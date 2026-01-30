menu hamburguer
Leeds x Arsenal – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e as odds para Leeds x Arsenal na Premier League

Leonardo Wisniewski
São Paulo (SP)
Dia 30/01/2026
07:00
Confira os palpites do Lance para Leeds x Arsenal pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 12h (horário de Brasília). A bola rola no Elland Road, em Leeds, na Inglaterra, em jogo válido pela 24ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Leeds x Arsenal (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal aparece como favorito para vencer porque chega mais consistente coletivamente e com maior controle dos jogos fora de casa. A equipe de Mikel Arteta consegue sustentar posse qualificada, pressionar alto e reduzir o volume ofensivo dos adversários, o que tende a pesar contra um Leeds que oscila bastante defensivamente.

Além disso, o cenário favorece o Arsenal pela capacidade de transformar domínio territorial em chances claras, mesmo quando atua como visitante. Diante de um Leeds que costuma conceder espaços e sofrer gols com frequência, o time londrino tem caminho aberto para impor seu ritmo e buscar os três pontos.

  1. Arsenal soma sete vitórias na série do confronto
  2. Arsenal está há 14 jogos sem derrota contra o Leeds
  3. O Leeds United sofreu gol em sete partidas

Outros palpites para Leeds x Arsenal

Os mercados de ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols se sustentam pelo perfil recente das duas equipes, que combinam produção ofensiva constante com vulnerabilidades defensivas. O Leeds teve gols dos dois lados em 8/10 jogos, enquanto o Arsenal repete esse padrão em cinco de seis, além de ultrapassar a linha de 2,5 gols em cinco de seis partidas, cenário típico de jogos abertos e com ritmo alto.

Já o palpite em menos de 3,5 cartões encontra respaldo disciplinar e no perfil da arbitragem. Leeds e Arsenal ficaram abaixo de 4,5 cartões em sete de nove e sete de oito jogos, respectivamente, enquanto Stuart Attwell apresenta média de 3,47 cartões por rodada, o que reforça a tendência de uma partida com controle disciplinar e poucas interrupções.

Análise e Forma dos Times

Leeds - Momento e escalação

O Leeds entra nesta rodada pressionado pela luta contra o rebaixamento, com 26 pontos somados em campanha irregular, mas que ganhou fôlego nas últimas semanas. A equipe de Daniel Farke vem de três jogos de invencibilidade, com vitórias sobre Derby County e Fulham, além do empate diante do Everton, mostrando evolução competitiva e maior solidez coletiva no último compromisso.

Para o duelo, o Leeds ainda convive com desfalques importantes: Jaka Bijol e Lukas Nmecha seguem fora, enquanto Daniel James e Gudmundsson aparecem como possíveis retornos. O ponto forte tem sido a intensidade sem a bola e a capacidade de competir em jogos físicos, mas a fragilidade defensiva ao longo da temporada e a dificuldade para sustentar vantagem no placar seguem como riscos diante de um adversário mais qualificado tecnicamente.

Provável escalação do Leeds: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal chega à rodada na liderança da Premier League, com 50 pontos e campanha consistente de 15 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, mantendo vantagem sobre Manchester City e Aston Villa, ambos com 46, e sobre o Manchester United, com 38. O time de Mikel Arteta sustenta o topo da tabela com forte controle dos jogos, alto volume ofensivo e regularidade mesmo atuando fora de casa.

Para o confronto, a comissão técnica ainda avalia as condições de Jurrien Timber e Saliba, que podem reforçar o sistema defensivo, enquanto o jovem Max Dowman segue fora por lesão ligamentar no tornozelo. O ponto forte do Arsenal é a organização coletiva aliada à intensidade na pressão pós-perda, mas eventuais ausências na zaga podem abrir brechas diante de um Leeds que costuma explorar transições rápidas.

Provável escalação do Arsenal: Raya; Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapie; Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Leeds x Arsenal

O histórico recente entre Leeds e Arsenal fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Leeds x Arsenal

  • 23/08/2025 – Arsenal 5 x 0 Leeds United (Premier League)
  • 01/04/2023 – Arsenal 4 x 1 Leeds United (Premier League)
  • 16/10/2022 – Leeds United 0 x 1 Arsenal (Premier League)
  • 08/05/2022 – Arsenal 2 x 1 Leeds United (Premier League)
  • 18/12/2021 – Leeds United 1 x 4 Arsenal (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Leeds x Arsenal

  1. O Arsenal venceu os últimos sete confrontos contra o Leeds United, mantendo ampla superioridade recente no duelo
  2. A equipe londrina não perde para o Leeds há 14 jogos, reforçando um longo jejum do rival no confronto direto
  3. O Leeds sofreu gol em todos os últimos sete jogos diante do Arsenal, evidenciando fragilidade defensiva específica no duelo
  4. Quatro dos últimos cinco encontros entre Leeds e Arsenal terminaram com mais de 2,5 gols, cenário alinhado a jogos abertos entre as equipes
  5. O Arsenal marcou o primeiro gol nos últimos sete confrontos e venceu o primeiro tempo em cinco deles, mostrando controle precoce das partidas

Comparação de Odds para Leeds x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

CasaAmbas as equipes marcamAmbas as equipes marcam: não

Betsson

1,80

1,98

Betano

1,82

2,00

Bet365

1,80

1,98

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Leeds x Arsenal

  1. Resultado: Arsenal vence (1,55 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam (1,95 na Betsson)
  3. Mais de 2,5 gols (1,89 na Superbet)
  4. Menos de 3,5 cartões (1,88 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

