Leeds x Arsenal – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Leeds x Arsenal pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 12h (horário de Brasília). A bola rola no Elland Road, em Leeds, na Inglaterra, em jogo válido pela 24ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Leeds x Arsenal (31/01/2026)
O Arsenal aparece como favorito para vencer porque chega mais consistente coletivamente e com maior controle dos jogos fora de casa. A equipe de Mikel Arteta consegue sustentar posse qualificada, pressionar alto e reduzir o volume ofensivo dos adversários, o que tende a pesar contra um Leeds que oscila bastante defensivamente.
Além disso, o cenário favorece o Arsenal pela capacidade de transformar domínio territorial em chances claras, mesmo quando atua como visitante. Diante de um Leeds que costuma conceder espaços e sofrer gols com frequência, o time londrino tem caminho aberto para impor seu ritmo e buscar os três pontos.
- Arsenal soma sete vitórias na série do confronto
- Arsenal está há 14 jogos sem derrota contra o Leeds
- O Leeds United sofreu gol em sete partidas
Outros palpites para Leeds x Arsenal
Os mercados de ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols se sustentam pelo perfil recente das duas equipes, que combinam produção ofensiva constante com vulnerabilidades defensivas. O Leeds teve gols dos dois lados em 8/10 jogos, enquanto o Arsenal repete esse padrão em cinco de seis, além de ultrapassar a linha de 2,5 gols em cinco de seis partidas, cenário típico de jogos abertos e com ritmo alto.
Já o palpite em menos de 3,5 cartões encontra respaldo disciplinar e no perfil da arbitragem. Leeds e Arsenal ficaram abaixo de 4,5 cartões em sete de nove e sete de oito jogos, respectivamente, enquanto Stuart Attwell apresenta média de 3,47 cartões por rodada, o que reforça a tendência de uma partida com controle disciplinar e poucas interrupções.
Análise e Forma dos Times
Leeds - Momento e escalação
O Leeds entra nesta rodada pressionado pela luta contra o rebaixamento, com 26 pontos somados em campanha irregular, mas que ganhou fôlego nas últimas semanas. A equipe de Daniel Farke vem de três jogos de invencibilidade, com vitórias sobre Derby County e Fulham, além do empate diante do Everton, mostrando evolução competitiva e maior solidez coletiva no último compromisso.
Para o duelo, o Leeds ainda convive com desfalques importantes: Jaka Bijol e Lukas Nmecha seguem fora, enquanto Daniel James e Gudmundsson aparecem como possíveis retornos. O ponto forte tem sido a intensidade sem a bola e a capacidade de competir em jogos físicos, mas a fragilidade defensiva ao longo da temporada e a dificuldade para sustentar vantagem no placar seguem como riscos diante de um adversário mais qualificado tecnicamente.
Provável escalação do Leeds: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.
Arsenal - Momento e escalação
O Arsenal chega à rodada na liderança da Premier League, com 50 pontos e campanha consistente de 15 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, mantendo vantagem sobre Manchester City e Aston Villa, ambos com 46, e sobre o Manchester United, com 38. O time de Mikel Arteta sustenta o topo da tabela com forte controle dos jogos, alto volume ofensivo e regularidade mesmo atuando fora de casa.
Para o confronto, a comissão técnica ainda avalia as condições de Jurrien Timber e Saliba, que podem reforçar o sistema defensivo, enquanto o jovem Max Dowman segue fora por lesão ligamentar no tornozelo. O ponto forte do Arsenal é a organização coletiva aliada à intensidade na pressão pós-perda, mas eventuais ausências na zaga podem abrir brechas diante de um Leeds que costuma explorar transições rápidas.
Provável escalação do Arsenal: Raya; Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapie; Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Leeds x Arsenal
O histórico recente entre Leeds e Arsenal fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Leeds x Arsenal
- 23/08/2025 – Arsenal 5 x 0 Leeds United (Premier League)
- 01/04/2023 – Arsenal 4 x 1 Leeds United (Premier League)
- 16/10/2022 – Leeds United 0 x 1 Arsenal (Premier League)
- 08/05/2022 – Arsenal 2 x 1 Leeds United (Premier League)
- 18/12/2021 – Leeds United 1 x 4 Arsenal (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Leeds x Arsenal
- O Arsenal venceu os últimos sete confrontos contra o Leeds United, mantendo ampla superioridade recente no duelo
- A equipe londrina não perde para o Leeds há 14 jogos, reforçando um longo jejum do rival no confronto direto
- O Leeds sofreu gol em todos os últimos sete jogos diante do Arsenal, evidenciando fragilidade defensiva específica no duelo
- Quatro dos últimos cinco encontros entre Leeds e Arsenal terminaram com mais de 2,5 gols, cenário alinhado a jogos abertos entre as equipes
- O Arsenal marcou o primeiro gol nos últimos sete confrontos e venceu o primeiro tempo em cinco deles, mostrando controle precoce das partidas
Comparação de Odds para Leeds x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Leeds x Arsenal
