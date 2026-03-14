O Lance! apresenta os melhores palpites para Fluminense x Athletico, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, 15 de março, às 16h00 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Fluminense x Athletico (15/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As partidas mais recentes do Fluminense têm sido marcadas por placares mais equilibrados, sem goleadas ou resultados muito elásticos nesse período. Muito disso se deve à consistência defensiva da equipe carioca neste início de temporada, com apenas 11 gols sofridos em 15 jogos.

No setor ofensivo, a produção também tem sido moderada, com média de 1,2 gol marcado nas últimas dez partidas. Além disso, o histórico recente de confrontos contra o Athletico costuma apresentar jogos mais controlados em termos de bolas na rede. Diante desse cenário, o palpite para que o duelo mantenha o placar abaixo da linha de gols surge como uma opção bastante válida.

O Fluminense vem de oito dos últimos dez jogos com menos de 2,5 gols No histórico do confronto, tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos O Tricolor Carioca registra apenas cinco gols sofridos nos últimos dez jogos

Outros palpites para Fluminense x Athletico

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Tricolor Carioca vem apresentando um excelente retrospecto nas últimas partidas, conseguindo impor seu ritmo de jogo e controlar as ações dentro de campo. Aliado a isso, a equipe conta com um sistema defensivo muito sólido, que tem protegido bem a sua meta. Como resultado desse equilíbrio, o Fluminense abriu o placar em sete dos últimos dez jogos disputados. Atuando em casa, a expectativa é de que mantenha esse padrão de controle da partida, o que reforça nosso palpite para que a equipe carioca marque o primeiro gol do confronto.

Nas últimas dez partidas, as duas equipes também registram bom volume ofensivo no quesito escanteios, com médias de 5,4 e 7,3 tiros de canto por jogo, respectivamente. Além disso, os jogos do Furacão apresentam média de 11,8 escanteios totais, indicando confrontos mais abertos e com oportunidades para ambos os lados. Diante desse cenário, o palpite para superar a linha de escanteios ganha força.

Por fim, no aspecto disciplinar, o Fluminense registra média de 3,1 cartões por partida, enquanto o Athletico apresenta média de 1,9 advertência por jogo. As partidas recentes de ambas as equipes têm sido marcadas por forte disputa física, tendo ultrapassado a linha de cartões em quatro dos últimos cinco jogos do Tricolor Carioca e em cinco dos últimos seis compromissos do Furacão. Assim, o palpite para que o confronto volte a superar a linha de advertências se reforça.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense faz um ótimo início de Campeonato Brasileiro, ocupando a terceira colocação com dez pontos somados em cinco rodadas, com três vitórias, um empate e uma derrota. No compromisso mais recente, a equipe conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Remo, fora de casa.

Agora, recebe o Athletico com o objetivo de manter o bom momento e buscar mais um resultado positivo na competição. Para o confronto, Zubeldia não poderá contar com Facundo Bernal, Germán Cano e Nonato, todos fora por lesão.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Jemmes e Renê; Hércules, Martinelli, Agustín Canobbio, Luciano Acosta e Jefferson Savarino; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.

Athletico - Momento e escalação

Já o Athletico ocupa atualmente a oitava colocação, com sete pontos somados e um jogo a menos que o adversário deste confronto, já que a partida contra o Botafogo foi adiada. Após um início promissor no Brasileirão, com duas vitórias consecutivas, o Furacão não conseguiu manter o ritmo e soma um empate e uma derrota nas rodadas seguintes. Além disso, a equipe já acumula quatro partidas sem vencer, acendendo o sinal de alerta.

No compromisso mais recente, empatou em 1 a 1 com o RB Bragantino, pela quarta rodada da competição. Agora, visita o Fluminense buscando retomar o caminho das vitórias e encerrar a sequência negativa. Para o confronto, o Furacão não contará com Isaac, Renan Viana e Alejandro García, todos fora da partida.

Provável escalação do Athletico: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias, Gastón Benavídez e Lucas Esquivel; Luiz Gustavo, Camilo Portilla e Bruno Zapelli; Steven Mendoza, Kevin Viveros e Julimar. Técnico: Odair Hellmann.

Confronto direto e estatísticas de Fluminense x Athletico

O histórico recente entre Fluminense e Athletico é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Fluminense x Athletico

01/12/2024 - Athletico 1 x 1 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

22/10/2024 - Fluminense 1 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)

27/08/2023 - Athletico 2 x 2 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

22/04/2023 - Fluminense 2 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)

03/09/2022 - Athletico 1 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense x Athletico

Em todas as competições foram disputados 61 jogos entre as duas equipes, com 26 vitórias do Athletico, 12 empates e 23 triunfos do Fluminense O Fluminense vem de quatro partidas seguidas sem derrotas para o Athletico Nesse início de temporada, o Tricolor Carioca registra dez vitórias em 15 partidas disputadas O Furacão vem de seis partidas consecutivas sofrendo gols O Fluminense marcou o primeiro gol em sete dos últimos dez jogos disputados

Comparação de Odds para Fluminense x Athletico

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Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Athletico

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.