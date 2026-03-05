Confira os principais palpites para Celta de Vigo x Real Madrid, que acontece nesta sexta-feira (6), pela La Liga. O confronto será no Estádio Abanca Balaídos, em Vigo, a partir das 17h (horário de Brasília). A partida abrirá a 27ª rodada do campeonato, com os dois times na parte de cima da tabela. Veja também as principais informações do encontro aqui no Lance!.

Palpite do Lance para Celta de Vigo x Real Madrid (06/03/2026)

O Real Madrid decepcionou seu torcedor nas últimas duas rodadas da La Liga, com derrotas que deixaram o Barcelona na liderança. O time terá que reverter essa situação diante do Celta para chegar com confiança ao duelo da Champions League. Os Merengues são os que mais tiveram vitórias em primeiros tempos nesta La Liga. São 13 vitórias em 26 rodadas da competição neste período.

O Celta, por outro lado, deve buscar repetir a estratégia que vem punido o time branco. Apostando nos contra-ataques, a equipe tem uma excelente fase como mandante - venceu seis dos últimos sete jogos no mando. Contudo, nossa aposta é na capacidade dos visitantes em pressionar no período e conseguir um resultado.

O Real Madrid venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco confrontos diretos O Celta perdeu oito vezes na etapa inicial nesta La Liga Oito dos últimos 22 gols marcados pelos Merengues foram na etapa

Outros palpites para Celta de Vigo x Real Madrid

Os jogos do Real Madrid recentemente estão sendo com muita tensão em capo, com duelos físicos e muitas punições. Essa característica vem elevando o número de cartões para os dois times em campo. O Celta de Vigo tem uma média de 1,8 amarelos recebidos por partida na competição. Por conta de ser um jogo pegado, os 45 minutos finais devem ter duas advertências aos mandantes.

Cinco dos últimos oito jogos do Madrid na temporada terminaram acima de 2,5 gols combinados. Esse número é o reflexo de um time ofensivo - média de 2,1 tentos na La Liga - porém que sofre com contra-ataques. Em seis dessas partidas a defesa sofreu pelo menos um gol. O Celta vive uma excelente fase, com quatro vitórias seguidas. Com bom momento do seu ataque, o duelo promete um alto placar.

Por fim, o Madrid necessita vencer para não deixar o seu maior rival disparar na ponta da tabela. Esse contexto deve forçar uma postura ofensiva, com grande presença no campo de ataque. O Celta tem um estilo mais defensivo, buscando jogar em transições. A equipe cobra por jogo 4,3 escanteios, favorecendo os visitantes a terem mais tiros de canto.

Análise e Forma dos Times

Celta de Vigo - Momento e escalação

O Celta de Vigo começou a olhar forte para uma briga por vaga continental na próxima temporada. A equipe venceu as últimas duas rodadas da La Liga. No último domingo (1), bateu por 2 a 1 o Girona fora de casa. Os Celester ocupam a sexta posição com 40 pontos, pegando vaga na próxima Conference League.

Em competições continentais, o time está bem buscando avançar na Liga Europa. Após passar pelo PAOK, terá compromisso contra o Lyon nas oitavas de final. Para esta sexta-feira, Claudio Giráldez terá os retornos de Marcos Alonso, Carl Starfelt e Borja Iglesias. Os três cumpriram suspensões na última rodada.

Provável escalação do Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Román e Sergio Carreira; Fer López, Williot Swedberg e Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez.

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid teve na última segunda-feira seu segundo tropeço seguido nesta La Liga. Em casa, os Merengues perderam por 1 a 0 para o Getafe e viram o Barcelona abrir vantagem na liderança. Os dois resultados, em paralelo as vitórias dos Culés, deixaram a diferença na briga pelo título em quatro pontos. Agora, a equipe terá a missão de voltar a pontuar para não deixar escapar a chance de levantar o troféu.

A instabilidade na liga veio com uma semana decisiva na temporada. Na próxima terça-feira (11), a equipe começa a decidir as oitavas de final contra o Manchester City. Álvaro Arbeloa terá alguns desfalques no duelo desta sexta-feira. Álvaros Carreras, Huijsen e Mastantuono, suspensos, ficam de fora da partida. Já Rodrygo teve uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior e deve perder o resto da temporada - incluindo a Copa do Mundo.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Ferlandy Mendy; Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde; Arda Güler, Brahim Díaz e Vinicius Júnior; Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Confronto direto e estatísticas de Celta de Vigo x Real Madrid

O histórico recente entre Celta de Vigo e Real Madrid fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Celta de Vigo e Real Madrid

07/12/2025 — Real Madrid 0 x 2 Celta de Vigo (La Liga)

04/05/2025 — Real Madrid 3 x 2 Celta de Vigo (La Liga)

16/01/2025 — Real Madrid 5 x 2 Celta de Vigo (Copa do Rei)

19/10/2024 — Celta de Vigo 1 x 2 Real Madrid (La Liga)

10/03/2024 — Real Madrid 4 x 0 Celta de Vigo (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Celta de Vigo x Real Madrid

O Real Madrid venceu nove dos últimos dez confrontos diretos Quatro dos cinco recentes entre os dois times terminaram com mais de 2,5 gols A equipe Merengue marcou em média 2,34 gols nos 137 encontros contra o Celta O time mandante marcou em 92 dessas partidas quando enfrentou o Madrid Dez dos 25 gols do Real como visitante na competição foram marcados antes dos intervalos

Comparação de Odds para Celta de Vigo x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,76 2,02 Superbet 1,77 2,07 Bet365 1,80 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Celta de Vigo x Real Madrid

Real Madrid para vence o 1º tempo (2,78 na Betsson) Mais de 1,5 cartões do Celta de Vigo no 2º tempo (1,85 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,77 na Superbet) Real Madrid cobra mais escanteios na partida (1,72 na Bet365)

