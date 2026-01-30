O Lance! apresenta os melhores palpites para Liverpool x Newcastle, pela 24ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), em Anfield Road, Liverpool, Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Liverpool x Newcastle (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Mesmo sem resultados totalmente positivos nas rodadas mais recentes, a mudança de postura do Liverpool após o período conturbado do fim do ano passado já apresenta efeitos claros. Antes da derrota na rodada passada da Premier League, a equipe acumulava uma sequência de 15 partidas sem perder, indicando uma retomada consistente.

Outro ponto que chama atenção é o domínio dos Reds no início das partidas, retomando um padrão visto na temporada anterior. Nos jogos mais recentes, o Liverpool tem aberto o placar com frequência e, consequentemente, vencido a primeira etapa. Nosso palpite acompanha esse histórico, indicando a repetição desse cenário no próximo confronto.

O Liverpool marcou o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas Os Reds venceram o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco jogos disputados Em seis dos últimos dez jogos que o Liverpool venceu o primeiro tempo, venceu a partida

Outros palpites para Liverpool x Newcastle

Ambas as equipes apresentam bom volume ofensivo na temporada. Com médias de 1,5 e 1,4 gol marcado, respectivamente, os ataques raramente passam em branco. Diante da expectativa de uma partida movimentada e do histórico recente do confronto — com mais de 2,5 gols em cinco dos últimos seis jogos entre as equipes — o palpite para uma partida acima dessa linha de gols se mostra uma excelente opção.

Nesse mesmo contexto, o mercado de ambas as equipes marcam ganha ainda mais força. O Liverpool sofreu gols em cinco das últimas sete partidas pela Premier League, enquanto o Newcastle foi vazado nos 11 confrontos mais recentes contra os Reds. Além disso, em cinco dos últimos seis duelos entre as equipes, houve gols para os dois lados, reforçando o cenário de jogo aberto e disputado.

Um dos destaques do Liverpool na temporada é Hugo Ekitiké. Até o momento, o atacante francês é quem melhor correspondeu ao investimento feito pelo clube. São 13 gols em 31 partidas com a camisa dos Reds, sendo oito deles pela Premier League. Nosso palpite acompanha o bom momento do jogador, indicando mais uma atuação de destaque.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool chega para a partida sob certa pressão em razão dos resultados recentes. Apesar da goleada por 6 a 0 sobre o Qarabag, pela Champions League, a equipe tem oscilado na Premier League. Os Reds não vencem há cinco rodadas no campeonato inglês, com quatro empates e uma derrota — esta por 3 a 2 para o Bournemouth.

Com isso, o time ocupa a sexta colocação, com 36 pontos, mas uma vitória pode recolocá-lo no Top 4 da competição. Arne Slot terá problemas na lateral direita após a lesão muscular de Jeremie Frimpong no último jogo. Connor Bradley, a outra opção da posição, também segue no departamento médico, e a alternativa mais provável é a improvisação de Dominik Szoboszlai.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Florian Wirtz; Hugo Ekitiké, Mohamed Salah e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle também atravessa um momento de leve turbulência. A equipe foi derrotada pelo Aston Villa em seu último compromisso pela Premier League e, antes disso, havia empatado com o Wolverhampton, lanterna da competição. Com esses resultados, os Magpies caíram para a nona colocação na tabela.

Na Champions League, porém, o desempenho foi positivo na reta final da fase de liga. Com uma vitória e um empate nas últimas rodadas, o Newcastle terminou na 12ª posição e garantiu classificação para os playoffs.

Eddie Howe segue enfrentando problemas no elenco, especialmente por conta de lesões. Tino Livramento, Fabian Schär e Jacob Murphy estão fora, enquanto o brasileiro Joelinton é dúvida para o próximo confronto.

Provável escalação do Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw e Lewis Hall; Lewis Miley, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Harvey Barnes, Yoane Wissa e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Newcastle

O histórico recente entre Liverpool e Newcastle é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Liverpool x Newcastle

25/08/2025 - Newcastle 2 x 3 Liverpool (Premier League) 16/03/2025 - Liverpool 1 x 2 Newcastle (Copa da Liga Inglesa) 26/02/2025 - Liverpool 2 x 0 Newcastle (Premier League) 04/12/2024 - Newcastle 3 x 3 Liverpool (Premier League) 01/01/2024 - Liverpool 4 x 2 Newcastle (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Newcastle

Em todas as competições foram disputados 189 jogos entre as duas equipes, com 94 vitórias do Liverpool, 45 empates e 50 triunfos do Newcastle Na temporada, o Liverpool registra 63 gols marcados e 47 gols sofridos, em 35 partidas disputadas O Newcastle vem com 60 gols marcados e 43 gols sofridos, em 36 jogos na temporada Em cinco dos últimos seis confrontos entre Liverpool e Newcastle tivemos mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando Hugo Ekitiké registra 13 gols com a camisa do Liverpool na temporada

Comparação de Odds para Liverpool x Newcastle

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Newcastle

