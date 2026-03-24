Dinamarca x Macedônia do Norte – Palpites, análise e odds (26/03)

A Seleção da Dinamarca recebe a Seleção da Macedônia do Norte no Parken Stadium, em Copenhague, na quinta-feira, 26 de março de 2026, pela semifinal da Chave D dos playoffs europeus rumo à Copa do Mundo FIFA 2026.

O vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre Seleção da República Tcheca e Seleção da Irlanda, valendo vaga no Grupo A do Mundial, ao lado de México, Coreia do Sul e África do Sul. Para os dinamarqueses, trata-se da chance de disputar sua terceira Copa consecutiva; para os macedônios, seria uma classificação histórica para a sua primeira edição da competição.

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Análise da partida

A campanha da Dinamarca nas Eliminatórias ficou marcada por uma queda brusca de rendimento no momento mais decisivo. Após um início sólido, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas do Grupo C — incluindo atuações dominantes contra a Grécia —, a equipe perdeu consistência justamente quando a classificação direta estava ao alcance.

O empate em 2 a 2 contra a Bielorrússia, lanterna do grupo, em um jogo no qual a vitória bastava para confirmar a vaga, acendeu o alerta. Na sequência, a derrota por 4 a 2 para a Escócia, em Glasgow, com dois gols sofridos nos acréscimos, sacramentou a perda da liderança e empurrou a seleção para os playoffs.

Apesar disso, os números gerais ainda são positivos: 16 gols marcados e apenas sete sofridos ao longo da campanha. No entanto, o momento recente levanta dúvidas, especialmente pela incapacidade de controlar jogos sob pressão. Atuando em casa, o cenário muda significativamente. O Parken tem sido uma fortaleza, com apenas uma derrota nos últimos três anos — o que reforça o favoritismo neste confronto.

A Macedônia do Norte chega aos playoffs por um caminho alternativo, beneficiada pelo desempenho consistente na Liga das Nações da UEFA. Na fase de grupos das Eliminatórias, terminou na terceira colocação do Grupo J, atrás de Bélgica e País de Gales.

A campanha apresentou momentos de competitividade, como a goleada por 5 a 0 sobre Liechtenstein e o empate sem gols contra a Bélgica fora de casa. No entanto, a reta final foi preocupante: a equipe chega pressionada após quatro jogos sem vitória, incluindo a pesada derrota por 7 a 1 para o País de Gales.

A diferença entre as seleções também se reflete no ranking da FIFA e na qualidade dos elencos. A Dinamarca conta com jogadores atuando nas principais ligas europeias, enquanto a Macedônia possui um grupo mais limitado tecnicamente, dependendo de individualidades para competir em alto nível.

Outros palpites para Dinamarca x Macedônia do Norte

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Confrontos diretos

O histórico entre as seleções é curto, mas curioso. Em três encontros, há equilíbrio absoluto: uma vitória para cada lado e um empate.

O primeiro duelo aconteceu em 1994, quando a Macedônia, ainda nos primeiros anos como nação independente, surpreendeu ao segurar um empate diante da então campeã europeia. No confronto de volta, a Dinamarca venceu em Copenhague.

O encontro mais recente, em 2013, terminou com uma vitória expressiva da Macedônia por 3 a 0 em amistoso. Ainda assim, o peso desse resultado é limitado para a análise atual, considerando as profundas mudanças nos elencos e no contexto competitivo de ambas as seleções ao longo dos anos.

Notícias de Dinamarca x Macedônia do Norte

Dinamarca

Brian Riemer convocou 25 jogadores para a data FIFA de março, mas enfrenta o que a imprensa dinamarquesa classificou como uma crise defensiva. A lista de ausências é extensa e preocupante.

Kasper Schmeichel, referência no gol, está fora por conta de uma lesão no ombro que se agravou desde a UEFA Nations League contra Seleção de Portugal. O goleiro do Celtic perdeu a titularidade no clube e não teve condições de se recuperar a tempo.

Na defesa, as baixas são ainda mais graves. Andreas Christensen, do Barcelona, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro de 2025. Rasmus Nissen Kristensen passou por cirurgia no tornozelo em fevereiro. Patrick Dorgu, do Manchester United, sofreu uma lesão severa no tendão e é dúvida, embora Riemer mantenha esperanças de contar com o jogador.

Filip Jorgensen, do Chelsea, está fora com lesão na virilha. Joachim Andersen, do Fulham, cumpre suspensão e não poderá atuar contra a Seleção da Macedônia do Norte, ficando disponível apenas para uma eventual final da chave.

Joakim Maehle e Jannik Vestergaard passaram por cirurgias recentes, mas Maehle, segundo o próprio Riemer, teria recebido sinal verde do Wolfsburg para jogar duas partidas de 90 minutos.

Oliver Provstgaard, da Lazio, que vem de uma grande temporada na Serie A, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal e deve ser titular ao lado de Victor Nelsson, do Hellas Verona.

Provável escalação do Dinamarca (4 -2-3-1): Frederik Ronnow, Alexander Bah, Victor Nelsson, Oliver Provstgaard e Joakim Hogsberg; Morten Hjulmand e Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen, Christian Eriksen e Nikolas Nartey; Rasmus Hojlund. Técnico: Brian Riemer.

Macedônia do Norte

Goce Sedloski fez sua primeira convocação como treinador da seleção principal e chamou 28 jogadores. O novo técnico, que acumula a função com o comando do Vardar no campeonato local, trouxe novidades interessantes ao grupo.

Danny Musovski, atacante americano de origem macedônia que joga pelo Seattle Sounders, recebeu sua primeira convocação. Na temporada 2025 da MLS, Musovski foi artilheiro do clube com 18 gols em todas as competições.

O zagueiro Imran Fetai, do Shkendija, e o lateral esquerdo Sebastian Herrera Cardona, nascido na Colômbia mas com cidadania macedônia, também são novidades. Boban Nikolov, do Vardar, retornou ao grupo após um período de ausência, assim como Egzon Bejtulai, do Drita.

Os destaques do elenco continuam sendo Eljif Elmas, meia-atacante emprestado pelo RB Leipzig ao Napoli, que já soma 75 convocações e 13 gols pela seleção, e Bojan Miovski, centroavante do Rangers. Enis Bardhi, do Konyaspor, é outro nome importante, com dois gols nos últimos seis jogos pela Macedônia.

Sedloski reconheceu que a posição de lateral direito é problemática no elenco e tentou reforçar esse setor nas convocações.

Provável escalação do Macedônia do Norte (5-3-2): Stole Dimitrievski; Stefan Serafimov, Aleksandar Zajkov, Stefan Velkovski, Agon Stojchevski e Visar Musliu; Enis Alimi, Enis Bardhi e Tihomir Kostadinov; Bojan Miovski e Eljif Elmas. Técnico: Goce Sedloski.

Destaques individuais de Dinamarca x Macedônia do Norte

Jogador destaque · Dinamarca Rasmus Hojlund 10 Gols na Serie A 2025/26 em 26 jogos, artilheiro do Napoli na liga 5 Gols nas Eliminatórias, artilheiro da Dinamarca na campanha 13 Gols pela seleção em 31 jogos, média de 0.42 por partida 3 Gols na Champions League 2025/26, em sete jogos pelo Napoli Jogador destaque · Macedônia do Norte Eljif Elmas 75 Convocações pela seleção, referência desde a aposentadoria de Goran Pandev 13 Gols pela Macedônia do Norte, incluindo momentos decisivos em Eliminatórias 26 Anos de idade, na fase mais madura da carreira e líder técnico do elenco Serie A Experiência no futebol italiano, emprestado ao Napoli pelo RB Leipzig

Os Técnicos

Brian Riemer chega pressionado, mas ainda respaldado por um trabalho que apresenta uma ideia de jogo clara. O treinador dinamarquês tenta implementar um modelo baseado em posse de bola e controle territorial, mas a equipe tem encontrado dificuldades em manter consistência em momentos decisivos.

Sua trajetória inclui um período importante como auxiliar no Brentford, além da experiência como treinador do Anderlecht, onde alternou bons e maus momentos. Na seleção, o desafio tem sido transformar domínio em resultados concretos.

Do outro lado, Goce Sedloski inicia sua trajetória na seleção macedônia em um dos cenários mais desafiadores possíveis. Sem tempo para testes e ajustes profundos, o treinador precisa montar uma equipe competitiva rapidamente.

Com experiência no futebol local e bom conhecimento do perfil dos jogadores, Sedloski aposta em organização defensiva e disciplina tática para tentar equilibrar a diferença técnica entre as equipes.

Análise Tática

Do ponto de vista estratégico, o confronto apresenta um duelo clássico entre proposta dominante contra bloco reativo, com características bem definidas de cada lado.

A Dinamarca deve se estruturar no 4-2-3-1, sistema base de Brian Riemer, priorizando posse de bola, circulação paciente e ocupação do campo ofensivo. A dupla formada por Pierre-Emile Højbjerg e Morten Hjulmand será fundamental para dar sustentação ao modelo, equilibrando saída de bola qualificada com proteção defensiva.

No setor criativo, Christian Eriksen assume papel central. Sua capacidade de leitura, visão de jogo e execução em passes verticais será determinante para quebrar linhas de uma defesa compacta. Pelos lados, Gustav Isaksen oferece profundidade e velocidade, enquanto o lado oposto pode ter maior variação entre amplitude e infiltração.

No comando de ataque, Rasmus Højlund será a principal referência, explorando romper as linhas, ataques ao espaço e presença de área — especialmente contra uma linha defensiva que tende a jogar mais recuada.

O principal ponto de atenção para os dinamarqueses está na defesa. As várias ausências obrigam uma formação improvisada, com baixo entrosamento entre os zagueiros. Isso pode gerar dificuldades em coberturas, bola aérea defensiva e controle de transições — especialmente contra um adversário que buscará exatamente esse tipo de situação.

A Macedônia do Norte, por sua vez, deve adotar um 5-3-2, com linhas compactas e foco total na redução de espaços. A proposta é clara: defender em bloco baixo, ceder a posse ao adversário e explorar transições rápidas.

Os alas terão papel crucial, alternando entre compor a linha defensiva e oferecer saída pelos lados em contra-ataques. No meio, Enis Bardhi será o organizador, responsável por dar qualidade às poucas posses ofensivas e também pelas bolas paradas — um dos principais trunfos da equipe.

No setor ofensivo, Eljif Elmas surge como peça-chave pela mobilidade e capacidade de condução, podendo atuar entre linhas ou se aproximar do centroavante Bojan Miovski. A ideia é explorar espaços deixados pela defesa dinamarquesa, especialmente em transições rápidas e ataques diretos.

O confronto tático central gira em torno de dois pontos: a paciência e eficiência da Dinamarca para furar o bloco baixo adversário e a capacidade da Macedônia de manter organização e concentração defensiva ao longo dos 90 minutos

Há ainda um fator importante: momentos de maior vulnerabilidade. Estatisticamente, equipes que atuam com linhas muito recuadas tendem a sofrer mais nos minutos iniciais de cada tempo, quando o ritmo é mais alto e a pressão adversária é mais intensa.

Se a Dinamarca conseguir transformar posse em volume real de chances desde cedo, pode construir vantagem rapidamente. Caso contrário, o jogo tende a se arrastar em um cenário de controle estéril, aumentando o risco de surpresas em transições ou bolas paradas.

Prognóstico de placar exato para Dinamarca x Macedônia do Norte

🎯 Previsão de Placar Dinamarca 3 x 0 Macedônia do Norte A Seleção da Dinamarca entra pressionada, mas segue superior tecnicamente, contando com Rasmus Hojlund, Christian Eriksen e Gustav Isaksen como principais armas ofensivas. A Seleção da Macedônia do Norte vive má fase e estreia Goce Sedloski em um cenário complicado, fora de casa, no Parken Stadium. O fator casa e a maior tradição colocam a Dinamarca como favorita desde o início. Rasmus Hojlund marcou cinco gols nas Eliminatórias e vive sua melhor fase na carreira com 10 gols na Serie A pelo Napoli

e vive sua melhor fase na carreira com 10 gols na Serie A pelo Napoli A Dinamarca perdeu apenas uma vez em casa nos últimos três anos e venceu quatro dos últimos seis jogos como mandante

e venceu quatro dos últimos seis jogos como mandante A Macedônia do Norte está sem vencer há quatro jogos consecutivos, incluindo a goleada por 7 x 1 contra o País de Gales

consecutivos, incluindo a goleada por 7 x 1 contra o País de Gales Goce Sedloski fará sua estreia como treinador da seleção macedônia nesta partida, sem nenhum jogo oficial anterior no comando

como treinador da seleção macedônia nesta partida, sem nenhum jogo oficial anterior no comando A média de gols da Dinamarca nos últimos 10 jogos é de 2.4 por partida, reforçando o cenário de jogo com muitos gols do time mandante A análise sugere uma vitória consistente da Seleção da Dinamarca por 3 x 0. Os dados indicam que a equipe comandada por Brian Riemer deve abrir o placar ainda no primeiro tempo, provavelmente com Rasmus Hojlund, e ampliar na segunda etapa com a entrada de reservas mais frescos e o desgaste natural da defesa da Seleção da Macedônia do Norte. A Macedônia tende a resistir nos primeiros 30 minutos, mas a diferença de qualidade técnica e a pressão da torcida no Parken Stadium devem ser determinantes para que a Dinamarca construa uma vantagem sólida. Com a classificação encaminhada, os dinamarqueses poderão administrar o ritmo na reta final, evitando desgaste desnecessário antes de uma eventual final contra a Seleção da República Tcheca ou a Seleção da Irlanda.

Resumo dos palpites do Lance para Dinamarca x Macedônia do Norte