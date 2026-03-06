O Lance! traz os principais palpites para Mansfield x Arsenal pelas oitavas de final da FA Cup 2025/26. O confronto eliminatória será disputado neste sábado, 7 de março, no One Call Stadium. A bola rola na Inglaterra a partir das 9h15 (horário de Brasília). Aqui no artigo preparado pelo nosso time trazemos todas as informações e análise dos melhores mercados.

Palpite do Lance para Mansfield x Arsenal (07/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A principal aposta neste duelo das oitavas é para o Arsenal confirmar seu favoritismo no jogo com uma boa goleada. Isso porque a diferença entre os dois elencos cria uma expectativa por um domínio sobre a defesa adversária. A equipe balançou as redes ao menos três vezes em metade das últimas 12 partidas.

Além disso, nas duas fases anteriores da copa, encarou equipes com sistemas defensivos inferiores e aplicou quatro gols em ambos. O Mansfield foi vazado em todas as quatro partidas na competição, com oito bolas nas redes. Logo, o cenário é favorável para um domínio dos visitantes no placar.

O Mansfield não marcou gol em cinco dos últimos oito jogos disputados Quatro das últimas cinco partidas do Arsenal tiveram mais de 2,5 gols São 59 gols em 30 partidas disputadas pela Premier League

Outros palpites para Mansfield x Arsenal

Contra o Wigan, na fase anterior, o Arsenal confirmou a classificação em 27 minutos. Os quatro gols da partida foram marcados nessa faixa de minutos. O Mansfield é um adversário inferior, que deve apostar bastante em povoar a grande área com muita marcação. Logo, os Gunners têm chances de criar muitas chances logo na primeira etapa. 56% dos últimos 25 gols feitos pela equipe foram nas primeiras etapas.

O atacante vem tendo menos minutos nesta temporada de retorno após uma grave lesão. Contudo, Mikel Arteta deve iniciar com o centroavante diante do Mansfield. Jesus tem cinco gols marcados em 18 jogos na temporada, incluindo um contra o Wigan FA Cup. Como os visitantes devem controlar as ações, o brasileiro deve ter muitas chances para marcar ao menos uma vez.

O favoritismo do time de Londres aliado ao forte banco de reservas favorece a aposta para vencer nos dois tempos. A equipe teve esse mercado na estreia desta edição da copa. A média de tentos feitos no período é de 2,5 por partida. Contra uma defesa que sofre em média 1,1 por jogo, há tendência é de apostar para vencer os dois tempos.

Análise e Forma dos Times

Mansfield - Momento e escalação

O Mansfield tenta repetir a surpresa que causou na última rodada da competição. Fora de casa, o time da terceira divisão eliminou o Burnley, que está na elite inglesa. A vitória por 2 a 1 trouxe o modesto clube para os 16 melhores do torneio. Agora, contudo, a missão será bem mais difícil. Atualmente, é a apenas o 16º colocado da League One.

Antes de eliminar o Burnley, a equipe passou por Sheffield United, Accrington e Harrogate nas primeiras fases que disputou. Nigel Clough terá apenas uma dúvida para escalar seus titulares. Luke Bolton deixou o campo do empate com o Rotherham na terça-feira (3), com dores e pode ser preservado no encontro.

Provável escalação do Mansfield: Liam Roberts; Lucas Akins, Elliott Hewitt, Adedeji Oshilaja e Frazer Blake-Tracy; Louis Reed; Will Evans, Jon Russell, George Abbott e Oliver Irow; Rhys Oates. Técnico: Nigel Clough.

Arsenal - Momento e escalação

Líder da Premier League, o Arsenal entra em campo buscando chegar entre os oito melhores da Copa da Inglaterra. A equipe teve uma excelente semana, com vitórias no clássico contra o Chelsea e diante do Brighton. Ambos os resultados, aliado ao tropeço do City contra o Nottingham, ampliaram a vantagem no campeonato para sete pontos.

Os Gunners chegam para o duelo eliminatória com a moral alta, visto esses últimos resultados. Para chegar a quinta rodada, eliminou o Portsmouth e o Wigan nas fases anteriores. Assim como nos primeiros jogos do torneio, Mikel Arteta deve poupar mais da metade dos titulares visando o compromisso da Champions League no meio de semana. Nomes como Saka, Declan Rice, Gyökeres, Ben White, Saliba e Raya devem ser poupados na partida.

Provável escalação do Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Christian Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Christian Norgaard e Martin Zubimendi (Max Dowman); Noni Madueke, Eberechi Eze (Kai Havertz) e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Mansfield x Arsenal

O histórico recente entre Mansfield e Arsenal fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Mansfield e Arsenal

26/01/1929 - Arsenal 2 x 0 Mansfield - (FA Cup)

Estatísticas e curiosidades de Mansfield x Arsenal

O histórico do confronto direto entre as equipes tem apenas uma partida jogada, sendo válida pela própria FA Cup Em 33 jogos na League One, o Mansfield foi vazado em 23 deles, com 37 gols sofridos A equipe tem uma média de 0,7 gols marcados nos últimos dez compromissos O Arsenal marcou o primeiro gol nas suas últimas dez partidas Os Gunners venceram nove dos últimos 12 compromissos fora de casa

Comparação de Odds para Mansfield x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no primeiro tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 1º tempo Menos de 1,5 gols no 1º tempo Betsson 1,85 1,87 Superbet 1,82 1,92 Bet365 1,80 1,90

Resumo dos palpites do Lance para Mansfield x Arsenal

Handicap -3 Arsenal (2,65 na Betsson) Mais de 1,5 gols do Arsenal no 1º tempo (2,10 na Betsson) Gabriel Jesus para marcar a qualquer momento (1,70 na Superbet) Arsenal para ganhar ambos os tempos (1,72 na Bet365)

