandro Garnacho. Técnico: Liam Rosenior.

Confronto direto e estatísticas de Wrexham x Chelsea

O histórico recente entre Wrexham e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Wrexham x Chelsea

24/07/2024 - Chelsea 2 x 2 Wrexham - (Anistoso Internacional)

19/07/2023 - Chelsea 5 x 0 Wrexham - (Amistoso Internacional)

27/02/1982 - Wrexham 1 x 0 Chelsea - (Championship)

01/02/1982 - Wrexham 1 x 2 Chelsea - (Copa da Inglaterra)

26/01/1982 - Wrexham 1 x 1 Chelsea - (Copa da Inglaterra)

Estatísticas e curiosidades de Wrexham x Chelsea

Na temporada o Wrexham registra 67 gols marcados e 55 gols sofridos em 41 partidas disputadas O Chelsea vem com 90 gols marcados e 54 gols sofridos nas 44 partidas até o momento da temporada Tivemos mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando em cinco dos últimos seis jogos do Chelsea Os Blues venceram o primeiro tempo em cinco das últimas seis partidas disputadas O Wrexham registra média de 4,7 finalizações certas nos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Wrexham x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:

Casa de Apostas Wrexham se classifica Chelsea se classifica Betsson 4,33 1,20 Betano 4,20 1,23 Br4bet 4,20 1,18

Resumo dos palpites do Lance para Wrexham x Chelsea

