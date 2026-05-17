Bournemouth x Manchester City Palpite – Análise e odds (19/05)

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O Manchester City visita o Bournemouth no Vitality Stadium na terça-feira, 19 de maio, pela 37ª rodada da Premier League com uma missão que não admite tropeço. Os Citizens precisam vencer para manter viva a chance de título, estando dois pontos atrás do Arsenal na tabela. Se os Gunners superarem o Burnley na segunda-feira, um dia antes deste confronto, o City será obrigado a ganhar para levar a disputa até a última rodada.

Do outro lado, o Bournemouth vive os jogos finais da era Andoni Iraola, que anunciou sua saída ao término da temporada após três anos no comando dos Cherries. A equipe acumula uma sequência de 16 jogos invictos na liga, a mais longa da Europa entre as cinco principais ligas, e briga por uma vaga europeia inédita na história do clube. Sexto colocado com 55 pontos, o Bournemouth mira a classificação para a Champions League via liga, caso o Aston Villa conquiste a Europa League e termine em quinto. Confira mais dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Bournemouth x Manchester City pela Premier League

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Análise da partida - Título em jogo, despedida no Vitality

O Manchester City chega à costa sul embalado por uma sequência de dez jogos sem derrota em todas as competições, com nove vitórias neste período. No sábado, o gol antológico de calcanhar de Antoine Semenyo, ex-Bournemouth, rendeu o troféu da FA Cup contra o Chelsea (1 x 0 em Wembley), o 20º título de Pep Guardiola à frente do clube. O catalão se tornou o primeiro técnico a vencer ao menos três Premier Leagues, três Champions Leagues, três EFL Cups e três FA Cups na carreira.

Na liga, os números sustentam o favoritismo do City: 23 vitórias, oito empates e cinco derrotas, com 75 gols marcados e apenas 32 sofridos. Fora de casa, são nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A goleada por 3 x 0 sobre o Crystal Palace em 13 de maio manteve a diferença para o Arsenal em dois pontos, com o saldo de gols agora favorável ao City (+43 contra +42).

O Bournemouth, por sua vez, transformou a temporada 2025/26 em algo especial mesmo sem os reforços perdidos por vendas milionárias. Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi, Dango Ouattara e o próprio Semenyo saíram por 253 milhões de libras, mas Iraola reconstruiu o elenco sem perder competitividade. São 13 vitórias, 16 empates e sete derrotas, com 56 gols marcados.

A sequência invicta de 16 jogos inclui triunfos sobre Tottenham (3 x 2), Liverpool (3 x 2), Arsenal (2 x 1 fora de casa) e Newcastle, além de seis jogos sem sofrer gol. Em casa, apenas Arsenal e Everton venceram no Vitality Stadium nesta temporada, com sete vitórias, nove empates e duas derrotas como mandante. Os Cherries venceram quatro dos últimos cinco jogos na liga, e o último resultado foi o 1 x 0 sobre o Fulham, selado por um golaço de Rayan.

Outros palpites e odds para Bournemouth x Manchester City

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Confrontos diretos entre Bournemouth e Manchester City

O domínio do City neste confronto é histórico. Em 19 confrontos desde 2015, o City venceu 18 e o Bournemouth apenas um, sem empates. A taxa de vitória de 94,1% é o melhor índice de um time contra um adversário específico na história da Premier League. Nos primeiros 14 duelos pela liga, o City venceu todos por um placar agregado de 45 x 7, marcando quatro ou mais gols em sete dessas partidas.

A única vitória do Bournemouth aconteceu em novembro de 2024, um 2 x 1 no Vitality Stadium com gols de Semenyo e Evanilson, quando ambos ainda defendiam os Cherries. No jogo de ida desta temporada, em novembro de 2025, o City venceu por 3 x 1 no Etihad, com dois gols de Haaland e um de Nico O'Reilly.

Vale notar que o City não venceu nenhum dos últimos quatro jogos fora de casa contra equipes da costa sul na Premier League. Na temporada passada, Iraola comandou o Bournemouth na vitória por 2 x 1 neste mesmo confronto, o único revés do City neste H2H. Os dez últimos confrontos entre os dois clubes tiveram média de 3,6 gols por jogo, com ambas marcando em sete deles.

Notícias de Bournemouth x Manchester City

Bournemouth: desfalques e dúvidas

O principal desfalque é Ryan Christie, expulso contra o Fulham após uma entrada com os travas em Timothy Castagne. O cartão amarelo inicial foi revisado pelo VAR e transformado em vermelho direto, rendendo suspensão de três jogos que o tira do restante da temporada. A ausência abre espaço para Tyler Adams retornar ao meio-campo titular.

O lateral-direito Alex Jimenez foi afastado pelo clube após a abertura de uma investigação sobre postagens em redes sociais. O espanhol de 21 anos, que fez 32 jogos na temporada, não foi incluído na delegação contra o Fulham e segue indisponível. Adam Smith deve ser o substituto na lateral.

Lewis Cook se recupera de uma lesão na coxa e é dúvida, oferecendo alternativa a Iraola caso esteja apto. Julio Soler (coxa) e Matai Akinmboni (lesão muscular) seguem fora. Rayan, autor de três gols nos últimos três jogos, deve ser titular pelo lado direito do ataque.

Iraola terá motivação extra neste que pode ser seu penúltimo jogo no comando do clube. O técnico basco, cotado para dirigir Athletic Bilbao ou outro grande da Europa, transformou o Bournemouth em candidato a uma vaga europeia inédita e busca entregar ao torcedor uma despedida à altura.

Provável escalação do Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Adams e Scott; Rayan, Kroupi e Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester City: desfalques e dúvidas

Guardiola conta com o elenco praticamente completo para a viagem. Rodri, única dúvida antes da final da FA Cup, entrou de titular em Wembley e jogou 65 minutos, sendo substituído como precaução. O volante espanhol deve estar disponível na terça-feira.

Omar Marmoush foi sacado no intervalo da final, mas por opção tática: o egípcio não rendeu no lugar de Rayan Cherki, que assumiu a vaga e quase ampliou. Cherki deve retornar ao onze titular, enquanto Nico González sequer foi relacionado para Wembley.

Semenyo, contratado do Bournemouth em janeiro, marcou o gol do título na FA Cup e chega embalado para enfrentar seu ex-clube. O ganense soma 16 gols em todas as competições na temporada e terá motivação extra no Vitality Stadium. Bernardo Silva e John Stones, ambos de saída do clube no fim da temporada, levantaram o troféu juntos no sábado.

O City não pode se dar ao luxo de poupar ninguém. A diferença para o Arsenal é de dois pontos e qualquer tropeço pode significar o fim das ambições pelo título, com a última rodada contra o Aston Villa no Etihad.

Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi e Ait Nouri; Silva e Rodri; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Destaques individuais de Bournemouth x Manchester City

Jogador destaque · Bournemouth Eli Junior Kroupi 12 Gols na Premier League em 2025/26 Recordista Primeiro teenager em 26 anos a atingir 12 gols em temporada de estreia na PL 31 Jogos disputados na Premier League £80M Valor de mercado estimado pelo Bournemouth Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 26 Gols na Premier League 2025/26 – artilheiro 107 Gols na história da Premier League em 126 jogos 150+ Gols pelo Manchester City em todas as competições 0,82 Gols por 90 minutos na temporada

Os técnicos - A última dança de Iraola e a pressão sobre Guardiola

Andoni Iraola

Andoni Iraola se despede do Bournemouth como um dos treinadores mais cobiçados da Europa. Em três temporadas, o basco de 43 anos levou o clube a recordes consecutivos de pontuação na Premier League, formou uma identidade de jogo baseada em transições verticais e intensidade sem a bola, e sobreviveu à venda de 253 milhões de libras em jogadores. O Athletic Bilbao, onde Iraola atuou por 12 anos como jogador, é um dos clubes mais interessados em sua contratação.

Pep Guardiola

Pep Guardiola vive o que pode ser seu último mês no comando do City. Com 20 troféus em dez anos de Manchester, o catalão busca o título da Premier League para coroar uma temporada que já conta com EFL Cup e FA Cup. A conquista da FA Cup no sábado trouxe alívio, mas Guardiola não permitiu comemorações: mandou os jogadores para casa prepararem o corpo para a terça-feira. O City ainda pode completar uma tríplice coroa doméstica (EFL Cup, FA Cup e Premier League), algo raro na história do futebol inglês.

Análise tática de Bournemouth x Manchester City

O City deve se apresentar em seu 4-2-3-1 habitual, com Rodri e Bernardo Silva como dupla de volantes e Cherki atuando como meia centralizado atrás de Haaland. Semenyo e Doku darão amplitude pelas pontas, explorando os espaços que a defesa do Bournemouth tende a conceder quando avança suas linhas. A posse de bola do City (média de 61% na temporada) será fundamental para controlar o ritmo e evitar as transições rápidas dos Cherries.

Iraola deve manter o 4-2-3-1 que lhe rendeu resultados na sequência invicta, com Adams e Scott protegendo a zaga, Kroupi como segundo atacante pelo eixo e Evanilson como referência. A principal arma tática do Bournemouth é a velocidade nas saídas de contra-ataque: Rayan, Kroupi e Tavernier são rápidos na transição e podem explorar o espaço nas costas de uma defesa do City que precisará se projetar para buscar o gol.

A ausência de Christie tira experiência do meio-campo do Bournemouth, mas Adams oferece qualidades similares de intensidade e cobertura. O confronto entre a dupla de pivôs será decisivo: se Adams e Scott conseguirem limitar as opções de passe de Silva e Rodri, os Cherries podem repetir a receita tática que funcionou contra Arsenal e Liverpool, atraindo o adversário e atacando nas costas.

Prognóstico de placar exato para Bournemouth x Manchester City