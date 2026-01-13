Porto x Benfica – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Porto x Benfica pelas quartas de final da Taça de Portugal. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h45 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Porto x Benfica (14/01)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Porto chega como favorito para o clássico decisivo no Estádio do Dragão pelo contexto recente de desempenho e pela consistência apresentada sobretudo em jogos de maior exigência competitiva. A equipe de Sérgio Conceição mantém um modelo bem definido, com intensidade alta, pressão no campo adversário e solidez defensiva como ponto de partida. Em confrontos eliminatórios, especialmente em casa, o Porto costuma controlar o ritmo do jogo e reduzir os riscos, cenário que favorece o prognóstico de vitória no tempo regulamentar.

Além disso, o fator mando pesa de forma relevante. Atuando no Dragão, o Porto tem se mostrado mais agressivo desde os primeiros minutos, com volume ofensivo constante e boa capacidade de transformar controle territorial em resultado. A combinação entre organização defensiva, eficiência nas transições e ambiente favorável torna o cenário propício para um triunfo portista, mesmo diante de um Benfica competitivo e tecnicamente qualificado.

O Porto venceu sete dos últimos compromissos A equipe passou três jogos consecutivos sem sofrer gols O Porto possui apenas uma derrota em toda temporada

Outros palpites para Porto x Benfica

Os três palpites apontam para um clássico equilibrado, mas com padrões bem definidos de comportamento. A tendência de ambas as equipes marcarem se sustenta pelo perfil ofensivo de Porto e Benfica e pela recorrência de gols dos dois lados quando se enfrentam, mesmo em jogos de maior peso competitivo. Ainda que o Porto seja forte em casa, o Benfica costuma encontrar caminhos para marcar, o que reforça esse mercado.

Ao mesmo tempo, o cenário sugere um jogo mais controlado em volume de ações laterais, justificando o menos de 10,5 escanteios. Porto e Benfica vêm de sequências consistentes abaixo dessa linha, tanto individualmente quanto nos confrontos diretos, indicando partidas mais concentradas pelo corredor central e com menos bolas esticadas ao fundo. Já o palpite de Benfica marcar primeiro dialoga com um padrão recente claro: a equipe costuma iniciar jogos com intensidade alta e tem sido eficiente em sair na frente, inclusive nesta temporada.

Análise e Forma dos Times

Porto - Momento e escalação

Líder isolado e ainda invicto na Liga Portugal, o Benfica atravessa um momento de alta confiança sob o comando de Francesco Farioli. A vantagem de 10 pontos sobre o principal rival reflete não só a regularidade no campeonato, mas também a maturidade competitiva da equipe, que vem conciliando bom desempenho ofensivo com controle dos jogos. Na fase anterior da Taça de Portugal, o time confirmou esse bom momento ao golear o Famalicão por 4 a 1, em atuação sólida, com domínio territorial e eficiência nas finalizações.

Para o duelo decisivo, o Benfica chega descansado e com o elenco praticamente completo, sem desfalques relevantes que alterem sua estrutura base. Entre os pontos fortes, destacam-se a intensidade inicial, a capacidade de marcar cedo e a organização coletiva na fase ofensiva. Por outro lado, o principal ponto de atenção está na exposição defensiva quando pressionado, especialmente em jogos fora de casa e de alto nível competitivo, cenário que pode ser explorado por um adversário agressivo desde o primeiro minuto.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Veiga; William, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Benfica - Momento e escalação

Sob a liderança de José Mourinho, o Benfica chega ao clássico encarando a partida como decisiva para manter viva a temporada, especialmente após a eliminação na Taça da Liga diante do Braga. Com isso, a Taça de Portugal ganha status de prioridade, sendo tratada como a principal chance de conquista no curto prazo. No jogo mais recente, a equipe apresentou oscilações claras, com bons momentos de domínio intercalados por falhas de concentração, aspecto que a comissão técnica tenta ajustar.

Para o confronto no Estádio do Dragão, o time lisboeta não contará com o capitão Otamendi, ausência relevante pelo impacto técnico e de liderança no sistema defensivo. Ainda assim, o Benfica confia no bom desempenho recente em clássicos, marcado por vitórias expressivas, e na intensidade para explorar transições ofensivas. Em contrapartida, seguem como pontos de atenção a instabilidade defensiva em organização e a dificuldade em sustentar pressão em ambientes adversos, cenário que pode ser determinante fora de casa.

Provável escalação do Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Manu, Sudakov, Barreiro e Prestianni; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Confronto direto e estatísticas de Porto x Benfica

O histórico recente entre Porto x Benfica fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Porto x Benfica

05/10/2025 – FC Porto 0 x 0 Benfica (Campeonato Português)

06/04/2025 – FC Porto 1 x 4 Benfica (Campeonato Português)

10/11/2024 – Benfica 4 x 1 FC Porto (Campeonato Português)

03/03/2024 – FC Porto 5 x 0 Benfica (Campeonato Português)

29/09/2023 – Benfica 1 x 0 FC Porto (Campeonato Português)

Estatísticas e curiosidades de Porto x Benfica

O Benfica está invicto há três confrontos diretos contra o Porto A equipe lisboeta foi a primeira a marcar em seis dos últimos oito jogos diante do rival Os clássicos entre Porto e Benfica têm sido extremamente disputados, com mais de 4,5 cartões em todos os últimos dez confrontos O recorte recente aponta para baixo volume de escanteios, com menos de 10,5 em quatro dos últimos cinco duelos diretos O Porto venceu as últimas sete partidas que disputou

Comparação de Odds para Porto x Benfica

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,65 2,20 Br4 1,65 2,15

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Porto x Benfica

