Guarani x Ponte Preta – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Guarani x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O duelo acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Guarani x Ponte Preta (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Guarani chega para o dérbi campineiro em um momento mais estável dentro do Campeonato Paulista. A equipe tem mostrado evolução competitiva rodada a rodada, com maior organização defensiva e capacidade de controlar o ritmo das partidas, especialmente atuando no Brinco de Ouro. Mesmo sem um volume ofensivo avassalador, o Bugre tem sido eficiente na gestão dos jogos, cometendo poucos erros e aproveitando bem os momentos de superioridade.

Do outro lado, a Ponte Preta vive cenário mais delicado na competição. A Macaca ainda não venceu no torneio e apresenta dificuldades claras tanto na construção ofensiva quanto na sustentação defensiva, sofrendo gols em todas as rodadas. A pressão por resultado aumenta, mas o desempenho recente indica um time vulnerável, que sente quando precisa sair para o jogo — fator que favorece o Guarani, sobretudo em um clássico onde o mando de campo pesa.

Guarani está sem derrotas há três jogos na temporada Ponte Preta não venceu nenhuma das cinco partidas disputadas Ponte Preta sofreu gol em cinco jogos consecutivos no Paulistão

Outros palpites para Guarani x Ponte Preta

Os números indicam um clássico mais travado e de forte disputa física. A tendência de menos de 2,5 gols é clara pelo padrão recente das equipes, que têm baixa produção ofensiva e jogos com placares curtos ao longo da temporada.

Nesse cenário, o Guarani surge com boas chances de marcar primeiro, já que a Ponte Preta sofreu o gol inicial em cinco de cinco partidas. O mercado de mais de 6,5 cartões também se sustenta pelo perfil disciplinar recente e pelo histórico de jogos tensos entre os rivais, normalmente com muitas faltas e interrupções.

Análise e Forma dos Times

Guarani - Momento e escalação

O Guarani vive um momento de maior estabilidade no Campeonato Paulista. A equipe ocupa a 5ª colocação, com oito pontos, e vem de vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, resultado que reforçou a confiança do elenco. A campanha é equilibrada, com boa capacidade de competir mesmo em jogos mais fechados, especialmente atuando no Brinco de Ouro, onde costuma controlar melhor o ritmo das partidas.

Como ponto forte, o Bugre se destaca pela organização defensiva e pela intensidade sem a bola, características importantes para um clássico. Em contrapartida, o setor ofensivo ainda oscila e depende de poucas peças para criar chances claras, o que limita o volume de gols. Para o duelo, a tendência é de um time competitivo, mas pragmático, apostando na solidez defensiva e no apoio da torcida.

Provável escalação do Guarani: Caique, Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo, Guilherme Parede, Mirandinha, Isaque; Maranhão. Técnico: Matheus Costa.

Ponte Preta - Momento e escalação

A Ponte Preta chega ao clássico em situação delicada no Campeonato Paulista. A equipe ocupa a 16ª e última colocação, com apenas um ponto em cinco partidas, resultado de um empate e quatro derrotas. A sequência negativa aumentou a pressão interna e externa, tornando o dérbi um jogo de caráter urgente para tentar estancar a crise e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Dentro de campo, a Macaca apresenta fragilidades claras, sobretudo na consistência defensiva e na dificuldade para sustentar intensidade ao longo dos jogos. O ponto positivo é o nível de competitividade típico de clássicos, mas o momento técnico pesa contra. A tendência é de um time mais cauteloso, priorizando não se expor, ainda que precise pontuar para mudar o cenário.

Provável escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Lucas Cunha, David Braz, Jean Carlos; Rodrigo Souza, Tárik, Diego Tavares, Lucas Emanuel, Cristiano; Vitor Pernambuco. Técnico: Marcelo Fernandes.

Confronto direto e estatísticas de Guarani x Ponte Preta

O histórico recente entre Guarani x Ponte Preta fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Guarani x Ponte Preta

11/10/2025 – Ponte Preta 2 x 0 Guarani (Série C)

06/09/2025 – Guarani 0 x 1 Ponte Preta (Série C)

02/08/2025 – Ponte Preta 1 x 1 Guarani (Série C)

09/02/2025 – Ponte Preta 2 x 0 Guarani (Campeonato Paulista)

20/10/2024 – Ponte Preta 0 x 1 Guarani (Série B)

Estatísticas e curiosidades de Guarani x Ponte Preta

O Guarani chega ao dérbi com uma sequência de três jogos sem derrota na temporada A Ponte Preta ainda não venceu no campeonato e acumula cinco partidas sem vitória A Macaca sofreu gol em todos os cinco jogos disputados até aqui O Guarani participou de partidas com menos de 2,5 gols em todas as últimas sete partidas A Ponte Preta também apresenta perfil de poucos gols: seis de oito jogos terminaram com menos de 2,5 gols

Comparação de Odds para Guarani x Ponte Preta

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,62 1,44 Betano 2,65 1,45 Bet365 2,60 1,48

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Guarani x Ponte Preta

Resultado: Guarani vence (1,65 na Betsson) Menos de 2,5 gols (1,52 na Betsson) Marcar primeiro gol: Guarani (1,50 na Superbet) Mais de 6,5 cartões (1,80 na Betano)

