Grêmio x Confiança – Palpites, análise e odds (21/04)

Cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Essa é a marca que o Grêmio carrega ao receber o Confiança nesta terça-feira, na Arena, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O técnico Luís Castro chega pressionado, com sua permanência em debate, e sabe que a competição de mata-mata virou a principal janela de resposta imediata.

O último tropeço foi grave: derrota por 2 x 0 para o Cruzeiro no Mineirão, no sábado, que colocou o Tricolor gaúcho em 14º lugar na tabela do Brasileirão, com 13 pontos em 11 rodadas. Fora de casa, o retrospecto é ainda pior, com nenhuma vitória em seis jogos. Agora, a Arena e o próprio formato da Copa do Brasil se apresentam como alívio parcial para um elenco em crise.

Do outro lado, o Confiança chega embalado. Vem de vitória por 1 x 0 sobre o Santa Cruz na Série C, lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com sete pontos e eliminou Tombense e Vila Nova para avançar até aqui. O time sergipano é azarão evidente no papel, mas a campanha na Copa do Brasil indica uma equipe disciplinada, defensivamente organizada e capaz de corresponder em jogos de decisão.

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Análise da partida

A leitura dentro do vestiário gremista é de que a Copa do Brasil se tornou a rota mais curta para salvar o ano. A competição ainda permite erros pontuais e oferece prêmios financeiros em cada fase, o que ajuda o clube em meio ao momento complicado no Brasileirão. Para Luís Castro, vencer com margem em casa é o cenário ideal antes do jogo de volta em Aracaju, no Batistão, em 14 de maio.

O desempenho recente pesa contra o Tricolor. Nos últimos cinco compromissos de Série A, foram três derrotas e dois empates, e o time ainda não venceu como visitante em 2026. Em casa, a situação é melhor, com três vitórias em quatro jogos oficiais na Arena em 2026. Mas a defesa sofreu 14 gols em 11 partidas do Brasileirão e a criação ofensiva oscila, mesmo com Carlos Vinícius em fase artilheira.

O Confiança não é o mesmo time que começou a temporada. Sob o comando de Cláudio Caçapa, que assumiu em fevereiro, o Dragão chegou à final do Campeonato Sergipano e construiu campanha consistente até aqui na Copa do Brasil, com vitória sobre o Tombense e classificação nos pênaltis diante do Vila Nova. Na Copa do Nordeste, são duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas, com o time ocupando a liderança do Grupo B.

O fator calendário também conta. Enquanto o Grêmio enfrenta sua oitava partida em menos de 30 dias, o Confiança vem de ritmo de um jogo por semana e tem elenco menos rodado. Para o Tricolor, o risco de cair de rendimento físico é real, e Castro deverá recorrer a algumas mudanças para equilibrar a preparação.

Palpites para Grêmio x Confiança

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Confrontos diretos

Grêmio e Confiança nunca se enfrentaram em competições oficiais. O confronto é inédito na história dos dois clubes, o que aumenta o grau de imprevisibilidade do duelo. Não há referência tática anterior para consultar, nem retrospecto direto capaz de indicar tendências.

A única ligação histórica entre os dois lados passa por Dinho, o "Cangaceiro dos Pampas", volante revelado pelo Confiança que se tornou peça importante da era mais vitoriosa do Grêmio nos anos 1990. Pelo Tricolor, Dinho conquistou Libertadores (1995), Recopa Sul-Americana (1996), Brasileirão (1996) e Copa do Brasil (1997).

No recorte geral, o Grêmio chega como pentacampeão da Copa do Brasil, segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Cruzeiro. O Confiança, por sua vez, vive a melhor campanha recente de sua história no torneio, igualando seu alcance máximo ao chegar à quinta fase.

Notícias de Grêmio e Confiança

Grêmio: desfalques e dúvidas

Luís Castro convive com um departamento médico cheio. O lateral-esquerdo Marlon passou por cirurgia no tornozelo direito e segue fora. João Pedro continua em transição física, sem prazo de retorno. Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras, não pode jogar por cláusula contratual.

Viery cumpre suspensão após expulsão no Gre-Nal do início do mês, enquanto Walter Kannemann está em recuperação de desconforto muscular e é dúvida. Leonel Pérez, recuperado de lesão muscular no adutor, voltou a ser relacionado diante do Cruzeiro e recebeu cartão amarelo.

No ataque, Carlos Vinícius é certeza. O centroavante lidera a artilharia do Brasileirão com sete gols e chega a 12 tentos em 17 jogos na temporada. A manutenção do trio ofensivo com Enamorado e Amuzu ao lado do camisa 9 é a aposta do treinador para tentar reagir.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega e Arthur; Enamorado, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Confiança: desfalques e dúvidas

Cláudio Caçapa tem situação mais tranquila, mas com baixas pontuais no ataque. Breyner Camilo e Maikon Aquino saíram lesionados no jogo contra o ASA, pela Copa do Nordeste, e não reforçam o time em Porto Alegre.

O lateral-direito Valdir Júnior, em transição após desconforto no joelho, segue como dúvida. No último compromisso, Caçapa optou por Weriton na posição. A tendência é o retorno do zagueiro Eduardo Moura, que descansou no empate com o ASA e volta para formar dupla titular com Lucas Cunha.

João Pedro, contratado recentemente após ser formado pelo Flamengo, é o homem de referência no ataque e marcou o gol da vitória sobre o Santa Cruz. O goleiro Rafael Pascoal, herói nas penalidades contra o Vila Nova na fase anterior, ganhou status de peça estratégica para a partida.

Provável escalação do Confiança (4-1-4-1): Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Matheus Julião; Renilson; Gabriel Zeca, PK, Danielzinho e Iago; João Pedro. Técnico: Cláudio Caçapa.

Destaques individuais de Grêmio x Confiança

Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 12 Gols em 17 jogos na temporada 2026 Artilheiro Líder da artilharia do Brasileirão com sete gols 35% Aproveitamento: um gol a cada 2,8 finalizações 0,68 Média de gols por jogo em 2026 Jogador destaque · Confiança João Pedro 1 Gol no último jogo, contra o Santa Cruz Referência Principal nome do setor ofensivo na Série C Reforço Contratado em 2026 para puxar o ataque Velocidade Especialista em ataques nas costas da defesa

Os técnicos

Luís Castro vive seu momento mais delicado no Grêmio. O português conquistou o Gauchão em março, mas o Tricolor não engrenou no Brasileirão, e as críticas ao modelo tático com três volantes se intensificaram nas últimas semanas. Segundo reportagens do grupo RBS, o treinador mantém suas convicções, defende a estrutura com pontas abertos e descarta mudanças estruturais. A Copa do Brasil vira agora seu principal ponto de respiro diante da pressão.

Cláudio Caçapa assumiu o Confiança no fim de fevereiro, em substituição a Luizinho Vieira. O ex-defensor acumula oito temporadas como auxiliar técnico do Lyon, passagem breve como treinador do RWD Molenbeek, da Bélgica, e trabalhou no Botafogo em 2025. Levou o Dragão à final do Sergipano e tem construído uma equipe mais compacta e disciplinada taticamente.

Análise tática

O Grêmio deve retomar o 4-2-3-1 de base, com Noriega e Arthur protegidos por uma defesa central improvisada. A ausência de Marlon obriga a improvisação com Pedro Gabriel na lateral esquerda, e Pavón segue convertido de ponta para lateral direito. O plano é de volume ofensivo, com Carlos Vinícius como referência na área e dois atacantes abertos rápidos.

O Confiança tende a se postar em bloco médio-baixo, com linhas próximas e transição rápida por Iago e João Pedro. O 4-1-4-1 usado por Caçapa privilegia um volante de proteção, Renilson, e quatro meio-campistas que caem em cobertura. A estratégia é aceitar a posse para o adversário, fechar os corredores centrais e apostar na bola parada e nas transições, perfil que costuma incomodar equipes maiores em jogos de copa.

A fragilidade tática do Grêmio está no setor defensivo. Sem Viery e com Kannemann em dúvida, Luís Castro monta uma linha de quatro improvisada com Wagner Leonardo e Gustavo Martins no centro, e dois laterais de ofício questionável. Em contra-ataques rápidos e em bolas aéreas, a equipe tem sido sistematicamente vulnerável, como ficou visível nos gols sofridos para Cruzeiro e Palmeiras.

O Confiança, por outro lado, corre o risco de ceder demais o campo de jogo. Em partidas em que foi ofensivo pelo Sergipão e pelo Nordeste, o time foi mais eficaz. Recuar por 90 minutos pode deixar João Pedro e Iago isolados e dificultar a saída de bola, o que tende a beneficiar o domínio gremista no campo adversário.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x Confiança

🎯 Palpite do Lance! Grêmio 2 x 0 Confiança O Grêmio joga para a vida e tem superioridade técnica nítida, mesmo em crise. A Arena pesa a favor, Carlos Vinícius vive fase artilheira e o Confiança tende a ceder o campo para aceitar o risco do contra-ataque. O Grêmio venceu três dos últimos quatro jogos em casa em 2026

dos últimos jogos em casa em 2026 Carlos Vinícius marcou em sete dos últimos dez jogos do Tricolor na temporada

jogos do Tricolor na temporada O Confiança ainda não venceu como visitante em competições nacionais em 2026

Em sete dos últimos dez jogos do Confiança, a equipe sofreu ao menos um gol Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x Confiança Melhor palpite do jogo: Grêmio vence sem sofrer gols – Odd 1,90 na Betsson Palpite alternativo: Carlos Vinícius marca a qualquer momento – Odd 1,72 na Betsson Palpite alternativo 2: Menos de 3,5 gols – Odd 1,42 na Superbet Palpite alternativo 3: Handicap Asiático -1 Grêmio – Odd 1,75 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Grêmio 2 x 0 Confiança – Odd 5,50 na Betsson