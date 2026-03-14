Fluminense x Athletico – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Fluminense x Athletico pelo Campeonato Brasileiro
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O Lance! apresenta os melhores palpites para Fluminense x Athletico, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, 15 de março, às 16h00 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Fluminense x Athletico (15/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
As partidas mais recentes do Fluminense têm sido marcadas por placares mais equilibrados, sem goleadas ou resultados muito elásticos nesse período. Muito disso se deve à consistência defensiva da equipe carioca neste início de temporada, com apenas 11 gols sofridos em 15 jogos.
No setor ofensivo, a produção também tem sido moderada, com média de 1,2 gol marcado nas últimas dez partidas. Além disso, o histórico recente de confrontos contra o Athletico costuma apresentar jogos mais controlados em termos de bolas na rede. Diante desse cenário, o palpite para que o duelo mantenha o placar abaixo da linha de gols surge como uma opção bastante válida.
- O Fluminense vem de oito dos últimos dez jogos com menos de 2,5 gols
- No histórico do confronto, tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos
- O Tricolor Carioca registra apenas cinco gols sofridos nos últimos dez jogos
Outros palpites para Fluminense x Athletico
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Tricolor Carioca vem apresentando um excelente retrospecto nas últimas partidas, conseguindo impor seu ritmo de jogo e controlar as ações dentro de campo. Aliado a isso, a equipe conta com um sistema defensivo muito sólido, que tem protegido bem a sua meta. Como resultado desse equilíbrio, o Fluminense abriu o placar em sete dos últimos dez jogos disputados. Atuando em casa, a expectativa é de que mantenha esse padrão de controle da partida, o que reforça nosso palpite para que a equipe carioca marque o primeiro gol do confronto.
Nas últimas dez partidas, as duas equipes também registram bom volume ofensivo no quesito escanteios, com médias de 5,4 e 7,3 tiros de canto por jogo, respectivamente. Além disso, os jogos do Furacão apresentam média de 11,8 escanteios totais, indicando confrontos mais abertos e com oportunidades para ambos os lados. Diante desse cenário, o palpite para superar a linha de escanteios ganha força.
Por fim, no aspecto disciplinar, o Fluminense registra média de 3,1 cartões por partida, enquanto o Athletico apresenta média de 1,9 advertência por jogo. As partidas recentes de ambas as equipes têm sido marcadas por forte disputa física, tendo ultrapassado a linha de cartões em quatro dos últimos cinco jogos do Tricolor Carioca e em cinco dos últimos seis compromissos do Furacão. Assim, o palpite para que o confronto volte a superar a linha de advertências se reforça.
Análise e Forma dos Times
Fluminense - Momento e escalação
O Fluminense faz um ótimo início de Campeonato Brasileiro, ocupando a terceira colocação com dez pontos somados em cinco rodadas, com três vitórias, um empate e uma derrota. No compromisso mais recente, a equipe conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Remo, fora de casa.
Agora, recebe o Athletico com o objetivo de manter o bom momento e buscar mais um resultado positivo na competição. Para o confronto, Zubeldia não poderá contar com Facundo Bernal, Germán Cano e Nonato, todos fora por lesão.
Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Jemmes e Renê; Hércules, Martinelli, Agustín Canobbio, Luciano Acosta e Jefferson Savarino; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.
Athletico - Momento e escalação
Já o Athletico ocupa atualmente a oitava colocação, com sete pontos somados e um jogo a menos que o adversário deste confronto, já que a partida contra o Botafogo foi adiada. Após um início promissor no Brasileirão, com duas vitórias consecutivas, o Furacão não conseguiu manter o ritmo e soma um empate e uma derrota nas rodadas seguintes. Além disso, a equipe já acumula quatro partidas sem vencer, acendendo o sinal de alerta.
No compromisso mais recente, empatou em 1 a 1 com o RB Bragantino, pela quarta rodada da competição. Agora, visita o Fluminense buscando retomar o caminho das vitórias e encerrar a sequência negativa. Para o confronto, o Furacão não contará com Isaac, Renan Viana e Alejandro García, todos fora da partida.
Provável escalação do Athletico: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias, Gastón Benavídez e Lucas Esquivel; Luiz Gustavo, Camilo Portilla e Bruno Zapelli; Steven Mendoza, Kevin Viveros e Julimar. Técnico: Odair Hellmann.
Confronto direto e estatísticas de Fluminense x Athletico
O histórico recente entre Fluminense e Athletico é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Fluminense x Athletico
- 01/12/2024 - Athletico 1 x 1 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)
- 22/10/2024 - Fluminense 1 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)
- 27/08/2023 - Athletico 2 x 2 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)
- 22/04/2023 - Fluminense 2 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)
- 03/09/2022 - Athletico 1 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Fluminense x Athletico
- Em todas as competições foram disputados 61 jogos entre as duas equipes, com 26 vitórias do Athletico, 12 empates e 23 triunfos do Fluminense
- O Fluminense vem de quatro partidas seguidas sem derrotas para o Athletico
- Nesse início de temporada, o Tricolor Carioca registra dez vitórias em 15 partidas disputadas
- O Furacão vem de seis partidas consecutivas sofrendo gols
- O Fluminense marcou o primeiro gol em sete dos últimos dez jogos disputados
Comparação de Odds para Fluminense x Athletico
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Fluminense
|Empate
|Athletico
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Athletico
- Menos de 2,5 gols (1,77 na Betsson)
- Fluminense marcar o primeiro gol (1,57 na Betsson)
- Mais de 9,5 escanteios (1,82 na Betano)
- Mais de 4,5 cartões (1,81 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
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