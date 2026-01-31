O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Corinthians, pela Final da Supercopa do Brasil. O confronto acontece neste domingo, 01 de fevereiro, às 16h00 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, GE TV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Flamengo x Corinthians (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite de mais de 2,5 gols pode parecer ousado para uma partida decisiva, como uma final de copa, mas, analisando o retrospecto recente das equipes, surge como uma opção bastante válida. O Flamengo vem de seis das últimas sete partidas sofrendo gols, evidenciando problemas defensivos neste início de temporada.

Por outro lado, o Rubro-Negro mantém um alto poder ofensivo, capaz de decidir jogos mesmo quando é vazado. Esse desequilíbrio entre ataque eficiente e defesa instável tem elevado a média de gols totais nas partidas mais recentes da equipe, reforçando o cenário favorável para o mercado de gols neste confronto decisivo.

Em quatro das últimas cinco partidas do Flamengo tivemos mais de 2,5 gols marcados O Rubro-Negro vem de média de 1,3 gols marcados e 1,5 gols sofridos nos últimos dez jogos Já o Corinthians registra 11 gols marcados e 10 gols sofridos no mesmo período

Outros palpites para Flamengo x Corinthians

Alinhado ao palpite de mais de 2,5 gols, o mercado de ambas as equipes marcam também ganha força. Como destacado, os problemas defensivos do Flamengo fizeram com que houvesse gols para os dois lados em cinco das últimas sete partidas da equipe. O mesmo cenário se repetiu em três dos últimos quatro jogos do Corinthians, reforçando a expectativa para que o prognóstico volte a se confirmar neste confronto.

Por se tratar de uma final de copa em jogo único, a tendência é de uma partida muito física e intensa, com elevado número de faltas e cartões. O Rubro-Negro registra média de 2,1 cartões recebidos nas últimas dez partidas, enquanto o Timão apresenta média ainda maior, com 3,3 cartões por jogo no mesmo recorte. Além disso, os últimos dez jogos do Corinthians tiveram média total de 6,7 cartões, o que fortalece o palpite nesse mercado diante da importância da decisão.

Neste início de temporada, o Corinthians também apresenta um retrospecto bastante positivo em relação ao início das partidas, abrindo o placar em cinco dos últimos sete jogos. A equipe tem mostrado controle e protagonismo desde os primeiros minutos. Em contrapartida, o Flamengo sofreu o primeiro gol em cinco das últimas sete partidas, sendo frequentemente obrigado a correr atrás do resultado. Diante desse cenário, o palpite para o Corinthians abrir o placar surge como uma excelente opção para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo chega para esta partida em busca do quarto título da Supercopa do Brasil. A equipe garantiu presença na decisão após conquistar o Campeonato Brasileiro 2025, temporada em que também levantou a Copa Libertadores da América. Agora, encara o Corinthians na grande final, com o objetivo de iniciar o ano já com um troféu importante.

No entanto, o momento vivido pelo Rubro-Negro está bem distante do que a torcida esperava. Neste início de temporada, a equipe soma quatro derrotas nos últimos cinco jogos, desempenho abaixo das expectativas criadas. Vindo de tropeços diante de Fluminense e São Paulo, a pressão por um resultado positivo na decisão aumenta consideravelmente.

A principal expectativa fica por conta da reestreia de Lucas Paquetá com a camisa rubro-negra. O meio-campista já se colocou à disposição da comissão técnica e pode ser a grande novidade para a final.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal(Lucas Paquetá) e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Corinthians - Momento e escalação

Por outro lado, o Corinthians chega para a decisão com o objetivo de conquistar um título inédito em sua história. Classificado como campeão da Copa do Brasil, o Timão apresenta um bom início de temporada, ocupando a quarta colocação do Campeonato Paulista. Até aqui, soma duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição estadual.

Na última partida, porém, pela estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe foi derrotada em casa, de virada, pelo Bahia, por 2 a 1. Agora, o foco se volta totalmente para o confronto decisivo diante do Flamengo, buscando iniciar a temporada com a conquista desse importante troféu nacional.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Corinthians

O histórico recente entre Flamengo e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Flamengo x Corinthians

28/09/2025 - Corinthians 1 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

27/04/2025 - Flamengo 4 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

20/10/2024 - Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil)

02/10/2024 - Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)

01/09/2024 - Corinthians 2 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Corinthians

Em todas as competições foram disputados 124 jogos entre as duas equipes, com 55 vitórias do Flamengo, 25 empates e 44 triunfos do Corinthians Tivemos mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos do Flamengo Em cinco dos últimos sete jogos do Rubro-Negro tivemos gols para os dois lados Nas últimas dez partidas do Corinthians a média de cartões totais foi de 6,7 por partida O Timão inaugurou o marcador em cinco dos últimos sete jogos disputados

Comparação de Odds para Flamengo x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Corinthians

