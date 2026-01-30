Guarani x Ponte Preta – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Guarani x Ponte Preta no Paulistão
Confira os palpites do Lance para Guarani x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O duelo acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Guarani x Ponte Preta (31/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Guarani chega para o dérbi campineiro em um momento mais estável dentro do Campeonato Paulista. A equipe tem mostrado evolução competitiva rodada a rodada, com maior organização defensiva e capacidade de controlar o ritmo das partidas, especialmente atuando no Brinco de Ouro. Mesmo sem um volume ofensivo avassalador, o Bugre tem sido eficiente na gestão dos jogos, cometendo poucos erros e aproveitando bem os momentos de superioridade.
Do outro lado, a Ponte Preta vive cenário mais delicado na competição. A Macaca ainda não venceu no torneio e apresenta dificuldades claras tanto na construção ofensiva quanto na sustentação defensiva, sofrendo gols em todas as rodadas. A pressão por resultado aumenta, mas o desempenho recente indica um time vulnerável, que sente quando precisa sair para o jogo — fator que favorece o Guarani, sobretudo em um clássico onde o mando de campo pesa.
- Guarani está sem derrotas há três jogos na temporada
- Ponte Preta não venceu nenhuma das cinco partidas disputadas
- Ponte Preta sofreu gol em cinco jogos consecutivos no Paulistão
Outros palpites para Guarani x Ponte Preta
Os números indicam um clássico mais travado e de forte disputa física. A tendência de menos de 2,5 gols é clara pelo padrão recente das equipes, que têm baixa produção ofensiva e jogos com placares curtos ao longo da temporada.
Nesse cenário, o Guarani surge com boas chances de marcar primeiro, já que a Ponte Preta sofreu o gol inicial em cinco de cinco partidas. O mercado de mais de 6,5 cartões também se sustenta pelo perfil disciplinar recente e pelo histórico de jogos tensos entre os rivais, normalmente com muitas faltas e interrupções.
Análise e Forma dos Times
Guarani - Momento e escalação
O Guarani vive um momento de maior estabilidade no Campeonato Paulista. A equipe ocupa a 5ª colocação, com oito pontos, e vem de vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, resultado que reforçou a confiança do elenco. A campanha é equilibrada, com boa capacidade de competir mesmo em jogos mais fechados, especialmente atuando no Brinco de Ouro, onde costuma controlar melhor o ritmo das partidas.
Como ponto forte, o Bugre se destaca pela organização defensiva e pela intensidade sem a bola, características importantes para um clássico. Em contrapartida, o setor ofensivo ainda oscila e depende de poucas peças para criar chances claras, o que limita o volume de gols. Para o duelo, a tendência é de um time competitivo, mas pragmático, apostando na solidez defensiva e no apoio da torcida.
Provável escalação do Guarani: Caique, Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo, Guilherme Parede, Mirandinha, Isaque; Maranhão. Técnico: Matheus Costa.
Ponte Preta - Momento e escalação
A Ponte Preta chega ao clássico em situação delicada no Campeonato Paulista. A equipe ocupa a 16ª e última colocação, com apenas um ponto em cinco partidas, resultado de um empate e quatro derrotas. A sequência negativa aumentou a pressão interna e externa, tornando o dérbi um jogo de caráter urgente para tentar estancar a crise e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.
Dentro de campo, a Macaca apresenta fragilidades claras, sobretudo na consistência defensiva e na dificuldade para sustentar intensidade ao longo dos jogos. O ponto positivo é o nível de competitividade típico de clássicos, mas o momento técnico pesa contra. A tendência é de um time mais cauteloso, priorizando não se expor, ainda que precise pontuar para mudar o cenário.
Provável escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Lucas Cunha, David Braz, Jean Carlos; Rodrigo Souza, Tárik, Diego Tavares, Lucas Emanuel, Cristiano; Vitor Pernambuco. Técnico: Marcelo Fernandes.
Confronto direto e estatísticas de Guarani x Ponte Preta
O histórico recente entre Guarani x Ponte Preta fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Guarani x Ponte Preta
- 11/10/2025 – Ponte Preta 2 x 0 Guarani (Série C)
- 06/09/2025 – Guarani 0 x 1 Ponte Preta (Série C)
- 02/08/2025 – Ponte Preta 1 x 1 Guarani (Série C)
- 09/02/2025 – Ponte Preta 2 x 0 Guarani (Campeonato Paulista)
- 20/10/2024 – Ponte Preta 0 x 1 Guarani (Série B)
Estatísticas e curiosidades de Guarani x Ponte Preta
- O Guarani chega ao dérbi com uma sequência de três jogos sem derrota na temporada
- A Ponte Preta ainda não venceu no campeonato e acumula cinco partidas sem vitória
- A Macaca sofreu gol em todos os cinco jogos disputados até aqui
- O Guarani participou de partidas com menos de 2,5 gols em todas as últimas sete partidas
- A Ponte Preta também apresenta perfil de poucos gols: seis de oito jogos terminaram com menos de 2,5 gols
Comparação de Odds para Guarani x Ponte Preta
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Guarani x Ponte Preta
