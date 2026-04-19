Grêmio x Confiança – Palpites, análise e odds (21/04)
Veja os palpites e informações de Grêmio x Confiança pela Copa do Brasil
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Cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Essa é a marca que o Grêmio carrega ao receber o Confiança nesta terça-feira, na Arena, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O técnico Luís Castro chega pressionado, com sua permanência em debate, e sabe que a competição de mata-mata virou a principal janela de resposta imediata.
O último tropeço foi grave: derrota por 2 x 0 para o Cruzeiro no Mineirão, no sábado, que colocou o Tricolor gaúcho em 14º lugar na tabela do Brasileirão, com 13 pontos em 11 rodadas. Fora de casa, o retrospecto é ainda pior, com nenhuma vitória em seis jogos. Agora, a Arena e o próprio formato da Copa do Brasil se apresentam como alívio parcial para um elenco em crise.
Do outro lado, o Confiança chega embalado. Vem de vitória por 1 x 0 sobre o Santa Cruz na Série C, lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com sete pontos e eliminou Tombense e Vila Nova para avançar até aqui. O time sergipano é azarão evidente no papel, mas a campanha na Copa do Brasil indica uma equipe disciplinada, defensivamente organizada e capaz de corresponder em jogos de decisão.
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Análise da partida
A leitura dentro do vestiário gremista é de que a Copa do Brasil se tornou a rota mais curta para salvar o ano. A competição ainda permite erros pontuais e oferece prêmios financeiros em cada fase, o que ajuda o clube em meio ao momento complicado no Brasileirão. Para Luís Castro, vencer com margem em casa é o cenário ideal antes do jogo de volta em Aracaju, no Batistão, em 14 de maio.
O desempenho recente pesa contra o Tricolor. Nos últimos cinco compromissos de Série A, foram três derrotas e dois empates, e o time ainda não venceu como visitante em 2026. Em casa, a situação é melhor, com três vitórias em quatro jogos oficiais na Arena em 2026. Mas a defesa sofreu 14 gols em 11 partidas do Brasileirão e a criação ofensiva oscila, mesmo com Carlos Vinícius em fase artilheira.
O Confiança não é o mesmo time que começou a temporada. Sob o comando de Cláudio Caçapa, que assumiu em fevereiro, o Dragão chegou à final do Campeonato Sergipano e construiu campanha consistente até aqui na Copa do Brasil, com vitória sobre o Tombense e classificação nos pênaltis diante do Vila Nova. Na Copa do Nordeste, são duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas, com o time ocupando a liderança do Grupo B.
O fator calendário também conta. Enquanto o Grêmio enfrenta sua oitava partida em menos de 30 dias, o Confiança vem de ritmo de um jogo por semana e tem elenco menos rodado. Para o Tricolor, o risco de cair de rendimento físico é real, e Castro deverá recorrer a algumas mudanças para equilibrar a preparação.
Palpites para Grêmio x Confiança
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Confrontos diretos
Grêmio e Confiança nunca se enfrentaram em competições oficiais. O confronto é inédito na história dos dois clubes, o que aumenta o grau de imprevisibilidade do duelo. Não há referência tática anterior para consultar, nem retrospecto direto capaz de indicar tendências.
A única ligação histórica entre os dois lados passa por Dinho, o "Cangaceiro dos Pampas", volante revelado pelo Confiança que se tornou peça importante da era mais vitoriosa do Grêmio nos anos 1990. Pelo Tricolor, Dinho conquistou Libertadores (1995), Recopa Sul-Americana (1996), Brasileirão (1996) e Copa do Brasil (1997).
No recorte geral, o Grêmio chega como pentacampeão da Copa do Brasil, segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Cruzeiro. O Confiança, por sua vez, vive a melhor campanha recente de sua história no torneio, igualando seu alcance máximo ao chegar à quinta fase.
Notícias de Grêmio e Confiança
Grêmio: desfalques e dúvidas
Luís Castro convive com um departamento médico cheio. O lateral-esquerdo Marlon passou por cirurgia no tornozelo direito e segue fora. João Pedro continua em transição física, sem prazo de retorno. Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras, não pode jogar por cláusula contratual.
Viery cumpre suspensão após expulsão no Gre-Nal do início do mês, enquanto Walter Kannemann está em recuperação de desconforto muscular e é dúvida. Leonel Pérez, recuperado de lesão muscular no adutor, voltou a ser relacionado diante do Cruzeiro e recebeu cartão amarelo.
No ataque, Carlos Vinícius é certeza. O centroavante lidera a artilharia do Brasileirão com sete gols e chega a 12 tentos em 17 jogos na temporada. A manutenção do trio ofensivo com Enamorado e Amuzu ao lado do camisa 9 é a aposta do treinador para tentar reagir.
Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega e Arthur; Enamorado, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Confiança: desfalques e dúvidas
Cláudio Caçapa tem situação mais tranquila, mas com baixas pontuais no ataque. Breyner Camilo e Maikon Aquino saíram lesionados no jogo contra o ASA, pela Copa do Nordeste, e não reforçam o time em Porto Alegre.
O lateral-direito Valdir Júnior, em transição após desconforto no joelho, segue como dúvida. No último compromisso, Caçapa optou por Weriton na posição. A tendência é o retorno do zagueiro Eduardo Moura, que descansou no empate com o ASA e volta para formar dupla titular com Lucas Cunha.
João Pedro, contratado recentemente após ser formado pelo Flamengo, é o homem de referência no ataque e marcou o gol da vitória sobre o Santa Cruz. O goleiro Rafael Pascoal, herói nas penalidades contra o Vila Nova na fase anterior, ganhou status de peça estratégica para a partida.
Provável escalação do Confiança (4-1-4-1): Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Matheus Julião; Renilson; Gabriel Zeca, PK, Danielzinho e Iago; João Pedro. Técnico: Cláudio Caçapa.
Destaques individuais de Grêmio x Confiança
Os técnicos
Luís Castro vive seu momento mais delicado no Grêmio. O português conquistou o Gauchão em março, mas o Tricolor não engrenou no Brasileirão, e as críticas ao modelo tático com três volantes se intensificaram nas últimas semanas. Segundo reportagens do grupo RBS, o treinador mantém suas convicções, defende a estrutura com pontas abertos e descarta mudanças estruturais. A Copa do Brasil vira agora seu principal ponto de respiro diante da pressão.
Cláudio Caçapa assumiu o Confiança no fim de fevereiro, em substituição a Luizinho Vieira. O ex-defensor acumula oito temporadas como auxiliar técnico do Lyon, passagem breve como treinador do RWD Molenbeek, da Bélgica, e trabalhou no Botafogo em 2025. Levou o Dragão à final do Sergipano e tem construído uma equipe mais compacta e disciplinada taticamente.
Análise tática
O Grêmio deve retomar o 4-2-3-1 de base, com Noriega e Arthur protegidos por uma defesa central improvisada. A ausência de Marlon obriga a improvisação com Pedro Gabriel na lateral esquerda, e Pavón segue convertido de ponta para lateral direito. O plano é de volume ofensivo, com Carlos Vinícius como referência na área e dois atacantes abertos rápidos.
O Confiança tende a se postar em bloco médio-baixo, com linhas próximas e transição rápida por Iago e João Pedro. O 4-1-4-1 usado por Caçapa privilegia um volante de proteção, Renilson, e quatro meio-campistas que caem em cobertura. A estratégia é aceitar a posse para o adversário, fechar os corredores centrais e apostar na bola parada e nas transições, perfil que costuma incomodar equipes maiores em jogos de copa.
A fragilidade tática do Grêmio está no setor defensivo. Sem Viery e com Kannemann em dúvida, Luís Castro monta uma linha de quatro improvisada com Wagner Leonardo e Gustavo Martins no centro, e dois laterais de ofício questionável. Em contra-ataques rápidos e em bolas aéreas, a equipe tem sido sistematicamente vulnerável, como ficou visível nos gols sofridos para Cruzeiro e Palmeiras.
O Confiança, por outro lado, corre o risco de ceder demais o campo de jogo. Em partidas em que foi ofensivo pelo Sergipão e pelo Nordeste, o time foi mais eficaz. Recuar por 90 minutos pode deixar João Pedro e Iago isolados e dificultar a saída de bola, o que tende a beneficiar o domínio gremista no campo adversário.
Prognóstico de placar exato para Grêmio x Confiança
- O Grêmio venceu três dos últimos quatro jogos em casa em 2026
- Carlos Vinícius marcou em sete dos últimos dez jogos do Tricolor na temporada
- O Confiança ainda não venceu como visitante em competições nacionais em 2026
- Em sete dos últimos dez jogos do Confiança, a equipe sofreu ao menos um gol
Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x Confiança
Melhor palpite do jogo: Grêmio vence sem sofrer gols – Odd 1,90 na Betsson
Palpite alternativo: Carlos Vinícius marca a qualquer momento – Odd 1,72 na Betsson
Palpite alternativo 2: Menos de 3,5 gols – Odd 1,42 na Superbet
Palpite alternativo 3: Handicap Asiático -1 Grêmio – Odd 1,75 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Grêmio 2 x 0 Confiança – Odd 5,50 na Betsson
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