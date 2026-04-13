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Fluminense x Independiente Rivadavia – Palpites, análise e odds (15/04)

Veja os palpites e informações de Fluminense x Independiente Rivadavia pela Libertadores

Iesus Paulo
João Pessoa (PB)
Dia 13/04/2026
10:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Maracanã recebe nesta quarta-feira um confronto inédito entre Fluminense e Independiente Rivadavia pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2026. É a primeira vez que os dois clubes se enfrentam na história, e o vencedor pode assumir a liderança da chave.

O Tricolor das Laranjeiras chega pressionado após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia, em Caracas, e perder o clássico para o Flamengo no último domingo. O Independiente Rivadavia, por sua vez, lidera o grupo com três pontos após vencer o Bolívar por 1 x 0 em Mendoza, com gol logo no primeiro minuto de jogo. O clube argentino vive a melhor fase de sua história centenária.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Fluminense ocupa a quarta colocação do Brasileirão 2026, com 20 pontos em 11 rodadas. Até o Fla-Flu de domingo, a equipe de Luis Zubeldía ostentava 100% de aproveitamento como mandante no campeonato, com cinco vitórias em cinco jogos. A derrota por 2 x 1 para o Flamengo encerrou essa invencibilidade e ligou o alerta.

Na Libertadores, a estreia em Caracas trouxe preocupação. O Tricolor dominou a posse de bola (63,8%), finalizou 18 vezes e acertou sete chutes no gol, mas esbarrou em um goleiro inspirado e voltou apenas com um ponto. John Kennedy desperdiçou ao menos três chances claras.

Na temporada como um todo, o Fluminense busca o bicampeonato da Libertadores após o título histórico de 2023. A campanha no Brasileirão é sólida, com goleadas sobre Corinthians (3 x 1) e Remo (3 x 0) antes da Data Fifa, mas a sequência recente trouxe duas atuações abaixo do esperado.

O Independiente Rivadavia vive um momento extraordinário. O clube de Mendoza lidera a Zona B do Torneo Apertura 2026 com 29 pontos, já garantiu classificação antecipada para os playoffs e ocupa o primeiro lugar da tabela anual do futebol argentino. São dez vitórias, dois empates e apenas duas derrotas na temporada doméstica.

A vaga na Libertadores veio de forma histórica: o Rivadavia venceu a Copa Argentina de 2025, o título mais importante dos 112 anos do clube. Na estreia continental, mostrou personalidade ao abrir o placar contra o Bolívar com apenas 60 segundos de jogo, igualando o Junior de Barranquilla (1971) como um dos times que mais rápido marcaram em sua primeira partida na competição.

O último resultado do Independiente Rivadavia antes da viagem ao Brasil foi uma goleada de 3 x 1 sobre o Argentinos Juniors. Alfredo Berti fez seis mudanças na escalação pensando no desgaste da dupla competição. O fato de o técnico ter poupado titulares indica que a Libertadores é prioridade absoluta.

Palpites para Fluminense x Independiente Rivadavia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram antes. Este será o primeiro jogo oficial entre os dois clubes na história. O confronto é inédito também em competições internacionais, sem precedentes entre equipes brasileiras e a Lepra de Mendoza.

A única referência cruzada possível é a da rodada inaugural. Enquanto o Fluminense empatou em 0 x 0 com o La Guaira, o Independiente Rivadavia venceu o Bolívar. O cenário coloca o time argentino com dois pontos de vantagem na tabela do Grupo C.

O Fluminense tem, historicamente, bom retrospecto contra equipes argentinas no Maracanã. Na campanha do título de 2023, o Tricolor eliminou o River Plate e o Boca Juniors, ambos com resultados positivos dentro de casa. Esse DNA continental pode pesar a favor na quarta-feira.

Notícias de Fluminense e Independiente Rivadavia

Fluminense: desfalques e dúvidas

A principal preocupação do Fluminense para a partida é Lucho Acosta. O meia argentino sofreu uma bolada na cabeça nos primeiros segundos do clássico contra o Flamengo, caiu de mau jeito e torceu o joelho esquerdo. Acosta deixou o Maracanã com imobilização no local e passa por exames nesta segunda-feira.

Germán Cano segue fora com lesão muscular grau 2 no reto anterior da coxa direita. Facundo Bernal cumpre transição física após problema no joelho. Nonato (entorse no tornozelo) e Matheus Reis (cirurgia no ligamento cruzado anterior) permanecem no departamento médico.

Se Lucho Acosta não reunir condições, Ganso deve herdar a posição de armador. Savarino, que mudou o jogo ao entrar no segundo tempo do Fla-Flu e marcou o gol de desconto, é outra alternativa para Zubeldía.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Ganso (ou Lucho Acosta) e Savarino; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: elenco descansado e quase completo

Alfredo Berti fez seis alterações na escalação que enfrentou o Argentinos Juniors, poupando peças como Sebastián Villa, Alex Arce, Sheyko Studer e José Florentín. A estratégia teve o objetivo claro de preservar os titulares para o confronto no Maracanã.

Alex Arce, o goleador paraguaio que veio da LDU e já foi sondado por clubes brasileiros, deve retornar ao time titular. O atacante vinha em recuperação de uma lesão no ombro, mas entrou no segundo tempo contra o Argentinos e está à disposição.

A única possível baixa é Leonard Costa, que recebeu uma entrada violenta no rosto durante o jogo pela liga argentina. Iván Villalba entrou em seu lugar e pode ser mantido.

Provável escalação do Independiente Rivadavia (4-4-2): Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella e Elordi; Villa, Florentín, Fernández e Sartori; Arce e Bucca (ou Gómez). Técnico: Alfredo Berti.

Destaques individuais de Fluminense x Independiente Rivadavia

Jogador destaque › Fluminense
Jhon Arias (Savarino)
Meia-atacante / Ponta › Venezuela › 26 anos
Decisivo
Gol e assistência nos últimos dois jogos
4
Participações em gols no Brasileirão 2026
Impacto
Mudou o Fla-Flu ao entrar no 2º tempo
Veloz
Transições rápidas e dribles decisivos
Jogador destaque › Independiente Rivadavia
Sebastián Villa
Ponta / Atacante › Colômbia › 29 anos
Capitão
Líder técnico e emocional do elenco
Assistência
Passe decisivo no gol histórico contra o Bolívar
Letal
Bola parada virou arma sob comando de Berti
Diferencial
Jogador de outra hierarquia no elenco argentino

Os técnicos

Luis Zubeldía tem construído uma base sólida no Fluminense. O argentino implementou um sistema organizado, com boa presença no meio-campo e velocidade pelos lados. A temporada 2026 começou com resultados consistentes: o Tricolor disputou a final do Carioca e abriu o Brasileirão no G-4.

A questão é se Zubeldía conseguirá corrigir as falhas vistas nos últimos dois jogos, onde o time criou chances, mas falhou nas finalizações. A escolha de barrar Savarino no clássico e escalar Serna como titular foi apontada como erro pela torcida e pela imprensa.

Alfredo Berti é o arquiteto da melhor fase do Independiente Rivadavia. O ex-meia, que mora a poucos metros do estádio e volta caminhando para casa após os jogos, transformou um elenco sem grandes nomes em líder do campeonato argentino e protagonista da Libertadores.

A capacidade de Berti de gerenciar o desgaste da dupla competição ficou evidente na rodada passada: poupou seis titulares, venceu mesmo assim, e terá o time principal descansado para o Maracanã. O estilo de jogo é claro: bloco compacto, transições rápidas e aproveitamento letal dos centros e bolas paradas.

Análise tática

O Fluminense deve se organizar em 4-2-3-1, com Martinelli e Hércules protegendo a defesa, Canobbio pela direita, o armador centralizado (Ganso ou Lucho Acosta) e Savarino pela esquerda, abastecendo John Kennedy na referência.

O desafio tático principal é a falta de profundidade quando o adversário se fecha. Contra o La Guaira, o Tricolor teve 63,8% de posse, mas pecou na última bola. A tendência é que o Rivadavia repita a postura, montando um bloco médio-baixo e esperando os erros na saída de bola para atacar em velocidade.

O Independiente Rivadavia alterna entre 4-4-2 e 5-3-2, dependendo do contexto. Berti utiliza um sistema flexível: contra times que pressionam, os cinco defensores absorvem o impacto e Villa e Sartori (ou Fernández) atacam o espaço nas costas. A fórmula dos centros cruzados é uma marca registrada da equipe, com Elordi, Osella e Bucca especialistas em aparecer na segunda trave.

A fragilidade do Fluminense pode estar justamente nas bolas aéreas. A defesa de Zubeldía, composta por Jemmes e Freytes, foi exposta no Fla-Flu. Se o Rivadavia conseguir cobranças de escanteio e faltas laterais, pode surpreender.

Do outro lado, a principal arma do Fluminense é a velocidade de Savarino e Canobbio nos contra-ataques. O Rivadavia nunca enfrentou um time brasileiro em competição oficial, e a intensidade do Maracanã, combinada com o calor do Rio de Janeiro, pode pesar fisicamente para os argentinos.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Independiente Rivadavia

🎯 Palpite do Lance!
Fluminense 2 x 0 Independiente Rivadavia
O Fluminense precisa vencer no Maracanã para assumir a liderança do Grupo C, e o fator casa deve pesar contra um Independiente Rivadavia que nunca disputou uma partida oficial no Brasil. A defesa sólida de Berti pode segurar o placar por um tempo, mas a qualidade ofensiva tricolor tende a prevalecer.
  • O Fluminense teve cinco vitórias em cinco jogos como mandante no Brasileirão 2026 antes do Fla-Flu
  • O Independiente Rivadavia disputa pela primeira vez na história a fase de grupos da Libertadores
  • O Tricolor finalizou 18 vezes contra o La Guaira e controlou 63,8% da posse na estreia
  • Alfredo Berti fez seis mudanças na escalação contra o Argentinos, pensando na Libertadores

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Independiente Rivadavia

Melhor palpite do jogo: Fluminense vence – Odd 1,50 na Betsson

Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,67 na Betsson

Palpite alternativo 2: Fluminense vence e ambas as equipes não marcam – Odd 2,05 na Superbet

Palpite alternativo 3: Menos de 8,5 escanteios – Odd 1,72 na Betano

Palpite de placar exato do Lance!: Fluminense 2 x 0 Independiente Rivadavia – Odd 5,50 na Betsson

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