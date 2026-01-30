Confira os principais palpites para Elche x Barcelona pelo Campeonato Espanhol. A partida em Elche, na Espanha, acontece neste sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). O jogo no estádio Manuel Martínez Valero será válido pela 22ª rodada da La Liga. Veja também neste artigo todas as informações e análise para o encontro entre os times.

Palpite do Lance! para Elche x Barcelona (31/01/2026)

A equipe do Barcelona tem explorado com frequência as jogadas pelos lados do campo, utilizando bastante seus pontas e apostando em cruzamentos, o que explica o alto número de escanteios registrados nas últimas partidas. O clube apresenta uma das maiores médias da La Liga e, em 70% dos jogos recentes, cobrou mais escanteios do que o adversário.

O prognóstico principal aponta para pelo menos sete escanteios a favor do time, número que ainda se mostra conservador diante do histórico recente, já que o Barcelona costuma alcançar patamares próximos ou superiores a dez cantos por jogo.

O Barça marca, em média, 7,7 escanteios por partida

O visitante cobrou 42 escanteios nas últimas cinco partidas , alcançando média de 8,4 cantos

O Barcelona tende a registrar muitos escanteios e, em 80% de seus jogos recentes, ultrapassou a marca de dez cantos

Outros palpites para Elche x Barcelona

O segundo melhor palpite aponta para Ferran Torres marcar pelo menos um gol. O atacante é o atual artilheiro do Barcelona e apresenta números que sustentam esse prognóstico, já que soma 11 gols na temporada e aparece como o terceiro maior goleador da La Liga. Além disso, Ferran Torres cria, em média, 8,79 chances claras de gol por partida, o que reforça sua presença constante em situações decisivas no ataque.

Outro mercado interessante é o de pelo menos quatro gols na partida. Quando o Barcelona enfrenta adversários tecnicamente inferiores, costuma impor forte ritmo ofensivo e construir placares mais elevados. A equipe catalã marca, em média, 2,8 gols por jogo, enquanto o Elche sofre média de 1,5 gols por partida, combinação que favorece um cenário de muitos gols.

Por fim, o confronto também indica a possibilidade de no máximo um gol no primeiro tempo. O Barcelona concentra 100% de seus ataques mais efetivos na segunda etapa, e quatro dos últimos cinco jogos da equipe terminaram com menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Além disso, o Elche sofre mais gols no segundo tempo, algo que ocorreu em 80% dos últimos 15 jogos, com destaque para o período entre os minutos 76 e 90, quando o mandante costuma ser mais vulnerável defensivamente.

Análise e Forma dos Times

Elche - Momento e escalação

O Elche ocupa a 13ª posição da tabela, com 24 pontos. A equipe acumula mais empates e derrotas do que vitórias, o que a mantém em situação relativamente delicada na classificação. No último compromisso pelo Campeonato Espanhol, foi derrotada por 3 x 2 e, anteriormente, havia empatado com o Sevilla após perder para o Real Bétis por 2 x 1.

Para a partida, o time conta com desfalques relevantes. Aleix Febas está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o centroavante Rafa Mir segue no departamento médico. Álvaro Núñez e Josán Fernández são dúvidas, já que sentiram dores no jogo anterior, mas foram vistos treinando.

Provável escalação do Elche: Inaki Pena; Germán Valera, Pedro Bigas, David Affengruber, Víctor Chust e Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado e Grady Diangana; Álvaro Rodríguez e André Silva. Técnico: Eder Sarabia

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona lidera a La Liga com 52 pontos, sustentando campanha sólida ao longo da temporada. A equipe soma 17 vitórias, três derrotas e apenas um empate, números que reforçam a regularidade e a consistência do time no campeonato. O bom momento também se reflete no desempenho recente, com resultados expressivos nas últimas apresentações.

No compromisso mais recente pela Liga dos Campeões, o Barça venceu por 4 x 1, confirmando o alto nível ofensivo. Já pelo Campeonato Espanhol, enfrentou o Real Oviedo e conquistou uma vitória segura por 3 x 0. Para o próximo jogo, a equipe segue sem Pedri e Andreas Christensen, ambos no departamento médico, mas, fora essas ausências, o time comandado por Hans-Dieter Flick entra praticamente completo.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Marc Bernal, Fermín López e Frenkie de Jong; Raphiinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hans-Dieter Flick

Confronto direto e estatísticas de Elche e Barcelona

O histórico recente entre Elche e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Elche e Barcelona

02/11/2025 – FC Barcelona 3 x 1 Elche – (Campeonato Espanhol) 01/04/2023 – Elche 0 x 4 FC Barcelona – (Campeonato Espanhol) 17/09/2022 – FC Barcelona 3 x 0 Elche – (Campeonato Espanhol) 06/03/2022 – Elche 1 x 2 FC Barcelona – (Campeonato Espanhol) 18/12/2021 – FC Barcelona 3 x 2 Elche – (Campeonato Espanhol)

Estatísticas e curiosidades de Elche e Barcelona

O Barcelona cobrou mais escanteios que o adversário em sete das últimas dez partidas O Barça marcou os sete primeiros escanteios antes do rival em 70% de seus jogos recentes Nove dos últimos dez jogos do Barcelona terminaram com dois ou mais gols O Barcelona cria alto volume ofensivo, com média de 13,5 finalizações por partida Os últimos quatro jogos do Elche terminaram com um gol ou nenhum no primeiro tempo O Elche concentra 88% de seus ataques no segundo tempo

Comparação de Odds para Elche x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 1,86 1,90 Superbet 1,88 1,92 Bet365 1,90 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Elche x Barcelona

Barcelona: Mais de 6,5 Escanteios (2,00 na Betsson) Ferrán Torres marca a qualquer momento (1,88 na Superbet) Mais de 3,5 Gols (1,86 na Betsson) Menos de 1,5 Gols no 1º tempo (1,83 na Bet365)

