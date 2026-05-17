Always Ready x Mirassol Palpite – Análise e odds (19/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes não marcam – 1,87 na Betsson Placar provável: Always Ready 2 x 0 Mirassol – 7,50 na Betsson Resultado: Abaixo de 2,5 gols – 1,98 na Superbet Boas chances de acontecer: Always Ready vence – 1,58 na Betano Aposta ousada: Enrique Triverio marca a qualquer momento – 2,00 na Betsson

O Mirassol enfrenta o desafio mais extremo de sua jovem história continental. Na terça-feira, 19 de maio de 2026, o Leão Caipira visita o Always Ready no Estádio Municipal de El Alto, a 4.150 metros de altitude, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O ar rarefeito do altiplano boliviano já derrubou equipes com elencos muito mais robustos, e agora é a vez do clube do interior paulista testar sua resistência no cenário mais inóspito do futebol sul-americano.

O contexto, porém, favorece o Mirassol em termos de classificação. O time de Rafael Guanaes lidera a chave com nove pontos, fruto de três vitórias e apenas uma derrota, e está muito perto de garantir a classificação inédita às oitavas de final. O Always Ready, por sua vez, tem três pontos e ocupa a lanterna do grupo, mas sua única vitória na competição foi justamente em casa: a goleada de 4 x 0 sobre o Lanús em 5 de maio, resultado que mostrou o quanto a altitude altera qualquer cálculo prévio. Veja mais dicas de apostas de hoje.

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Análise da partida - Ar rarefeito, mas Mirassol lidera

O Mirassol vive temporadas paralelas em 2026. Na Libertadores, a campanha é histórica: três vitórias em quatro jogos, incluindo dois triunfos sobre Lanús e LDU no Maião e a vitória de 2 x 0 sobre o próprio Always Ready na terceira rodada. No Brasileirão, o cenário é oposto. Com 13 pontos em 16 rodadas, o Leão ocupa a 18ª posição e luta contra o rebaixamento, tendo perdido para o Atlético-MG por 3 x 1 na rodada mais recente da Série A.

O elenco curto cobra seu preço. Rafael Guanaes vem alternando titulares entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, e os resultados fora de casa na Série A são preocupantes: nenhuma vitória como visitante na competição nacional em 2026. Esse dado ganha relevância extra quando o adversário é um time que disputa partidas a mais de quatro mil metros acima do nível do mar.

O Always Ready é um time de duas personalidades. Fora de El Alto, o Albirrojo carrega um tabu pesado: nunca venceu uma partida oficial de Libertadores fora da Bolívia. Antes da terceira rodada contra o Mirassol, o retrospecto em competições sul-americanas como visitante era de cinco empates e 13 derrotas em 18 jogos.

Em casa, a história muda radicalmente. O 4 x 0 sobre o Lanús, atual campeão da Sul-Americana, foi construído com 63% de posse de bola, 24 finalizações e um xG de 2,79, números que tornariam qualquer equipe favorita.

No Campeonato Boliviano, a equipe de Julio César Baldivieso também vive bom momento. O Always Ready iniciou a temporada nacional com campanha invicta nas primeiras rodadas e lidera a tabela. Os bolivianos chegam a este confronto com confiança restaurada depois de começarem a Libertadores com três derrotas consecutivas fora de casa.

Outros palpites e odds para Always Ready x Mirassol

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Confrontos diretos entre Always Ready e Mirassol

O único encontro anterior entre Always Ready e Mirassol aconteceu na terceira rodada desta mesma fase de grupos, em 29 de abril, no Maião. O Mirassol venceu por 2 x 0, com gols de Eduardo aos dez minutos e Alesson aos 35 do segundo tempo, após linda jogada individual de Carlos Eduardo. O zagueiro João Victor foi expulso aos 29 da etapa final por entrada violenta em Jesús Maraude, mas o time brasileiro soube administrar a vantagem numérica adversária.

Naquela partida, o Mirassol dominou amplamente o primeiro tempo e criou diversas oportunidades além do gol inaugural. O goleiro Alain Baroja fez pelo menos uma defesa importante para evitar uma goleada antes do intervalo. O Always Ready, longe da altitude e sem o zagueiro Luis Caicedo (suspenso), apresentou o rendimento abaixo que caracteriza suas atuações fora da Bolívia.

Agora, o cenário se inverte por completo. O Always Ready receberá o Mirassol nos 4.150 metros de El Alto, onde a equipe goleou o Lanús com autoridade e onde o ar rarefeito transforma qualquer vantagem técnica em um fator secundário.

Notícias de Always Ready x Mirassol

Always Ready: desfalques e dúvidas

Julio César Baldivieso deve contar com o elenco praticamente completo para o duelo em El Alto. A base que goleou o Lanús por 4 x 0 na rodada anterior tende a ser mantida, com Richet Gómez, Enrique Triverio, Joel Amoroso e Marcelo Suárez, os quatro autores dos gols daquela partida, todos disponíveis.

O goleiro Alain Baroja segue como titular e foi destaque nas primeiras rodadas, especialmente contra a LDU, quando fez defesas decisivas que mantiveram o Always Ready competitivo antes de sofrer o gol nos acréscimos. Fernando Saucedo e Héctor Cuéllar compõem o meio-campo com experiência e intensidade, enquanto Jesús Maraude opera pelas laterais do ataque.

Provável escalação do Always Ready (4-3-3): Alain Baroja; Yhormar Hurtado, Richet Gómez, Alex Rambal e Marcelo Suárez; Héctor Cuéllar, Fernando Saucedo e Carlitos Rodriguez; Joel Amoroso, Enrique Triverio e Jesús Maraude. Técnico: Julio César Baldivieso.

Mirassol: desfalques e dúvidas

O Mirassol chega à Bolívia com baixas importantes. Igor Formiga, ala direita titular, está lesionado e não viajou. Negueba segue fora por tempo indeterminado, recuperando-se de lesão multiligamentar no joelho direito sofrida no início da temporada.

São duas ausências que reduzem as opções de Guanaes no setor ofensivo. O desgaste físico de jogar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil simultaneamente com um elenco limitado é o maior adversário invisível do Mirassol em El Alto.

O zagueiro João Victor, expulso no jogo de ida contra o Always Ready, cumpriu suspensão e está disponível. Lucas Oliveira, que retornou de suspensão na rodada anterior, deve ser titular na zaga ao lado de Willian Machado. A dúvida principal está no ataque: Carlos Eduardo e Everton Galdino disputam posição, com Edson Carioca como alternativa.

Provável escalação do Mirassol (3-5-2): Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Daniel Borges, Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Reinaldo; Alesson e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de Always Ready x Mirassol

Jogador destaque · Always Ready Enrique Triverio 1 Gol na Libertadores 2026 (de cabeça vs Lanús) 4 x 0 Protagonista na goleada sobre o Lanús em El Alto Referência Ponto focal do ataque e pivô nas jogadas aéreas Experiente Centroavante argentino com vasta rodagem no futebol sul-americano Jogador destaque · Mirassol Alesson 1 Gol na Libertadores 2026 (vs Always Ready, 80') Decisivo Marcou o gol da vitória sobre o Always Ready no Maião Criativo Assistência para Eduardo abrir o placar no jogo contra o Always Ready Destaque Melhor avaliação do Mirassol no jogo contra o Always Ready

Os técnicos - Baldivieso e Guanaes: duas lendas de seus respectivos clubes

Julio César Baldivieso

Julio César Baldivieso, 53 anos, é uma lenda do futebol boliviano. Ex-meia com 85 jogos pela seleção, fez parte da geração que disputou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Em sua terceira passagem pelo Always Ready, Baldivieso tem como missão consolidar o clube no cenário continental.

O treinador sabe explorar a altitude como poucos: sua equipe alterna entre um bloco compacto que espera o adversário perder fôlego e uma postura agressiva de posse quando identifica fragilidades. Os 4 x 0 sobre o Lanús foram uma demonstração da capacidade de sua equipe quando joga em casa.

Rafael Guanaes

Rafael Guanaes, 45 anos, é o arquiteto da melhor temporada da história do Mirassol. Em 2025, levou o clube ao quarto lugar do Brasileirão com 67 pontos, garantindo a vaga inédita na Libertadores e recebendo o Troféu Telê Santana de melhor treinador da Série A.

Em 2026, o desafio é duplo: manter o time competitivo na Libertadores e escapar do rebaixamento no campeonato nacional. O sistema com três zagueiros, adotado nas últimas semanas, reflete a tentativa de dar mais solidez defensiva a um elenco que sofre com a falta de profundidade.

Análise tática de Always Ready x Mirassol

O Always Ready deve utilizar o 4-3-3 com Triverio como referência central e Amoroso e Maraude pelos lados. Em El Alto, a equipe de Baldivieso não precisa se economizar: contra o Lanús, o time manteve 63% de posse, finalizou 24 vezes e construiu um xG de 2,79. O cenário tático é simples: os bolivianos vão pressionar no campo adversário, forçar o Mirassol a correr na altitude e explorar o desgaste físico que inevitavelmente aparece após os 20 minutos iniciais.

Os dados do jogo contra o Lanús são ilustrativos. O Always Ready teve dez finalizações no alvo, marcou dois gols ainda no primeiro tempo e ampliou logo no início do segundo.

Richet Gómez abriu o placar com um chute de fora da área aos 26 minutos, e Triverio cabeceou para fazer o segundo nos acréscimos da etapa inicial. Joel Amoroso fez o terceiro um minuto após o intervalo, aproveitando assistência de Maraude. O domínio boliviano foi absoluto nos números.

O Mirassol, por sua vez, deve abrir mão do esquema com três zagueiros utilizado nos últimos jogos e recuar para um 4-4-2 ou 4-5-1 mais compacto. A lógica é clara: com a classificação praticamente garantida, Guanaes não precisa arriscar no ataque.

O plano tático mais sensato é proteger a defesa, manter linhas curtas e apostar em contra-ataques com Alesson e Carlos Eduardo nos momentos em que o Always Ready avançar. Reinaldo pode ser importante nas bolas paradas, área em que o Mirassol tem sido eficiente nesta Libertadores.

A altitude será o fator decisivo. Em El Alto, o ar rarefeito reduz drasticamente a capacidade de recuperação física dos jogadores visitantes, que chegam sem período de aclimatação.

A bola viaja mais rápido, quica de forma diferente e os chutes de longa distância ganham precisão adicional. Richet Gómez já demonstrou saber explorar esse fenômeno ao marcar de fora da área contra o Lanús.

Prognóstico de placar exato para Always Ready x Mirassol