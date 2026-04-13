Flamengo x Ind. Medellín – Palpites, análise e odds (16/04)

O Flamengo recebe o Independiente Medellín no Maracanã pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2026, em um confronto inédito entre os dois clubes. O atual campeão continental chega embalado por três vitórias consecutivas, incluindo a goleada sobre o Santos e o triunfo no clássico contra o Fluminense, e quer consolidar a liderança isolada da chave.

Do outro lado, o Poderoso de la Montaña vive momento oposto. O time de Medellín empatou em casa com o Estudiantes na estreia da Libertadores e vem de uma derrota dolorosa no clássico antioqueño contra o Atlético Nacional, sofrendo o gol decisivo aos 93 minutos. Na Liga BetPlay, o DIM ocupa apenas a 14ª colocação, com 17 pontos em 15 rodadas. A missão de pontuar no Rio de Janeiro exigirá algo que o Medellín ainda não demonstrou nesta temporada: consistência fora de casa.

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Análise da partida

O Flamengo de Leonardo Jardim encontrou seu ritmo na temporada 2026. O Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileirão com 20 pontos em dez jogos, ainda com uma partida atrasada contra o Mirassol. São seis vitórias, dois empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e dez sofridos.

A equipe venceu seus três últimos compromissos: 3 x 1 sobre o Santos no Maracanã, 2 x 0 diante do Cusco em altitude na estreia da Libertadores e 2 x 1 contra o Fluminense no clássico carioca. Pedro marcou duas vezes no Fla-Flu e igualou a marca de Gabriel Barbosa como maior artilheiro do Flamengo no século 21, com 161 gols.

Como mandante, os números são ainda mais expressivos. Nas últimas 15 partidas no Maracanã, o Flamengo acumula 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O ataque funciona com regularidade, tendo marcado em oito dos últimos dez jogos em casa.

O Independiente Medellín, por sua vez, atravessa uma temporada irregular. Na Liga BetPlay 2026, a equipe tem apenas quatro vitórias em 15 rodadas, com cinco empates e seis derrotas. O saldo de gols é negativo: 21 feitos e 22 sofridos. A 14ª posição na tabela colombiana ilustra as dificuldades enfrentadas pela equipe de Alejandro Restrepo.

Na Libertadores, o empate em 1 x 1 com o Estudiantes no Atanasio Girardot foi um resultado morno para quem jogava em casa. Francisco Chaverra marcou o gol do DIM, mas a equipe não conseguiu sustentar a vantagem e viu Tiago Palacios empatar com um chute desviado logo aos quatro minutos.

Como visitante, o retrospecto do Medellín é preocupante. São apenas quatro vitórias nos últimos 30 jogos disputados fora de casa em todas as competições. A defesa, que sofreu cinco gols nos dois últimos jogos, chega ao Maracanã com fragilidades evidentes.

Palpites para Flamengo x Independiente Medellín

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Confrontos diretos

Flamengo e Independiente Medellín nunca se enfrentaram na história. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas equipes em qualquer competição, o que elimina qualquer referência direta de confronto para a análise.

O que existe como parâmetro é o histórico recente de clubes brasileiros contra equipes colombianas na Libertadores. Os times do Brasil costumam ter vantagem como mandantes nesses confrontos, e o próprio Flamengo não perde em casa para equipes colombianas na competição continental desde 2017.

Para o Medellín, a referência mais próxima são os confrontos com times brasileiros nas fases prévias e na fase de grupos dos últimos anos. A tradição mostra que os clubes colombianos enfrentam dificuldades significativas quando visitam os grandes centros do futebol brasileiro, especialmente diante de equipes com o investimento e a profundidade de elenco do Flamengo.

Notícias de Flamengo e Independiente Medellín

Flamengo: desfalques e dúvidas

Leonardo Jardim segue sem poder contar com Erick Pulgar, que sofreu uma luxação na articulação acromioclavicular do ombro direito e está afastado desde o fim de março. Saúl Ñíguez passou por cirurgia no calcanhar esquerdo e não tem previsão de retorno para o curto prazo. Everton Cebolinha, diagnosticado com fratura na costela durante a partida contra o RB Bragantino, também está fora.

A boa notícia é o retorno de Alex Sandro, que começou como titular no clássico contra o Fluminense após semanas no departamento médico tratando uma lesão muscular na coxa direita. Jorginho, que sofreu lesão na panturrilha esquerda, é dúvida e pode ficar fora mais uma vez.

Jorge Carrascal foi expulso no Fla-Flu, mas a suspensão se aplica apenas ao Campeonato Brasileiro, não à Libertadores. O colombiano está disponível para o confronto contra o Medellín, um detalhe curioso, já que ele poderá atuar contra um clube de sua terra natal.

Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo contra o Fluminense, é monitorado pela comissão médica. Pedro, em grande fase com quatro gols nos últimos três jogos, será o centroavante titular.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Lucas Paquetá; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Independiente Medellín: desfalques e dúvidas

Alejandro Restrepo não poderá contar com o atacante Léider Berrío, que segue lesionado e fora da delegação que viajou ao Rio de Janeiro. Yony González, outro nome ofensivo importante, também está no departamento médico e será desfalque confirmado.

O goleiro Eder Chaux deve seguir na meta, enquanto o veterano Frank Fabra, ex-Boca Juniors, comandará a lateral esquerda. José Ortiz, que marcou autogol no clássico contra o Nacional, precisa se recuperar psicologicamente para o duelo. Daniel Cataño é o principal organizador do meio-campo e será peça fundamental na tentativa de criar contra-ataques.

Provável escalação do Independiente Medellín (4-3-3): Chaux; Palacios, Ortiz, Londoño e Fabra; Mena, Perlaza e Cataño; Serna, Fydriszewski e Chaverra. Técnico: Alejandro Restrepo.

Destaques individuais de Flamengo x Independiente Medellín

Jogador destaque · Flamengo Pedro 161 Gols pelo Flamengo na carreira 4 Gols nos últimos três jogos Recorde Artilheiro do Fla na Era dos Pontos Corridos Decisivo Dois gols no clássico Fla-Flu Jogador destaque · Independiente Medellín Daniel Cataño 1 Assistência na Libertadores 2026 Criativo Principal organizador do meio-campo do DIM 7,12 Nota FotMob na estreia da Libertadores Referência Lidera as finalizações do Medellín na temporada

Os técnicos

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo para a temporada 2026 e vem imprimindo um estilo de jogo que combina solidez defensiva com transições rápidas e posse de bola qualificada. O português tem experiência em clubes europeus e trouxe ao Rubro-Negro um padrão tático bem definido, com alternância entre 4-2-3-1 e 4-3-3 conforme o adversário.

O maior mérito de Jardim até aqui foi manter a competitividade do Flamengo mesmo com o número elevado de lesões no elenco. A capacidade de gestão e rotação tem sido essencial para o desempenho nas múltiplas competições. A vitória na estreia da Libertadores em Cusco, a 3.350 metros de altitude, consolidou a confiança do grupo.

Alejandro Restrepo comanda o Medellín desde 2024 e tem no fator casa sua principal arma. O técnico colombiano organiza a equipe em um 4-3-3 que prioriza a pressão inicial e as bolas paradas ofensivas, mas enfrenta dificuldades quando precisa atacar espaços contra equipes de nível técnico superior.

A irregularidade do Medellín na Liga BetPlay é um reflexo das limitações táticas que Restrepo ainda não conseguiu resolver. A defesa que sofreu cinco gols nos dois últimos jogos expõe um problema estrutural que dificilmente será corrigido até a partida no Maracanã.

Análise tática

O Flamengo deve se organizar em 4-2-3-1 com Evertton Araújo e Paquetá protegendo a defesa, enquanto Arrascaeta atua como meia centralizado com liberdade para flutuar. Plata pela direita e Samuel Lino pela esquerda garantem velocidade nas pontas, com Pedro fixo na referência.

O ponto forte do time de Jardim nesta configuração é a capacidade de acelerar o jogo pelas laterais. Contra o Fluminense, Samuel Lino foi decisivo com o cruzamento que originou o segundo gol de Pedro. Alex Sandro e Varela sobem com frequência, criando superioridade numérica nas faixas.

O Medellín deve adotar uma postura mais cautelosa do que a habitual. Restrepo sabe que jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã seria suicídio tático. O esperado é um 4-3-3 reativo, com as linhas mais baixas e saídas rápidas em contra-ataque, utilizando a velocidade de Chaverra e Serna pelos lados.

A principal fragilidade do Medellín está na transição defensiva. Quando perde a bola no meio-campo, a equipe demora a se recompor, deixando espaços entre as linhas que Arrascaeta e Paquetá podem explorar. Os dados da liga colombiana mostram que o DIM sofre gols com frequência entre os 60 e os 90 minutos, período em que o desgaste físico compromete a compactação.

Para o Flamengo, a chave será a paciência na construção. Se o Medellín conseguir fechar os espaços nos primeiros 30 minutos, o jogo pode demorar a abrir. Mas a diferença de qualidade individual tende a pesar conforme o relógio avança, especialmente com as opções de banco de Jardim.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Independiente Medellín

🎯 Palpite do Lance! Flamengo 2 x 0 Independiente Medellín O Flamengo deve impor sua superioridade técnica no Maracanã contra um Medellín fragilizado defensivamente. Pedro vive grande fase e o ataque rubro-negro tem sido letal em casa. A tendência é de domínio carioca, mas sem goleada, dado o perfil retrancado que o visitante deve adotar. O Flamengo venceu 12 dos últimos 15 jogos como mandante em todas as competições

dos últimos jogos como mandante em todas as competições O Medellín tem apenas quatro vitórias nos últimos 30 jogos fora de casa

vitórias nos últimos jogos fora de casa Pedro marcou quatro gols nos últimos três jogos e está na melhor fase da temporada

gols nos últimos jogos e está na melhor fase da temporada O Medellín sofreu cinco gols nos dois últimos jogos disputados Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Independiente Medellín Melhor palpite do jogo: Flamengo vence e mais de 1,5 gols – Odd 1,47 na Betsson Palpite alternativo: Flamengo vence e ambas as equipes não marcam – Odd 1,90 na Betsson Palpite alternativo 2: Flamengo: Handicap -1,5 – Odd 1,74 na Superbet Palpite alternativo 3: Pedro marca a qualquer momento – Odd 1,85 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Flamengo 2 x 0 Independiente Medellín – Odd 5,50 na Betsson