Juventus x Bologna – Palpites, análise e odds (19/04)

A Juventus recebe o Bologna neste domingo, 19 de abril de 2026, no Allianz Stadium, em Turim, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Os bianconeri ocupam o quarto lugar com 60 pontos e brigam para garantir vaga direta na próxima Champions League. O Bologna, por sua vez, chega abalado depois de ser eliminado pelo Aston Villa nas quartas de final da Europa League, com derrota agregada de 7 x 1.

A equipe de Luciano Spalletti vive o melhor momento da temporada, com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos de Serie A e apenas um gol sofrido no período. O Bologna, oitavo colocado com 48 pontos, tenta se reerguer sob o comando de Vincenzo Italiano após a goleada sofrida em Birmingham. Os dados apontam que os rossoblù ainda lutam por uma vaga europeia, mas o desgaste físico e mental tende a cobrar caro neste compromisso fora de casa.

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Análise da partida

A Juventus vem de vitória magra mas valiosa por 1 x 0 sobre a Atalanta em Bérgamo, resultado que permitiu aos bianconeri ultrapassar o Como e assumir o quarto lugar isolado da Serie A. Spalletti devolveu solidez à equipe na reta final, mostrando capacidade de vencer sem brilhar e de defender resultados curtos. O time marcou nove gols e sofreu apenas um nas últimas cinco rodadas do Italiano.

O desempenho em casa tem sido decisivo na briga pelo G-4. A equipe acumula vitórias importantes contra Pisa por 4 x 0 e Genoa por 2 x 0 no Allianz Stadium nas últimas semanas, em ambos os casos sem sofrer gols. O torcedor bianconero sabe que cada ponto perdido em Turim pode custar a participação direta na fase de liga da próxima Champions, com Como, Roma e Atalanta colados na briga.

O Bologna tropeçou em momentos importantes da reta final e ficou sem o objetivo europeu mais palpável após a goleada por 4 x 0 diante do Aston Villa em Villa Park. A equipe sofreu sete gols nos dois jogos do confronto e foi dominada do início ao fim no segundo embate. Italiano agora precisa motivar o grupo apenas pelo Campeonato Italiano, onde os rossoblù ainda sonham com vaga na Conference League.

Palpites para Juventus x Bologna

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Confrontos diretos

A Juventus tem ampla vantagem histórica no confronto: 79 vitórias, 54 empates e apenas 23 derrotas em 156 jogos pela Serie A. Os bianconeri estão invictos há 26 partidas seguidas contra o Bologna no Italiano, segunda maior sequência do clube na competição. Atrás apenas da série contra a Atalanta entre 2001 e 2020.

O Bologna não vence a Juve há 14 anos, recorte que ganha peso a cada nova rodada do confronto. Nos últimos dez encontros diretos, foram quatro vitórias dos bianconeri e seis empates, sem nenhum triunfo emiliano.

No primeiro turno, em 14 de dezembro de 2025, a Juventus venceu por 1 x 0 no Estádio Renato Dall'Ara com gol de Juan Cabal de cabeça, após assistência de Yildiz. O zagueiro Heggem foi expulso no segundo tempo e desequilibrou a partida ao deixar o Bologna com dez homens. O retrospecto pesa mentalmente sobre o time emiliano, principalmente quando a partida é decidida em Turim.

Notícias de Juventus e Bologna

Juventus: desfalques e dúvidas

Spalletti tem uma enfermaria cheia, mas ganhou reforços importantes para o duelo. Cinco jogadores estão fora segundo o Tuttosport: Dusan Vlahovic, com problema na panturrilha sofrido no aquecimento contra o Genoa, Arkadiusz Milik, com lesão muscular grau dois que pode encerrar sua temporada, e Mattia Perin, com a panturrilha direita ainda dolorida. Juan Cabal segue afastado por uma lesão de adutor que o tira do restante da temporada, e Vasilije Adzic é avaliado dia a dia.

A boa notícia para o técnico toscano é o retorno previsto de Kenan Yildiz, Khephren Thuram e Lloyd Kelly, todos disponíveis para começar a partida. Gleison Bremer também está recuperado da longa ausência por lesão e dá fôlego ao setor defensivo. Michele Di Gregorio segue como titular no gol, posição que não deve mudar tão cedo.

Provável escalação da Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Técnico: Luciano Spalletti.

Bologna: desfalques e dúvidas

Vincenzo Italiano também precisa lidar com problemas físicos sensíveis após o desgaste das partidas europeias contra o Aston Villa. Estevão Pedrola, Emil Holm e Dan Ndoye seguem fora por lesão, e Lukasz Skorupski continua afastado, abrindo espaço para Federico Ravaglia entre os postes. Nicolò Casale e Martin Vitik também são dúvidas e dependem de avaliação na semana de jogo.

Italiano deve manter o esquema 4-2-3-1, base do seu modelo, e apostar em Santiago Castro como referência ofensiva ao lado de Riccardo Orsolini. O Bologna pega a pior sequência possível para visitar o Allianz: três derrotas nos últimos cinco compromissos contando o agregado da Europa League, além da goleada sofrida em Villa Park 72 horas antes do jogo em Turim.

Provável escalação do Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Destaques individuais de Juventus x Bologna

Jogador destaque · Juventus Kenan Yildiz 10 Gols na Serie A 2025/26 6 Assistências na Serie A 7,56 Nota média no FotMob Decisivo Assistência no gol do primeiro turno Jogador destaque · Bologna Riccardo Orsolini 7 Gols na Serie A 2025/26 10 Gols no total na temporada 94% Aproveitamento em pênaltis na carreira 7,01 Nota média no FotMob

Os técnicos

Luciano Spalletti chegou ao banco da Juventus depois da demissão de Igor Tudor no fim do ano passado e tem entregado resultados consistentes. O técnico que conquistou o Scudetto pelo Napoli em 2023 organizou um time mais sólido defensivamente e devolveu confiança a peças como Kenan Yildiz e Manuel Locatelli. A equipe vinha de duas derrotas seguidas em outubro quando ele assumiu, e desde então o cenário mudou de figura.

Vincenzo Italiano ergueu a Coppa Italia com o Bologna em 2024/25 e mantém a identidade ofensiva e o pressing alto que marcaram sua passagem pela Fiorentina. Sua equipe, no entanto, paga o preço da maratona europeia e enfrenta um momento de oscilação. O treinador precisa equilibrar o grupo física e mentalmente para evitar derrocada na reta final do campeonato.

Análise tática

A Juventus deve repetir o 3-4-2-1 que se firmou desde a chegada de Spalletti, com Kalulu, Bremer e Kelly formando o trio defensivo, e McKennie e Cambiaso atuando como alas longas. Conceição e Yildiz operam por trás do centroavante, função que neste compromisso deve ficar com Jonathan David, já que Vlahovic está fora. O sistema dá liberdade aos meias para girar entre as linhas e atacar os meio-campistas adversários.

O Bologna mantém o 4-2-3-1 codificado por Italiano, com linha defensiva alta, dupla de marcação no meio e um trio criativo por trás de Castro. A pressão alta é a marca registrada do time emiliano, mas o desgaste físico das últimas semanas pode comprometer a intensidade. Os dados indicam que o pressing rossoblù tende a perder eficiência depois da hora de jogo, ponto que a Juventus deve explorar com transições rápidas.

A principal arma da Juventus no Allianz será atacar os corredores laterais, justamente onde Cambiaghi e Orsolini deixam espaço quando o Bologna avança. Yildiz tende a se posicionar entre as linhas para receber bola limpa e atacar o miolo defensivo. Pelo lado emiliano, a maior chance de gol vem das bolas paradas e dos contra-ataques rápidos com Orsolini puxando do lado direito.

Prognóstico de placar exato para Juventus x Bologna

🎯 Palpite do Lance! Juventus 2 x 0 Bologna A Juventus chega embalada e em casa, contra um Bologna desgastado fisicamente após a goleada sofrida na Inglaterra. Spalletti deve segurar o resultado com a dupla Yildiz e Conceição alimentando David, e a defesa reforçada pelo retorno de Bremer. A Juventus marcou nove gols e sofreu apenas um nas últimas cinco rodadas da Serie A

gols e sofreu apenas nas últimas rodadas da Serie A O Bologna sofreu sete gols nos últimos dois jogos contra o Aston Villa pela Europa League

gols nos últimos jogos contra o Aston Villa pela Europa League Em casa, a Juventus venceu Pisa por 4 x 0 e Genoa por 2 x 0 sem sofrer gols nas últimas semanas

e Genoa por sem sofrer gols nas últimas semanas O Bologna não vence a Juve há 14 anos e está invicto contra o Bologna em 26 jogos seguidos no Italiano Resumo dos palpites do Lance para Juventus x Bologna Melhor palpite do jogo: Vitória da Juventus – Odd 1,50 na Betsson Palpite alternativo: Yildiz marca a qualquer momento – Odd 2,70 na Betsson Palpite alternativo 2: Menos de 3,5 gols – Odd 1,40 na Superbet Palpite alternativo 3: Vitória da Juventus e ambas as equipes não marcam – Odd 3,30 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Juventus 2 x 1 Bologna – Odd 7,50 na Betsson