Fluminense x Deportivo La Guaira Palpite – Análise e odds (27/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Fluminense marcar 3+ gols – 1,72 na Betsson Placar provável: Fluminense 3 x 0 Deportivo La Guaira – 6,60 na Betano Aposta de valor: John Kennedy marcar a qualquer momento – 1,58 na Betsson Aposta alternativa: Mais de 8,5 escanteios – 1,75 na Betano Dica com boas chances: Fluminense vencer de zero – 1,70 na Br4Bet

O Fluminense recebe o Deportivo La Guaira no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (27), pela sexta e última rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2026. O Tricolor chega pressionado para a decisão continental, com cinco pontos somados e empatado com o Bolívar na tabela, mas em desvantagem no saldo de gols. A vitória é indispensável para manter viva a chance de classificação e seguir sonhando com o bicampeonato da América.

Do outro lado, o Deportivo La Guaira entra em campo já eliminado da competição. A equipe venezuelana soma três pontos em cinco partidas, com três empates e duas derrotas, e apenas cumpre tabela nesta rodada final da fase de grupos da Libertadores. Confira os palpites do Lance para a partida no Maracanã e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Fluminense x Deportivo La Guaira pela Libertadores

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Análise da partida - Flu precisa vencer e secar o Bolívar

A campanha do Fluminense nesta edição da Libertadores foi marcada por oscilações inesperadas para um clube que iniciou o torneio como um dos favoritos ao título. O Tricolor acumulou empates fora de casa e derrotas importantes no Maracanã e em La Paz, chegando à quinta rodada pressionado e sem margem para novos tropeços. A primeira vitória só veio diante do Bolívar, quando Lucho Acosta e John Kennedy comandaram o triunfo por 2 x 1 em um Maracanã lotado.

Com cinco pontos, o Fluminense inicia a rodada final empatado com o Bolívar, mas em desvantagem nos critérios de desempate. Para avançar às oitavas de final, a equipe precisa vencer o Deportivo La Guaira e ainda torcer por um resultado favorável no duelo entre Bolívar e Independiente Rivadavia. O cenário transforma o confronto no Maracanã em uma decisão direta para o elenco de Luís Zubeldía.

Apesar da pressão continental, o momento no Brasileirão é mais estável. O Fluminense ocupa a terceira colocação da Série A e vinha de sequência positiva antes da derrota para o Mirassol no último fim de semana. O desempenho como mandante também fortalece a confiança tricolor: o clube mantém ótimo aproveitamento no Maracanã em 2026 e aposta novamente na força da torcida para empurrar o time em uma noite decisiva.

Do outro lado, o Deportivo La Guaira chega eliminado da Libertadores após campanha discreta, com apenas três pontos conquistados em cinco rodadas. A equipe venezuelana sofreu especialmente defensivamente diante dos adversários mais fortes do grupo, acumulando derrotas pesadas e mostrando dificuldades para sustentar intensidade física em nível continental.

No cenário doméstico, porém, o momento do La Guaira é mais positivo. O clube ocupa a parte alta da Liga FUTVE e ainda não perdeu no Apertura venezuelano, sustentando boa campanha nacional baseada em organização defensiva e competitividade local. O rendimento, no entanto, não se repetiu na Libertadores diante de adversários tecnicamente superiores.

Para a última rodada, a tendência é de um Deportivo La Guaira menos pressionado emocionalmente e possivelmente preservando algumas peças para a sequência do campeonato venezuelano. Em um Maracanã lotado e diante de um Fluminense obrigado a vencer, o cenário favorece um jogo de forte domínio territorial do time carioca desde os primeiros minutos.

Outros palpites e odds para Fluminense x Deportivo La Guaira

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Confrontos diretos entre Fluminense x Deportivo La Guaira

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentaram apenas uma vez na história antes deste duelo decisivo pela Libertadores. O encontro aconteceu na estreia do Grupo C, em Caracas, e terminou empatado por 0 x 0, apesar do amplo domínio tricolor na posse de bola e nas finalizações.

O grande destaque daquela partida foi o goleiro Cristopher Varela, responsável por várias defesas importantes e eleito o melhor em campo. O La Guaira apostou em linhas baixas e forte compactação defensiva para segurar a pressão ofensiva do Fluminense durante os 90 minutos.

O empate acabou tendo peso importante na classificação do grupo, já que o Fluminense chega à rodada final precisando vencer e ainda depender de outros resultados para avançar às oitavas de final.

Notícias de Fluminense x Deportivo La Guaira

Fluminense: desfalques e dúvidas

Luís Zubeldía deve utilizar força máxima para a decisão no Maracanã. Após preservar parte dos titulares na derrota para o Mirassol pelo Brasileirão, o treinador argentino tende a repetir a base da equipe que venceu o Bolívar pela quinta rodada da Libertadores. Fábio segue no gol, enquanto Guga e Guilherme Arana ocupam as laterais. Na defesa, Ignácio e Freytes devem formar a dupla de zaga, com Hércules, Nonato e Lucho Acosta compondo o meio-campo.

Os desfalques confirmados continuam sendo Matheus Reis, fora da temporada após cirurgia no joelho, e Germán Cano, que ainda se recupera de lesão muscular. Facundo Bernal retorna como opção após cumprir suspensão anteriormente, enquanto Martinelli voltou a treinar nos últimos dias e pode aparecer no banco como alternativa para o segundo tempo.

John Kennedy atravessa o melhor momento da carreira com a camisa do Fluminense. O atacante soma 13 gols em 2026, lidera a artilharia da equipe e assumiu o protagonismo ofensivo desde a ausência de Cano. Na Libertadores, já marcou gols decisivos, incluindo o da vitória sobre o Bolívar na rodada passada. Savarino e Canobbio completam o setor ofensivo, com Soteldo surgindo como principal opção ofensiva no banco de reservas.

Outro nome em alta é Lucho Acosta, principal articulador do time nesta temporada. O meia argentino foi destaque na vitória sobre o Bolívar e acumula participações decisivas em gols ao longo de 2026. Paulo Henrique Ganso segue como alternativa experiente para cenários em que o Fluminense precise controlar mais a posse de bola e reduzir o ritmo da partida.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Nonato; Jefferson Savarino, Lucho Acosta e Agustín Canobbio; John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

Deportivo La Guaira: desfalques e dúvidas

Héctor Bidoglio chega à última rodada da Libertadores administrando um ambiente de pouca pressão competitiva após a eliminação antecipada do Deportivo La Guaira. A derrota por 4 x 2 para o Independiente Rivadavia na rodada anterior abalou o elenco e reforçou a tendência de mudanças na escalação para o duelo no Maracanã. O treinador venezuelano deve preservar parte dos titulares pensando na sequência do Apertura nacional e dar espaço a jogadores com menos minutos na temporada.

O goleiro Cristopher Varela segue como principal destaque individual da equipe. Na estreia contra o Fluminense, em Caracas, foi decisivo ao realizar sete defesas e garantir o empate sem gols. Na defesa, Diego Osio aparece como liderança do setor e deve permanecer entre os titulares, enquanto Juan Castellanos ganhou espaço após boa atuação ofensiva diante do Independiente Rivadavia, incluindo um gol marcado na derrota da última rodada.

O La Guaira não sofreu com grandes problemas físicos ao longo da campanha continental e mantém praticamente todo o elenco disponível para a viagem ao Rio de Janeiro. Flabián Londoño e José Alí Meza continuam sendo as principais referências ofensivas da equipe, enquanto Rommell Ibarra e Juan Luis Perdomo sustentam o meio-campo. A principal dúvida de Bidoglio está na postura tática: repetir o 4-3-3 mais agressivo ou voltar ao 4-4-2 compacto utilizado no empate contra o Fluminense em Caracas.

Provável escalação do Deportivo La Guaira (4-4-2): Cristopher Varela; Diego Osio, Rivero, Juan Castellanos; Rommell Ibarra, Juan Luis Perdomo; José Alí Meza e Flabián Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.

Destaques individuais de Fluminense x Deportivo La Guaira

Jogador destaque · Fluminense John Kennedy 2 Gols na Copa Libertadores 2026 em cinco jogos 1 Gol na final da Libertadores 2023 contra o Boca Juniors 13 Gols na temporada 2026, artilheiro do Fluminense 8 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro empatado da competição Jogador destaque · Deportivo La Guaira Cristopher Varela 7 Defesas no empate 0 x 0 contra o Fluminense em Caracas 85,7% Aproveitamento nas defesas na Liga FUTVE 2026 13 Jogos como titular na temporada 2026 em todas as competições 4 Jogos sem sofrer gols na Liga FUTVE em 2026

Os técnicos - Zubeldía no limite, Bidoglio pensa na liga nacional

Luís Zubeldía

Luís Zubeldía assumiu o Fluminense no segundo semestre de 2025 com a missão de reorganizar a equipe após a saída de Renato Gaúcho. O treinador argentino implementou um modelo de jogo mais intenso, baseado em pressão alta e transições rápidas, características que rapidamente colocaram o Tricolor entre os protagonistas do Brasileirão. O bom desempenho no campeonato nacional sustentou o trabalho mesmo em meio às oscilações continentais.

Na Libertadores, porém, a campanha irregular aumentou a pressão sobre Zubeldía. Derrotas importantes no Maracanã e tropeços fora de casa complicaram a situação do Fluminense no grupo, obrigando a equipe a chegar à rodada final dependendo não apenas da própria vitória, mas também de outros resultados. A vitória sobre o Bolívar devolveu parte da confiança ao elenco e manteve viva a possibilidade de classificação às oitavas de final.

Héctor Bidoglio

Do outro lado, Héctor Bidoglio assumiu o Deportivo La Guaira no início de 2026 trazendo experiência internacional acumulada no futebol asiático e forte conhecimento do cenário venezuelano. O treinador apostou em uma equipe organizada e de jogo associativo, modelo que funcionou muito bem no campeonato local e manteve o clube invicto durante o Apertura nacional.

A Libertadores, entretanto, evidenciou as limitações do elenco diante de adversários mais fortes tecnicamente e com intensidade física superior. As derrotas sofridas ao longo da fase de grupos, especialmente a goleada para o Independiente Rivadavia, mostraram dificuldades defensivas importantes do La Guaira quando pressionado em ritmo mais alto. O duelo no Maracanã representa o encerramento da campanha continental venezuelana diante de um ambiente de enorme pressão favorável ao Fluminense.

Análise tática de Fluminense x Deportivo La Guaira

O Fluminense deve manter o 4-2-3-1 de Luís Zubeldía, com Hércules e Nonato protegendo o meio-campo e Lucho Acosta centralizado na criação. Savarino e Canobbio atuam pelos lados com bastante mobilidade, enquanto John Kennedy segue como principal referência ofensiva. Os laterais Guga e Guilherme Arana também terão papel importante no apoio ao ataque.

A principal dificuldade do Tricolor será transformar o domínio de posse em chances claras sem se expor defensivamente. No empate em Caracas, o Flu controlou o jogo, mas encontrou dificuldades para furar o bloco compacto montado pelo La Guaira. A movimentação de Lucho Acosta entre linhas e as infiltrações pelos lados devem ser novamente as principais armas ofensivas.

O Deportivo La Guaira tende a repetir uma postura reativa, atuando em bloco médio-baixo e apostando nos contra-ataques com Meza e Londoño. A equipe venezuelana também busca explorar bolas paradas, especialmente pela força aérea de Osio e Rivero nas cobranças laterais e escanteios.

Apesar da organização defensiva mostrada na primeira rodada, o La Guaira apresentou fragilidades importantes ao longo da competição, principalmente contra ataques rápidos e intensos. Obrigado a vencer, o Fluminense deve pressionar desde o início no Maracanã, podendo inclusive aumentar ainda mais o volume ofensivo ao longo do jogo caso o cenário da classificação exija maior agressividade.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Deportivo La Guaira