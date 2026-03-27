Iraque x Bolívia – Palpites, análise e odds (01/04)

Uma vaga na Copa do Mundo de 2026 estará em jogo. Iraque e Bolívia se enfrentam na quarta-feira, 1 de abril de 2026, às 0h (horário de Brasília), no Estádio BBVA, o El Gigante de Acero, em Guadalupe, na região metropolitana de Monterrey, pela final do Caminho 2 da repescagem intercontinental da FIFA. Trata-se de um confronto eliminatório em jogo único, e quem vencer garante presença no Grupo I do Mundial, ao lado de França, Noruega e Senegal.

Para o Iraque, a oportunidade representa a chance de voltar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986. Para a Bolívia, a missão é encerrar um jejum de 32 anos sem disputar o torneio, já que sua última participação foi em 1994, nos Estados Unidos. O peso histórico do duelo é enorme para os dois lados.

As odds apontam um confronto equilibrado, com o Iraque cotado como leve favorito a 2.50, empate a 3.17 e Bolívia a 2.97. São duas seleções que raramente frequentam o palco principal do futebol mundial, e para uma delas esta noite pode representar uma mudança completa de cenário.

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Análise da partida

O Iraque chegou à repescagem intercontinental após uma campanha irregular, mas marcada por resiliência, nas Eliminatórias Asiáticas. Na terceira fase, os Leões da Mesopotâmia terminaram na terceira posição do Grupo B, atrás de Coreia do Sul e Jordânia, e ficaram fora da classificação direta.

Na quarta fase, o Iraque passou pela Indonésia com vitória por 1 x 0, mas acabou atrás da Arábia Saudita no saldo de gols depois de um empate sem gols entre as duas seleções. A vaga foi confirmada apenas na quinta fase, diante dos Emirados Árabes Unidos: empate por 1 x 1 na ida, em Abu Dhabi, e vitória dramática por 2 x 1 em Basra, com um pênalti convertido por Amir Al-Ammari aos 107 minutos.

A preparação para este playoff, porém, foi cercada por dificuldades fora de campo. O conflito no Oriente Médio levou ao fechamento do espaço aéreo iraquiano, obrigando a federação a fretar jatos particulares para transportar o elenco. O técnico Graham Arnold chegou a pedir à FIFA o adiamento da partida, alegando dificuldades para reunir todos os jogadores. A delegação encarou mais de 25 horas de viagem e ainda lidou com problemas para obter vistos mexicanos. Mesmo assim, o grupo de 26 jogadores foi reunido em Monterrey.

A Bolívia, por sua vez, percorreu um caminho mais longo até esta decisão. A equipe comandada por Oscar Villegas terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima colocação, com 20 pontos, somando seis vitórias, dois empates e dez derrotas, e assim garantiu presença na repescagem. O resultado mais marcante foi a vitória por 1 x 0 sobre o Brasil na última rodada, em El Alto, com gol de Miguelito, triunfo que selou a classificação.

Na semifinal da repescagem, disputada no mesmo Estádio BBVA, em 26 de março, a Bolívia superou o Suriname por 2 x 1, de virada. Liam van Gelderen abriu o placar para os surinameses, mas Moises Paniagua e Miguelito, de pênalti, garantiram a classificação boliviana. O fato de já ter atuado no estádio pode representar uma vantagem sutil para La Verde.

O Iraque chega com a vantagem de não ter disputado a semifinal e, por isso, aparece fisicamente mais descansado. A Bolívia, em contrapartida, traz o embalo da vitória recente e a familiaridade com o gramado e com as condições locais. O confronto se desenha, portanto, em um equilíbrio delicado entre frescor físico e ritmo de jogo.

Outros palpites para Iraque x Bolívia

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Confrontos diretos

Iraque e Bolívia nunca se enfrentaram na história do futebol. Não há um único registro de confronto oficial ou amistoso entre as duas seleções. É um duelo inédito em qualquer nível.

Esse ineditismo elimina qualquer análise de retrospecto direto e obriga a avaliação a se basear exclusivamente na forma recente, no contexto tático e no momento de cada equipe. Em jogos únicos eliminatórios, a ausência de referências históricas tende a aumentar a imprevisibilidade.

No cenário continental, o Iraque carrega o prestígio de ter sido campeão da Copa da Ásia em 2007, derrotando Austrália, Coreia do Sul e Arábia Saudita naquela campanha memorável. Já a Bolívia tem experiência limitada em competições eliminatórias fora da América do Sul, onde o fator altitude de La Paz costuma ser seu trunfo mais valioso. Em Monterrey, a 540 metros acima do nível do mar, esse diferencial não existe.

Notícias de Iraque e Bolívia

Iraque: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Iraque é o capitão Jalal Hassan, cortado por falta de condições físicas. Ahmed Yahya também ficou fora da lista de 26 convocados. Karrar Nabil, Mustafa Saadoun e Montazar Majid, que atua na Suécia, são outras ausências que deixam lacunas no elenco.

Graham Arnold convocou um grupo misto entre jogadores da liga iraquiana e profissionais baseados no exterior. Ali Al-Hamadi, atacante do Luton Town e primeiro iraquiano a jogar na Premier League, é o principal nome ofensivo. Zidan Iqbal, meia com passagem pelo Manchester United, adiciona qualidade técnica ao meio-campo. Ayman Hussein e Mohanad Ali completam as opções de ataque.

Provável escalação do Iraque (4-3-3): Kamil Saadi; Rebin Sulaka, Akam Hashim, Hussein Ali e Munaf Younis; Zidan Iqbal, Ibrahim Bayesh e Amir Al-Ammari; Ali Jassem, Ali Al-Hamadi e Ayman Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Bolívia: desfalques e dúvidas

A grande ausência da Bolívia é Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção com 38 gols em 108 jogos. O atacante de 38 anos voltou da aposentadoria em fevereiro, mas Óscar Villegas optou por não incluí-lo na lista de 28 convocados, priorizando o núcleo que disputou as Eliminatórias.

A boa notícia é que Miguelito, herói da vitória sobre o Suriname e autor do gol contra o Brasil que garantiu a repescagem, está em campo e disponível. Carlos Lampe, goleiro de 39 anos com 64 jogos pela seleção, deve ser titular. Ele é o jogador com mais partidas pela Bolívia e sonha em encerrar a carreira disputando uma Copa do Mundo.

A Bolívia tem um elenco composto quase inteiramente por jogadores da liga nacional, com exceções como Miguelito (Santos) e Robson Matheus (que atuou no futebol brasileiro). O desgaste da semifinal é um fator a ser monitorado, já que o time jogou três dias antes.

Provável escalação da Bolívia (4-2-3-1): Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl e Robson Matheus; Paniagua, Miguelito e Ervin Vaca; Enzo Monteiro. Técnico: Óscar Villegas.

Destaques individuais de Iraque x Bolívia

Jogador destaque · Iraque Ali Al-Hamadi Centroavante · 24 anos · Luton Town (ENG) 16 Jogos pela seleção do Iraque 4 Gols pela seleção iraquiana Pioneiro Primeiro iraquiano na Premier League 1,87m Presença aérea e jogo de costas Jogador destaque · Bolívia Miguelito Meia-atacante · 21 anos · Santos (BRA) 30 Jogos pela seleção da Bolívia 9 Gols pela seleção boliviana 8 Gols nas Eliminatórias Sul-Americanas Decisivo Gol contra o Brasil e na semifinal vs. Suriname

Os técnicos

Graham Arnold é um treinador que conhece a pressão de jogos eliminatórios. O australiano de 63 anos comandou a Seleção Australiana na Copa do Mundo de 2022, levando os Socceroos até as oitavas de final, onde caíram diante da Argentina, futura campeã. Ele assumiu o Iraque em abril de 2025, após a demissão de Jesús Casas, com a missão clara de levar os Leões da Mesopotâmia de volta ao Mundial.

O estilo de Arnold combina organização defensiva com transições rápidas. Ele tem experiência em montar equipes competitivas com elencos modestos e sabe extrair o máximo de jogadores que não atuam nas grandes ligas europeias. O desafio logístico que enfrentou nas semanas anteriores ao jogo é o maior obstáculo de sua carreira.

Óscar Villegas, do outro lado, é o arquiteto da transformação boliviana. Assumiu a seleção em meados de 2024 e mudou a atmosfera do grupo. Sob seu comando, a Bolívia venceu Chile fora de casa, bateu a Colômbia em El Alto e derrotou o Brasil na última rodada das Eliminatórias. São resultados que pareciam impensáveis para uma seleção que havia vencido apenas oito jogos em toda a história das Eliminatórias Sul-Americanas antes deste ciclo.

Villegas trouxe jogadores jovens, reduziu a pressão do grupo e apostou em um estilo de jogo mais agressivo. A transição geracional, sem Marcelo Moreno na convocação, é uma decisão ousada que demonstra confiança no projeto.

Análise tática

O Iraque deve se organizar em 4-3-3, sistema que Graham Arnold conhece bem de seu tempo com a Austrália. A ideia é controlar o meio-campo com Zidan Iqbal e Ibrahim Bayesh, oferecendo opções de passe para alimentar Ali Al-Hamadi como referência central. Ali Jassem e Ayman Hussein, pelos lados, explorarão a velocidade nas transições.

A principal força do Iraque está na solidez defensiva. Nas Eliminatórias Asiáticas, Arnold priorizou a organização sem a bola e a capacidade de sofrer poucos gols. O problema é a falta de ritmo competitivo: o último jogo oficial do Iraque foi a vitória sobre os Emirados Árabes em novembro de 2025, há mais de quatro meses.

A Bolívia, em 4-2-3-1, vai apostar na criatividade de Miguelito como meia central avançado, com Paniagua e Ervin Vaca nas pontas alimentando Enzo Monteiro como centroavante. Villamíl e Robson Matheus fornecem proteção defensiva ao quarteto de trás.

O ponto fraco da Bolívia é a defesa. Nas Eliminatórias Sul-Americanas, foram 35 gols sofridos em 18 jogos, a segunda pior marca da competição, atrás apenas do Peru. O setor defensivo pode ser vulnerável às transições rápidas do Iraque, especialmente se o jogo ficar aberto.

O duelo tático central será entre a solidez iraquiana e a intensidade ofensiva boliviana. Se o Iraque conseguir marcar primeiro, pode administrar o resultado com sua organização. Se a Bolívia abrir o placar, o jogo pode se abrir de forma perigosa para ambos.

Outro fator relevante é o desgaste. A Bolívia jogou há apenas quatro dias, enquanto o Iraque está há meses sem partida oficial. Nenhuma das duas situações é ideal, mas de maneiras diferentes: os bolivianos podem sentir fisicamente, enquanto os iraquianos podem demorar para encontrar o ritmo.

Prognóstico de placar exato para Iraque x Bolívia

🎯 Palpite do Lance! Iraque 1 x 0 Bolívia O Iraque deve prevalecer em um jogo truncado. A organização defensiva de Graham Arnold e o frescor físico de quem não jogou a semifinal são vantagens reais. A Bolívia, apesar do embalo, sofre com uma defesa frágil e o desgaste de ter jogado há quatro dias. A Bolívia sofreu 35 gols em 18 jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, quase dois por partida

gols em jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, quase por partida O Iraque não sofreu gol em três dos últimos cinco jogos oficiais das Eliminatórias Asiáticas

dos últimos jogos oficiais das Eliminatórias Asiáticas A Bolívia venceu apenas duas de dez partidas como visitante nas Eliminatórias da CONMEBOL

de partidas como visitante nas Eliminatórias da CONMEBOL Jogos eliminatórios em campo neutro tendem a ser mais cautelosos e com poucos gols Previsão final: O Iraque classifica-se para a Copa do Mundo de 2026, entrando no Grupo I ao lado de França, Noruega e Senegal. Vitória magra por 1 x 0.

Resumo dos palpites do Lance para Iraque x Bolívia