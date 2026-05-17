São Paulo x Millonarios Palpite – Análise e odds (19/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do São Paulo + menos de 3,5 gols – 2,10 na Betsson Placar provável: São Paulo 2 x 0 Millonarios – 6,00 na Betsson Resultado: São Paulo vence sem sofrer gol – 2,40 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: São Paulo marca o 1º gol – 1,50 na Betano Aposta ousada: Calleri marca a qualquer momento – 2,20 na Superbet

O São Paulo recebe o Millonarios nesta terça-feira, no MorumBIS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O confronto marca a estreia de Dorival Júnior no comando do Tricolor, contratado em 15 de maio para sua terceira passagem pelo clube, dois dias após a demissão de Roger Machado.

A partida tem peso direto na classificação do Grupo C, em que o São Paulo lidera com oito pontos, seguido de perto por O'Higgins e Millonarios, ambos com sete. Uma vitória tricolor praticamente garante a primeira posição e a vaga direta nas oitavas de final. Para os colombianos, que foram eliminados da Liga BetPlay I-2026, a Sul-Americana é a competição que restou para salvar a temporada. Veja mais dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para São Paulo x Millonarios pela Copa Sul-Americana

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Análise da partida - Tricolor Paulista com a chance de se isolar na liderança

O São Paulo não sofreu gol em quatro jogos pela Sul-Americana, com duas vitórias e dois empates. Mas no cenário doméstico, o time não vence há seis partidas em todas as competições, desde o 1 x 0 sobre o Mirassol em 25 de abril. De lá para cá, foram três empates (Millonarios, Bahia e O'Higgins) e três derrotas (Corinthians 3 x 2, Juventude 3 x 1 pela Copa do Brasil e Fluminense 2 x 1 neste sábado).

A eliminação para o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil foi o estopim para a saída de Roger Machado, que comandou o time em apenas 17 partidas com aproveitamento de 49%. Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo próprio São Paulo, acertou seu retorno na sexta-feira (15) e deve estrear na terça, embora o time contra o Fluminense tenha sido comandado pelo auxiliar Milton Cruz.

Na tabela do Brasileirão, o São Paulo ocupa a quarta posição com 24 pontos em 16 rodadas, dez atrás do líder Palmeiras. A sequência negativa acendeu o alerta, mas o desempenho na Sul-Americana segue como ponto de equilíbrio. O Tricolor ainda não foi vazado na competição continental, dado que reforça a competência defensiva do grupo mesmo em cenários adversos.

O Millonarios, por sua vez, atravessa uma reestruturação. A equipe de Fabián Bustos não conseguiu se classificar para o mata-mata da Liga BetPlay pelo segundo semestre consecutivo, ficando na 11ª posição com 25 pontos. Na Copa BetPlay, soma duas vitórias em três jogos e lidera seu grupo, com destaque para a remontada de 3 x 2 sobre o Patriotas no último dia 15, quando Rodrigo Contreras marcou um gol de falta nos acréscimos.

Na Sul-Americana, o Millonarios reagiu de forma contundente na quarta rodada. A equipe foi ao Estádio Centenário, em Montevidéu, e goleou o Boston River por 4 x 2, com dois gols de Contreras, um de Leonardo Castro (de pênalti) e um de Beckham Castro. A vitória levou os colombianos a sete pontos e os manteve vivos na briga pela classificação.

Outros palpites e odds para São Paulo x Millonarios

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Confrontos diretos entre São Paulo e Millonarios

São Paulo e Millonarios se enfrentaram cinco vezes na história, e o retrospecto pende ligeiramente para os colombianos: duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A lembrança mais marcante para o lado brasileiro é negativa. Na Copa Sul-Americana de 2007, o Millonarios eliminou o São Paulo de Muricy Ramalho nas quartas de final sem que o Tricolor marcasse um único gol: 0 x 1 no Morumbi e 0 x 2 no El Campín.

Antes disso, na Copa Libertadores de 1974, o cenário foi oposto. O São Paulo empatou em 0 x 0 em Bogotá e aplicou uma goleada de 4 x 0 no Brasil. O reencontro mais recente aconteceu nesta mesma edição da Sul-Americana: o 0 x 0 na terceira rodada, em 28 de abril, no El Campín. Naquela noite, o São Paulo jogou com time alternativo e Carlos Coronel fez grandes defesas nos acréscimos para manter o empate.

Notícias de São Paulo x Millonarios

São Paulo: desfalques e dúvidas

A lista de desfalques do São Paulo segue extensa. Alan Franco (estiramento no adutor direito), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recuperação de fratura na face), Marcos Antônio (lesão no reto femoral direito), Lucas Moura e Luciano permanecem no departamento médico.

A boa notícia é o retorno de Jonathan Calleri, que estava suspenso pelo Brasileirão contra o Fluminense, mas está à disposição para a Sul-Americana. Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha, voltou contra o Fluminense e também deve jogar.

Dorival Júnior herdou um elenco fragilizado pela crise de resultados e com opções limitadas no ataque. Sem Luciano e com Calleri de volta, a tendência é que o novo treinador aposte nos titulares disponíveis para conquistar um resultado imediato no MorumBIS, diferente das escalações alternativas que Roger Machado usou nas rodadas anteriores da Sul-Americana.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Dória e Enzo Díaz; Bobadilla e Danielzinho; Artur, Cauly e Wendell; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Millonarios: desfalques e dúvidas

Fabián Bustos ainda convive com a ausência de Radamel Falcao García, que disputou apenas sete dos 19 jogos possíveis na Liga BetPlay devido a uma fratura no arco zigomático do rosto. A disponibilidade do veterano de 40 anos para a partida em São Paulo permanece incerta.

O goleiro Diego Novoa, que cumpriu suspensão em rodadas anteriores, pode retornar ao time. Rodrigo Contreras, artilheiro da equipe na temporada com oito gols na Liga BetPlay e quatro na Sul-Americana, está confirmado e será a principal ameaça ofensiva dos visitantes.

Provável escalação do Millonarios (4-3-3): De Amores; Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Ureña, Mateo García e David Mackalister Silva; Darwin Quintero, Leonardo Castro e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.

Destaques individuais de São Paulo x Millonarios

Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri Referência Principal artilheiro do São Paulo em 2026 Retorno Volta após cumprir suspensão no Brasileirão Poupado Não jogou as últimas rodadas da Sul-Americana Decisivo Carrega o peso ofensivo sem Luciano no elenco Jogador destaque · Millonarios Rodrigo Contreras 4 Gols na Sul-Americana 2026 Artilheiro Artilheiro da Copa Sul-Americana 2026 8 Gols na Liga BetPlay I-2026 Clutch Gol decisivo nos acréscimos contra o Patriotas

Os técnicos - Dorival Júnior, o terceiro técnico de 2026

Dorival Júnior

Dorival Júnior, de 64 anos, é o terceiro técnico do São Paulo em 2026, após as demissões de Hernán Crespo em março e Roger Machado em maio. O treinador encontra um elenco desfalcado e uma torcida impaciente, mas conhece o clube de dentro: na passagem anterior, precisou de poucas semanas para organizar o grupo e conduzi-lo ao título inédito da Copa do Brasil em 2023. A diretoria espera que ele repita essa capacidade de reação imediata já na estreia.

Fabián Bustos

Fabián Bustos, de 56 anos, assumiu o Millonarios em fevereiro e não conseguiu levar a equipe ao mata-mata da Liga BetPlay I-2026. O treinador argentino agora deposita na Sul-Americana a chance de justificar sua continuidade no cargo. Adepto de pressão alta e linhas avançadas, Bustos tem adaptado sua proposta à realidade do elenco. A vitória por 4 x 2 sobre o Boston River, fora de casa, mostrou que a equipe pode ser vertical e eficiente quando precisa.

Análise tática de São Paulo x Millonarios

O São Paulo de Dorival Júnior deve priorizar o controle da posse de bola, algo que já era uma característica do treinador em suas passagens anteriores. O 4-2-3-1 é a formação mais provável, com Bobadilla e Danielzinho protegendo a zaga e Cauly com liberdade para construir entre as linhas. A grande questão é o entrosamento: Dorival terá menos de 72 horas entre a apresentação oficial e o apito inicial.

O Millonarios deve adotar postura mais cautelosa fora de casa, diferente da intensidade que mostra no El Campín. Bustos tende a ajustar o 4-3-3 para um bloco mais compacto em jogos fora da Colômbia, como fez no 0 x 0 contra o São Paulo na terceira rodada, quando entregou a posse e apostou em saídas rápidas. A diferença é que, sem a altitude de Bogotá a seu favor, o Millonarios precisará ser mais preciso nas finalizações.

A principal fragilidade do Millonarios está na transição defensiva. Na goleada sobre o Boston River (4 x 2), a equipe sofreu dois gols mesmo com amplo domínio, o que expõe oscilações de concentração na zaga. Se o São Paulo explorar os espaços com Artur e Wendell pelos lados do campo, pode criar as chances que precisa para abrir o placar. Do lado oposto, Contreras é o perigo constante: o argentino se movimenta bem entre zagueiros e aparece tanto para finalizar quanto para criar espaços.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Millonarios