Mansfield x Arsenal – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o duelo das oitavas de final da FA Cup 2025/26
O Lance! traz os principais palpites para Mansfield x Arsenal pelas oitavas de final da FA Cup 2025/26. O confronto eliminatória será disputado neste sábado, 7 de março, no One Call Stadium. A bola rola na Inglaterra a partir das 9h15 (horário de Brasília). Aqui no artigo preparado pelo nosso time trazemos todas as informações e análise dos melhores mercados.
Palpite do Lance para Mansfield x Arsenal (07/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A principal aposta neste duelo das oitavas é para o Arsenal confirmar seu favoritismo no jogo com uma boa goleada. Isso porque a diferença entre os dois elencos cria uma expectativa por um domínio sobre a defesa adversária. A equipe balançou as redes ao menos três vezes em metade das últimas 12 partidas.
Além disso, nas duas fases anteriores da copa, encarou equipes com sistemas defensivos inferiores e aplicou quatro gols em ambos. O Mansfield foi vazado em todas as quatro partidas na competição, com oito bolas nas redes. Logo, o cenário é favorável para um domínio dos visitantes no placar.
- O Mansfield não marcou gol em cinco dos últimos oito jogos disputados
- Quatro das últimas cinco partidas do Arsenal tiveram mais de 2,5 gols
- São 59 gols em 30 partidas disputadas pela Premier League
Outros palpites para Mansfield x Arsenal
Contra o Wigan, na fase anterior, o Arsenal confirmou a classificação em 27 minutos. Os quatro gols da partida foram marcados nessa faixa de minutos. O Mansfield é um adversário inferior, que deve apostar bastante em povoar a grande área com muita marcação. Logo, os Gunners têm chances de criar muitas chances logo na primeira etapa. 56% dos últimos 25 gols feitos pela equipe foram nas primeiras etapas.
O atacante vem tendo menos minutos nesta temporada de retorno após uma grave lesão. Contudo, Mikel Arteta deve iniciar com o centroavante diante do Mansfield. Jesus tem cinco gols marcados em 18 jogos na temporada, incluindo um contra o Wigan FA Cup. Como os visitantes devem controlar as ações, o brasileiro deve ter muitas chances para marcar ao menos uma vez.
O favoritismo do time de Londres aliado ao forte banco de reservas favorece a aposta para vencer nos dois tempos. A equipe teve esse mercado na estreia desta edição da copa. A média de tentos feitos no período é de 2,5 por partida. Contra uma defesa que sofre em média 1,1 por jogo, há tendência é de apostar para vencer os dois tempos.
Análise e Forma dos Times
Mansfield - Momento e escalação
O Mansfield tenta repetir a surpresa que causou na última rodada da competição. Fora de casa, o time da terceira divisão eliminou o Burnley, que está na elite inglesa. A vitória por 2 a 1 trouxe o modesto clube para os 16 melhores do torneio. Agora, contudo, a missão será bem mais difícil. Atualmente, é a apenas o 16º colocado da League One.
Antes de eliminar o Burnley, a equipe passou por Sheffield United, Accrington e Harrogate nas primeiras fases que disputou. Nigel Clough terá apenas uma dúvida para escalar seus titulares. Luke Bolton deixou o campo do empate com o Rotherham na terça-feira (3), com dores e pode ser preservado no encontro.
Provável escalação do Mansfield: Liam Roberts; Lucas Akins, Elliott Hewitt, Adedeji Oshilaja e Frazer Blake-Tracy; Louis Reed; Will Evans, Jon Russell, George Abbott e Oliver Irow; Rhys Oates. Técnico: Nigel Clough.
Arsenal - Momento e escalação
Líder da Premier League, o Arsenal entra em campo buscando chegar entre os oito melhores da Copa da Inglaterra. A equipe teve uma excelente semana, com vitórias no clássico contra o Chelsea e diante do Brighton. Ambos os resultados, aliado ao tropeço do City contra o Nottingham, ampliaram a vantagem no campeonato para sete pontos.
Os Gunners chegam para o duelo eliminatória com a moral alta, visto esses últimos resultados. Para chegar a quinta rodada, eliminou o Portsmouth e o Wigan nas fases anteriores. Assim como nos primeiros jogos do torneio, Mikel Arteta deve poupar mais da metade dos titulares visando o compromisso da Champions League no meio de semana. Nomes como Saka, Declan Rice, Gyökeres, Ben White, Saliba e Raya devem ser poupados na partida.
Provável escalação do Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Christian Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Christian Norgaard e Martin Zubimendi (Max Dowman); Noni Madueke, Eberechi Eze (Kai Havertz) e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Mansfield x Arsenal
O histórico recente entre Mansfield e Arsenal fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Mansfield e Arsenal
- 26/01/1929 - Arsenal 2 x 0 Mansfield - (FA Cup)
Estatísticas e curiosidades de Mansfield x Arsenal
- O histórico do confronto direto entre as equipes tem apenas uma partida jogada, sendo válida pela própria FA Cup
- Em 33 jogos na League One, o Mansfield foi vazado em 23 deles, com 37 gols sofridos
- A equipe tem uma média de 0,7 gols marcados nos últimos dez compromissos
- O Arsenal marcou o primeiro gol nas suas últimas dez partidas
- Os Gunners venceram nove dos últimos 12 compromissos fora de casa
Comparação de Odds para Mansfield x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no primeiro tempo:
|Casa
|Mais de 1,5 gols no 1º tempo
|Menos de 1,5 gols no 1º tempo
Betsson
Superbet
Bet365
Resumo dos palpites do Lance para Mansfield x Arsenal
